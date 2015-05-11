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womo.ua   суббота, 6 мая 2017 года, 14.00

Стерильный враг
Почему причин детской аллергии в наше время все больше


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Наступает время пыльцы


Вернуть себе весну и лето без слёз




Аллергию все чаще называют одним из самых распространенных заболеваний нашего времени – количество людей, подверженных ей, растет, факторов риска все больше. В возникновении аллергии обвиняют все подряд, от окружающей среды до ГМО. Так ли это на самом деле? На актуальные вопросы отвечает аллерголог Елена Дружина, врач медицинской сети «Добробут».

Есть мнение, что сейчас люди больше страдают от аллергий, чем раньше. И аллергенов стало больше. Это правда? Чем это обусловлено?

Это правда. Очень большое значение имеет экология и наш образ жизни – аллергиями мы платим за цивилизацию и ее удобства. Доказано, что дети, которые первый год жизни провели в сельской местности, где нет стерильности, меньше страдают аллергиями в будущем. На природе их окружает естественная среда, с которой дети соприкасаются, и это их укрепляет. В городах много транспорта, и загазованность воздуха остатками продуктов переработки топлива влияет не только на людей, а даже на структуру растительных аллергенов. Под действием компонентов выхлопных газов пыльца разрушается, и оголяется ее белковая структура, которая часто вызывает аллергические реакции.

Второй важный фактор влияния – стерильность, которой мы сами себя окружаем. Она ведет к аллергии, так как не дает работать иммунной системе. Ее назначение – бороться с самой обычной банальной инфекций, будь то вирусы, бактерии, грибки. И если иммунная система не борется с естественными врагами, она направляет свои усилия на то, что ей кажется врагом, но таковым не является – обычные продукты, растения и так далее.

Третья причина – обилие антибиотиков в нашем питании. Дети рождаются у мам, которые принимали антибиотики либо ели их с продуктами питания. Мы же хотим, чтобы продукты долго хранились, чтобы мы целый год ели свежие фрукты. Как их хранить? Только используя консерванты и антибиотики. Они сенсибилизируют организм, и в сочетании со стерильностью условий жизни это ведет к повышению уровня аллергических заболеваний.

Многие обвиняют ГМО в повышении заболеваемости аллергией…

ГМО – это совершенно другая сфера, она не имеет никакого отношения к аллергиям. У нас эта тема несколько раздута, но на самом деле не модифицированных продуктов не бывает. Все, что касается селекции в сельском хозяйстве, — это ГМО, просто раньше новые сорта создавали иначе. А вот технологии сельского хозяйства влияют на заболеваемость – когда добавляют в почву специальные химические вещества, когда их используют для хранения продуктов. Но сами по себе продукты изначально не являются аллергенами.

Есть убеждение, что натуральные вещества, продукты не могут быть аллергенами. Это тоже миф?

Да, конечно. К сожалению аллергии уже много столетий, просто раньше человечество не могло ее диагностировать. Аллергия бывает и на самую натуральную морковку, и на одеяла из верблюжьей шерсти, в которые заворачивали ребенка после купания, а у него после этого был дерматит, и на кошек и собак, и на березу и полынь, растения, которые всегда с нами. Никто же не занимался генными модификациями амброзии, полыни или тимофеевки, но на них тоже бывает аллергия.

Найдена ли этиология аллергии? Почему у человека появляется аллергия на совершенно неожиданные вещи?

Аллергия – это поломка иммунной системы человека. Она бывает генетически обусловленной, уже есть доказательства того, что определенная последовательность генов является предпосылкой для ее возникновения. Процент таких генетически предрасположенных людей постоянен, но если встречаются два аллергика, то вероятность рождения у них ребенка с этим заболеванием вырастает до 85%.

Факторы риска для детей – раннее искусственное вскармливание, раннее применение антибактериальных средств, если, к сожалению, ребенок сильно болеет и принимает антибиотики. Также на возникновение аллергий влияют перенесенные вирусные инфекции – мы живем в больших городах, любим путешествовать, поэтому постоянно идет обмен вирусами. Благодаря длительной антибиотикотерапии и вакцинации мы «усмирили» вирусы, бактерии, но свято место пусто не бывает – открываются все новые и новые штаммы, которые тоже повреждают иммунную систему.

Есть ли особенности детской аллергии по сравнению со взрослыми?

