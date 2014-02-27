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Ольга Цыбакина, balanceinlife.ru   вторник, 25 октября 2016 года, 23.25

Тайны мироздания
Предательство на энергетическом уровне


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Дочки-матери на выживание


Психосоматика: вирусное заболевание — недостаток смысла жизни




Предательство подобно краткой смерти. Только тот, кого предали, не знает, что впереди целая жизнь и смерть эта не настоящая. Тема предательства находится под табу в нашем обществе. И все мы знаем, что быть предателем плохо, и мысли по этой теме блокируем даже для внутреннего монолога сами с собой. И никто и никогда добровольно не согласится быть предателем в чьих-то глазах, всегда найдя оправдания за свои действия и поступки. Что очень даже объяснимо с точки зрения Эго человека.

Ведь в основном под предательством понимают нарушение верности кому-либо или неисполнение долга перед кем либо. Либо предательство интересов какой-либо группы или человека. Например, ушел мужчина к любовнице – предатель, перешел в другую политическую партию – предатель. Хотя правильным термином для обозначения такого человека будет не предатель, а изменник.

Так под понятие «предательство» можно подвести любую ситуацию — в отношениях, на работе, в группах по интересам, начиная от кружка «кройки и шитья», заканчивая политическими партиями, религией, общественными движениями. Хотя никто не знает, с какими мыслями и целями человек вступал в те или иные отношения, при попытке выйти из них человек часто объявляется предателем. А человек просто достиг своих целей в этой группе или отношениях. И те, кто объявляет человека предателем, делают это потому, что человек позволил поставить СВОИ интересы выше, чем ИХ интересы. Но они почему-то думали, что ИХ интересы важнее, нужнее, интереснее для человека, чем СВОИ собственные.

Всегда на одной чаше весов собственные интересы и желания, а на другой — интересы и желания другого.

Вообще люди не замечают собственной склонности к предательству, и делают все, что угодно, что им совсем не нужно и даже вредно, лишь бы не прослыть «предателем», не стать «эгоистами, думающими только о себе». При этом унижают и зажимают свое Эго.

На самом деле предать можно только себя, свои интересы, свои желания, свои намерения, свое Эго. Именно предательство своего Эго вызывает внутренний конфликт, и блокируется человеком даже для самообсуждения. Всегда проще и безопаснее назначить предателем другого человека, свалить на него всю вину, чем признаться самому себе в предательстве самого себя.

Предательство своего Эго глушится любыми доступными способами. Часто для этого нужны другие люди, и занятия, которые дадут другим людям повод для восхищения, пусть даже и формальный. Восхищение можно получить в группе по интересам, в рабочем коллективе, в различных фан-клубах, в любых группах и сообществах, где участников больше двух.

Обычно лидером группы является человек, который в меньшей степени предал свое Эго. Внизу группы находятся люди, которые неинтересны даже самому себе, настолько затюкавшие свое Эго, что им отводится лишь роль источника энергии внимания для лидера и его приближенных.

В любовных отношениях похожая картина. Ведущий партнер в отношениях тот, кто меньше предал свое Эго, тот, кто больше ориентируется на свои интересы и желания. Ведомый же партнер, у кого забитое Эго – является лишь человеком, годным лишь на исполнение своих функциональных обязанностей. То есть годным быть хорошим мужем, женой. И то только до тех пор, пока ему удается исполнять свой функционал на должном уровне. Не получая от своих стараний ничего. И получая «по шее», если вдруг вздумает меньше стараться.

И очевидно, что партнера тут держат около себя как исполнителя обязанностей, а не как личность. Ведь он сам позволит с собой так обращаться, поэтому и отношение к нему соответствующее.

Похожие ситуации имеют место быть в дружбе, когда «дружат» с человеком с более подавленным Эго, используя того, как бесплатную рабочую силу, грушу для битья, жилетку для соплей, то есть как человека, который выполняет роль жертвы.

И худшее, что здесь можно сделать, это направить свои силы и энергию на то, чтобы стать «самым-самым» в группе или отношениях. Самым умным, самым достойным, самым красивым, полагая, что это автоматически приведет к восхищению. Больше стараться, усерднее работать, лучше готовить борщи, еще больше фитнеса – все это не ведет автоматически к желанию других людей группироваться вокруг человека, если при этом его Эго продолжает быть забитым.

Как пример. Все в школе учились с отличниками. Обычно про них вспоминали перед контрольными, а в остальное время на них мало обращали внимания. Зато отъявленные хулиганы всегда пользовались уважением класса и желанием примкнуть к их банде. Хотя отличники — это как раз те «самые-самые», гордость класса. Что не делает их личность более привлекательной.

