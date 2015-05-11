Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 29 октября 2016 года, 10.41</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/stiv_biddalf_bolshinstvo_lyudej_poprostu_zaprogrammirovany_na_neschaste_41076"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41076_neshast.jpg" width=206 alt="Стив Биддалф: большинство людей попросту запрограммированы на несчастье" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Стив Биддалф</b></span> <span style="font-size: large;">Стив Биддалф: большинство людей попросту запрограммированы на несчастье</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">В детстве их ненамеренно приучили быть несчастными, и с тех пор они так и живут по заданному сценарию</font></em></span></p><p>Задумайтесь – наверняка у всех ваших знакомых есть проблемы. Кому-то из них не хватает уверенности в себе, кто-то не способен принимать самостоятельные решения, не умеет расслабляться, не может наладить контакт с другими людьми. Кто-то из них агрессивен, постоянно унижает окружающих и игнорирует желания других. Конечно, есть с виду безмятежные – но, скорее всего, они едва сдерживаются между двумя дозами спиртного или транквилизатора. <a href="http://www.chaskor.ru/article/stiv_biddalf_bolshinstvo_lyudej_poprostu_zaprogrammirovany_na_neschaste_41076">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Задумайтесь – наверняка у всех ваших знакомых есть проблемы. Кому-то из них не хватает уверенности в себе, кто-то не способен принимать самостоятельные решения, не умеет расслабляться, не может наладить контакт с другими людьми. Кто-то из них агрессивен, постоянно унижает окружающих и игнорирует желания других. Конечно, есть с виду безмятежные – но, скорее всего, они едва сдерживаются между двумя дозами спиртного или транквилизатора.

В одной из самых богатых и спокойных стран мира депрессия достигла размеров эпидемии. Один из пяти взрослых нуждается в помощи психиатра, один из трех браков заканчивается разводом, одному из четырех человек требуются транквилизаторы, чтобы расслабиться. Жизнь прекрасна!

Можно винить во всем безработицу и тяжелую экономическую ситуацию, но депрессией страдают представители всех социальных групп – богатые, бедные и те, что где-то посередине. Похоже, даже большие деньги не в силах решить проблему.

Но, с другой стороны, некоторые люди не перестают поражать постоянной жизнерадостностью и оптимизмом. Так почему же отдельным индивидуумам не испортишь настроение даже стихийным бедствием?

Дело в том, что большинство людей попросту запрограммированы на несчастье. В детстве их ненамеренно приучили быть несчастными, и с тех пор они так и живут по заданному сценарию. Вы можете случайно обнаружить, что совершенно ненамеренно гипнотизируете своих детей, внушая им ненависть к самим себе, и тем самым провоцируете проблемы, которые будут преследовать их всю жизнь.

Но этого можно избежать. Можно запрограммировать своих детей так, чтобы они выросли оптимистичными, любящими, талантливыми и счастливыми взрослыми. И прожили долгую и благополучную жизнь. Так давайте начнем…

Скрытый гипноз

Каждый день вы гипнотизируете своих детей. Пора бы научиться делать это правильно!

Сейчас девять часов вечера. Я сижу в своем офисе, и передо мной – зареванная пятнадцатилетняя девочка. Лицо покрыто толстым слоем косметики, откровенное платье не по возрасту – но от этого она выглядит только более беспомощной и маленькой. Она беременна, и мы пытаемся разобраться, что же нам делать.

Обычная ситуация для тех, кто работает с подростками, в том числе и для меня. Обычная – но от этого не менее серьезная. Для молодой женщины, сидящей передо мной в кресле, сегодняшний день станет худшим в ее жизни, и ей как никогда нужна моя поддержка. Я должен уделить ей как можно больше времени и доходчиво объяснить, что к чему. Она должна принять правильное решение, и принять его самостоятельно – это важнее всего.

Я спрашиваю ее, как бы отреагировали ее родители, если бы узнали. Она отвечает моментально, ни секунды не сомневаясь:

О, они скажут – мы тебя предупреждали! Они всегда говорили, что из меня ничего путного не выйдет!

Позднее, когда я ехал домой, эти слова не выходили у меня из головы. «Они всегда говорили, что из меня ничего путного не выйдет». Я часто слышал от родителей похожие высказывания.

Ты безнадежен.

Господи, ты просто наказание какое-то.

Ты еще пожалеешь.

Ты такой же плохой, как дядя Мерв (сидит в тюрьме).

Ты в точности как твоя тетя Ив (алкоголичка).

Ты что, с ума сошел?

Многие дети изо дня в день слышат эти слова от уставших и раздраженных родителей и невольно попадают под их влияние. Это продолжается из поколения в поколение, как родовое проклятие. Такой тип программирования поведения называется самовыполняющимся пророчеством — если часто повторять что-то, в конце концов так оно и будет. Дети – проницательные и восприимчивые существа и, как правило, оправдывают наши ожидания!

Перечисленные примеры – крайние и очевидные случаи деструктивного поведения. В реальной жизни негативное программирование проводится гораздо более незаметными способами. Представьте себе такую ситуацию: дети играют на стройке или лазают по деревьям. Мать раздраженно кричит через забор: «Сейчас упадешь! Разобьешься! Сейчас поскользнешься!»