У детей чаще возникают пищевые аллергии и пищевая непереносимость, в связи с незрелостью организма. Пищеварительная система ребенка еще не до конца сформирована, она становится полноценной только к девяти годам. Обычно аллергии развиваются не у младенцев, чуть позже, но из-за незрелости мы не можем точно прогнозировать, закрепится ли она на всю жизнь, или ребенок ее перерастет. Дети действительно перерастают – у них бывает непереносимость определенных продуктов питания, но когда ферментные системы дозревают, то слизистые оболочки и иммунная система успокаиваются. Но если ребенок не перерастает, к сожалению, прогноз пессимистический.

Как понять, что у ребенка аллергия? Какие есть «тревожные звоночки», может, не очевидные?

У младенцев это могут быть расстройства пищеварения, упорные срыгивания, затяжные колики, которые уже должны были бы пройти. Также таким знаком могут быть изменения со стороны кишечника, стула – слизь или прожилки крови в стуле. У детей старшего возраста это высыпания на коже, хотя они могут быть и у младенцев.

Аллергия развивается по своим законам и сценариям. Есть такое понятие, как «аллергический марш», когда «пищевые» симптомы переходят в респираторные. Если у ребенка чихание, заложенность носа, насморк или кашель без температуры — это настораживает и намекает на аллергию, тем более, если у ребенка была непереносимость продуктов или высыпания на коже.

В чем разница между пищевой непереносимостью и аллергией?

Симптомы этих заболеваний клинически отличить невозможно. Но пищевая непереносимость, или неистинная аллергия, зависит от дозы вещества, его количества – желудочные, кожные симптомы появляются, если вы съедите, например, целую шоколадку, в то время как от небольшого кусочка ничего страшного не будет. И появляются эти симптомы через некоторое время после того, как вы съели шоколадку. А для аллергии характерно внезапное появление симптомов, и это не зависит от того, сколько вы съели. При непереносимости также есть накопительный эффект, когда вы можете съесть шоколад сто раз, а симптомы появятся на сто первый.

Как действовать, если аллергический приступ застает вас с ребенком в цветущем парке или на даче? Какой должна быть первая помощь?

Первый закон аллергологии – разобщить человека с аллергеном. Если ребенок сидит в парке под березой и начинает чихать, то оттуда нужно уйти. Если он надышался пыльцы, то по приходу домой нужно сделать следующее:

принять душ с мытьем волос, смыть с себя пыльцу;

промыть нос;

умыть кипяченой водой лицо;

выпить много воды;

полностью переодеться;

принять антигистаминные препараты.

Если семья страдает аллергией, то, как правило, вы уже знаете, какие антигистаминные средства лучше принимать.

Есть убеждение, что антигистаминные препараты имеют сильные побочные эффекты. Это так?

Есть уже третье поколение антигистаминных средств, которое не имеет побочных эффектов, потому что эти препараты не проходят метаболизм в печени и не влияют на центральную нервную систему. Поэтому их можно и за рулем использовать, и с точными механизмами работать, и на обучаемость, усвоение информации они тоже не влияют. Накопительного эффекта тоже нет, их можно применять месяцами.

А можно ли гомеопатией вылечить от аллергии? Помогает ли она?

С позиции доказательной медицины подтверждений действия гомеопатических средств пока нет. Поэтому традиционная медицина относится к гомеопатии скептически. Мы не применяем такие препараты, работаем по протоколам, стандартам, в которых гомеопатии нет. Ко мне на прием приходят и после гомеопатов, и после различных клиник с нетрадиционными методами лечения, которые вылечить болезнь не помогают.

Если у ребенка аллергия на домашнюю пыль, то как бы родители ни старались, совсем ее убрать невозможно. Что делать?

В этом случае проводится специфическая иммунотерапия, когда аллерген вводится небольшими дозами в организм, и постепенно вырабатывается толерантность к данному аллергену. Эта терапия действует подобно прививкам.

А как быть с кошками и собаками? Говорят, что есть аналлергенные породы…

Это миф. Дело в том, что у кошек и собак аллергены содержатся не только в шерсти, но и в слюне, моче и эпителии, в клетках, которые слущиваются. Можно, конечно, попытаться часто кошку мыть, но вряд ли это понравится животному, да и полностью эти клетки удалить нельзя. А аллергия опасна тем, что даже микроскопические количества аллергена провоцируют реакцию. Можно ребенка пролечить, провести такую же специфическую иммунотерапию, как и в случае с пылью, но на время лечения мы все равно рекомендуем разобщение с животным. К сожалению, это психологически сложный момент – подготовить ребенка к расставанию с домашним любимцем.

