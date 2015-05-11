Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 14 октября 2016 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/svobodnyh_otnoshenij_ne_sushchestvuet_41032"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41032_bezymyanny.jpg" width=206 alt="Свободных отношений не существует!" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Данара Курманова</b></span> <span style="font-size: large;">Свободных отношений не существует!</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Вообще. Виной всему – зеркальные нейроны</font></em></span></p><p>Рафаэль Утургаури – известный грузинский врач-реабилитолог и психолог, но на родине его зовут просто «доктор Раф». Такой знак доверия от пациентов – за то, что спросить его можно о чем угодно. Любую проблему Рафаэль Георгиевич свяжет с наукой, но объяснит при этом максимально простым языком. Вот я, например, на недавно спросила доктора Рафа, что он думает о свободных отношениях, и получила мгновенный ответ: «Их нет!» Отсюда и пошла наша беседа. <a href="http://www.chaskor.ru/article/svobodnyh_otnoshenij_ne_sushchestvuet_41032">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Рафаэль Утургаури – известный грузинский врач-реабилитолог и психолог, но на родине его зовут просто «доктор Раф». Такой знак доверия от пациентов – за то, что спросить его можно о чем угодно. Любую проблему Рафаэль Георгиевич свяжет с наукой, но объяснит при этом максимально простым языком. Вот я, например, на недавно спросила доктора Рафа, что он думает о свободных отношениях, и получила мгновенный ответ: «Их нет!» Отсюда и пошла наша беседа.

Мы зависим от всех

- Почему это – их нет? Еще как есть. Вон сколько у нас одиноких женщин. Мне как автору глянца часто жалуются, что мужчины не хотят жениться, предлагают только свободные отношения. Да вспомнить хотя бы утверждение, что мужчина полигамен, оно бы не появилось просто так!

- Стоп, давай поразмышляем о биологии. Хотя бы чуть-чуть. Да, утверждают, что мужчина – полигамное существо, которое создано, чтобы множить человеческую популяцию, а женщина создана больше, чтобы эту популяцию сохранять… Но женщина тоже несет в себе инстинкт размножения – она вообще рожает! То есть женщина создана для той же цели. Так что все мы полигамны в равной степени. Тем, кто оправдывает свое поведение инстинктами, не хватает крепости отношений.

- Но крепкие отношения еще нужно построить. А некоторые начинать их даже не хотят, так и заявляют: я не готов, мне важна свобода.

- И он реально не готов. Тут много психологических причин. Прежде всего, когда мужчина говорит подобное, что кроется за его словами? Что он нестабилен. Сегодня провел ночь с одной, завтра – с другой, послезавтра вообще будет один, через неделю позвонит третьей… Какими бы словами мы это не вуалировали, такая жизнь нестабильна, а это нездоровый признак. Такой ритм рано или поздно приводит к истощению и мужчин, и женщин. Но дело и не в этом. Самое интересное в моих наблюдениях за годы работы с пациентами, что люди, которые говорят: «Я хочу свободных отношений», часто даже не осознают, что подразумевают под этими словами. Ведь свободы как таковой в принципе не существует.

- А кто только что приводил пример человека, который отправился сегодня на свидание с одной, а завтра с другой женщиной?

- Да хоть 12 у тебя женщин, ты все равно ограничен ими! Ты лавируешь между ними, как бы ты это ни отрицал – планируешь встречи, например, - и это уже показатель отсутствия свободы. Но это не самый реальный пример, конечно. Куда чаще случается, что вроде у пары все развивается хорошо, и тут он заявляет: «Знаешь, я не готов…».

- Наши женщины обычно тут же начинают думать, что они сделали не так, в чем проблема…

- Проблема в том, что человек не понимает, что такое свобода и независимость, я же уже начал говорить на эту тему. Он не понимает, что когда ты любишь человека, то зависишь не от него – ты зависишь от своего чувства и своих потребностей. Да вообще в любых отношениях зависимость неизбежна, согласись. В какие бы отношения мы не вступили – любовные, дружеские, деловые, родственные, - мы чувствуем определенную зависимость.