После вялой перепалки жена на грани истерики идет в магазин за сигаретами, а пьяный муж поучает сына: «Видишь, сынок, женщинам нельзя доверять. Все они хотят тебя использовать». Семилетний малыш смотрит на отца и серьезно кивает. Да, пап.

В миллионах гостиных и кухонь:

Ах ты ленивец!

Ты думаешь только о себе.

Тупой идиот, прекрати сейчас же!

Тугодум.

Дай сюда, тупица!

Ты мне уже надоел.

Подобные фразы рассчитаны не только на сиюминутный эффект, как думают родители. Оскорбления гипнотизируют ребенка и оказывают подсознательное действие – как семена, посеянные в детском подсознании, которые со временем прорастут и сформируют самоощущение ребенка, в конце концов став частью его личности.

Как мы гипнотизируем своих детей?

С давнего времени гипноз и внушение занимают наше воображение. Эти методы психологического воздействия окружены налетом мистики и таинственности – но повсеместно используются в научных целях. Все мы были свидетелями гипнотического сеанса – будь то театральное представление, или гипноз с целью бросить курить, или аудиозаписи для релаксации.

Вам наверняка знакомы ключевые элементы гипноза – отвлекающий маневр («следите за часами»), приказной тон («вы засыпаете»), ритмичная, монотонная речь гипнотизера («Эй! Проснитесь!»). Вам также должно быть известно о постгипнотическом внушении – способности запрограммировать человека на исполнение какого-нибудь действия, которое впоследствии ни о чем не подозревающая жертва, к своему ужасу, выполняет точно по сигналу. Да, при помощи гипноза можно создать ни с чем не сравнимое представление, но в руках квалифицированного специалиста-терапевта он превращается в эффективное лекарство.

Однако почему-то большинство людей не подозревают, что гипноз – повседневное явление. Каждый раз, когда мы используем определенные речевые модели, мы проникаем в подсознание наших детей и программируем его, часто помимо собственной воли.

Вопреки общепринятому мнению, для гипноза пациенту не обязательно впадать в транс. Транс и изменение сознания – всего лишь одна из форм подсознательного обучения. Пугающая правда в том, что человеческий разум легко поддается гипнозу в обычной жизни и жертва при этом ничего не подозревает. В США существует множество тренингов по применению методов гипноза, замаскированных под обычный деловой разговор. Рекламные агенты, менеджеры по продажам, адвокаты – все они используют гипноз в общении с клиентами, и меня это очень пугает. К счастью, внушению можно противостоять – если объект поймет, что его гипнотизируют. А вот случайный гипноз – неотъемлемая часть повседневной жизни. Сами того не понимая, родители внедряют в мозг своих детей некие послания, которые остаются в сознании на всю жизнь – если только не противопоставить им более сильное внушение.

«Незаметный гипноз»

Одним из самых выдающихся специалистов по гипнозу был покойный доктор Милтон Эриксон. Однажды его вызвали к пациенту – раковый больной мучился от страшных болей, но отказывался подвергать себя гипнозу. Болеутоляющие уже не помогали. Эриксон проходил мимо его палаты, остановился и завел разговор об увлечении пациента – выращивании помидоров.

Если прислушаться повнимательнее, в речи Эриксона можно было различить необычный ритм. Он делал ударение на отдельных словах – «глубоко» (в почве), выросли «сильными и здоровыми», «легко» (собирать), «тепло и свободно» (в теплице). Посторонний наблюдатель также заметил бы, что при произнесении этих ключевых слов лицо и поза Эриксона слегка менялись. Пациент думал, что это всего лишь приятная беседа. Он умер через пять дней – по расчетам врачей, так и должно было случиться. И до самой смерти не испытывал боли.

«Ты – бездельник»

Маленький ребенок не знает ответов на многие вопросы. Самые важные из них: «Кто я?», «Что я за человек?», «Где мое место в мире?» Это вопросы самоопределения, или идентификации, на которых основана вся наша взрослая жизнь, согласно которым мы принимаем ключевые решения. Поэтому на сознание ребенка глубоко влияют любые высказывания, начинающиеся со слова «ты».

«Ты – бездельник» или «Ты – чудесный ребенок» – все, что говорят важные «большие» люди, твердо и основательно откладывается в подсознании ребенка. Я много раз слышал, как взрослые люди в кризисные моменты своей жизни повторяют то, что им в детстве твердили родители: «Я никчемный, я ни на что не гожусь».

Представьте, как изменилась бы жизнь вашего ребенка, если бы вы внушали ему следующие понятия:

Я хороший человек.

Я легко нахожу общий язык с большинством людей.

Я могу решить почти любую проблему.

Я способный и сообразительный.

Я творческая личность.

Я здоровый и сильный.

Мне нравится, как я выгляжу.

…и так далее!

Психологи (они любят все усложнять) называют эти утверждения «атрибуциями». Во взрослой жизни усвоенные в детстве атрибуции часто неожиданно выходят на поверхность:

– Почему ты не попросишь о повышении?

