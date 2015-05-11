Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 15 января 2017 года, 18.50</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/strana_ldov_41362"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41362_central_reykjavík_seen_from_hallgrímskirkj.jpg" width=206 alt="Страна льдов" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://www.factroom.ru/facts/34825>factroom.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Страна льдов</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">50 фактов об Исландии</font></em></span></p><p>Исландия — одна из тех европейских стран, в которой меньше всего русских мигрантов. Это предсказуемо: мы все привыкли к стереотипам о том, что в Исландии царит ужасный холод, исландцы едят протухшую рыбу и живут в землянках. На самом деле это не совсем так: климат в островном государстве умеренно-прохладный, среднегодовая температура не опускается ниже +4 °C, полярной ночи в Исландии нет, а специфичные исландские «землянки» в большинство своем остались лишь в маленьких поселениях. <a href="http://www.chaskor.ru/article/strana_ldov_41362">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Исландия — одна из тех европейских стран, в которой меньше всего русских мигрантов. Это предсказуемо: мы все привыкли к стереотипам о том, что в Исландии царит ужасный холод, исландцы едят протухшую рыбу и живут в землянках. На самом деле это не совсем так: климат в островном государстве умеренно-прохладный, среднегодовая температура не опускается ниже +4 °C, полярной ночи в Исландии нет, а специфичные исландские «землянки» в большинство своем остались лишь в маленьких поселениях.

1. Исландия — одна из самых малонаселенных стран в мире, тут проживает около 320 тысяч человек, а до второй мировой войны население страны составляло всего 50 тысяч.

2. Поскольку в Исландии все друг друга знают, при расставании или разводе пара всегда старается сохранить хорошие отношения. Случаи, когда бывший парень не общается с бывшей девушкой или бывшие супруги не разговаривают друг с другом крайне редки, ведь у них в любом случае практически все друзья и знакомые общие.

3. Вместо фамилий в Исландии — патронимы, то есть аналог нашего отчества. К имени отца прибавляется частица «сон» (то есть сын) или «доттир» (если это дочь), получается, например, Silia Palmarsdottir, то есть Силия дочь Палмарса.

4. В том случае, если отец по каким-то причинам не признает ребенка, сын или дочь в качестве фамилии получают матроним, то есть тоже самое отчество, но по имени матери.

5. Поскольку в Рейкьявике все знают друг друга, то двери домов тут часто не запирают, ключи от машин бросают в автомобилях, а детей в колясках оставляют без присмотра на входе в кафе, бар или магазин.

6. В Рейкьявике считается нормальным выйти в ближайший магазин за продуктами в пижаме.

7. Жители Рейкьявика практически всегда оплачивают покупки банковскими картами, причем даже если заказывают кофе в баре. Наличными тут рассчитываться не принято.

8. Исландцы уверены, что сморкаться — вредно для здоровья, поэтому зимой тут все шмыгают носами, то есть, пардон, втягивают сопли в себя.

9. А вот плеваться, наоборот, не считается неприличным, даже девушки без всяких проблем плюются на улице и в общественных местах.

10. На самом деле в Исландии зимой не так холодно, как мы привыкли думать, температура тут редко опускается ниже — 6 градусов.

11. Зато зимой в Исландии темно, 21 декабря — в самый короткий день в году рассвет наступает в 10.30, а садится солнце уже в 16.00. Летом на смену длинным ночам приходят долгие дни, по сравнению с которыми белые ночи в Питере просто ни о чём, в июне Исландии солнце садится всего на пару часов.

12. Отсутствие солнечного света зимой в некоторой степени компенсируется северным сиянием, его можно наблюдать постоянно, поэтому через пару недель на него уже не обращаешь внимание.

13. Поскольку зимой в Исландии солнце не светит, все жители страны, дабы избежать рахита и других неприятных болезней, в обязательном порядке принимают рыбий жир, но не в жидком виде, а в безвкусных капсулах.

14. Практически все жители Исландии имеют профайлы на Фейсбуке, по последним данным Исландия — активная страна в социальной сети.

15. Даже если у жителя Исландии по какой-то причине нет профайла на Фейсбуке, его все равно можно с легкостью найти в сети. Все жители страны по собственной доброй воле регистрируются на сайте www.ja.is, где указывают свои имя и фамилию, номер телефона, адрес и место на карте, где расположен их дом.

16. В Исландии, если человек к вам хорошо расположен, он демонстрирует это тем, что-то и дело прикасается к вам.

17. Блондинок в Исландии на порядок больше, чем брюнеток, поэтому местные жительницы любят красить волосы в более темный оттенок.

18. Для того, чтобы провести ночь с исландской девушкой, долгие ухаживания не требуются, большинство исландок, что называется, easy going, в том числе поэтому в Рейкьявик так любят приезжать итальянцы и испанцы.

19. Исландцы очень толеранты, в Рейкьявике регулярно проходит гей-парад, с 2010-го года тут разрешены гомосексуальные браки, да и процент бисексуалов в стране очень высок.

20. Самые популярные специальности в Исландии — художник, музыкант или дизайнер. Каждый второй бармен или официант пытается получить образование по творческой специальности, а заодно играет в какой-нибудь рок или фолк группе.

21. По описанной выше причине услугами дизайнеров, например, для того, чтобы придумать дизайн квартиры или свадебного платья, тут никто не пользуется. Жители Исландии уверены, что каждый из них — сам себе художник, поэтому и интерьер квартиры, и дизайн платья они предпочитают придумывать самостоятельно.

