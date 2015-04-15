Подписаться на обновления
20 октябряПятница

usd цб 57.5706

eur цб 67.9333

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
Страны  Люди  Обычаи  События  Казусы  Места  Города  Вещи 
Алексей Булатов   , Сегодня, 02:39

Стерильная жизнь
История Дэвида Веттера


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Неразделимая жизнь


Всегда вместе




В четыре года Веттер проколол свой 'дом' иглой-бабочкой, которую внутри позабыли врачи. Это заставило медиков впервые рассказать мальчику о его особом состоянии. В 1977-м разработчики NASA изготовили для Дэвида спецкостюм, дававший ему возможность покинуть кокон и впервые исследовать внешний мир. Громоздкий костюм был связан с пузырем шлангами длиной 2.5 м, и Веттер использовал его всего семь раз.

Веттер родился с тяжелым комбинированным иммунодефицитом (SCID), из-за которого воздействие с любыми микробами для него могло оказаться фатальным. СМИ прозвали мальчика Дэвидом-баблбоем, т.е. мальчиком в пузыре. Его фамилия была раскрыта для широкой публики только через 10 лет после его смерти.

Старший брат Дэвида умер в семимесячном возрасте из-за SCID, и врачи объяснили родителям, Дэвиду и Кэрол Энн Веттер (Carol Ann Vetter), что вероятность обнаружения такого же заболевания у следующего сына составит 50%. У семьи Веттер уже была дочка Кэтрин (Katherine), но им очень хотелось иметь наследника-мальчика. К тому же врачи убедили Веттеров, что их сыну будет проведена операция по пересадке костного мозга от потенциального донора, Кэтрин, и тогда он сможет жить нормальной жизнью без стерильного пузыря-изолятора. Так, 21 сентября 1971-го на свет появился Дэвид Филлип Веттер.

К рождению Дэвида в больнице была подготовлена стерилизованная кровать-кокон. Через десять секунд после извлечения плода путем кесарева сечения малыша поместили в 'пластиковую' стерильную среду, где он и провел большую часть своей жизни. Дэвида крестили как католика стерилизованной святой водой. Но затем все планы по пересадке костного мозга рухнули: ткани Кэтрин оказались несовместимы с тканями ее брата.

Вода, воздух, пища, подгузники и др. поступали в его обеззараженный 'дом' только после спецобработки. К Веттеру прикасались только при помощи пластиковых перчаток, закрепленных прямо в стенке пузыря. Чтобы поддерживать постоянное атмосферное давление в коконе, использовались шумные воздушные компрессоры, и это существенно затрудняло общение с Дэвидом.

Родители и бригада медиков старались создать как можно более нормальные условия жизни. Он обучался по рядовой школьной программе, смотрел портативный телевизор и даже получил игровую комнату внутри своей стерильной камеры. Когда мальчику исполнилось три года, в доме его родителей был построен 'домашний пузырь', где Дэвид мог находиться периодами по две-три недели. Он добирался до дома в транспортном коконе и общался с сестрой, ровесниками и друзьями. Его близкие, но при этом непростые отношения с Кэтрин иногда выливались в настоящие потасовки. Победа в стычках всегда оставалась за Кэтрин, которая не только грозила Дэвиду отключить его пузырь от питания, но и несколько раз действительно делала это. Испуганный мальчик забирался в резервный отсек и упрашивал сестру подключить кокон к электросети.

В четыре года Веттер проколол свой 'дом' иглой-бабочкой, которую внутри позабыли врачи. Это заставило медиков впервые рассказать мальчику о его особом состоянии. В 1977-м разработчики NASA изготовили для Дэвида спецкостюм, дававший ему возможность покинуть кокон и впервые исследовать внешний мир. Громоздкий костюм был связан с пузырем шлангами длиной 2.5 м, и Веттер использовал его всего семь раз.

Веттера стали считать психологически неустойчивым из-за отсутствия полноценных контактов с людьми. Будучи маленьким, он казался мальчиком вежливым и исполнительным, тогда как с возрастом в нем все ярче и ярче стали проявляться подавленность и сердитость. Однажды Дэвид в приступе гнева измазал свой пузырь экскрементами. Он панически боялся микробов, боялся подхватить инфекцию и мучился ночными кошмарами о неком 'короле микробов'.