– Зачем, у меня все равно ничего не получится.

– Но он такой же, как твой бывший муж. Почему ты вышла за него?

– Потому что я полная идиотка.

– Почему ты позволяешь им тебя использовать?

– Со мной так всегда.

«У меня ничего не получится», «я – идиот» – взрослые не случайно повторяют эти негативные утверждения. Они записаны в подсознании – взрослые продолжают верить в слова, впервые услышанные в том возрасте, когда они еще не могли сомневаться в их правдивости. Вы скажете: не может быть, чтобы дети соглашались с любыми высказываниями взрослых в свой адрес.

Разумеется, дети задумываются о том, правда ли то, что им говорят взрослые. Но иногда им просто не с чем сравнить. Все иногда бывают ленивыми, рассеянными, ведут себя эгоистично и глупо, скандалят и мусорят. Прав был разгневанный священник, прокричавший прихожанам: «Грешники!» На самом деле все мы грешны.

«Взрослые все знают и умеют читать мысли». Так думают дети. Поэтому, когда ребенку говорят: «Ты неуклюжий» – он сразу же начинает нервничать и чувствует себя неуклюжим. Когда ребенок все время слышит «Ты путаешься под ногами», он ощущает себя отвергнутым, отчаянно хочет, чтобы его похвалили, и действительно начинает путаться под ногами. Если ребенку говорят «Ты идиот», с виду он изо всех сил противится этому, но в глубине души ему ничего не остается, как печально смириться. Ведь взрослые всегда правы.

Послания, начинающиеся со слова «ты», действуют на сознательном и подсознательном уровне. Работая с пациентами, я часто прошу детей описать себя, и они говорят обычно что-то вроде – «Я плохой мальчик», «Я все время путаюсь под ногами».

Правда, иногда дети испытывают замешательство – «Мама и папа говорят, что любят меня, но я так не думаю». На сознательном уровне ребенок слышит одно, но подсознательно ощущает, что в словах кроется противоположный смысл.

То, как мы разговариваем с детьми, играет огромную роль. Мы говорим: «Я сержусь на тебя, немедленно иди и убери игрушки!», и не задумываемся о долгосрочных последствиях. Если каждый раз, когда возникает конфликт, мы повторяем: «Ленивый маленький паршивец, ты никогда не слушаешься!» – как вы думаете, к чему это приведет?

Не нужно притворяться, что вы счастливы и довольны, когда на самом деле это не так – вы собьете детей с толку, и они со временем тоже начнут хитрить и нервничать. Научитесь откровенно делиться своими чувствами, не унижая ребенка. Ребенок поймет, если вы скажете: «Я сегодня очень устала» или «Я недовольна», особенно, если ваши слова совпадают с тем, что подсказывают его чувства. Откровенность поможет детям понять, что вы – тоже живой человек и в этом нет ничего плохого.

Однажды, выступая на родительском собрании, я попросил присутствующих вспомнить те фразы, начинающиеся на «ты», которые они слышали от родителей в детстве. Я записывал их на доске. Вот что получилось:

Ты бездельник, неуклюжий увалень

тупица

путаешься под ногами

малявка, еще ничего не смыслишь

эгоистичная дубина

надоедливый, как комар

грязнуля, невнимательный

думаешь только о себе

всегда опаздываешь

жадина, безмозглый

вредина, шумный, слабак

от тебя одни проблемы

ненормальный, больной

меня от тебя тошнит

урод, некрасивый

ведешь себя, как маленький

в точности, как твой отец

…и так далее.

Сначала собравшиеся выкрикивали унизительные прозвища по одному, но потом, подстегиваемые воспоминаниями, устроили настоящий бунт – в конце концов вся доска была исписана. Я почувствовал, как большой зал наполнился духом облегчения и освобождения, когда взрослые вслух произносили слова, которые обидели их так много лет назад.

Большинство присутствующих согласились, что вряд ли родители намеренно хотели унизить или обидеть их. Дело в том, что в то время не знали другого способа борьбы с непослушанием. «Пожалеешь розгу – испортишь ребенка!» Эпоха Средневековья в воспитании детей – слава богу, она осталась позади.

«Ваш мозг помнит все, что с вами случилось»

В 1950-е годы, когда многих современных лекарств еще не существовало, больным эпилепсией приходилось нелегко. Врач по имени Пенфилд обнаружил, что в самых тяжелых случаях помогает операция. На поверхности мозга делается несколько небольших надрезов, и таким образом можно уменьшить интенсивность и даже прекратить приступы, вызывающие эпилептический припадок.

Самое интересное – надеюсь, вы сидите, читая эти строки, – что из соображений безопасности во время операции пациент должен был находиться в сознании, под местным наркозом. Хирург удалял небольшую часть черепа, делал надрезы, потом опускал крышечку обратно и накладывал швы. Понимаю, звучит ужасно, но все лучше, чем болезнь.

