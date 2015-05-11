«Светенка» о Свете

Этот документальный фильм мы снимали три года. Началось все с моего диплома — об «Алом парусе», подростковой страничке в «Комсомольской правде» 80-х. «Комсомолка» была органом ЦК ВЛКСМ и при этом одной из трех самых любимых и читаемых газет в стране. Тираж ее был 25 миллионов экземпляров. Там, конечно, печтались постановления ЦК КПСС, но внутри газета вопреки всякой цензуре была рупором свободы и защитницей прав человека.
Я снимала много интервью — со всеми, кто делал тогда «Алый парус», и в каждом интервью звучало одно и то же имя — Светка. Леша Мокроусов, сегодня — литературный и художественный критик, сформулировал это так: «У всех у нас, кто тогда имел отношение к «парусу» осталось чувство вины перед Светой Орлюк. Понятно, почему». И действительно, Светка, которая погибла в 1995 году во Владикваказе, стала самой большой потерей для нашего поколения журналистов, поколения 80-х. Мы все начинали тогда с нуля, судьбы у всех сложились по-разному, кто-то ушел в литературу, кто-то — на телевидение, кто-то в журналы. Светка так и осталась газетным журналистом, она стала символом нашего поколения в журналистике, человеком, который подхватил традиции Лидии Графовой, Юрия Щекочихина, Инны Руденко и понес их дальше. Светка занималась самой сложной областью журналистики — судебными расследованиями, она защищала тех, кого власть обвиняла в самых страшных преступлениях, и доказывала, что эти обвинения ложны. Она защищала не просто права человека, она защищала жизнь того конкретного человека, о котором писала. Ее материалы были решающим аргументом в вопросах жизни и смерти.
Впрочем, обо всем этом говорят в фильме. Говорят и о том, что Света была живым человеком, к которому никак не приклеишь нимб святости... Но я думаю, что для меня как для режиссера это, в первую очередь фильм о том, чего стоит настоящая журналистика, какую цену приходится порой платить за счастье заниматься своим — и любимым — делом.
Света, как и мы все, была студенткой факультета журналистки. И думаю, она из тех, кем наш факультет по праву может гордится. Я прошу вас посмотреть мой фильм в память о Светке и, может быть, для того, чтобы кое-что важное понять о выбранной вами профессии. И проголосовать за него на страничке фестиваля Артдокфест в Фейсбуке, поскольку фильм участвует в конкурсном показе Артдоксеть и чем больше голосов он наберет, тем лучше для нас всех.
С уважением,
Ольга Крутилина, выпускница факультета журналистики МГУ, режиссер.
Ссылка на фильм.
Ссылка на программу Артдофеста в сети.
Ссылка на голосование.
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