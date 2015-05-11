Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/strannye_otnosheniya_42297"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42297_content_otnosheniya77_.jpg" width=206 alt="Странные отношения" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Павел Зыгмантович, <a href=http://zygmantovich.com/?p=15335>zygmantovich.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Странные отношения</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Медленная смерть вашей личности</font></em></span></p><p>Есть отношения хорошие, есть плохие, а есть странные. С хорошими всё понятно – там безопасная и питательная среда, всем хорошо. С плохими тоже всё ясно – там насилие во всех видах, кому-то точно плохо. А вот со странными отношениями всё непросто. Вроде бы и неплохо, но всё же как-то не так. <a href="http://www.chaskor.ru/article/strannye_otnosheniya_42297">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Есть отношения хорошие, есть плохие, а есть странные. С хорошими всё понятно – там безопасная и питательная среда, всем хорошо. С плохими тоже всё ясно – там насилие во всех видах, кому-то точно плохо. А вот со странными отношениями всё непросто. Вроде бы и неплохо, но всё же как-то не так.

Что такое странные отношения?

Странные отношения – это отношения, в которых один из партнёров постоянно не понимает, что происходит.

Вот два примера для наглядности. Есть женщина и есть мужчина. Вроде бы всё хорошо, отношения достаточно тёплые, поддерживающие. Вот только мужчина всячески избегает секса. И длится такое избегание уже два года. Женщина ничего не понимает, беспокоится и тревожится, думает о себе разную напраслину («я какая-то не такая, наверное»).

Второй пример. Есть мужчина и женщина. Вроде бы всё хорошо, отношения прекрасные, секс отличный, всё чудесно, но примерно два раза в неделю женщину будто подменяют – она плачет, пытается отговорить мужчину от отношений («я тебя недостойна, я испорчу тебе жизнь, брось меня»). Мужчина ничего не понимает, беспокоится и тревожится, думает о себе разную напраслину («что-то со мной не так, кажется»).

Причём докопаться до причин такого поведения просто невозможно. Партнёры то ли не могут, то ли не хотят объяснять. Никакие обсуждения и попытки договориться не работают. Отношения как были странными, так странными и остаются.

Это, кстати, ещё один признак странных отношений – они неизменны. Хорошие отношения со временем могут улучшиться или ухудшиться. Плохие отношения могут ухудшиться или улучшиться. А странные отношения как были странными, так странными и остаются.

Почему отношения становятся странными?

Вот тут бы нам очень пригодились научные исследования, но я таковых не знаю, увы. Как в большинстве случаев, причин, конечно же, уйма. Главное, что все они сосредоточенные не в вас. Подчёркиваю – если вы оказались в странных отношениях впервые, значит, вы тут точно не причём.

Весьма вероятно, что вам не повезло встретить человека с каким-нибудь личностным расстройством, вроде избегающего или демонстративного. Может быть, здесь расстройство не личностное, а психическое, это тоже не исключено. Может быть, дело просто в какой-то тайне, которую человек боится вам открывать по каким-то своим достаточно разумным основаниям.

Таких предположений можно сделать много, и все они – не более чем предположения. Без серьёзных исследований мы можем только гадать о причинах такого поведения партнёров.

Впрочем, знать эти причины и не нужно. Достаточно запомнить главное: если вы оказались в странных отношениях – бегите.

Бегство – лучшая стратегия

Не надо думать, что я предлагаю рвать отношения при первой возможности. Разумеется, нет. Я всегда поддерживаю стремление людей наладить отношения – переговоры, обсуждения, поиск взаимоприемлемых вариантов очень полезны и уместны.

И вы, я уверен, будете так делать. Но, как я уже писал выше, через некоторое время поймёте – ничего не меняется, ни в какую из сторон. А это, напомню, верный признак странных отношений.

И вот когда вы после всех попыток изменения ситуации поймёте, что оказались в странных отношениях, собирайте ноги в руки и бегите без оглядки. Если не до канадской границы, то хотя бы из квартиры.

Это не трусость и не инфантилизм. Это нормальная гигиеническая процедура. Пребывание в странных отношениях очень вредит людям – вредит в первую очередь психологически. Люди начинают думать про себя всякие глупости, вроде «со мной что-то не так», а думать такое – ну очень вредно. Это та самая смерть личности из заголовка статьи.

Поэтому – бегите.

Тут полезно будет отметить две причины, по которым люди не выходят из таких странных отношений (это не все причины, это две основные – на мой, разумеется, взгляд).

1. Жалко вложений. Люди устроены так, что вложения для нас часто оказываются самостоятельной ценностью. Как же, я же вложил сюда столько сил и отношений – не могу же я теперь всё бросить. В психологии этот механизм хорошо исследован и является одним из проявлений когнитивного диссонанса.

Не поддавайтесь этому механизму. Да, вы вложили много сил и эмоций. Но разве это означает, что вы обязаны продолжать пребывать в таких иссушающих отношениях? Где это обязательство записано? Может, вы договор какой-то заключили? Нет? Тогда и думать нечего – фиксируйте убытки и бегите, пока целы.

2. Страх перед будущим. Многим людям, пребывающим в странных отношениях, страшно посмотреть в будущее. Им кажется, что там ничего хорошего не будет – новых отношений не получится, счастья не случится, сплошная тоска и беспросветность. Зачастую такой страх возникает ещё и потому, что за время таких отношений люди могли растерять адекватность представлений о себе.

Не поддавайтесь этому страху. Подумайте о том, как вы уже испортили себе жизнь и здоровье. Подумайте о том, что дальше ситуация не изменится, а ваше здоровье станет ещё хуже. Подумайте – и бегите.

Итого. Бывают странные отношения – в них одному из партнёров не плохо, но почему-то всё равно тревожно и неуютно. Эти отношения отличаются удивительной стабильностью – их невозможно улучшить или ухудшить. Происходит это не из-за вас, а из-за партнёра – по каким-то его причинам. Самое лучше, что вы можете сделать, когда поймёте, что оказались в таких отношениях, - бежать.

Источник: econet.ru





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