- Истина в этом есть: я ехала на такси и зависела от водителя, моя сегодняшняя работа зависит от нашего разговора… Но, по-моему, это уже не медицина, а философия.

- Нет, это медицина. Это зеркальные нейроны. Нейроны головного мозга. Они возбуждаются, когда мы выполняем конкретное действие или наблюдаем, как его выполняет кто-то другой. Я не раз использовал их работу в практике с реабилитационными больными. Скажем, человек не может шевелить рукой. А зеркальные нейроны реагируют лишь на преднамеренное действие, причем такое, которое мы можем предсказать благодаря опыту прошлого.

Например, я сейчас открою холодильник, и мне не нужно тебе ничего объяснять – ты догадаешься, что я хочу достать оттуда еду и ее съесть. Ты тоже захочешь кусочек, потому что, видя действие, человек неосознанно готовится к имитации или предполагает поведенческую систему. В случае практики это значит, что пациент помнит, как он шевелил рукой прежде. Он понимает это чувство, потому что он сам его испытывал. А в случае отношений, мы отзеркаливаем поведение других, на нас влияет поведение окружающих. Проще говоря, мы зависим не от людей, а от своих чувств к ним и реакций. Психически устойчивый человек это понимает, поэтому серьезные отношения его и не пугают.

Заразиться можно мысленно

- Ну а если не понимает? Что же с ним делать-то?

- А нужно ли вообще что-то пытаться с ним делать? Если мужчина говорит женщине: «Я не готов к серьезным отношениям», во-первых, это значит, что он не уверен. В себе не уверен. Или в своих чувствах не уверен. Не уверен, что на протяжении длительного времени эта женщина будет его устраивать. А что это значит? Что она уже его в чем-то не устраивает. Так зачем тут что-то делать?

- Наверное, по идее, тогда отношения лучше прекратить.

- Наверное. Но чаще всего женщина это принимает, и это тоже зеркальные нейроны. Очень часто женщина старается сама себе объяснить поведение мужчины, которое ей не нравится – причем так, чтобы после объяснения это поведение стало для нее приемлемо и допустимо. И продолжает так жить дальше. Он ее обидел? Он был в плохом настроении. Он предлагает свободные отношения? Ну, это пока, временно, а потом он все поймет, созреет, ее оценит…

- А ведь правда. Один человек не отвечал на мои звонки, и я понимала, что он делает это специально, но мне было легче думать, что он просто их не видит. А еще лучше, если бы он был не в сети. Например, где-то в лесу, и вообще, у него айфон отжали бурые медведи. Неужели в том, что женщины придумывают оправдания мужчинам, тоже нервная система виновата?

- Конечно. Это биологически обоснованно! Даже ты сейчас сразу ухватилась за эту мысль, и теперь в разговоре бодаешь меня, чтобы я сказал то, что тебе хотелось бы услышать. А если серьезно, в нашем организме действуют механизмы, защищающие нас от стрессов. Такая система самосохранения.

Но другой момент, что женщины куда быстрее соглашаются с не устраивающим их в мужчине поведением с возрастом, и да, это опять зеркальные нейроны. Скажи, почему чаще всего женщина что-то терпит в отношениях?

- Боится остаться одна.

- А кто ей это внушил? Это все работа общества, скажи спасибо коллективному сознанию. Зеркальные системы работают идеально. Они управляют нами с детства. Мы смотрим на родителей, бабушек-дедушек, учимся, как они, держать ложку и так далее, потом выходим во двор, потом в школу… На протяжении всего детства мы «записываем» себе в пример чье-то поведение. А этот пример говорит, что если до тридцати девушка не вышла замуж, то она старая дева. Что с возрастом женщина становится менее интересной и привлекательной и никому не будет нужна. Полная чушь ведь. Мы все давно знаем, что если ты растешь морально и интеллектуально, твоя цена повышается.

