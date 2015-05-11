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Ksenia Donskaya, theoryandpractice.ru   понедельник, 30 января 2017 года, 13.00

Тайный ключ к самодисциплине
К чему приводит привычка поддаваться мимолетным удовольствиям


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Усейн Болт. Методы достижения целей


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Каждый раз, когда мы позволяем себе лишний кусок торта, напиваемся, обрекая себя на утренние страдания, или просто в очередной раз переставляем будильник на 10 минут — мы берем кредит у самих же себя в будущем, считает канадский писатель Дэвид Кейн. В своем блоге Raptitude он рассуждает о том, к чему ведет привычка отдавать предпочтение сиюминутным удовольствиям и есть ли смысл планировать свою жизнь наперед.

Несмотря на мои возвышенные этические и финансовые устремления, этим летом я обнаружил трагическое пристрастие к мороженому. Такое поведение порождает всевозможные кратко- и долгосрочные проблемы: это вредно для здоровья, это, мягко говоря, сомнительно с точки зрения морали, это затратно — жирное «нет» для моей новой карьеры писателя-скупердяя. Мои оправдания всегда были довольно неубедительны. Я сам себя уверял, что скоро с этим завяжу, поэтому не имеет значения, съем я мороженое сейчас или нет. Дьяволу на плече только и стоило сказать: «Но это же только сегодня. Так что наслаждайся!» — и вот я уже марширую в супермаркет, и ничто меня не остановит.

Если бы я дал ответное слово Ангелу на другом плече, то он бы растолковал, какой я делаю глупый выбор. Я получаю 20 минут примитивного удовольствия. Этим и исчерпываются все преимущества такого решения. В более долгосрочной перспективе я теряю деньги, достоинство, чувство самоконтроля и здоровье.

Только дурак выбрал бы первый вариант. Но когда я сталкиваюсь нос к носу с замороженными десертами или другими сиюминутными радостями, часто я именно в него и превращаюсь (а может быть, и вы тоже). Признаком дурака является то, что он под проценты занимает мимолетные удовольствия у себя же.

Прямо сейчас рядом с моим ноутбуком лежит великолепный банан. Никаких черных пятнышек, никакого зеленого оттенка кожуры. Это во всех отношениях совершенный банан, и я знаю, что он оправдает мои ожидания, когда я его съем.

Он лежит в шести дюймах от одного края столешницы и в футе от другого. Я мог бы передвинуть его на противоположный конец, переместить вперед или назад, и это был бы все тот же многообещающий банан. Я мог бы изменить его положение и в третьем измерении (например, переложить его на книжную полку) или передвинуть по всем трем осям — отнести его обратно в вазу с фруктами в центре обеденного стола, и это нисколько бы не убавило его ценность.

Я правда очень хочу съесть этот банан, и это желание мешает мне понять, что я мог бы подвинуть его и в четвертом измерении, если бы съел через час или через четыре, и получил бы примерно столько же удовольствия и полезных веществ. Я забываю, что если съем его сейчас, то у Будущего Дэвида не будет вообще никакого банана для перекуса. То есть я награждаю Сеймоментного Дэвида за счет Будущего Дэвида. При определенных обстоятельствах банан был бы даже полезнее для Будущего Дэвида, чем для Сеймоментного. Например, если сейчас он не совсем спелый, то завтра он принесет больше удовольствия.

Тем не менее Сеймоментный Дэвид отдает очевидное предпочтение себе же самому, и вот он уже ест банан. Я замечаю, что чем взрослее становлюсь, тем охотнее Сеймоментный Дэвид делится со своими Будущими коллегами, — надеюсь, когда-нибудь он сможет относиться ко всем остальным Дэвидам так же, как и к себе.

Сеймоментный банан и банан Ближайшего Будущего обычно имеют одну и ту же ценность; не то что бы это было поворотным решением в жизни. Тем не менее бывает, что я оказываю Сеймоментному Дэвиду небольшие будничные услуги, и это одновременно лишает Будущего Дэвида чего-то гораздо более важного. Например, когда-то я время от времени тратил больше, чем получал, залезая в заработок бедного Будущего Дэвида за следующий месяц, хотя очевидно, что и на целую зарплату мне иногда было сложно прожить.

Бывало, Сеймоментный Дэвид пьянел и решал, что неплохо бы пропустить еще пару ничем не примечательных стаканчиков, которые почти ничего не добавляли к уровню удовольствия, но неизменно обрекали Завтрашнего Дэвида на жестокие физические страдания. Когда мне было около 30, Будущий Дэвид обратил внимание на эту несправедливость и стал хлопать Сеймоментного Дэвида по плечу, когда тот был в шаге от какой-нибудь очередной подлости вроде описанной. Прогресс налицо.

