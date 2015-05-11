Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 4 апреля 2017 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/strashno_ot_mysli_chto_lyudi_mogut_tak_prosto_ubivat_lyudej_41763"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41763_c8gi_akxoaa9k36jpg-.jpg" width=206 alt="«Страшно от мысли, что люди могут так просто убивать людей»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Редакция "Частного корреспондента"</b></span> <span style="font-size: large;">«Страшно от мысли, что люди могут так просто убивать людей»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">#PrayForStPetersburg: как пользователи соцсетей переживают теракт в Санкт-Петербурге</font></em></span></p><p>Иногда случаются трагедии, которые переживает весь мир. Теракт в питерском метро стал одной из них, и дело здесь не в количестве погибших и пострадавших. Дело в том, насколько простой, бессмысленной и от этого страшной может быть смерть. В такие моменты можно строить догадки, нужно искать виновных, но при этом очень важно вспомнить, что мы — люди. И только созиданием, добротой и любовью друг к другу мы сможем победить насилие. <a href="http://www.chaskor.ru/article/strashno_ot_mysli_chto_lyudi_mogut_tak_prosto_ubivat_lyudej_41763">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Иногда случаются трагедии, которые переживает весь мир. Теракт в питерском метро стал одной из них, и дело здесь не в количестве погибших и пострадавших. Дело в том, насколько простой, бессмысленной и от этого страшной может быть смерть. В такие моменты можно строить догадки, нужно искать виновных, но при этом очень важно вспомнить, что мы — люди. И только созиданием, добротой и любовью друг к другу мы сможем победить насилие.

Кристина Резникова

Год назад поздно вечером мой поезд остановился в тоннеле между станциями. Мы стояли относительно недолго, не более двадцати минут. Но за эти двадцать минут я написала 15 смс родным.

За эти двадцать минут я несколько раз мысленно умерла и ожила снова. Несколько раз выбиралась по воображаемым тайным выходам за спасителем в погонах. Мы шли мимо полыхающего в воображаемом огне "Беляево" <...>. И ещё несколько раз я думала, что если наступил конец света, то это даже хорошо, что я в подземелье. Потому что мы тут обязательно выживем, в отличие от тех, наверху...

Сейчас это звучит забавно, но на самом деле я оставалась всё то время психически стабильной с большим трудом. Нас было 5-7 человек в вагоне и мы держались изо всех сил: время от времени натужно шутили и поддерживающе переглядывались. Поезд тронулся, я выдохнула, а через месяц вовсе забыла эту историю.

Но сегодня, когда после зачёта нужно было надеть пальто и cпуститься в метро, что-то щёлкнуло внутри. Меня неожиданно охватил страх. Я не могла туда идти. Вниз. Всего пару часов после Питера прошло. Двери эти раскуроченные. Опять сидеть. А что, если не сидеть? Нет, я не могла в метро... Чтобы успокоиться и заодно переждать час пик, пошла на лекцию мультипликатора Юрия Борисовича Норштейна, которая чудом проходила в это самое время на факультете.

И вся эта история выше на самом деле посвящается ровно на 50% Норштейну, и еще на 50% неизвестному террористу. Оба они занимались сегодня своими делами. Юрий Борисович шёл на лекцию, а террорист шёл в метро. Юрий Борисович нёс мультики, а террорист нёс бомбу. Юрий Борисович много рассказывал, а террорист, наверное, молчал.

Пока Юрий Борисович рассказывал истории и показывал свои мультфильмы, мне стало очень спокойно. На "Шинели" я забыла обо всём вне аудитории, на "Цапле и журавле" я уже смеялась. А после лекции, не задумываясь, опустилась в метро с Daniya Latypova и спокойно поехала домой. Мне сегодня не страшно, потому что сегодня существуют такие люди, как Норштейн. Но это только сегодня. А что будет завтра никто не знает.

Вопрос - почему кто-то из подручных средств создаёт "Ёжика в тумане", а кто-то взрывное устройство - открыт. Второй вопрос - болезнь ли это общества, политики, системы или это обычное их свойство также открыт.

Соболезную и не могу представить, насколько тяжело было это пережить.