Во время операции с пациентами происходили поразительные вещи. Когда доктор тонким зондом прикасался к открытому участку мозга, пациента охватывали яркие воспоминания – о том, как много лет назад он смотрел в кинотеатре «Унесенные ветром», причем оперируемый помнил даже запах дешевых духов и прическу «пчелиный улей» у женщины, сидящей на переднем ряду! Когда доктор переместил зонд к другому участку мозга, пациент явственно вспомнил и представил свой четвертый день рождения – и при этом он сидел в операционном кресле, в полном сознании! То же самое происходило с другими пациентами, только воспоминания, естественно, были разные.

Последующие исследования подтвердили это удивительное открытие: все происходящее с человеком – зрительные образы, звуки, слова, ощущения и эмоции – записывается и хранится в мозгу. И хотя нам кажется, что мы ничего не помним, на самом деле все, что когда-либо случалось с нами, имеет продолжительный эффект. На бороздчатой поверхности мозга записана вся наша жизнь, с самого рождения.

Еще один феномен, с которым вы наверняка сталкивались, – подсознательный слух. Допустим, вы на вечеринке. Вы слушаете, что говорит стоящий рядом человек. Комната наполнена шумом разговоров, может, звучит музыка. И вдруг в противоположном конце комнаты кто-то случайно произносит в разговоре ваше имя, или имя вашего знакомого, или заговаривает о чем-то, что имеет личное отношение к вам. «Ага! – думаете вы. – Интересно, что это они обо мне говорят?»

Почему такое случается? Исследования показали, что существуют две разновидности слуха – первичная, то есть то, что непосредственно слышат ваши уши, и вторичная – информация, на которую вы сознательно обращаете внимание.

В то время как вы ничего не подозреваете, умная слуховая система фильтрует все разговоры в пределах одной комнаты и, как только фиксирует ключевое слово или фразу, включается участок в мозгу, доносящий важную информацию до вашего внимания. Конечно, вы не можете воспринимать все разговоры одновременно, но примитивный фильтр все равно отслеживает важную информацию. Это доказывают многочисленные эксперименты и тот факт, что под гипнозом люди вспоминают детали, которых ранее, сознательно, не замечали!

Поздней ночью грузовик теряет управление, несется вниз по откосу и на огромной скорости врезается в стену жилого дома. Войдя в дом, спасатели, к своему изумлению, обнаруживают крепко спящую молодую женщину, которая не слышала аварии. Они стоят в спальне, окончательно сбитые с толку, – и тут в задней комнате раздается плач ребенка. В ту же минуту мать просыпается. «Что… что происходит? »

Фильтр в ее слуховой системе во время сна продолжал работать, но на сознательном уровне фиксировал только один звук – плач ребенка. Только плач мог заставить ее проснуться.

Похожие случаи встречаются повсеместно. Но какое это имеет отношение к детям? Вспомните, как часто мы говорим о детях, думая, что те нас не слушают. Между тем дети обладают очень острым слухом – они способны различить шуршание конфетного фантика на расстоянии 50 метров – и воспринимают информацию на слух даже во время сна. Существуют очевидные доказательства, что звуки и речь воспринимаются человеком, даже пока он спит и видит сны.

Кроме того, не забывайте о том времени, когда ребенок еще не научился говорить (или научился, но не хочет, чтобы вы об этом знали). Многие месяцы до того момента, как грудной ребенок заговорит, он слушает и запоминает почти каждое ваше слово.

Меня всегда поражают родители, которые в течение многих лет отчаянно ссорятся или пребывают в глубокой депрессии, но при этом говорят: «Разумеется, дети ни о чем не знают». На самом деле дети знают все и обо всем. Они просто жалеют вас, скрывая свое недовольство, или проявляют его косвенно – мочат постель, покушаются на братьев и сестер. Но будьте уверены, дети все знают. Поэтому следите за тем, что вы говорите о своем ребенке. Любое высказывание оказывает непосредственное влияние на сознание детей.

Почему бы не направить это влияние в положительное русло? Если ребенок где-то поблизости и может вас услышать, скажите, какие качества в нем вы любите и цените. В определенном возрасте дети смущаются, когда их хвалят в лицо, поэтому косвенная похвала может быть особенно полезной.

«Лечение словом»

Эту историю мне поведала одна из моих учителей, доктор Вирджиния Сатир.

Маленькой девочке только что удалили миндалевидную железу. Она вернулась в палату, но кровотечение никак не останавливалось. Доктор Сатир и другие врачи с тревогой осматривали открытые раны на горле ребенка.

По привычке доктор спросила, что происходит в операционной.

– О, только что прооперировали пожилую женщину. Рак горла.

– И о чем вы говорили?

– У нее не было никаких шансов – ткани сильно разрушены.

Доктор Сатир сразу же все поняла. Ребенок подвергся простой рутинной операции под общим наркозом, в то время как врачи обсуждали предыдущую пациентку – «никаких шансов», «ткани разрушены».

Она немедленно велела отвести девочку обратно в операционную и приказала врачам по пути все время повторять: «Какая сильная и здоровая девочка, не то, что та старушка, которую мы до этого оперировали». «У нее чистое, здоровое горло». «Она быстро выздоровеет и уже завтра сможет играть с друзьями!».

