Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 10:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/stokgolmskij_sindrom_bez_pohishcheniya_42390"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42390_superman-2345419_960_72.jpg" width=206 alt="Стокгольмский синдром без похищения" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ксения Резниченко</b></span> <span style="font-size: large;">Стокгольмский синдром без похищения</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Я не умею легче, чем на бал и с корабля</font></em></span></p><p>Бывает ли у вас чувство, что вы супермен поневоле? Потому что кроме вас никто не может. Потому что хочешь сделать хорошо – сделай сам. Вроде это характеризует личность без страха и упрека, которая умеет делать несмотря на. И не знает порока делегирования. <a href="http://www.chaskor.ru/article/stokgolmskij_sindrom_bez_pohishcheniya_42390">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Бывает ли у вас чувство, что вы супермен поневоле? Потому что кроме вас никто не может. Потому что хочешь сделать хорошо – сделай сам. Вроде это характеризует личность без страха и упрека, которая умеет делать несмотря на. И не знает порока делегирования.

Делать во благо, даже если никто не просил. Особенно, если не просил. Выходить на работу с температурой. Превозмогать себя и обстоятельства. Это делать вопреки и несмотря на. Это, знаете, такое щекочущее ноздри чувство незаменимости. Когда только ты и никто. Это работать за три копейки без четкой на то причины. А их всего две: нет других вариантов и три копейки лучше, чем ничего; такая работа дает понятную перспективу, и это временно. Это жить с опостылевшим мужем ради детей/быта/бизнеса/нужное подчеркнуть.

Когда плохо, но наступаешь себе на горло и делаешь. Тут тонкая грань. Очень тонкая. Как стринги Никки М.

Отбросим обстоятельства непреодолимой силы, временную ситуацию, еще какие-то катаклизмы. В сухом остатке у нас – стокгольмский синдром как стиль жизни.

Мы знаем истории, когда жертва проникалась симпатией к обидчику, как семьи заложников потом носили передачки похитителям. Когда ведут переговоры с террористами, стараются очеловечить заложников. Посмотрите, у них есть семьи, любимые, заботы и хобби. Максимально показывают агрессору, что люди на полу лицом вниз такие же, как и он. Из плоти, крови, страхов и сострадания. И тут должен быть счастливый конец.

Как-то я начала замечать, что ощущаю практически мазохистское удовольствие от усталости. Когда я кичусь 80-ю рабочими часами в неделю. Когда радостно говорю, что отдых для слабаков и я пошла дальше впахивать. Про себя добавляя «Не то, что вы». В какой-то момент мне удалось ухватить этого монстра за хвост и хорошенько рассмотреть.

Рассказываю мой секрет успеха.

Планомерно и очень обстоятельно я загоняла себя в такие отвратительные обстоятельства, такие узкие рамки и колючие проволоки, что хватило бы на десятерых. Сначала находила себе миллион проблем, а потом победно их преодолевала. Надевала костюм супермена и все-все-все чинила. На моем знамени было написано «Ну а я бессмертный пони». В работе мне нравилось максимально все усложнить, собрать все задачи мира, взвалить на себя побольше ответственности, а потом с лицом Кларка Гейбла все это преодолеть. И обязательно я была жертва обстоятельств. Так получилось. Я не замечала, что жопа сейчас – это результат моего планомерного и упорного пути к ней.

Я затягивала болезни. Могла поехать в офис с 39 градусами. Это как нормальная температура, только 2,7 градуса больше. Доводила себя до истощения. Говорила, что я не могу не поехать. Там все развалится, порастет травой и все умрут без меня. Мало похоже на поведение адекватного человека. Спишем все на стресс и температуру.

Долгое время такое отношение к себе было нормой. И очень даже в порядке вещей. Вы что, делаете иначе? Тогда я иду к вам. Я филигранно стала и мучителем, и жертвой в одном лице. Людям рядом со мной было не очень прикольно. Но они могли в любой момент уйти, что и делали время от времени. А я не могла отправить себя в отпуск. Без обратного билета. Мне надо было понять, что вообще что-то не так.

Все починилось через два года после осознания. Еще чинится, конечно. Но уже лучше. Я перестала быть жертвой, отрядом спасения и мучителем в одном лице. Жертвы были хороши пару тысяч лет назад. На алтарях во имя дождя, плодородия и чего-то там. Сейчас жертвы не ведут ни к чему хорошему. Если невроз – не ваша жизненная цель.

Вполне вероятно, что с точки зрения психологии все сказанное выше – глупость и «закрой уже ноут». Одна проблема – так много таких же людей вокруг.

Источник: thedevochki.com





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