Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 27 мая 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/svobodna_i_schastliva_41983"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41983_01-6.jpg" width=206 alt="Свободна и счастлива" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Арина Холина, <a href=https://beautyhack.ru/telo/psihologiya/arina-holina-o-zhizni-posle-razvoda>beautyhack.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Свободна и счастлива</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Правда о жизни после развода</font></em></span></p><p>– Как тебе не стыдно, ты же мать, – говорит одна подруга другой на одном дыхании, почти хэштегом. #Тыжемать (видела, кстати, на днях такую футболку) влюбилась в мужчину (который ей не муж) и хочет развода. Понятно, что все сложно: все замужем/женаты, у всех своя долгая история странных и корявых отношений, совместных домов, совместных детей, совместных собак. <a href="http://www.chaskor.ru/article/svobodna_i_schastliva_41983">Подробнее</a></p><br clear="all" />





– Как тебе не стыдно, ты же мать, – говорит одна подруга другой на одном дыхании, почти хэштегом. #Тыжемать (видела, кстати, на днях такую футболку) влюбилась в мужчину (который ей не муж) и хочет развода. Понятно, что все сложно: все замужем/женаты, у всех своя долгая история странных и корявых отношений, совместных домов, совместных детей, совместных собак.

Развод – непредсказуемая история. Люди могут оказаться еще хуже, чем ты о них думаешь, – будут сражаться за каждый подсвечник, начнут показательно болеть, а некоторые даже решаются покончить с собой (не до конца, разумеется).

Иногда кажется, что жить во лжи и печали куда проще, чем вписываться в этот трагический процесс.

И в большинстве случаев знакомые тебя еще и сделают виноватой – мол, растоптала хорошего мужчину, который «все для тебя делает», пустила на ветер налаженную жизнь с приличным человеком. Вон, посмотрите на него, он страдает, он плачет, он разбит. Все ты виновата, гадюка. А еще #тыжемать. Совсем с ума сошла – какая мать возьмет и уйдет от отца ребенка?

Когда я в последний раз разводилась, от разных знакомых вдруг услышала грустную песнь на тему того, как неправильно уходить от хорошего мужчины, который «все делает», как он сейчас страдает, как ему невыносимо. Первая моя мысль была: «Кто все эти люди, как я развела вокруг себя такое болото? Почему я вообще с ними общаюсь?»

Почему они так уверены, что даже если мой почти бывший – «хороший мужчина», то я непременно должна быть с ним рядом? И почему его переживания должны меня остановить? И почему мне надо внушать вину за то, что я сейчас хочу жить по-другому? Разве не главное для меня, что я в отношениях несчастна, что у меня больше нет любви, что мне нужна обратно моя жизнь?

Ты вдруг осознаешь, что какие-то люди, с которыми ты мило общался, с большим удовольствием воспринимали тебя не как тебя, а как пару – и вот им зачем-то нужно, чтобы ты дальше парой и оставалась. Ты осознаешь, что как женщина практически не имеешь права транслировать мысль о том, что ты полноценна и вовсе без мужчины и что ты воспринимаешь себя как автономную часть вселенной, куда мужчины приходят и уходят, но твоя планета вовсе не вращается вокруг этого солнца – мужа.

Вот одна старшая подруга говорит, что у нее было ужасное чувство вины, когда она уходила от первого мужа. Я не поняла. Зачем чувство вины? Да, конечно, потеря близкого человека дает какие-то страдания. Но как можно винить себя за то, что ты человека больше не любишь? И какие есть варианты? Любить его через силу? Это клево?

С моей точки зрения, любовь – это уважение чувств другого. Вот этот другой полюбил другого или разочаровался именно в тебе – да, это надо уважать. Или надо сказать: «Будь со мной через силу, потому что я так хочу»? Это нормально?

Пока что у нас довольно странная, рабовладельческая концепция отношений. Человек – моя вещь, он мне принадлежит. И ты ему точно так же принадлежишь. Ты должна, ты обязана. Он должен, он обязан. Вы чего-то там наобещали в ЗАГСе, и это навсегда. В этих отношениях люди больше всего ценят комфорт – то есть удобство совместной жизни, общий бюджет, ипотеку, разделение обязанностей. Не важно, что ты больше не любишь человека. Не хочешь. Ничего, потерпишь. Ради... И вот вопрос – правда, ради чего?