Кровотечение прекратилось, наркоз прошел, и на следующий же день девочка отправилась домой.

Как усилить высказывание

Ученые выяснили, что человек гораздо глубже воспринимает фразы, сопровождаемые определенными сигналами, – такими, как прикосновение, зрительный контакт, тон голоса.

Вот простой пример.

Если вам говорят: «Ты – надоедливое насекомое!» – скорее всего, вы расстроитесь. Если говорящий при этом хмурит брови и повышает голос, вы расстроитесь еще сильнее.

Если он кричит, угрожающе нависает над вами и выходит из себя, то вам уже кажется, что у вас серьезные проблемы.

Если при этом он в три раза больше, чем вы, и к тому же член вашей семьи, от которого зависит ваше существование, – будьте уверены, эти слова вы запомните на всю оставшуюся жизнь.

В современном мире мужчины и женщины (особенно англосаксонского происхождения) привыкли сдерживать свои эмоции. Мы редко совершаем отчаянные поступки или говорим с эмоциональными интонациями. Мы привыкли скрывать свои радости и несчастья и, когда нам действительно плохо, молча несем свою ношу, внешне никак не проявляя, что нам тяжело.

Из-за этого наши дети оказываются в странной ситуации. Изо дня в день мы с отсутствующим видом говорим: «Не надо так делать, дорогой, пойдем», «Хороший мальчик». Позитивные и негативные сигналы довольно слабые и не производят сильного эффекта.

И вдруг, в один прекрасный день, когда жизнь окончательно доконала маму и папу, происходит мощный выброс отрицательной энергии: «Заткнись, паршивец несчастный!» Высказывание сопровождается диким взглядом, оглушительным криком, взрослый внезапно приближается на опасно близкое расстояние и начинает дрожать, теряя над собой контроль. Впечатление незабываемое. Ребенок делает неизбежный, пусть и неверный, вывод: «Так вот что на самом деле обо мне думают мама и папа!»

Под воздействием стресса родители иногда говорят невероятно жестокие вещи:

«Я жалею, что ты вообще появился на свет».

«Безмозглый, тупой идиот».

«Ты хочешь моей смерти?»

«Мне хочется тебя задушить!»

Нет ничего плохого в том, чтобы сердиться на детей или злиться в их присутствии. Даже наоборот – дети должны знать, что иногда люди злятся и им нужно спокойно выговориться, снять напряжение. Элизабет Кублер Росс полагает, что вспышка гнева длится 20 секунд, в течение которых человек обычно кричит. Проблемы возникают тогда, когда позитивные утверждения («Ты хороший», «Мы любим тебя», «Мы о тебе позаботимся») звучат менее убедительно и впечатляюще, чем негативные. Очень часто мы скрываем позитивные чувства, не признаемся в них ребенку.

Почти всех детей искренне любят, но многие об этом даже не догадываются. Многие взрослые до конца жизни пребывают в уверенности, что родители считают их ничтожеством и сплошным разочарованием. Один из самых трогательных моментов моей работы с семьями – заставить детей поверить, что это не так, избавиться от непонимания между детьми и родителями.

В жизни каждого ребенка или подростка бывают потрясения – рождение младшего брата или сестры, развод родителей, неудачи в школе, безуспешные поиски работы. И в эти минуты очень важно подавать детям позитивные сигналы, положив руку на плечо и заглянув прямо в глаза, как бы сообщая: что бы ни случилось, ты – особенное, самое важное, самое любимое существо. Мы верим, что ты – самый лучший.

Итак, мы поговорили о том, как родители на уровне подсознания программируют детей на неудачи во взрослой жизни. Но есть множество прямых способов добиться этого!

Совет: не хвалите ребенка, чтобы утихомирить его страхи и сомнения. Прислушивайтесь к своим детям. Не сюсюкайте. Похвала хороша в меру, и она должна быть откровенной. Если вы на самом деле так не думаете, ни к чему притворяться.

Самоощущение ребенка формируется не только под воздействием похвалы или унизительных словечек. Мы программируем наших детей, используя негативные или позитивные высказывания при просьбе или побуждении.

Взрослые часто разговаривают сами с собой, тем самым направляя свое поведение и эмоции («Не забудь заехать на бензоколонку», «О, черт, сумочку забыла, совсем память дырявая» и т. д.). Этой привычке мы научились непосредственно у наших родителей и учителей. Вы можете научить этому и своего ребенка, сообщая ему различную полезную информацию, которую ребенок усваивает и использует на протяжении всей жизни.

К примеру, вы можете сказать: «Только попробуй сегодня в школе опять ввязаться в драку!» А можно построить фразу так: «Я хочу, чтобы сегодня ты хорошо провел день и играл только с теми детьми, которые тебе нравятся».

Чувствуете разницу? Все дело в том, как устроен человеческий мозг. Если вам предложат миллион долларов за то, чтобы в течение двух минут не думать о голубой обезьяне – вы не сможете думать ни о чем другом! (Если не верите, попробуйте сами!) Если ребенку сказать: «Смотри, сейчас упадешь!», он усвоит две вещи: «смотри» и «сейчас упадешь». Наши мысли заставляют нас автоматически выполнять соответствующие действия (представьте, что вы едите лимон, и проследите за реакцией – а ведь это происходит у вас в воображении!). Ребенок, живо представляющий в своем воображении, как он падает с дерева, скорее всего, так и сделает. Намного лучше использовать позитивное высказывание: «Держись за ветки».

