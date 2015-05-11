Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/stratfor_emigratsiya_iz_rossii_bet_rekordy_42108"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42108_perhatikan-5-hal-ini-sebelum-pesan-tiket-pesawat-online-160408h_3x2-620x43.jpg" width=206 alt="Stratfor: эмиграция из России бьет рекорды" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://theins.ru/obshestvo/25846>theins.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Stratfor: эмиграция из России бьет рекорды</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Кто уезжает из страны?</font></em></span></p><p>The Insider представляет вашему вниманию перевод фрагмента текста Stratfor, в котором анализируется небывалый рост эмиграции из России и его последствия для российской экономики и политики. Перевод Сергея Левитина. <a href="http://www.chaskor.ru/article/stratfor_emigratsiya_iz_rossii_bet_rekordy_42108">Подробнее</a></p><br clear="all" />





The Insider представляет вашему вниманию перевод фрагмента текста Stratfor, в котором анализируется небывалый рост эмиграции из России и его последствия для российской экономики и политики. Перевод Сергея Левитина.

Краткое содержание

На протяжении более ста лет Россия переживала периодические волны массовой эмиграции. Сейчас она может столкнуться с еще одной волной, возможно, c самой большой утечке умов за последние 20 лет. По данным Росстат, 350 тысяч человек эмигрировали из России в 2015 году – в 10 раз больше, чем пять лет назад. Отток, вызванный в основном внутренними политическими проблемами, серьезно вырос в 2012 году, но нынешний экономический кризис в России ускорил его темпы. Кремль пытается обуздать так называемые чемоданные настроения, однако более приоритетными остаются другие национальные интересы. Поскольку высококвалифицированные россияне эмигрируют, будущее инноваций и частного бизнеса в стране можно поставить под сомнение.

Анализ

Почти в каждом десятилетии истории России наблюдался отток значительной части населения к иностранным берегам. Между 1880 и 1914 годом два миллиона евреев покинули Российскую империю в поисках убежища от погромов. Затем Русская революция 1917 года отправила в изгнание примерно 1,4 миллиона беженцев, в том числе лучшие умы империи, такие как лауреат Нобелевской премии Иван Бунин, писатель Владимир Набоков, конструктор вертолетов Игорь Сикорский и художник Марк Шагал.

Трудно получить надежную статистику по миграции для раннего советского периода. Все пять руководителей советской статистики между 1926 и 1940 годами были расстреляны, и при советской власти демографическая статистика стала больше пропагандой, чем наукой. Но в целом за время существования Советского Союза его смогли покинуть три главных волны эмигрантов. Во время Второй мировой войны от 700 тысяч до 1 миллиона человек – в основном антикоммунистов, советских военнопленных или уклонившихся от призыва – бежали из Советского Союза, чтобы осесть на Западе. Несколько десятилетий спустя, около 2 миллионов евреев эмигрировали в основном в Израиль и Соединенные Штаты, когда генсек Брежнев несколько ослабил контроль над советской еврейской общиной. Затем, с ослаблением пограничного контроля в конце 1980-х, люди начали перемещаться через границу России в обоих направлениях. Три миллиона этнических русских из бывших советских республик и стран коммунистического блока вернулись в Россию. В то же время страну покинули 700 тысяч этнических русских и 300 тысяч советских евреев, а общее число евреев-эмигрантов после распада советского блока превысило 1 миллион.

В начале многие советские эмигранты были мотивированы идеологией, но когда Советский Союз начал рушиться, больше людей стали покидать Россию, чтобы прокормить свои семьи. Эти так называемые «колбасные» эмигранты были готовы поселиться в более широком спектре стран. В то время как прежние эмигранты предпочитали Соединенные Штаты, Израиль и Германию, новые в больших количествах направлялись и в другие страны. И не только российские маргиналы почувствовали притяжение Запада: в 1990-е годы для российских чиновников, элиты и олигархов стало нормой отправлять свои семьи жить, работать и учиться за рубежом.

Конец российского ренессанса

Подъем, совпавший с приходом президента России Владимира Путина, привел к падению темпов эмиграции из России до ползучих. В период между 1999 и серединой 2000-х уровень жизни в России вырос в четыре раза, экономика страны стабилизировалась, и политическая нестабильность сменилась периодом высокой популярности администрации Путина. Начался российский ренессанс. В результате количество прибывающих иммигрантов, особенно из бывших советских республик, постоянно превышало количество этнических русских эмигрантов. После пика в 2000 году, количество русских эмигрантов сократилось с примерно 146 тысяч до всего лишь 32 тысяч в 2009 году — даже в середине экономического кризиса.

Но эта тенденция, кажется, обратилась вспять. С 2012 года количество россиян, покидающих страну, устойчиво росло: с 36 774 в 2011 году до около 350 тысяч в 2015. Новая волна эмиграции началась в 2011 году, когда парламентские выборы были широко признаны нечестным, а Путин объявил, что он вернется на третий срок. Сочетание этих событий вызвало массовые протесты, и Кремль подавил возникшую нестабильность с помощью жесткой политики и ограничений. В 2012 году Россия приняла законы, ограничивающие иностранное финансирование для российских компаний или фондов – так называемые законы об иностранных агентах.

Кремль также расширил уголовный и административный кодексы, чтобы они охватывали больше видов политической деятельности, и вводил все более строгие правила для пользователей интернета. Эти жесткие меры заставили ряд политических активистов, журналистов, ученых и предпринимателей (вместе с их бизнесами) покинуть страну. Уехали, среди прочих, основатель Вымпелкома Дмитрий Зимин, оппозиционные активисты Гарри Каспаров, бывший проректор ВШЭ Константин Сонин. Все больше компаний также стало стремиться получить иностранный вид на жительство: основатель ВКонтакте (российская версия Facebook) перевел бизнес в Объединенные Арабские Эмираты, а седьмой по величине российский интернет-провайдер, Game Insight, переехал в Литву.

