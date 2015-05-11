Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 7 февраля 2017 года, 15.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/stradaniya_po_matilde_41481"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41481_988960f1-1a6c-40c7-880b-731d8698d2f0_cx0_cy4_cw0_w1023_r1_.jpg" width=206 alt="Страдания по «Матильде»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://www.currenttime.tv/a/28294287.html>currenttime.tv</a></b></span> <span style="font-size: large;">Страдания по «Матильде»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Российские кинематографисты выступили в защиту «Матильды» и против цензуры</font></em></span></p><p>Кинематографисты России выступили против цензуры в кино в связи с давлением на режиссера Алексея Учителя из-за его фильма «Матильда». В открытом письме, опубликованном от имени Киносоюза, говорится, что ситуация с фильмом вписывается в один ряд с нападением на выставку Вадима Сидура в Манеже, запретом оперы «Тангейзер» и критикой в адрес выставочной политики Эрмитажа. Приводим полный текст письма и разбираемся в ситуации. <a href="http://www.chaskor.ru/article/stradaniya_po_matilde_41481">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Кинематографисты России выступили против цензуры в кино в связи с давлением на режиссера Алексея Учителя из-за его фильма «Матильда». В открытом письме, опубликованном от имени Киносоюза, говорится, что ситуация с фильмом вписывается в один ряд с нападением на выставку Вадима Сидура в Манеже, запретом оперы «Тангейзер» и критикой в адрес выставочной политики Эрмитажа. Приводим полный текст письма и разбираемся в ситуации.

Авторы обращения, под которым подписались глава Киносоюза Андрей Прошкин, режиссер Павел Лунгин, десятки известных деятелей киноискусства, отмечают, что во всех этих событиях оставили след так называемые «православные активисты». При этом официальная церковь никак их не комментирует, а Министерство культуры «занимает выжидательную позицию».

Полный текст обращения

«Фильм Алексея Учителя «Матильда» запланирован к выходу в прокат только в октябре 2017 года, и его еще никто не видел. Но уже не первый месяц против картины ведется кампания, которую лишь недальновидные люди могут счесть своеобразной рекламой. Депутат Госдумы Наталья Поклонская вот уже во второй раз намерена инициировать прокурорскую проверку по подозрению в оскорблении чувств верующих. Они озабочены тем, что канонизированный РПЦ император Николай II может быть показан не совсем в облике «святого»: ведь в основе киносюжета – его роман (впрочем, завершившийся еще до коронации и женитьбы) с балериной Матильдой Кшесинской. Этого мало. Стало известно о рассылке в кинотеатры страны писем от имени некой организации «Православное государство – святая Русь» с угрозами тем прокатчикам, кто рискнет показать «Матильду». В этих письмах содержатся призывы к поджогам кинотеатров и насильственным действиям.

Ситуация вокруг «Матильды» вписывается в ряд других конфликтов последнего времени на ниве культуры: это запрет оперы «Тангейзер», погром выставки Вадима Сидура, недовольство выставочной политикой Эрмитажа. Во всех этих историях видимой силой выступают так называемые «православные активисты», но официальная Церковь не дает оценки происходящего. В лучшем случае выжидательную позицию занимает и министерство культуры.

Мы, кинематографисты, особенно старшего поколения, хорошо знаем, что такое цензура, в течение нескольких десятилетий советского времени калечившая судьбы художников и препятствовавшая развитию искусства. Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена».

Письмо подписали:

Андрей Прошкин, председатель КиноСоюза

Александр Гельман

Андрей Смирнов

Павел Лунгин

Виталий Манский

Андрей Плахов

Борис Хлебников

Алексей Федорченко

Марина Разбежкина

Андрей Шемякин

Александр Котт

Александр Расторгуев

Павел Костомаров

Юрий Богомолов

Александр Зельдович

Михаил Липскеров

Елена Стишова

Александр Голутва

Нина Зархи

Алексей Попогребский

Юлия Глезарова

Матвей Трошинкин

Сергей Грабов

Ольга Галицкая

Наталья Нусинова

Леонид Павлючик

Владимир Чутко

Анатолий Голубовский

Юрий Феклистов

Виктория Смирнова

Екатерина Татарская

Лариса Малюкова

Андрейс Аболс

Екатерина Меликсетова

Анджела Абзалова

Елена Демидова

Виктор Матизен

Анна Кукес

Варвара Фаэр

Екатерина Тарханова

Александр Белобоков

Владимир Двинский

Александр Колбовский

Евгений Гиндилис

Юрий Шуйский

Михаил Лемхин

Валерий Отставных

Николай Маркозов

Слава Падалка

Алексей Ханютин

Юрий Марьямов

Суть претензий

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская в ноябре 2016 года попросила Генпрокуратуру проверить фильм, в частности, законность расходования бюджетных средств.

В Русской православной церкви картину о романтической истории из жизни Николая II, назвали «клеветой».

Фильм «Матильда» повествует о любовных отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Активисты движения «Царский крест» считают его «антиисторической подделкой» и «угрозой национальной безопасности». В поддержку своей позиции они собрали несколько тысяч подписей.

Ответ Учителя

Алексей Учитель назвал действия активистов «глупостью и маразмом», а также отметил, что фильм еще не закончен и его ни один человек не видел.

Пред запросом Поклонской Алексей Учитель заявил, что прокуратура уже проверяла его фильм и не нашла в нем никаких нарушений. «Это уже не первый запрос, уже есть официальный ответ прокуратуры, где сказано, что в фильме все в рамках закона. Но, видимо, никто не знает об этом ответе», – сказал тогда Учитель.

Источник: currenttime.tv





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