Каждый день мы сталкиваемся с десятком похожих ситуаций. Вместо того чтобы сказать «Не выбегай на проезжую часть», легче и лучше произнести: «Иди по тротуару рядом со мной» – так, чтобы ребенок представлял себе, что МОЖНО делать, а не что НЕЛЬЗЯ делать.

Четко объясняйте детям, как правильно себя вести. Дети не всегда понимают, что им грозит опасность, поэтому четко формулируйте свои требования. «Трейси, держись за борт лодки обеими руками» – эти слова будут намного полезнее, чем «Сейчас упадешь в воду» или – еще хуже – «Представь, каково будет мне, если ты утонешь?» Казалось бы, ничего особенного, но разница в восприятии огромна.

Позитивные высказывания настраивают ребенка на позитивные мысли и действия. Ребенок чувствует в себе силы справиться с любыми сложностями. Он заранее представляет успех и его внутренний голос программирует его на лучшее. Слова одобрения, которые дети услышат от вас в детстве, останутся с ними на всю жизнь.

Я тебе покажу!

Вы когда-нибудь слышали себя со стороны, когда разговаривали со своими детьми? Я услышал и ужаснулся. Иногда мы говорим нашим детям совершенно безумные вещи!

Недавно шотландский комик Билли Коннолли даже использовал некоторые словечки в своей программе:

«Мам, можно я пойду в кино?» – «Кино? Я тебе покажу кино!»«Тогда можно взять кусочек хлеба?» – «Кусочек хлеба? Я тебе покажу кусочек хлеба!»

Большинство из нас прекрасно помнят, как в детстве мы слышали от взрослых совершенно бессмысленные вещи – не тяни резину… ты у меня покашляешь!.. я тебя разделаю под орех!., будешь знать, как делать из меня дурака!., и т. д. Неудивительно, что многие из нас до сих пор не имеют понятия, что к чему.

Недавно я был свидетелем сцены в детском саду. Родители привели маленьких детей в новую игровую группу. Пока мы ждали начала занятий, любознательный активный маленький мальчик стал играть с кубиками для урока математики, снимая их с полки. Его задерганная на вид мамаша тут же закричала: «Только тронь, и воспитательница отрежет тебе пальцы!» Легко понять мотивы, которыми руководствовалась мать ребенка, – если больше ничего не действует, попробуйте запугивание! Но какое заключение о жизни сделает ребенок, услышав такое? Одно из двух: или мир – опасное и безумное место, или раз мама несет полную чушь, так зачем вообще ее слушать? Хорошее начало благополучной жизни!

Однажды (история из жизни) я сказал своему двухлетнему сыну, что, если он не будет пристегиваться, полицейские на него разозлятся. Было жарко, и я устал – мой рост 190 сантиметров, и мне приходится изгибаться и изворачиваться в машине, чтобы застегнуть ремень безопасности отбивающемуся ребенку. Я решил прибегнуть к дешевой уловке и поплатился за это. Как только слова вылетели у меня изо рта, я тут же об этом пожалел. Целую неделю мой ребенок не мог успокоиться и то и дело спрашивал: «А у полицейских есть пистолеты?», «На этой дороге есть полицейские?» Пришлось провести целый курс реабилитации, чтобы он перестал бояться женщин и мужчин в синей униформе.

Детям не нужно все объяснять или уговаривать их до бесконечности. «Потому что я так сказал» – иногда такого объяснения достаточно. Но ненужным запугиванием вы ничего не добьетесь. «Когда папа придет…», «Доведешь меня, и я уеду…», «Будешь плохо себя вести, отдадим тебя в детский дом…» – такие высказывания способны причинить непоправимый вред и испугать даже уверенных в себе детей. В раннем возрасте родители – основной источник информации, и позднее ребенок начинает сомневаться, можно ли им доверять (поскольку у него появляются другие источники информации и он может сравнивать).

Наша задача – внушить детям реалистичное, даже слегка приукрашенное представление о мире, которое в дальнейшем станет основой их жизни и научит их выносливости и уверенности в себе. В своей жизни дети рано или поздно столкнутся с обманом и предательством, но они будут знать, что не все люди лгут, что есть люди, которым можно доверять и на которых можно положиться – и мама и папа в их числе.

Зачем родители унижают детей?

Дочитав до этого места, многие могут почувствовать себя виноватыми, потому что неправильно обращаются со своими детьми. Не волнуйтесь – еще не поздно все изменить. Есть множество способов исправить прежние ошибки, если ваш ребенок еще маленький и даже если он уже вырос.

Самое главное – разобраться в себе и понять, почему вы выбрали ошибочную тактику воспитания. Почти все родители время от времени унижают и обзывают детей. На это есть три главные причины:

Вы повторяете то, что говорили ваши родители!