На уход за Дэвидом-баблбоем было потрачено около $1.3 млн, но для него так и не было найдено донора. Врачи, опасаясь, что в подростковом возрасте Веттер может стать неконтролируемым, пошли на отчаянный шаг – и через внутривенные катетеры пересадили ему костную ткань Кэтрин. Операция прошла успешно; все рассчитывали на то, что вскоре Дэвид покинет свой кокон. Но через месяц Дэвид впервые почувствовал себя плохо. Он страдал от диареи, лихорадки, сильной рвоты и кишечных кровотечений.

Из-за такого серьезного положения мальчика больше нельзя было содержать в стерильном 'доме'. Его состояние ухудшалось изо дня в день. В феврале 1984-го он впал в кому. Незадолго до его смерти его мать впервые в жизни смогла по-настоящему, не посредством перчаток, прикоснуться к коже Дэвида. Через 15 дней, 22 февраля 1984-го, 12-летний Веттер умер от лимфомы Беркитта (Burkitt). Вскрытие установило, что костный мозг Кэтрин содержал вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr), и это спровоцировало у Дэвида несколько сотен раковых опухолей.

После смерти сына Дэвид и Кэрол развелись. Его отец позднее был выбран мэром Шенандоа, штат Техас (Shenandoah, Texas). Его мать вышла замуж за репортера журнала 'People', автора нескольких статей о ее сыне.

Источник: peoples.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Любая эротика — искусство!

Богатый еврей узнает, что жена изменяет с художником. Он заказывает у соперника портрет жены за огромную сумму. 4 года на эскизы. Результат: великая картина. Хотя любовь, разумеется, прошла

Эта история, в которой есть любовь и ненависть, измена и месть, погоня и жертвоприношение. Морали в этой истории нет, какая может быть мораль у истории, в которой участвуют гений Густав Климт, роковая женщина Адель Блох Бауэр, картина стоимостью 135 миллионов долларов, Адольф Гитлер, Джорж Буш младший, Правительство США и народ Австрии. Наверное, вы уже догадались, что речь идет о картине Густава Климта «Портрет Адели Блох-Бауэр» или «Золотой Адели», еще эту картину называют «Австрийской Моной Лизой».

24.06.2017 19:30, Наталья Рыкова

Лучший муж и лучшая жена
Под сенью двух Лилит в цвету: сюрреализм в Париже и Базеле

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

06.12.2015 17:00, Ив Фэрбенкс

ЮАР: Камо грядеши?
Южная Африка на пороге гражданской войны

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

02.12.2015 08:00, Денис Драгунский

Пазолини. История смерти
Народ к разврату готов?
  Маркиз де Сад в Wikipedia

«Меня арестовывали 40 человек — Интерпол, ФБР, полиция»

Киберпроделки хакера из Борисова

Белорус Дмитрий Насковец организовал транснациональную аферу — создал веб-ресурс для кардеров, помогавший им обходить системы безопасности американских банков. Хакеру грозило 40 лет заключения, но он пошёл на сделку с правосудием и отсидел 33 месяца в знаменитой Федеральной тюрьме на Манхэттене и два года где-то в Пенсильвании в ожидании депортации, которой ему удалось избежать вопреки общепринятой практике. В интервью dev.by Насковец рассказал о международных тюремных приключениях и тонкостях "скромного стартапа".

21.07.2015 18:00, Наталья Провалинская

Его звали Mendax
1-й хакер СССР

Панк или пропал

Одна жизнь и несколько смертей Константина Ступина — последнего русского панка

«Константин пропал. Его мы не найдем, — говорит Павел Калинин, крупный, сутулый мужчина за рулем Renault Kangoo, — последний раз его видели недели 3 назад. Приехали бы вы на месяц пораньше, когда он был в тубдиспансере и более-менее адекватный».

08.06.2015 13:00, Денис Бояринов

Письма мертвого человека
Кровь с ацетоном

Записки из лагеря

«Частный корреспондент» нашел чтиво пострашнее «Дневника Анны Франк»

Миллионы невинных людей были загублены не в лагерях фашистов, а в наших родных, отечественных мясорубках. В ЖЖ воскресили дневник Хавы Волович, которая попала в советский лагерь по вымышленному приговору и просидела больше 20 лет.