Есть ли продукты, которые провоцируют или усиливают аллергические реакции?

Да, есть так называемые гистаминолибераторы. В нашем организме есть гистамин, вещество, вызывающее симптомы аллергии (чихание, слезотечение, зуд, покраснение, отечность). Так вот, есть продукты, содержащие вещества, которые в итоге превращаются в гистамин либо действуют на наши клетки так, что из них выделяется много гистамина. К таким продуктам относятся:

цитрусовые;

шоколад;

бобовые;

бананы;

красное вино;

экзотические фрукты;

копчености;

приправы, пряности;

красное мясо;

алкоголь;

все продукты, содержащие пищевые добавки (глутамат натрия тоже является гистаминолибератором).

Бывает, что у человека есть дефицит фермента диаминоксидазы, который расщепляет гистамин – либо из-за заболеваний, либо наследственная особенность. В этих случаях нужно принимать фермент, если вы захотели съесть вкусной еды.

Можно ли сказать, что аллергия – это неизлечимое заболевание?

Аллергия – хроническое заболевание. Но благодаря диагностике мы можем «знать врага в лицо» и благодаря лечению добиваться длительной ремиссии или отсутствия симптомов вообще. Конечно, мы не можем прогнозировать на десять лет вперед, но, по крайней мере, можем на несколько лет облегчить состояние человека. Благодаря современным медикаментам мы также можем повысить качество жизни, значительно купировать болезнь.

Есть мнение, что отказ от прививок снижает так называемый коллективный иммунитет, и из-за этого могут снова проявиться болезни, которые мы считали побежденными. Это правда?

Совершенно верно. Философия вакцинации состоит в том, что она работает, как фронт – если все мобилизуются и идут на борьбу с инфекцией, тогда никто не болеет. Если количество «дезертиров» достигает 30%, то болеют все. А если эта цифра увеличивается, то колоссально повышается риск развития эпидемии. У нас сейчас только около 30% людей привито, и в плане контроля инфекций мы сидим «на пороховой бочке». Прививать детей нужно, потому что это правильно формирует иммунитет.

В фильмах довольно часто есть эпизоды об анафилаксии, когда мама эффектным движением выхватывает шприц и спасает ребенка. Насколько часты такие случаи? Или это лишь эффекты кино?

В таких случаях обычно колют адреналин, который в мире называется эпинефрин, и люди, склонные к анафилаксии, должны носить с собой ампулу или ручку-шприц для самопомощи или помощи окружающим. Но у нас такого, к сожалению нет, так как адреналин не продается в аптеках, а хранится в сейфах больниц. В нашей стране единственный вариант действий – вызов скорой помощи. Анафилактический шок – реакция на укус насекомых, введение медикаментов, на растения, продукты питания – происходит внезапно и мгновенно, он может случиться с любым человеком, хотя встречается гораздо реже, чем другие виды аллергии. Существуют анализы, которые могут выявить информацию о предрасположенности человека к анафилаксии, но он не относится к распространенным.

Как жителям города действовать, чтобы минимизировать факторы, усиливающие аллергию?

Нужно стараться выбирать места меньшего скопления людей. К сожалению, многоэтажные дома, дворы с большим количеством машин не располагают к здоровью. Важно выбирать для жизни окраины города, где меньше загазованности, а больше свежего воздуха.

Нужно стараться не употреблять лекарства без строгих показаний врача, а если врач назначает много препаратов, то лучше попросить его сократить список. Потому что полипрагмазия (прием множества лекарств одновременно) тоже аллергизирует организм. Большое количество препаратов образуют в организме непредсказуемые химические соединения.

Продукты лучше употреблять с минимальным сроком годности, готовить свежую еду и не есть консервы и копчености. Курение, и пассивное в том числе, провоцирует расстройства дыхательной системы и потенциально повышает риск аллергий, например, у детей, родители которых курят. И, конечно, важно делать детям прививки вовремя, практиковать длительное грудное вскармливание.

Источник: womo.ua




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Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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