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theins.ru   , Сегодня, 16:00

Stratfor: эмиграция из России бьет рекорды
Кто уезжает из страны?


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Стресс и ненависть в эмиграции


Эмиграция разочарования




The Insider представляет вашему вниманию перевод фрагмента текста Stratfor, в котором анализируется небывалый рост эмиграции из России и его последствия для российской экономики и политики. Перевод Сергея Левитина.

Краткое содержание

На протяжении более ста лет Россия переживала периодические волны массовой эмиграции. Сейчас она может столкнуться с еще одной волной, возможно, c самой большой утечке умов за последние 20 лет. По данным Росстат, 350 тысяч человек эмигрировали из России в 2015 году – в 10 раз больше, чем пять лет назад. Отток, вызванный в основном внутренними политическими проблемами, серьезно вырос в 2012 году, но нынешний экономический кризис в России ускорил его темпы. Кремль пытается обуздать так называемые чемоданные настроения, однако более приоритетными остаются другие национальные интересы. Поскольку высококвалифицированные россияне эмигрируют, будущее инноваций и частного бизнеса в стране можно поставить под сомнение.

Анализ

Почти в каждом десятилетии истории России наблюдался отток значительной части населения к иностранным берегам. Между 1880 и 1914 годом два миллиона евреев покинули Российскую империю в поисках убежища от погромов. Затем Русская революция 1917 года отправила в изгнание примерно 1,4 миллиона беженцев, в том числе лучшие умы империи, такие как лауреат Нобелевской премии Иван Бунин, писатель Владимир Набоков, конструктор вертолетов Игорь Сикорский и художник Марк Шагал.

Трудно получить надежную статистику по миграции для раннего советского периода. Все пять руководителей советской статистики между 1926 и 1940 годами были расстреляны, и при советской власти демографическая статистика стала больше пропагандой, чем наукой. Но в целом за время существования Советского Союза его смогли покинуть три главных волны эмигрантов. Во время Второй мировой войны от 700 тысяч до 1 миллиона человек – в основном антикоммунистов, советских военнопленных или уклонившихся от призыва – бежали из Советского Союза, чтобы осесть на Западе. Несколько десятилетий спустя, около 2 миллионов евреев эмигрировали в основном в Израиль и Соединенные Штаты, когда генсек Брежнев несколько ослабил контроль над советской еврейской общиной. Затем, с ослаблением пограничного контроля в конце 1980-х, люди начали перемещаться через границу России в обоих направлениях. Три миллиона этнических русских из бывших советских республик и стран коммунистического блока вернулись в Россию. В то же время страну покинули 700 тысяч этнических русских и 300 тысяч советских евреев, а общее число евреев-эмигрантов после распада советского блока превысило 1 миллион.

В начале многие советские эмигранты были мотивированы идеологией, но когда Советский Союз начал рушиться, больше людей стали покидать Россию, чтобы прокормить свои семьи. Эти так называемые «колбасные» эмигранты были готовы поселиться в более широком спектре стран. В то время как прежние эмигранты предпочитали Соединенные Штаты, Израиль и Германию, новые в больших количествах направлялись и в другие страны. И не только российские маргиналы почувствовали притяжение Запада: в 1990-е годы для российских чиновников, элиты и олигархов стало нормой отправлять свои семьи жить, работать и учиться за рубежом.

Конец российского ренессанса

Подъем, совпавший с приходом президента России Владимира Путина, привел к падению темпов эмиграции из России до ползучих. В период между 1999 и серединой 2000-х уровень жизни в России вырос в четыре раза, экономика страны стабилизировалась, и политическая нестабильность сменилась периодом высокой популярности администрации Путина. Начался российский ренессанс. В результате количество прибывающих иммигрантов, особенно из бывших советских республик, постоянно превышало количество этнических русских эмигрантов. После пика в 2000 году, количество русских эмигрантов сократилось с примерно 146 тысяч до всего лишь 32 тысяч в 2009 году — даже в середине экономического кризиса.

Но эта тенденция, кажется, обратилась вспять. С 2012 года количество россиян, покидающих страну, устойчиво росло: с 36 774 в 2011 году до около 350 тысяч в 2015. Новая волна эмиграции началась в 2011 году, когда парламентские выборы были широко признаны нечестным, а Путин объявил, что он вернется на третий срок. Сочетание этих событий вызвало массовые протесты, и Кремль подавил возникшую нестабильность с помощью жесткой политики и ограничений. В 2012 году Россия приняла законы, ограничивающие иностранное финансирование для российских компаний или фондов – так называемые законы об иностранных агентах.

Кремль также расширил уголовный и административный кодексы, чтобы они охватывали больше видов политической деятельности, и вводил все более строгие правила для пользователей интернета. Эти жесткие меры заставили ряд политических активистов, журналистов, ученых и предпринимателей (вместе с их бизнесами) покинуть страну. Уехали, среди прочих, основатель Вымпелкома Дмитрий Зимин, оппозиционные активисты Гарри Каспаров, бывший проректор ВШЭ Константин Сонин. Все больше компаний также стало стремиться получить иностранный вид на жительство: основатель ВКонтакте (российская версия Facebook) перевел бизнес в Объединенные Арабские Эмираты, а седьмой по величине российский интернет-провайдер, Game Insight, переехал в Литву.