Но все же я по-прежнему довольно часто предаю Будущего Дэвида, ущемляя его интересы, чтобы Сеймоментный Дэвид мог исполнить какое-нибудь свое Сеймоментное желание. Со временем я понимаю: правда в том, что Сеймоментный Дэвид станет Будущим Дэвидом в какой-то реальный момент времени, это не абстракция. Осознаю я это или нет, но в любую секунду в настоящем я — это Будущий Дэвид, которого Прошлые Дэвиды предали всеми возможными способами. Например, у Сеймоментного Дэвида было бы гораздо больше денег, если бы Прошлые Дэвиды не удовлетворяли свои преходящие желания вроде мороженого и выпивки, или, если перетряхнуть совсем уж далекие времена, — сладостей, баскетбольных карточек и игр для приставки Super Nintendo.

Сеймоментному Дэвиду хорошо бы понимать, как Прошлые Дэвиды его предавали (а иногда помогали ему), когда он планирует свой день, поскольку многие Будущие Дэвиды зависят от мудрости и дисциплины Сеймоментного Дэвида (или от их отсутствия). Будущий Дэвид молится о том, чтобы Сеймоментный Дэвид понял, что его грядущая версия — точно такой же человек с желаниями и потребностями, как и он сейчас. Если он не может относиться к другим людям так же хорошо, как к себе, то, по крайней мере, он может относиться к себе так же хорошо, как к себе, даже если этим собой он станет только через какое-то время.

Вот он, тайный ключ к дисциплине — ценить себя будущего так же сильно, как себя настоящего, хотя бы столько времени, сколько нужно, чтобы заставить Сеймоментного Cебя поступать правильно. В момент выбора дорожки стрекозы и муравья расходятся.

Мне вспоминается ныне широко известный зефирный эксперимент, проведенный в Стэнфорде в конце 1960-х. Исследователи поставили перед детьми тарелку с маршмэллоу и сказали, что если они смогут не притрагиваться к угощению 15 минут, то потом им разрешается взять сразу две зефирки, и вышли из комнаты. Треть детей подождали 15 минут (а для пятилеток это целая вечность) и заработали по две сладости. С тех пор эксперимент проводили много раз, и его видеозаписи уморительны. Как выяснили ученые 15 лет спустя, получившие по два маршмэллоу дети все стали докторами наук и президентами — или, по крайней мере, двигались в этом направлении.

Как правило, на кону гораздо больше, чем бананы или зефир. В этом году я решил поэкспериментировать над своей жизнью и понаблюдать, смогу ли я сократить свои расходы вдвое по сравнению с прошлым годом и быть все таким же счастливым. Оказалось, что качество жизни Дэвида Этого Года существенно выше, чем сравнительно глупого Прошлогоднего Дэвида; непосредственный результат этого в том, что Сеймоментный Дэвид в пижаме сейчас — в будничное утро — сочиняет за своим солнечным домашним столом, вместо того чтобы работать по указанию Дяди.

Одно дело — согласно кивать, когда ты раздумываешь над идеей, и совсем другое — извлечь из нее выгоду в реальной жизни; так бывает с любыми замыслами. Я знаю две уловки, которые помогут воплотить задуманное, не откладывая на потом:

1. Признайте, что прямо сейчас — это уже будущее. Вы проживаете будущее всех ваших Прошлых версий. Решения, которые они принимали, приносят свои плоды. Если вам бы хотелось, чтобы эти плоды были вкуснее, превратите Сеймоментного Себя в человека, который не забывает расстелить красную ковровую дорожку для Будущего Себя. Представьте, что бы было, если бы кто-то уже сделал это для вас. Высокодисциплинированные люди всегда пользуются преимуществами, которые достались им от мудрых и заботливых Прошлых Себя.

2. Научитесь опознавать ситуации, когда вы вот-вот предадите Будущих Себя. Эти ситуации часто происходят, когда вы заходите в магазин. В них часто замешаны телевизоры или другая, всегда готовая услужить техника, в том числе кнопка, с помощью которой вы переставляете будильник на более позднее время. Также их верным признаком часто бывает кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и одноразовая упаковка.

Будущий Вы — это полностью, абсолютно Вы, точно так же как вы являетесь Собой прямо сейчас. В будущем вы будете проживать настоящие ситуации с настоящими плюсами и минусами, определяемыми в основном поведением Вас Сеймоментного. Из-за своего сбивающего с толку невежества Сеймоментные Мы часто виним Прошлых Нас в растрате возможностей и ресурсов и при этом не справляемся со своими обязательствами перед беспомощными Будущими Нами. Когда же мы поймем, что мы уже и есть Будущие Мы?  

Наверное, позже.

Источник: theoryandpractice.ru




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Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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