В школе не учат, как воспитывать детей. Но у каждого из нас есть наглядный пример, от которого мы и отталкиваемся, – наши родители.

Я уверен, когда вы кричите на своих детей в пылу ссоры, вы ловите себя на мысли: «Боже, то же самое говорили мои родители, и я ненавидел их за это!» Это записано в вашей памяти, поэтому вы действуете, как на автопилоте. Но нужно призвать на помощь здравый смысл, остановиться и прекратить повторять ошибки родителей.

Некоторые родители ударяются в другую крайность. Обуреваемые болезненными детскими воспоминаниями, они клянутся никогда не ругать и не бить детей и вообще ни в чем им не отказывать. Но существует опасность перейти разумные границы, и тогда дети будут страдать от вседозволенности. Нелегко быть родителем, правда?

Вы думали, что так и нужно делать!

Когда-то воспитатели думали, что дети непослушны по своей природе, поэтому нужно постоянно твердить им, какие они плохие. Тогда им станет стыдно, и они исправятся!

Может, вас тоже так воспитывали. Когда у вас появились дети, вы и не задумывались о том, что необходимо повышать их самооценку или вселить в них уверенность в себе. Если это так, надеюсь, то, что вы узнали из этой главы, изменило ваше мнение. Теперь, когда вы понимаете, что унизительные прозвища наносят вред детской психике, вы наверняка сами захотите остановиться.

У вас «стресс»

Если у вас проблемы с деньгами, неприятности на работе, вы переполнены тоской и одиночеством, существует большая вероятность, что, разговаривая с детьми, вы будете унижать их.

Причины очевидны. Когда на нас оказывают давление, в организме накапливается напряжение, которое ищет выход. Нам даже приятно изливать злобу – и словами, и действием.

И чаще всего раздражение вымещают на детях – потому что дети выводят нас из себя чаще, чем супруги, начальники и домовладельцы, вместе взятые. Важно задуматься: я так раздражен! На кого я действительно злюсь?

После того как мы срываемся на детях, становится легче, но облегчение длится недолго. Обычно в результате таких срывов ребенок начинает вести себя еще хуже.

Если вы замечали за собой похожее поведение, вам жизненно необходимо найти безопасный способ снятия раздражения.

Вы можете снять напряжение двумя способами:

1. Активным действием. Колотите матрас, выполняйте тяжелую физическую работу, прогуливайтесь быстрым шагом. Это важнее, чем вы думаете, – жизни многих детей были спасены тем, что взбешенный родитель отправлялся на прогулку – успокоить нервы, заперев ребенка в спальне.

2. Отличный способ снять стресс – поделиться своими проблемами с другом или любимым человеком (если вам повезло и он у вас есть). Можно заняться йогой, спортом или записаться на массаж – это избавит от напряжения и позволит вашему телу глубоко расслабиться.

Вы должны научиться заботиться о себе не меньше, чем о своих детях. Вы окажете своему ребенку большую услугу, если не будете посвящать им каждую секунду дня, но найдете время и для собственных дел, позаботитесь о своем здоровье и расслаблении.

Ну все, хватит о плохом. Остальные главы в этой книге посвящены тому, как облегчить существование родителей! Вы можете измениться – многие родители говорили мне, что, всего лишь услышав об этих идеях на лекции или по радио, они стали по-другому относиться к своим детям.

После того как вы прочитали эту главу, ваши представления о воспитании детей уже должны были измениться. Очень скоро, не прилагая никаких усилий, вы обнаружите, что ваши отношения с детьми стали лучше и позитивнее. Обещаю!

Чего на самом деле хотят дети

Это дешевле видеоигр и полезнее мороженого!

Миллионы родителей во всем мире каждый день задают себе один и тот же животрепещущий вопрос:

ПОЧЕМУ?

Почему дети плохо себя ведут? Зачем лазают туда, куда не следует? Почему делают то, что мы им запрещаем: дерутся, дразнятся, не слушаются, провоцируют, ссорятся, устраивают бардак и, похоже, пытаются довести до ручки маму и папу?

Почему некоторым детям как будто нравится попадать в переделки?

Эта глава расскажет вам о том, что происходит в голове у «непослушных» детей. Вы поймете, что «плохое» поведение на самом деле – результат того, что положительная (здоровая) энергия не находит применения.

Прочитав эту главу, вы увидите, что дети не случайно плохо себя ведут, и узнаете, как предотвратить непослушание и направить энергию ребенка в положительное русло.

Не верите? Читайте и поймете сами!

Дети плохо себя ведут по одной простой причине: им чего-то не хватает. «Но что им еще нужно? – подумаете вы. – Я кормлю их, одеваю, купаю, покупаю игрушки, у них есть крыша над головой…»

Дело в том, что у детей существуют и другие потребности, помимо основных – крыша над головой и еда, – и удовлетворить их очень просто. От выполнения этих таинственных нужд зависит не только счастье вашего ребенка, но и жизнь каждого из нас. Попробую объяснить все при помощи жизненной истории.

В 1945 году закончилась Вторая мировая война, и Европа лежала в руинах. Люди столкнулись с множеством проблем, и одной из них стал уход за тысячами сирот, чьи родители погибли или пропали без вести на войне.