Почему мальчику было двадцать, и все в него влюблялись, потому что он симпатичный, а сейчас ему сорок, у него есть определенные достижения, и на него по сей день обращают внимание? Потому что он с годами рос. И женщин это тоже касается. Но она отзеркалила себе в установки всякие клише, и они управляют ею.

- Ну ладно, с женщинами разобрались, а над мужчинами какие клише довлеют?

- Понимаешь, на возможность отношений можно смотреть с разных сторон. С одной стороны клише: ты становишься менее свободен, появляются обязательства, и неизвестно, к чему это все приведет. С начальным этапом-то все ясно: встретились, провели время. Под неготовностью к отношениям люди имеют в виду это – страх перед неизвестностью, желание ускользнуть от ответственности. А может, у человека был негативный опыт отношений раньше, и он не может его преодолеть, забыть и будущее воспринимает так же сценарно. Это так и называется: сценарное мышление.

Но с другой стороны, если вы мыслите в одном направлении, готовы делить радости и горести вместе, жить так реально легче. Смотреть на перспективу под таким углом - выходит наоборот: вы в союзе становитесь свободнее.

- Получается, человек со здоровой зеркальной системой воспринимает отношения как перспективу, а нездоровый – как нечто, заранее обреченное на крах? И все лишь потому, что перед глазами был неправильный пример, неправильные убеждения вокруг – и как результат, теперь неправильная траектория сознания? Да это же мысленный вирус какой-то!

- Именно! Такова социальная психология. Если мы привыкли постоянно слышать какое-то суждение, зеркальные системы волей-неволей срабатывают. Зеркальные нейроны не среагируют, если вы послушали, что говорит Маша, и посмотрели, что делает Петя. Вы не начнете вести себя, как они. Мы отзеркаливаем то, что считаем привычным, часто наше копирование – неосознанное. Иногда это мода - мир уже пережил эпоху хиппи, когда царил девиз: «За свободную любовь!»

Делай как я

- А если постараться прийти к какому-то выводу? Грубо говоря, все дело в том, что мы просто не самодостаточны?

- Самодостаточности многим не хватает, это факт. Кстати, из-за этого и возникает иллюзия, что отношения – тюрьма. Если один из партнеров несамостоятелен и не может занять себя сам, он начинает просто вампирить другого. Причем это проявляется не только в любовных связях, но и в семейных отношениях, когда родитель делает ребенка смыслом жизни и не дает ему самостоятельно ступить и шаг.

- Но если неправильная зеркальная система устраивает нам по жизни столько проблем, может, существует способ свои зеркальные нейроны перенастроить? А то какой-то драматичный у нас разговор складывается.

- Я уже сказал: надо морально расти. Мы наблюдаем ошибочные примеры и в итоге поступаем, исходя из них. То, что некоторые люди называют отношениями, на самом деле неумение любить. Здоровая любовь – это когда ты любишь и наслаждаешься, что отдаешь кому-то свое тепло. Нездоровая – когда ты ждешь за свое чувство что-то взамен и лезешь за «долгом» в пространство партнера, нарушая его границы.

Хотите здоровую психику и здоровые отношения? Растите, занимайте себя. В отношениях главное – не терроризировать партнера. Ни обществом, ни вниманием… Не надо навязывать себя ежесекундно! Как сильно бы мы не любили, у каждого бывают моменты, когда хочется побыть одному, и в этом состоянии недостаточно просто побыть одному в ванной. Психически стабильный партнер чем-то занят: ходит на работу, встречается с друзьями, звонит маме. А слабый партнер несамостоятелен, он стремится раствориться в другом: «Ну ты занимайся своими делами дальше, а я тебе просто голову на живот положу, на плечо, пойду с тобой…» Допросы в духе: «Ты пошла к подруге? А к какой подруге ты идешь? Звони мне каждые четыре минуты, и чтобы я слышал ее голос» - это из той же категории. У вас своя жизнь, а у вашего партнера – своя. Просто в чем-то ваши жизни переплетаются, потому что вам хорошо вместе. Это и есть правильная установка. И настоящая свобода в отношениях – она тоже в этом.





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