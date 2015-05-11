Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/stress_i_mozg_42162"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42162_a-stressed-business-woman-looks-tired-she-answer-telephones-in-her-office-670x35.jpg" width=206 alt="Стресс и мозг" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://womo.ua/stress-mozg-kak-uchenyie-opredelyayut-stressovyie-sostoyaniya-organizma/>womo.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Стресс и мозг</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как ученые определяют стрессовые состояния организма</font></em></span></p><p>Жаловаться на стресс – признак нашей культуры и цивилизации, вызовы которой так сильно влияют его на уровень в нашем обществе. Стресс стал почти таким же общим местом в small talks современного мира, как и неувядающая погода Великобритании. В популярном представлении стрессом называют многие состояния организма, который отвечает на жизненные трудности. Однако что же действительно в нем происходит? Как действует наше тело, какие процессы в нем происходят в состоянии стресса? <a href="http://www.chaskor.ru/article/stress_i_mozg_42162">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Жаловаться на стресс – признак нашей культуры и цивилизации, вызовы которой так сильно влияют его на уровень в нашем обществе. Стресс стал почти таким же общим местом в small talks современного мира, как и неувядающая погода Великобритании. В популярном представлении стрессом называют многие состояния организма, который отвечает на жизненные трудности. Однако что же действительно в нем происходит? Как действует наше тело, какие процессы в нем происходят в состоянии стресса?

На этот вопрос отвечают ученые – физик Джон Хэгелин, психиатр Норман И. Розенталь и невролог Фредерик Трэвис, которые поделились своим научным опытом на прошедшей в Киеве международной конференции «Наука и Мир: Проверенные решения проблем насилия и глобальных конфликтов»

Джон Хэгелин, квантовый физик, педагог, международный президент Глобального союза ученых за мир, директор Института науки, технологий и общественной политики (Айова, США)

Поведение человека связано с мозгом, он определяет, как мы воспринимаем наше окружение и как реагируем на него. Так, в состоянии возбуждения миндалевидное тело мозга, или амигдала, «поднимает тревогу». В это время человек все вокруг воспринимает как угрозу, даже дружеские жесты и намерения. В состоянии возбуждения наше восприятие мира меняется, наша способность мыслить рационально практически отключается, и амигдала переводит наш мозг в режим «бейся или беги», и к этому готовится наше тело. Люди, которые находятся в состоянии постоянного возбуждения, например, солдаты, страдают от ПТСР, испытывают трудности со сном.

Таким образом стресс негативно влияет на мозг человека и его поведение. В состоянии стресса префронтальная кора мозга прекращает свое нормальное функционирование. Тем временем префронтальная кора – один из важнейших отделов головного мозга, который отвечает за высшие функции, такие как сострадание, принятие решений, суждения, способность думать прежде, чем действовать, и контролировать наши действия. В состоянии стресса высшие отделы мозга не работают, и кровь отливает к его «примитивным» отделам, ответственным за инстинктивное и рефлекторное поведение. Ученые проводили исследования мозга узников тюрем и обнаружили, что кровоток в мозгу у людей, совершивших тяжкие преступления, сосредоточен преимущественно в этих «примитивных» участках мозга. И в состоянии стресса у каждого человека в мозгу происходит то же самое.

Мы живем в мире стресса, в «эпидемии стресса», как выразился один из генералов американской армии. В условиях этой эпидемии постоянный стресс повышает риск возникновения гипертонии, сердечных приступов, по сути, все хронические заболевания так или иначе связаны со стрессом. Но стресс приводит не только к физическим заболеваниям, но и к агрессивному, импульсивному, насильственному поведению. Посмотрите на новости по всему миру – терроризм и насилие достигают «точки кипения» из-за высокого уровня стресса в обществе.

Причины стресса широки и разнообразны – экономическое неравноправие, бедность, социальная несправедливость, угнетение, недостаток образовательных возможностей, гендерное неравенство. Да, многие страны борются с этими явлениями, но нам необходимо много времени для повышения качества жизни.

Доктор Норман И. Розенталь, психиатр, автор бестселлеров, первым выделил и описал сезонные аффективные расстройства, такие как зимняя депрессия

Почему мы должны беспокоиться по поводу стресса? Стресс – это не только далекие террористы, но и то, что на нас влияет каждый день: пробки по пути на работу, внезапные звонки и имейлы, страх о будущем, вы можете сами продолжить этот список. Эти ежедневные проблемы, по моим наблюдениям повышают уровень тревоги в организме человека, тенденция к депрессивным состояниям. Тревога опасна тем, что порождает тревогу, даже если вам нечего боятся. Часто мы опасаемся вещей, которые так никогда и не происходят.

Но тревога – это не только эмоциональный опыт, она проявляется и на физическом уровне. Это разлады желудочно-кишечного тракта и тремор конечностей, это изменения кровяного давления, нарушения сна и концентрации, когда трудно делать что угодно из-за тревоги. Также она ведет к импульсивному поведению – люди «подрезают» на дороге других водителей, резко говорят и обращаются с коллегами.

Было проведено исследование по измерению уровня стресса. В этом состоянии симпатическая нервная система приходит в конфликт с центральной, и это выражается не только в изменении кровяного давления, но и в потоотделении. По состоянию кожи ученые, в частности, определяют уровень стресса.

Доктор Фредерик Трэвис, профессор неврологии, директор Центра изучения мозга, сознания и познавательных способностей Университета менеджмента Махариши (США)

Чтобы понимать влияние стресса на поведение, нужно знать, влияние мозга на поведение человека. Мозг – эдакий интерфейс, обеспечивающий нашу коммуникацию с миром. Определенные участки мозга отвечают за познание или чувства, которые творят нашу реальность. Что случается во время стресса? Когнитивная часть мозга изолируется и не выполняет свою функцию. Поэтому вы фокусируетесь на непосредственной проблеме и упускаете всю картину целиком. Стресс – источник антисоциального и насильственного поведения именно потому, что человек не осознает последствия своих поступков. Если человек пребывает в состоянии постоянного стресса, его префронтальная кора и центр памяти становятся меньше, а то время как амигдала все время находится в напряжении, как будто вы всю жизнь живете посреди горящего поля.

Источник: womo.ua





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