В 2014 году Россия втянулась в напряженное противостояние с Западом из-за Украины. Эмиграция в этом году резко увеличилась в те месяцы, когда поддерживаемые Россией сепаратисты, как предполагается, сбили авиалайнер над Украиной, а Россия аннексировала Крым. Журналист Леонид Бершидский, покидая Россию, написал редакционную статью, назвав ее “Эмиграция разочарования”. Но в период между 2012 и 2014 годами власти обращали мало внимания на уехавших россиян. Петербургский политик Виталий Милонов выразил отношение Кремля, заметив: «Россия ничего не потеряет, если весь так называемый креативный класс уедет… Для меня женщина, которая встает в 5 утра, чтобы подоить корову, — креативная, потому что она что-то производит. А не какой-то парень с дурацкой стрижкой, который целый день сидит в кафе и пишет что-то в своем блоге».

Сегодня растущий национализм, возможно, чуть-чуть снижает цифры эмиграции, привязывая россиян к своей родине. В конечном итоге сегодня меньше россиян сообщает о желании жить за границей, чем в 2011-2013 годах. Но число тех, кто хочет уехать, все еще больше, чем в 1990-е годы, и, в соответствии с данными Левада-Центра, те, кто говорят, что хотят остаться, возможно просто не могут позволить себе дорогой переезд.

Бегство интеллигенции

В то время как Россия все глубже сползает в рецессию, изменилась категория россиян, покидающих страну. Сегодняшние эмигранты – это не малообразованные русские, уезжавшие после падения Советского Союза, не политические интеллектуалы, которые эмигрировали с 2012 года. Вместо них нынешняя волна состоит в основном из врачей, инженеров, ученых, предпринимателей и преподавателей. Реформы здравоохранения в 2014 году, которые привели к увольнению 7000 медицинских работников только в московском регионе, выдавили еще больше образованных людей из страны в поисках работы. По данным Росстата, большинство сегодняшних эмигрантов едут в США, Германию, Канаду и Финляндию.

Потеря высококвалифицированных работников будет причинять ущерб российской экономике еще долгие годы. Российское образование и здравоохранение будут продолжать приходить в упадок. Инновационные компании и проекты будут в значительной степени оседать за пределами России, а частное предпринимательство в стране будет существенно сокращаться. Россия уже удручающе отстает от средних мировых показателей по средствам, направляемым на исследования и разработки, но потеря людей, стоящих за этой деятельностью, ускорит эту тенденцию. В результате россияне будут продолжать зависеть от государственных предприятий и доходов от экспорта энергоносителей, чтобы оставаться на плаву, что делает всю страну уязвимой для внешних потрясений, как изменения цен на нефть.

Бессистемная реакция властей

Тем не менее, российские власти продолжают утверждать, что утечка мозгов — это миф. Первый зампред думского Комитета по делам национальностей Валерий Рашкин заявил, что «проблемы не существует.» А советник Путина по вопросам образования и науки Андрей Фурсенко, утверждает, что утечка мозгов является проблемой «изобретенной» на Западе. Некоторые российские правительственные источники объясняют стремительный роста числа эмигрантов изменением в методах сбора данных Росстата. Другие политические обозреватели, наоборот, обвиняют Росстат в занижении реальных цифр. Еще более усложняет вопрос то, что не все эмигранты официально зарегистрированы как уехавшие из России. И в странах назначения способы регистрации различны и эти данные сложно объединить, чтобы получить достоверную информацию о числе российских мигрантов.

Тем не менее, подавляющая часть поступающей информации свидетельствует о том, что Россия теряет свою наиболее образованную рабочую силу рекордными темпами. И хотя чиновники категорически отрицают это, Кремль порой делает попытки остановить этот поток. В течение двух лет ученых стимулировали оставаться в России посредствам «мегагранта» (428 $ млн в год) — хотя неясно, что из этого фактически было выплачено. Кремль также оказывал давление на некоторых из крупнейших российских инвесторов в области высоких технологий, таких как группа ВТБ, перенаправить свои инвестиции с Запада обратно в Россию.

Россия также открыла инновационный центр Сколково в Подмосковье. Он должен был стать российской версией Силиконовой долины. Обтекаемые здания из стекла и стали, покрытые солнечными батареями, кафе и ледовый каток — этот огромный комплекс пока еще находится в стадии строительства. Тем не менее, около 100 компаний, включающих около 15 тысяч сотрудников, уже работают в центре, и в конечном итоге, как ожидается, комплекс будет вмещать около 850 венчурных предприятий, технологических компаний и стартапов. Однако проект уже сталкивается с проблемами. Строительство было отложено — комплекс должен был быть завершен в 2013 году — и учитывая политическую пропасть между Россией и Западом, некоторые американские инвесторы еще не спешат вкладывать свои обещанные средства.

Кремль также рассчитывает замедлить отток капитала, который достиг $ 153 млрд в 2014 году, но после введения множества новых жестких правил он упал до $56 млрд в 2015 году. Российские анти-офшорные законы требуют от граждан и фирм информировать налоговые органы о всех внешнеторговых операциях, а правительственные чиновники не могут иметь иностранные банковские счета или владеть собственностью за рубежом. Теперь Кремль рассматривает возможность еще одного ограничения: заставить правительственных чиновников обучать своих детей в России. Это, несомненно, может иметь далеко идущие последствия, учитывая, что в государственном секторе занято 68% населения, но политические элиты вряд ли позволят принять такое ограничение без боя.

Источник: theins.ru




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…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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