Dima Mishenin

#saintpain Saint-Pain.

Это словосочетание сегодня с утра почему-то пришло мне на ум, когда я подумал о названии нашего города, которое молодежь любит сокращенно называть Saint-P. Я удивился этому образу и вспомнил о нем во второй половине дня, когда узнал из новостей о произошедшем взрыве в метро. Сразу позвонил сыну. Узнал, что он на лекции. Потом мне стали звонить родные и друзья. В новейшей истории Санкт-Петербурга не было террористических актов против мирного населения даже во время Великой Криминальной Революции 90-ых. Ни во время первой чеченской войны, ни во время второй. Несмотря на активное участие в боевых действиях питерского ОМОНа. Были кровавые преступления, бандитские разборки и политические убийства, но никогда - террористических актов против простого народа. То, что сегодня произошло в нашем родном городе, - не только общечеловеческая трагедия, но и абсолютно нетипичная ситуация для этого места на Земле. Нарушено какое-то космическое табу. Как будто Саурон, назгулы и орки оказались в Ривенделле. Произошло то, что никогда не происходило в нашей с вами истории. В нашем с вами городе. Страшные симптомы новой неведомой болезни...

Данара Курманова

Друзья, сегодня мне грустно и больно из-за случившегося в Санкт-Петербурге. Впервые трагедия зацепила меня так остро - в этом городе находились люди, которых я знаю, уважаю и люблю. Слава Богу, все они живы, слава Богу, с ними всё хорошо.

В такие минуты у меня не находится слов и мыслей, кроме: "Дорогие, держитесь". Это непросто. Как журналист, я не могу смотреть на новостную ленту всю эту неделю: митинги, разочаровавшее поведение многих на кинопремии, взрывы... Поток информации очень удручает. Я удалила вчерашний пост, а заодно людей, гнусно проявивших себя в комментариях, потому что сегодняшний день показал: мы не должны тратить жизнь на обиды, агрессию, злость, она внезапна и коротка. И нам очень нужен укол доброты, причём в невероятных дозах, поэтому я предлагаю вам вот какую штуку.

У нас постоянно проходят флешмобы в сети - мы и водой обливались, и куда нас не взяли, рассказывали. Так давайте сейчас напишем, почему мы любим Россию: кто-то считает эту страну домом, кто-то встретил здесь любовь, кто-то построил карьеру, а кто-то просто прекрасно провёл время, да много чего хорошего у нас происходит! Важно только всегда об этом помнить.

Я предлагаю вам хэштеги (раз уж соцсеть не предлагает нам массово поставить российский флаг на аватарку, давайте проведём более вдумчивую и душевную акцию):

#россиямыстобой

#5причинпочемуялюблюроссию

Давайте делиться хорошими историями! Я подумаю, что именно хочу сказать, потому что сейчас в голове сумбур, и напишу позже. А вы, друзья, граждане и не граждане, пока подхватите, если считаете идею здравой. Сделаем нашу ленту добрее! Берегите себя! Пусть у всех нас всё будет хорошо!

Софья Байнет

Как жаль, что вместо чистой истории мы оставим нашему будущему поколению страх, теракты, войны, потери и боль.

Гульмира Торе

Не могу уснуть.

В 10 минутах ходьбы от моего дома метро Технологический институт. Всего 10 минут - и ты перешагиваешь эту последнюю черту, как это сделал другой. Этот человек может был чьим-то ребёнком, родителем, другом или врагом, любовью или чьей-то судьбой?.. А может он был тихий и неприметный или просто одинокий человек?.. Сейчас это неважно. Важно то, что он оказался ТАМ, а ты - ЗДЕСЬ.

Главное сейчас - не погрузиться в тупиковый мрак ненависти и страха, иначе можно тоже переступить через эту черту... НЕКТО, кто сделал ЭТО, тоже когда-то преступил внутри себя.

Мои соболезнования.

Страшно понимать, что за минуту до взрыва люди не знали, что это будет их последняя поездка.

Соболезнования семьям.#PrayForStPetersburg — Stosha Govnozad~ (@voslavusatane66) 3 апреля 2017 г.