Нам с детства внушали, что «самым-самым» открыты все дороги мира. Что их ждут с распростертыми объятиями в любом коллективе, в любой организации. И люди стараются, из кожи вон лезут, но счастья весь этот багаж не приносит. «Функционалом» никого не удивишь.

Потому что при знакомстве происходит симпатия на уровне Эго, то даже на отсутствие «нужного функционала» часто закрывают глаза. Ну не умеет она борщи варить, зато умная и интересная.

Так же при приеме на работу, кандидат, понравившийся на уровне Эго, часто имеет большие шансы трудоустройства, даже если он не имеет опыта и знаний. «А, да ничего сложного, разберется…».

Так почему же мы не можем навсегда включить свое Эго, спокойно жить и не забивать себе голову?

А мешает тот факт, что однажды мы уже предали свое Эго. А если мы это делали не раз, то от подсознательного страха, что об этом узнают другие и сразу раскусят наше предательство, мы и ведем себя соответствующим образом. То есть, подбираем вокруг себя таких людей, у кого Эго забито еще больше чем у нас. Вернее не мы сами подбираем, а обстоятельства складываются так, что мы общаемся с такими людьми, хотя хотели бы общаться с совершенно другими. Мы можем жаловаться на их глупость, недалекость, и хотеть большего. Но к общению с более достойными людьми нас не будет пускать осознание предательства своего Эго и страх, что это предательство раскроется.

Так почему же нас «предают» другие?

А они всего лишь отражают факт предательства нашего Эго нами самими. Вернее множественные факты предательства.

Когда в отношениях человек долгое время ставит свои интересы ниже интересов партнера, свои желания ниже желаний партнера, свои мысли и чувства ниже мыслей и чувств партнера – он рано или поздно получает «предательство».

И это не партнер такой «плохой», он всего лишь «зеркалит» наше отношение к самому себе. А наше Эго, в каком бы забитом состоянии оно не находилось, всегда стремится устранить травмирующую его ситуацию.

Да, это похоже на мистику, но обычно ситуации «вдруг» складываются таким образом, что кто-то нас «предает». Эго никогда не «рубит с плеча» и всегда есть множество предварительных звоночков, на которые мы не обращаем внимания.

И у Эго не остается никакого другого способа образумить хозяина, кроме как «подстроить» предательство другого человека. Чтобы хозяин, наконец, понял, что сам завел свою жизнь не туда и давно пора ее менять.

По сути, если вас предали – значит помогли вашему росту! Росту вашего Эго, росту личности.

Если вас предали – значит передали на уровень выше, дав шанс двигаться дальше.

Часто предательство воспринимается настолько болезненно, что человек готов направо и налево рассказывать об этом. Тем самым стараясь найти в лице слушателей человека с еще более подавленным Эго.

А болезненность возникает только от того, что опора, которую создал «предатель» сильно поддерживала человека, а тут опоры не стало. Собственная опора в виде Эго настолько зашугана, что и опереться то на нее страшно. Но только это и есть верный путь – всегда и во всем опираться на собственное Эго.

Наращивать, укреплять Эго, стремиться к тому, что свои желания, свои мысли, свои чувства, свои потребности, свои радости – на первом месте, а на втором — желания партнера или группы.

Не нужно бояться того, что люди вокруг разбегутся, если «включить» эгоцентризм. Наоборот, их будет притягивать как магнитом. Люди захотят понять, как сделать так же.

И уж точно не нужно путать эгоцентризм и эгоизм. Ориентация, прежде всего, на свои интересы, свои желания и потребности – эгоцентризм, а вот навязывание этих желаний и интересов другим людям – эгоизм.

И когда человек ориентируется на себя, то очень быстро приходит понимание, что каждый человек имеет право на СВОИ интересы, часто отличные от его интересов. Но тем и интересней жить, ведь собственное Эго всегда договорится уже с позиции равного с чужим Эго. И тогда «предательства» не состоится.

И если даже отношения развалятся, человек выйдет из них не жертвой с подавленным эго, а партнер – не предателем, а выйдет из них человеком, интересы которого просто разошлись с интересами другого человека. И все это будет без драм и эмоционального шока.

Будет ровный процесс между прошлым и будущим.

Ведь Эго — наш покровитель, наш друг, наше Я. Эго — это мы сами, и если мы сами не будем предавать себя, то и другие не будут.

Источник: tayni-mirozdaniya.ru




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С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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