У кого дети – они придумывают, что ради детей. Но вот у подруги трое детей – и без мужа, который в какой-то момент решил выступать как четвертый ребенок, ей намного легче. Этот муж, он сам ушел, он практически исчез, а потом настрочил трепетное послание, что он так больше не может. Да, мы все его заочно осуждали, но если задуматься, за что мы его осуждаем? Совместная жизнь – это какие-то обстоятельства, которые иногда люди создают вдвоем, а иногда – каждый из них по отдельности. И если один человек создает такую ситуацию, в которой другому плохо, то кто где сказал, что этот второй должен страдать и мучиться ради некого долга? Что такое этот долг? В семейной жизни слишком много разных долгов – в том числе и секс, который если из чувства долга, то это уже бытовая проституция.

Одна знакомая, например, очень хочет, чтобы ее муж выучил английский. Этот язык позволит ему зарабатывать в два раза больше – такая у него профессиональная специфика. А он не хочет. Не хочет учить английский, не хочет больше зарабатывать. Она давит. Он не хочет. В отношениях люди вдруг начинают верить в историю «это лучше для нас». Но для каждого человека важнее то, что лучше для него. Он понимает себя и хочет жить своей жизнью. А его близкий, получается, изо всех сил ему мешает.

Человек начинает терять себя – и хочет развода (не только из-за английского, обычно это комплексно). Человеку хочется счастья, как он его понимает, а не как «лучше для нас». И он имеет право его получить.

Если не создавать вокруг истерику и драму, если не слушать всех этих психически больных знакомых, которые сделали из вас пару – и не видят в ней отдельных людей, то развод – естественная фаза отношений. Он все равно будет болезненным, потому что любая утрата драматична.

С другой стороны, развод – это весело, потому что это перемены, это встряска, новая жизнь. Новая квартира, новые знакомства, новые перспективы.

Подружка никак не может разойтись с мужем, потому что они нагородили вокруг себя очень красивую и удобную жизнь. Да, ее можно понять. Ты сначала придумываешь себе высокий уровень комфорта, а потом тебе надо его терять. Особенно, если ты никак не устроишься на хорошую работу, потому что такая работа для тебя – определенный дискомфорт. Но при этом у нее уже нервное истощение. Отношения делают ее очень несчастной. И вот вопрос – что важнее: приличная квартира или расшатанная психика? Понятно, что каждый решает для себя. Но просто не надо делать вид, что удобная жизнь, якобы приличный муж и все эти дети, которые обеспечены лучшим, – это и есть универсальная концепция счастья. И что мечтать о большем – постыдно. Вот у этой девушки, кстати, такой муж, который при любом упоминании о разводе ударяется в слезы, в истерики, рыдает на груди у всех знакомых. При этом он только и делает, что изменяет. Но странным образом идея развода виноватой делает подругу. Ну как же так, она хочет взять и все испортить?!

Другая хочет развода, но ей почему-то нужны четкие гарантии от того мужчины, к которому она собирается. Пока она мечется и переживает, я успеваю забыть, что у этой девушки свой успешный бизнес, она востребована, у нее отличные адвокаты. Я уже верю, что она такая несчастная страдалица без кола и двора, с ребенком на шее, простоволосая и босая. Она может уйти куда угодно в любое мгновение – но она все равно движется по схеме «женщине нужен мужчина», то есть сама идея уйти в «никуда» ей даже не приходит в голову.

И вот ты смотришь на это и думаешь: «Боже мой, ну и чушь у людей в голове». Все очень просто. Если тебе плохо – меняй свою жизнь. Вставай и разводись. Не думай о придурках, которые будут тебя осуждать. Уволь их всех. Всех к черту с пляжа. Не позволяй ни одному человеку тобой манипулировать ради мутных целей, смысл которых лишь в том, чтобы все вокруг задыхались от своей поганой жизни.

Не позволяй внушать чувство вины – если человек делает тебя несчастной или не делает достаточно счастливой, он тоже в этом виноват. Он вносит свой вклад.

Человеческое существо рождается вовсе не для того, чтобы найти себе партнера и потом всю жизнь с ним мучаться. Я уверена, что есть более продуманные и возвышенные цели у нашего существования, – иначе можно уже начинать молиться об апокалипсисе.

Мы живем вовсе не ради страданий. От страданий человек деградирует. Мы живем ради счастья – чтобы искать его и развиваться, чтобы ошибаться и снова стараться.

Подруга уехала к мужу в Шотландию, родила и поняла, что муж – исчадие ада. Такой устрашающий домашний тиран. Схватила ребенка и убежала, оставив все имущество. Вот так все просто. Без оглядки, без рефлексий и мыслей о том, что «женщине нужен мужчина». А ребенку отец, ага. Особенно отец – деспот, куда без такого. Ну, конечно, ей было очень сложно. Но свобода того стоит. Счастье этого стоит. Жизнь ради себя этого стоит. Мы ничего не должны тем, с кем нам плохо.

Источник: beautyhack.ru





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