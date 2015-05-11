Стокгольмский синдром без похищения

Бывает ли у вас чувство, что вы супермен поневоле? Потому что кроме вас никто не может. Потому что хочешь сделать хорошо – сделай сам. Вроде это характеризует личность без страха и упрека, которая умеет делать несмотря на. И не знает порока делегирования.
Делать во благо, даже если никто не просил. Особенно, если не просил. Выходить на работу с температурой. Превозмогать себя и обстоятельства. Это делать вопреки и несмотря на. Это, знаете, такое щекочущее ноздри чувство незаменимости. Когда только ты и никто. Это работать за три копейки без четкой на то причины. А их всего две: нет других вариантов и три копейки лучше, чем ничего; такая работа дает понятную перспективу, и это временно. Это жить с опостылевшим мужем ради детей/быта/бизнеса/нужное подчеркнуть.
Когда плохо, но наступаешь себе на горло и делаешь. Тут тонкая грань. Очень тонкая. Как стринги Никки М.
Отбросим обстоятельства непреодолимой силы, временную ситуацию, еще какие-то катаклизмы. В сухом остатке у нас – стокгольмский синдром как стиль жизни.
Мы знаем истории, когда жертва проникалась симпатией к обидчику, как семьи заложников потом носили передачки похитителям. Когда ведут переговоры с террористами, стараются очеловечить заложников. Посмотрите, у них есть семьи, любимые, заботы и хобби. Максимально показывают агрессору, что люди на полу лицом вниз такие же, как и он. Из плоти, крови, страхов и сострадания. И тут должен быть счастливый конец.
Как-то я начала замечать, что ощущаю практически мазохистское удовольствие от усталости. Когда я кичусь 80-ю рабочими часами в неделю. Когда радостно говорю, что отдых для слабаков и я пошла дальше впахивать. Про себя добавляя «Не то, что вы». В какой-то момент мне удалось ухватить этого монстра за хвост и хорошенько рассмотреть.
Рассказываю мой секрет успеха.
Планомерно и очень обстоятельно я загоняла себя в такие отвратительные обстоятельства, такие узкие рамки и колючие проволоки, что хватило бы на десятерых. Сначала находила себе миллион проблем, а потом победно их преодолевала. Надевала костюм супермена и все-все-все чинила. На моем знамени было написано «Ну а я бессмертный пони». В работе мне нравилось максимально все усложнить, собрать все задачи мира, взвалить на себя побольше ответственности, а потом с лицом Кларка Гейбла все это преодолеть. И обязательно я была жертва обстоятельств. Так получилось. Я не замечала, что жопа сейчас – это результат моего планомерного и упорного пути к ней.
Я затягивала болезни. Могла поехать в офис с 39 градусами. Это как нормальная температура, только 2,7 градуса больше. Доводила себя до истощения. Говорила, что я не могу не поехать. Там все развалится, порастет травой и все умрут без меня. Мало похоже на поведение адекватного человека. Спишем все на стресс и температуру.
Долгое время такое отношение к себе было нормой. И очень даже в порядке вещей. Вы что, делаете иначе? Тогда я иду к вам. Я филигранно стала и мучителем, и жертвой в одном лице. Людям рядом со мной было не очень прикольно. Но они могли в любой момент уйти, что и делали время от времени. А я не могла отправить себя в отпуск. Без обратного билета. Мне надо было понять, что вообще что-то не так.
Все починилось через два года после осознания. Еще чинится, конечно. Но уже лучше. Я перестала быть жертвой, отрядом спасения и мучителем в одном лице. Жертвы были хороши пару тысяч лет назад. На алтарях во имя дождя, плодородия и чего-то там. Сейчас жертвы не ведут ни к чему хорошему. Если невроз – не ваша жизненная цель.
Вполне вероятно, что с точки зрения психологии все сказанное выше – глупость и «закрой уже ноут». Одна проблема – так много таких же людей вокруг.
Источник: thedevochki.com
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