Швейцария не принимала участия в войне, но послала своих медицинских работников на помощь европейским странам. Одному из врачей поручили провести исследование с целью найти лучший способ ухода за осиротевшими детьми.

Он долго путешествовал по Европе и посетил тысячи приютов и детских домов, пытаясь понять, где лучше заботятся о сиротах. Врач часто сталкивался с экстремальными ситуациями. В некоторых местах были организованы временные госпитали под началом американцев. Младенцы находились в стерильных палатах, в детских кроватках из нержавеющей стали и каждые четыре часа получали свою порцию специально приготовленной молочной смеси от медсестер в белоснежной униформе.

Существовала и другая крайность – в глухих горных деревнях останавливался грузовик, водитель спрашивал: «Возьмете детей?» – и выгружал полдюжины кричащих младенцев на руки деревенским жителям. Окруженные другими детьми, собаками, козами, на руках у деревенских женщин, эти младенцы росли на козьем молоке и вареве из общего котла.

У швейцарского доктора был свой способ сравнить разные способы ухода за детьми. Ему не нужно было даже взвешивать младенцев, измерять координацию движений или следить, улыбаются ли дети и вступают ли в зрительный контакт. В дни, когда свирепствовали эпидемии гриппа и дизентерии, он воспользовался самой простой статистикой – уровнем смертности.

Результаты оказались более чем поразительными… В то время как в Европе процветала эпидемия, унося жизни тысяч людей, дети из грязной деревни были крепче и здоровее, чем младенцы из стерильной больницы, за которыми ухаживали по всем правилам науки!

Врач из Швейцарии выяснил то, что уже давно было известно нашим бабушкам. Он обнаружил, что для того, чтобы жить, детям нужна любовь.

Младенцы из американского госпиталя получали все необходимое, кроме любви и тактильной стимуляции. У детей из деревни, помимо минимума удобств и пищи, было более чем достаточно объятий, пинков и новых впечатлений, поэтому они и оказались более выносливыми.

Естественно, доктор из Швейцарии не использовал слово «любовь» в своем отчете (ученым не нравятся такие слова), но он ясно обрисовал ситуацию. Он написал, что самое главное для ребенка:

частый тактильный контакт (прикосновения) с двумя или тремя близкими людьми;

движение – легкое и мягкое, как покачивание на руках, или жесткое, как удар коленом;

визуальный контакт, улыбки, яркое, живое окружение;

звуки – пение, разговор, агуканье и т. д.

Впервые такое важное открытие было зафиксировано научно. Младенцам необходимо ощущать человеческий контакт и тепло (а не только иметь крышу над головой, получать пищу и принимать ванну в определенное время). Если им не хватает этих жизненно важных составляющих, они могут умереть.

Мы говорили о младенцах. Как же дети более старшего возраста?

Грудные дети обожают, когда их обнимают и убаюкивают. Дети в возрасте от одного года до трех лет тоже любят прикосновения, хотя они уже разборчивее и не всем позволяют себя тискать. Подростки часто испытывают смущение, когда их обнимают, но по секрету признаются, что им тоже нравятся физические проявления привязанности. Годам к восемнадцати они с огромным интересом выясняют все возможное об этих проявлениях!

Как-то раз я попросил своих слушателей – около 60 взрослых – закрыть глаза и поднять руки, если в повседневной жизни им не хватает человеческого тепла. Не было ни одного человека, чья рука не взметнулась бы вверх. Через минуту они начали подглядывать и покатились со смеху. В результате этого тщательного научного исследования я сделал открытие: взрослым тоже нужна любовь!

Кроме физического контакта, существует множество других способов показать свою любовь. Самый очевидный – ласковые слова.

Нам всем хочется, чтобы на нас обращали внимание, признавали и искренне хвалили. Мы хотим разговаривать с другими людьми, хотим, чтобы наши мысли выслушали и оценили.

Трехлетний ребенок выражает это желание очень просто – он говорит: «Посмотри на меня».

Большинству богачей не нужны были бы их банковские счета, если бы никто не обращал на них внимания и некому было бы похвалиться.

Иногда мне становится смешно, когда я понимаю, что весь взрослый мир по большому счету состоит из больших трехлетних детей, которые бегают и кричат: «Посмотри на меня, папа!», «Смотрите, ребята, что я умею». Естественно, я не из их числа – я читаю лекции и пишу книги исключительно из зрелых взрослых соображений.

Итак, складывается интересная картина. Мы заботимся о физических потребностях наших детей, но, если это единственное, что мы делаем, дети все равно недовольны. Все потому, что у них есть еще и психологические потребности – простые, но жизненно важные. Ребенку необходимо человеческое тепло. (Просто усадить детей перед телевизором недостаточно.) Каждый день им нужна доза человеческого общения, плюс любовь и похвала – для полного счастья. Если делиться с детьми привязанностью – искренне, а не нехотя, из-за горы неглаженого белья или на минуту оторвавшись от газеты – результат не замедлит себя ждать!

Источник: cluber.com.ua





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