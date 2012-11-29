Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 14:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/sushchestvuet_predstavlenie_o_tom_chto_esli_ty_vybiraesh_dvojnoe_anonimnoe_retsenzirovanie_znachit_tebe_est_chto_skryvat_42703"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42703_59f0ca948b8a8761b056362.jpg" width=206 alt="«Существует представление о том, что если ты выбираешь двойное анонимное рецензирование, значит, тебе есть, что скрывать»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Martin Enserink</b></span> <span style="font-size: large;">«Существует представление о том, что если ты выбираешь двойное анонимное рецензирование, значит, тебе есть, что скрывать»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Лишь немногие авторы выбирают анонимное рецензирование</font></em></span></p><p>Насколько важно, чтоб рецензенты знали, кто автор научной статьи? Исследование журналов Nature показало, что лишь немногие авторы выбирают двойное анонимное рецензирование. <a href="http://www.chaskor.ru/article/sushchestvuet_predstavlenie_o_tom_chto_esli_ty_vybiraesh_dvojnoe_anonimnoe_retsenzirovanie_znachit_tebe_est_chto_skryvat_42703">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Насколько важно, чтоб рецензенты знали, кто автор научной статьи? Исследование журналов Nature показало, что лишь немногие авторы выбирают двойное анонимное рецензирование.

Как пишет sciencemag.org, ранее считалось, что исследователи положительно относятся к анонимности, поскольку она гарантирует беспристрастную оценку их рукописей. Однако новое исследование, проведенное Nature Publishing Group (NPG) в Лондоне, показало, что только один из восьми авторов научных статей выбирает анонимное рецензирование. Интересно, что исследование также показало, что рукописи, поданные на двойное анонимное рецензирование, с меньшей вероятностью будут приняты к публикации.

Чаще всего, рецензенты знают, кто автор рукописи, но автор не знает, кто его рецензенты. Теоретически, это позволяет рецензентам сознательно или нет быть предубежденными против работ ученых из тех или иных стран, этнических меньшинств или того или иного пола. И, наоборот, быть пристрастными по отношению к работам известных ученых. Двойное анонимное рецензирование – возможное решение этой проблемы.

К примеру, sciencemag.org цитирует исследование 2007 года, авторы которого обнаружили, что журнал Behavioral Ecology опубликовал больше статей, написанных учеными-женщинами, когда их работы проходили процедуру рецензирования при полной анонимности. Год спустя выводы исследователей были поставлены под сомнение, но в 2013 году опрос 4000 ученых показал, что три четверти респондентов считают анонимное рецензирование «наиболее эффективным способом».

К сожалению, у полностью анонимного рецензирования есть свои недостатки. Журналы советуют авторам сохранять анонимность, избегая фраз вроде «как было продемонстрировано нами ранее», но некоторые ученые утверждают, что обеспечить полную анонимность рукописи практически невозможно.

«Если я удалю каждую деталь, которая может идентифицировать меня или моих соавторов, в статье мало что останется», – говорит исследователь Александр Дженсениус (Alexander Jensenius) из Университета Осло.

Как отмечает sciencemag.org, практика показывает, что рецензенты действительно способны определить автора статьи, основываясь на его предыдущих работах или другой информации. Так, рецензенты журнала Conservation Biology смогли угадать автора рукописи практически в половине случаев, говорит редактор журнала Марк Баргман (Mark Burgman). «Но в этом нет ничего страшного, – считает Баргман. – Двойное анонимное рецензирование просто напоминает, что необходимо стараться преодолеть предубежденность в процессе рецензирования».

Издательская группа Nature Publishing Group (NPG) стала предлагать анонимное рецензирование для двух своих журналов – Nature Geoscience и Nature Climate Change – еще в 2013 году. Однако, по данным sciencemag.org, только один из пяти авторов выбирает эту опцию – это гораздо меньше, чем ожидали редакторы. Но в целом реакция авторов рукописей была настолько положительной, что Nature Publishing Group решила предоставить возможность анонимного рецензирования во всех своих журналах.

Издание sciencemag.org, со ссылкой на представителя Nature Publishing Group Элизу Де Раниери (Elisa De Ranieri), приводит такую статистику: с марта 2015 по февраль 2017 года авторы только 12% из 106 373 поданных рукописей выбрали двойное анонимное рецензирование. И чаще всего, исследователи выбирали эту опцию, подавая свои работы в наиболее престижный журнал Nature (14%). Для сравнения, только 9% авторов выбрали двойное анонимное рецензирование, сдавая рукопись в журнал открытого доступа Nature Communications.

Опасения дискриминации – одна из возможных причин, почему авторы научных работ склоняются к анонимности. Так, по данным sciencemag.org, 32% ученых из Индии и 22% из Китая выбрали анонимное рецензирование. В то же время, к анонимности прибегли только 8% авторов из Франции и 7% – из США. Двойное анонимное рецензирование также было более популярно среди авторов из менее престижных научно-исследовательских институтов.

По мнению Баргмана, не все ученые выбирают полную анонимность, опасаясь возможных негативных последствий для своей работы. «Существует представление о том, что если ты выбираешь двойное анонимное рецензирование, значит, тебе есть, что скрывать», – говорит Баргман. Поэтому он предлагает сделать полную анонимность авторов статей стандартом, как это уже сделано в журнале Conservation Biology. «Это не особенно повлияло на количество рукописей, которые мы получаем, однако многие исследователи неформально поддерживают наше решение сделать двойную анонимность стандартом»», – отмечает Баргман.

Анонимность вовсе не означает, что рукопись имеет больше шансов быть принятой к публикации. Так, по данным sciencemag.org, только 25% статей, поданных в Nature для анонимного рецензирования, были приняты. Для сравнения, журнал опубликовал 44% статей, авторы которых согласились на одностороннюю анонимность.

Перевод: Дарья Новаторова

Источник: noosphere.ru





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