В 2014 году Россия втянулась в напряженное противостояние с Западом из-за Украины. Эмиграция в этом году резко увеличилась в те месяцы, когда поддерживаемые Россией сепаратисты, как предполагается, сбили авиалайнер над Украиной, а Россия аннексировала Крым. Журналист Леонид Бершидский, покидая Россию, написал редакционную статью, назвав ее “Эмиграция разочарования”. Но в период между 2012 и 2014 годами власти обращали мало внимания на уехавших россиян. Петербургский политик Виталий Милонов выразил отношение Кремля, заметив: «Россия ничего не потеряет, если весь так называемый креативный класс уедет… Для меня женщина, которая встает в 5 утра, чтобы подоить корову, — креативная, потому что она что-то производит. А не какой-то парень с дурацкой стрижкой, который целый день сидит в кафе и пишет что-то в своем блоге».

Сегодня растущий национализм, возможно, чуть-чуть снижает цифры эмиграции, привязывая россиян к своей родине. В конечном итоге сегодня меньше россиян сообщает о желании жить за границей, чем в 2011-2013 годах. Но число тех, кто хочет уехать, все еще больше, чем в 1990-е годы, и, в соответствии с данными Левада-Центра, те, кто говорят, что хотят остаться, возможно просто не могут позволить себе дорогой переезд.

Бегство интеллигенции

В то время как Россия все глубже сползает в рецессию, изменилась категория россиян, покидающих страну. Сегодняшние эмигранты – это не малообразованные русские, уезжавшие после падения Советского Союза, не политические интеллектуалы, которые эмигрировали с 2012 года. Вместо них нынешняя волна состоит в основном из врачей, инженеров, ученых, предпринимателей и преподавателей. Реформы здравоохранения в 2014 году, которые привели к увольнению 7000 медицинских работников только в московском регионе, выдавили еще больше образованных людей из страны в поисках работы. По данным Росстата, большинство сегодняшних эмигрантов едут в США, Германию, Канаду и Финляндию.

Потеря высококвалифицированных работников будет причинять ущерб российской экономике еще долгие годы. Российское образование и здравоохранение будут продолжать приходить в упадок. Инновационные компании и проекты будут в значительной степени оседать за пределами России, а частное предпринимательство в стране будет существенно сокращаться. Россия уже удручающе отстает от средних мировых показателей по средствам, направляемым на исследования и разработки, но потеря людей, стоящих за этой деятельностью, ускорит эту тенденцию. В результате россияне будут продолжать зависеть от государственных предприятий и доходов от экспорта энергоносителей, чтобы оставаться на плаву, что делает всю страну уязвимой для внешних потрясений, как изменения цен на нефть.

Бессистемная реакция властей

Тем не менее, российские власти продолжают утверждать, что утечка мозгов — это миф. Первый зампред думского Комитета по делам национальностей Валерий Рашкин заявил, что «проблемы не существует.» А советник Путина по вопросам образования и науки Андрей Фурсенко, утверждает, что утечка мозгов является проблемой «изобретенной» на Западе. Некоторые российские правительственные источники объясняют стремительный роста числа эмигрантов изменением в методах сбора данных Росстата. Другие политические обозреватели, наоборот, обвиняют Росстат в занижении реальных цифр. Еще более усложняет вопрос то, что не все эмигранты официально зарегистрированы как уехавшие из России. И в странах назначения способы регистрации различны и эти данные сложно объединить, чтобы получить достоверную информацию о числе российских мигрантов.

Тем не менее, подавляющая часть поступающей информации свидетельствует о том, что Россия теряет свою наиболее образованную рабочую силу рекордными темпами. И хотя чиновники категорически отрицают это, Кремль порой делает попытки остановить этот поток. В течение двух лет ученых стимулировали оставаться в России посредствам «мегагранта» (428 $ млн в год) — хотя неясно, что из этого фактически было выплачено. Кремль также оказывал давление на некоторых из крупнейших российских инвесторов в области высоких технологий, таких как группа ВТБ, перенаправить свои инвестиции с Запада обратно в Россию.

Россия также открыла инновационный центр Сколково в Подмосковье. Он должен был стать российской версией Силиконовой долины. Обтекаемые здания из стекла и стали, покрытые солнечными батареями, кафе и ледовый каток — этот огромный комплекс пока еще находится в стадии строительства. Тем не менее, около 100 компаний, включающих около 15 тысяч сотрудников, уже работают в центре, и в конечном итоге, как ожидается, комплекс будет вмещать около 850 венчурных предприятий, технологических компаний и стартапов. Однако проект уже сталкивается с проблемами. Строительство было отложено — комплекс должен был быть завершен в 2013 году — и учитывая политическую пропасть между Россией и Западом, некоторые американские инвесторы еще не спешат вкладывать свои обещанные средства.

Кремль также рассчитывает замедлить отток капитала, который достиг $ 153 млрд в 2014 году, но после введения множества новых жестких правил он упал до $56 млрд в 2015 году. Российские анти-офшорные законы требуют от граждан и фирм информировать налоговые органы о всех внешнеторговых операциях, а правительственные чиновники не могут иметь иностранные банковские счета или владеть собственностью за рубежом. Теперь Кремль рассматривает возможность еще одного ограничения: заставить правительственных чиновников обучать своих детей в России. Это, несомненно, может иметь далеко идущие последствия, учитывая, что в государственном секторе занято 68% населения, но политические элиты вряд ли позволят принять такое ограничение без боя.

Источник: theins.ru





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