Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 22 декабря 2016 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/tajny_sna_41277"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41277_43830d222d2f0ffac3d237f532397f2f_.jpg" width=206 alt="Тайны сна" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://cameralabs.org/10921-vsjo-chto-my-znali-o-sne-nepravda>cameralabs.org</a></b></span> <span style="font-size: large;">Тайны сна</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Всё, что мы знали о сне, – неправда</font></em></span></p><p>Когда кофе перед сном приносит пользу, глотаем ли мы пауков во сне, можно ли восполнить недосыпания, полезна ли сиеста и вызывает ли кошмары острая еда на ужин? <a href="http://www.chaskor.ru/article/tajny_sna_41277">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Когда кофе перед сном приносит пользу, глотаем ли мы пауков во сне, можно ли восполнить недосыпания, полезна ли сиеста и вызывает ли кошмары острая еда на ужин?

Сон – важный физиологический процесс, имеющий глубочайшее значение в жизни человека. Так почему же вокруг него до сих пор так много тайн?

На фоне инноваций и научных прорывов в обществе сохраняются мифы о сне, в которые мы продолжаем верить, пишет Digg. Давайте развенчаем наиболее распространённые заблуждения – от священности восьмичасового сна до глотания пауков во сне.

Кофеин издавна считают врагом отдыха. Но в последнее время эксперты сна предполагают, что есть смысл выпить немного кофе перед тем, как вздремнуть.

Употреблённый кофе начинает действовать через 20 минут, а фаза короткого сна заканчивается и переходит в глубокий сон примерно на 30-й минуте. Если выпить кофе перед обеденным сном, то можно достаточно поспать, чтобы почувствовать себя отдохнувшим и ощутить прилив сил после пробуждения. (Сиеста продолжительностью более 30 минут может сбить естественные биологические часы и вызвать бессонницу ночью).

Забавная вышла история с происхождением этого мифа. Как пишет Snopes, «факт» о том, что в среднем человек ежегодно проглатывает восемь пауков, придумала и распространила в 1993 году колумнист Лиза Холст. Она сделала это, чтобы продемонстрировать степень легковерия пользователей Интернета.

Как выяснилось, мы склонны принимать всё на веру. Между тем арахнологи сходятся во мнении, что пауки избегают людей, потому что исходящие от нас вибрации сообщают им об опасности. Да и не так много пауков водится в человеческой постели, чтобы за год мы глотали по восемь штук.

Конечно, не во время переговоров с клиентом или встречи с боссом, но 30-минутный сон в течение рабочего дня, как доказали учёные, значительно повышает производительность. Особенно после плотного обеда.

Исчерпывающий перечень докладов подтверждает, что короткий дневной сон улучшает концентрацию внимания, креативность и способность решать проблемы. Может, вскоре в конференц-залах начнут устанавливать кровати?

Существуют сотни исторических справок, которые указывают на то, что до индустриальной эпохи (до распространения электричества) люди практиковали сон в две фазы по четыре часа с двухчасовым перерывом между ними. В этом промежутке времени, как правило, читали, писали и молились.

Практика сегментированного сна начала исчезать, когда в домах и на улицах распространилось электрическое освещение, а ночная активность стала ассоциироваться с пьяницами и хулиганами.

Во время сна тело охлаждается, а острая пища повышает его температуру, прерывая раннюю стадию цикла сна, и делает сновидения более осознанными.

Мы можем видеть одни и те же сны вне зависимости от съеденной еды. Но острая пища увеличивает вероятность того, что мы запомним сновидения, так как полностью не погрузимся в состояние глубокого сна.

По крайней мере, когда речь идёт о длительном дефиците сна. Если вы плохо спали прошлой ночью, ложитесь спать сегодня пораньше и на следующий день почувствуете, что вернулись к нормальной жизни. Но когда мы сталкиваемся с систематическим недостатком сна, например, смотрим перед сном сериалы, которые забирают половину ночи, то долгое спаньё в выходные не восстановит нанесённый ущерб. Потому что нарушенный сон уже повлёк негативные последствия в виде повышенной возбудимости и раздражительности. Чтобы с этим справиться, нужно какое-то время.

Старайтесь как можно чаще полноценно спать по ночам. Когда речь идёт о здоровом сне, необходимо с заботой относиться к своему организму и отодвигать отвлекающие технические устройства. Вздремните, когда вам это нужно, не налегайте на острую еду ближе к полуночи и выбирайте удобный матрас. Приятных снов.

Источник: cameralabs.org





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