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svoboda.org   вторник, 28 февраля 2017 года, 13.00

«Старые, толстые, страшные»


Экипаж "Аэрофлота" на международной выставке в Ле-Бурже
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Пассажиры в пролете


Какую авиакомпанию выбрать для перелета?




Сами себя в шутку они называют группой СТС –​ «старыми, толстыми, страшными». В эту категорию стюардессы «Аэрофлота» попали после того, как всех бортпроводниц крупнейшей российской авиакомпании заставили сделать фото в полный рост, сняли крупно лицо и обмерили их сантиметром, разделив в итоге всех на несколько групп. В «СТС» оказались в основном те, кому уже за 40 или кто носит одежду больше 46-го размера. «Стюардесса должна быть стройной, такова политика компании», –​ сообщили женщинам по секрету.

Несогласные с таким подходом бортпроводницы уже писали жалобы Путину, обращались за помощью в прокуратуру, а теперь, как выяснило Радио Свобода, подали заявления в суд, обвиняя "Аэрофлот" в нарушении их трудовых прав и дискриминации сотрудников по внешнему виду, весу и возрасту.

Евгении Магуриной 41 год, у нее высшее лингвистическое образование. В "Аэрофлоте" она с 2010 года, бортпроводник 1-й (высшей) категории, всего в авиации больше 15 лет. Еще недавно Магурина была старшим бортпроводником, летала в основном за границу и получала от руководства поощрения за хорошую работу, но с лета прошлого года небо для нее открыто лишь над Россией. И в таком же положении, как Магурина, оказалось около 400 стюардесс, кто по возрасту и внешнему виду не вписался в новые негласные правила авиакомпании.

– Это случилось в июне прошлого года: нам всем сказали, что в "Аэрофлоте" теперь за границу будут летать только молодые и худые, – рассказывает Евгения Магурина. – Нас всех массово сфотографировали и измерили, некоторых даже взвешивали – делалось это под предлогом ребрендинга авиакомпании и заказа новой формы для сотрудников. У меня жизнь изменилась с середины августа, но многие пострадали раньше. Всех, кто был старше 40 и у кого одежда больше 48-го, перестали ставить на заграничные рейсы. Нас всех собрали в отделение №1, устроив нам настоящую пытку: оставили лишь ночные и короткие утренние рейсы. Два часа туда, два обратно, соответственно, по две-три ночи ты нормально не спишь, потому что или работаешь, или добираешься на работу. Днем мы практически вообще не летали. Когда я спросила, что, собственно, происходит, мне ответили, что таковы новые правила игры и меня сняли с международных рейсов из-за размера одежды – теперь он должен быть не больше 46-го, а у меня был 48-й.

Незадолго до опалы Евгения получила очередную благодарность от спасенного ею пассажира. У Арутюна Шалояна, летевшего из Мадрида в Москву, во время рейса случился микроинсульт, и необходимую помощь ему оказывала как раз Магурина.

"Если бы не экстренная посадка в аэропорту Варшавы, могло произойти непоправимое", – написал Шалоян в "Аэрофлот". Он отметил не только высокий профессионализм экипажа, но и человечность сотрудников, принявших единственно верное решение, которое в итоге спасло ему жизнь. Но ни опыт, ни высокая квалификация, ни благодарности пассажиров не вернули Магуриной прежнюю жизнь – перестав летать за границу, она резко потеряла в зарплате, поскольку выплаты за выполнение рейсов за пределы России в несколько раз превышают оплату за рейсы по стране.

По словам сотрудниц "Аэрофлота", следуя курсом "борьбы за стройность", со склада вывезли форму 50-52-го размеров, а врачи ВЛЭК (врачебной летно-экспертной комиссии. – РС) в рамках тренда на омоложение получили указание под любым предлогом избавляться от "старых, толстых, страшных". Их личные дела лежат теперь отдельно, утверждают бортпроводницы, а осматривают женщин из СТС с особым пристрастием на предмет профзаболеваний, к которым относятся сердечно-сосудистые болезни, гипертония и варикоз.

42-летняя Наталья, другая бортпроводница, проработавшая в "Аэрофлоте" больше 15 лет, рассказывает, что сначала она, как практически все остальные сотрудницы, пыталась похудеть, чтобы не лишиться "длинных" заграничных рейсов и, соответственно, привычной зарплаты.