Елена Гумерова

Невольно начинаешь осознавать цену Жизни, когда лишь одно, случайно принятое решение, спасло от того, о чем даже думать страшно.

Сначала - отрицание. Потом начинаешь звонить всем своим родным, друзьям, даже просто знакомым и волнуешься, что они не берут трубку после второго гудка.

Потом думаешь о том, что в параллельной вселенной, где ты все-таки решила добраться до дома на метро, твое бездыханное тело лежит рядом с ними.

Сегодня мой любимый город сотрясается от ужаса и скорби. Никто не ждал, что такое может произойти именно здесь.

Скорбим по погибшим, соболезнуем родным жертв теракта.

Будьте бдительны.

Ольга Головачёва

Снова в мире неспокойно, снова грохочут взрывы, и льются кровь и слезы.

Кто-то готов помочь попавшим в беду, кто-то строит предположения, кто-то показушно-цинично равнодушен.

Но постойте... Остановитесь на мгновение и попробуйте посмотреть на жизнь с другой точки зрения, совсем отрешившись от политики, религии и прочих убеждений, соединяющих вас в группы. Сегодня в Питере погибли и пострадали Люди, а где-то далеко от этого города продолжают гибнуть под градом пуль, покорёженным железом автомобилей, в собственных домах...

Несмотря на цвет кожи, религиозные и политические убеждения, пол, возраст и прочие условности, мы все родственны друг другу - мы дети и граждане одной большой Земли. Христиане и мусульмане, левые и правые, мужчины и женщины... Каждый из нас, отринув рамки определённой социальной группы, рождён Человеком. С момента нашего первого крика и до последнего вздоха мы остаёмся людьми, в какие бы одежды не были одеты. Наша жизнь хрупка и быстротечна, и мы не знаем когда ей суждено прерваться.

Так кто же даёт нам право обрывать её и бессовестно не ценить? Мы пришли в этот мир созидать, а не разрушать. Однако, похоже, что некоторые забыли об этом.

Я не говорю о конкретно случившемся в Питере. Подобное происходило и в Москве, и многих других городах...Какая ценность может быть выше человеческой жизни, что ради неё кто-то решает убить? Человечество ведёт войну с собой на протяжении всего своего существования на Земле - коротко то мгновение, когда молчали пушки, и не звенела сталь.

Мы разучились ценить самый большой дар - нашу жизнь. Мы губим себя и окружающих, губим планету хищнически, надеясь, что нам все сойдёт с рук, и где-то в другом мире это зачтется.

Мой очерк - призыв ко всем, кто меня услышит. Призыв остановиться и задуматься. Призыв не быть равнодушным к чужому горю. Призыв сбросить маски и относиться к ближнему своему как хотелось бы, чтобы относились к тебе.

Я не говорю о тех, чей мозг одурманен наркотой, жаждой крови и денег - им дорога в Ад, который они устроили себе сами - они не услышат меня.

Пусть война и кровь остаются лишь в компьютерных игрушках, пусть однажды решивший поднять руку на ближнего получит своё возмездие. Пусть навсегда замолчат орудия...

Я знаю, мой посыл утопический. Но вдруг чью-то душу он и затронет... И кто-то не пройдёт мимо нуждающегося в помощи, кто-то вспомнит о том, что никакие богатства мира не могут стать ценнее человеческой жизни.

Будьте бдительнее и добрее к себе и окружающим, цените тот дар, что дан нам свыше, пожмите друг другу руки, простите старые обиды - наша жизнь слишком коротка для груза негатива, которого, и так, увы, слишком много.

После террористических актов за рубежом, пользователи Интернета запустили хэштег #prayfor..., вставляя имя страдающего города.

Сейчас я призываю к миру и здравому смыслу всех, кто меня услышит. Неважно, в каких Богов вы верите - пришло время молиться за весь Мир, за нашу Землю и мир между людьми.

Я запускаю хэштег #PrayfortheWorld , хоть он уже гуляет в сети, надеясь на то, что хоть кто-нибудь услышит и остановится, прежде чем сотворить большее или меньшее зло.





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