22. Ремонт в квартирах тоже делают преимущественно своими руками, не нанимая рабочих.

23. Исладцы сходят с ума по Евровидению, к конкурсу молодых исполнителей тут относятся очень серьезно, и во время прямой трансляции вся страна следит за происходящим по ТВ.

24. В Исландии нет ресторанов Макдональдс, последний закрылся в 2008-м году во время кризиса.

25. Самые популярные имена в Исландии: мужское — Йон и женское — Гуврун. Также до сих пор распространены старинные мифологические имена, например, aðalsteinn, что означает «главный камень».

26. Исландцы, как и россияне, любят использовать в повседневной жизни не полные, а сокращенные версии имен, так Дэвид в уменьшительной исландской версии будет Дабби, Гуврун — Гунна, Стефан — Степпи, Йон — Нонни и т. д.

27. Язык Исландии практически не изменился за последние 1000 лет, так что в нём встречаются буквы, исчезнувшие из английского, плюс жители страны без всякий проблем могут читать старинные саги викингов в оригинале.

28. Местное население вообще очень любит читать, сегодня, по некоторым данным, исландцы — самый читающий народ в мире.

29. На стоимость вина в Исландии зачастую влияет не год его производства или качество, а крепость. Таким образом, дорогое, но легкое французское вино может стоить в разы дешевле, чем 15-градусная бормотуха.

30. В Исландии нет вооружённых сил, их функции в некоторой степени выполняет береговая охрана.

31. Полицейские в Исландии не носят оружие, пистолеты им не выдают.

32. Жители Рейкьявика по большей части ужасно паркуются, могут бросить машину прямо поперек улицы. Наличие эвакуаторов и штрафы за парковку в неположенном месте мало чем помогают.

33. Исландцы стараются использовать только возобновляемые источники энергии, газ и бензин тут используются только для того, чтобы заправлять автомобили и лодки, и то потому что электро-автомобили в стране не прижились.

34. За воду в ресторанах и кафе платить не нужно, ее все равно наливают из водопроводного крана. Это вода из местных термальных источников, а потому она абсолютно пригодна для питья.

35. А вот горячая водопроводная вода в Исландии попахивает тухлыми яйцами. Дело в том, что она тоже поступает в систему водоснабжения напрямую из горячих термальных источников, а они богаты сероводородом.

36. Принятие горячих термальных ванн — популярный вариант вечернего досуга в Рейкьявике, стоимость посещения при покупке абонемента — около 5 евро.

37. В домах Исландии, как и в России, действует система центрального отопления, что выгодно отличает страну от Италии или Франции, где за каждое включение обогревателя приходится платить.

38. До семидесятых годов двадцатого века законодательство Исландии жителям страны безнаказанно убивать турок. Это связано с тем, что в прошлом турецкие пираты часто грабили исландские суда и прибрежные деревни.

39. По сей день законодательство Исландии разрешает жителям страны убивать белых медведей для пропитания.

40. В Исландии очень популярна лакрица, ее добавляют в любые блюда, плюс тут выпускают шоколадные конфеты с начинкой из лакрицы.

41. Национальное блюдо Исландии — хаукарль — нарезанное мелкими кусочками тухлое мясо гренландской акулы. Если не разжевывать и просто глотать — это ещё вполне съедобно, но если мясо разжуешь, то почувствуешь «волшебный» вкус мочевины. Дело в том, у гренландкой акулы нет мочевыводящих путей и её мясо содержит ядовитый аммиак. Для того, чтобы мясо можно было есть, его оставляют на три месяца тухнуть под землей или в подвале. Над вкусом этого блюда, в том числе, глумились создатели «Симпсонов» в одном из эпизодов мультсериала.

42. В Исландии едят в основном рыбу, при этом все блюда поливают сверх меры майонезом, горчицей и кетчупом, после чего настоящего вкуса рыбы можно и не распознать.

43. У большинства исландцев очень плохие зубы, при этом Исландия — одна из главных стран-потребителей сахара, а ещё тут очень любят Coca-Cola.

44. Большинство исландцев до сих пор верят в эльфов и троллей, что приводит к трудностям при постройке дома или дороги. До того, как начать строительство тут консультируются с местными «ведьмами» на предмет того, можно ли сдвинуть тот или иной камень, или же под ним живет эльф. Иногда для того, чтобы «не обидеть» эльфа и передвинуть камень, исландцам приходится совершать магические обряды, например, некоторое время держать камень в меде.

45. 2148 человек в Исландии придерживаются языческого учения Ásatrú Association, которое основано на возрождении исландских и норвежских языческих верований. Эта религия принята официально, а её служители могут совершать обряд венчания, который приравнивается к традиционной регистрации брака.

46. Помимо всем известного Санта-Клауса в Исландии существует еще 15 Санта-Клаусов разных видов, по большому счету все они — эльфы, в которых верят местные жители.

47. В каждом крупном магазине Рейкьявика есть детская площадка.

48. Все исландцы носят lopapeysa — вязаную кофту из овечьей шерсти с характерным национальным рисунком. Можно сказать, это тот самый пример национального костюма, который не исчез с течением времени.

49. Исландцы гордятся тем, что у них старейший не расформированный парламент в мире, он называется Alþingi и был основан в 930-м году.

50. Жители Исландии очень доверчивы, при приеме на работу они не запрашивают у иностранца рекомендаций с предыдущего места работы, а просто верят новоприбывшему на слово.

Источник: factroom.ru





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