01.05.2015 11:06, Алёна Городецкая


Любящие папы способны творить чудеса

Отец сделал вдохновляющую серию снимков для сына с синдромом Дауна

Уильям Лоуренс — самый младший в семье, ему 1 год. С рождения он немного отличается от своих братьев и сестер — у него синдром Дауна. Но благодаря своему отцу он обладает особым даром — Уил может летать! Алан, отец малыша, создает все эти фотографии с надеждой, что они будут воодушевлять Уила.

21.04.2015 17:45

Мир с точки зрения аутиста
Каждому сыну по хорошему папе

Лавирующий в темноте

Жизнь слепых людей в мегаполисе

«Частный корреспондент» пообщался со старшим научным сотрудником музея Всероссийского общества слепых Владимиром Александровичем Ирхой и выяснил некоторые детали практической стороны жизни слепых людей в большом городе.

21.04.2015 09:46, Алёна Городецкая


О Голливуде, запретных удовольствиях и копчике

Неудачный танец, который изменил жизнь

Удивительная история с трагическим началом и неожиданно счастливым концом, рассказанная врачом с очаровательным чувством юмора, к счастью свойственным ещё практикующим докторам приемных отделений наших больниц.

15.04.2015 17:45, gevella

Искусство принимать решения
Чистое благородство

Студентка, активистка, секс-работница: осознанный выбор

Что представляют собой работницы секс-индустрии и гордятся ли они тем, чем занимаются? В Австралии сотни девушек, предоставляющих секс-услуги, начали писать о себе в социальных сетях, выкладывать фотографии и вести блоги. Русская служба Би-би-си рассказала о тех, кто не стыдится своего образа жизни.

10.04.2015 15:00

Почему мужчины покупают услуги проституток
Бесправные «свободные дочери»





 

Самое читаемое


Новости
В Чехии установили почтовый антирекорд. Письмо из Сочи в Прагу шло 28 лет
Чешское агентство рекордов «Добрый день» зарегистрировало факт самой длительной почтовой доставки в истории страны — письмо шло 28 лет и 19 дней
Небо-зеркало
В небе над Томском ученые зафиксировали уникальный оптический эффект
Умрем ли мы от супервспышки?
Астрофизики сообщили о возможности Солнца произвести супервспышку
Расселение протославян связали с Позднеантичным ледниковым периодом
Причиной больших исторических перемен в VI и VII столетиях мог быть неизвестный ранее период похолодания в Евразии
Штраф за репост
Суд оштрафовал гражданку Краснодара за перепост карикатур Кукрыниксов

 

 

Мнения
Мария Баронова

Эпохальный вопрос

Кто за кого платит в ресторане, и почему в любой ситуации важно оставаться людьми

В комментариях возник вопрос: "Маша, ты платишь за мужчин в ресторанах?!". Кажется, настал момент залезть на броневичок и по этому вопросу.

Николай Подосокорский

Виртуальная дружба

Тенденции коммуникации в Facebook

Дружба в фейсбуке – вещь относительная. Вчера человек тебе писал, что восторгается тобой и твоей «сетевой деятельностью» (не спрашивайте меня, что это такое), а сегодня пишет, что ты ватник, мерзавец, «расчехлился» и вообще «с тобой все ясно» (стоит тебе написать то, что ты реально думаешь про Крым, Украину, США или Запад).

Дмитрий Волошин

Три типа трудоустройства

Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой

Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес.

«Этим занимаются контрабандисты, этим занимаются налетчики, этим занимаются воры»

Обращение Анатолия Карпова к участникам пресс-конференции «Музею Рериха грозит уничтожение»

Обращение Анатолия Карпова, председателя Совета Попечителей общественного Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов, президента Международной ассоциации фондов мира к участникам пресс-конференции, посвященной спасению наследия Рерихов в России.

Марат Гельман

Пособие по материализму

«О чем я думаю? Пытаюсь взрастить в себе материалиста. Но не получается»

Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 