– Стюардессы, пытаясь вписаться в новые критерии, падали в голодные обмороки прямо в диспетчерской, но даже если и худели, им говорили, что, мол, все равно летать в Америку или Доминикану не будешь, потому что старовата уже, – вспоминает Наталья. – Тем, кто попал в группу СТС, из 90 возможных часов налета оставили кому 60, а кому и 40. Меня загоняли по "коротким" рейсам – в какой-то момент я поняла, что уже не знаю, ночь сейчас или утро, какой вообще день недели, а детей толком не видела уже месяц. Если честно, то меня буквально штормит от усталости…

У Натальи аккуратная прическа и укладка, свежий маникюр и ухоженное лицо. Дома из рейсов ее ждут двое сыновей-школьников и муж, который тоже работает в "Аэрофлоте" в одной из наземных служб.

– Знаете, это ведь очень унизительно, когда тебя взвешивают, как какую-то корову – у меня, например, 46-й размер одежды и при моем росте 1,64 жирной меня вряд ли назовешь. Да и уродиной меня никогда не считали – в "Аэрофлот" всегда старались брать симпатичных бортпроводников, – добавляет она. – Мужу моему худышки тоже никогда особо не нравились. И почему в конце концов я должна над собой издеваться, следуя чьим-то капризам и представлениям о прекрасном?

В официальном руководстве для бортпроводников "Аэрофлота" ни слова не говорится о том, какого размера одежду они должны носить. "Форменная одежда должна быть чистой, отутюженной, опрятной и содержаться в безупречном состоянии, все ее элементы должны быть тщательно подогнаны по фигуре", – следует из документа. Что же касается требований к внешнему виду членов кабинного экипажа, то они тоже прописаны довольно четко: сотрудник "должен иметь подтянутый внешний вид и прямую осанку, чистую и ухоженную кожу лица и рук, не допускаются татуировки на видимых частях тела". Кроме того, член экипажа обязан "заботиться о личной гигиене и здоровье: принимать душ перед выходом на работу, не допускать появления запаха пота, при необходимости использовать освежающие средства для полости рта, отсутствие зубов или их дефекты не должны быть видны".

Сотрудники "Аэрофлота" рассказывают, что "курс на похудение и омоложение" начался после того, как генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев вернулся из поездки по Азии, после чего и придумали новый "стандарт".

Бортпроводниц, работавших в бизнес-классе, попросили быть особо внимательными к вип-клиентам и выслушивать их просьбы, присев на корточки​

"Шефу понравились азиатки, – шептались в авиакомпании, – и теперь при наборе в бизнес-класс приоритет у высоких стройных девушек восточного типа, желательно моделей".

Появились и другие "пожелания": например, бортпроводниц, работавших в бизнес-классе, попросили быть особо внимательными к вип-клиентам и выслушивать их просьбы, присев на корточки. Поскольку это не предусмотрено инструкцией и вредно для сосудов, опытные стюардессы приседать отказались. Молодые, многие из которых учатся в кредит, который отдают потом авиакомпании в течение трех лет, оказались более сговорчивыми.

Впрочем, в объявлениях о наборе новых сотрудников никаких особых требований к внешности кандидатов нет. В них говорится, что потенциальный бортпроводник должен иметь образование не ниже среднего и также владеть иностранным языком, а в его должностные обязанности входит "обеспечение безопасности в полете, обслуживание пассажиров, создание атмосферы гостеприимства и комфорта на борту воздушного судна". При налете санитарной нормы в 80 часов ему гарантируется стабильная зарплата от 50 до 80 тысяч рублей (оклад плюс мотивационная часть).

Собственно, в "мотивационной части" в качестве одного из критериев оценки работы есть графа "успешность", которая измеряется в баллах. Согласно внутреннему документу, с которым ознакомилось Радио Свобода, в нем указан "рост для женщин 160–175, вес пропорционально росту, размер одежды – 42-48". Как следует из официального ответа "Аэрофлота", который получила Евгения Магурина, доплату за "личный вклад" ей резко снизили, потому что размер ее одежды был больше.

Я не понимаю, почему государственная компания позволяет себе подобный беспредел, превращая серьезное предприятие в модельное агентство?

Между тем во всех публичных документах, в том числе в кодексе корпоративной этики "Аэрофлота", утверждается, что авиакомпания "уважает основные права и свободы работников, предоставляет равные возможности и гарантирует работникам защиту от любых форм дискриминации". О запрете дискриминации по возрасту говорится и в Трудовом кодексе (ст. 2 и ст. 3 ТК РФ), а "ношение или не ношение определенного размера одежды не относится к деловым качествам работника", следует из постановления Пленума Верховного суда.

"Я не понимаю, почему государственная компания позволяет себе подобный беспредел, превращая серьезное предприятие в модельное агентство? – написала Евгения Магурина президенту Владимиру Путину. – Из-за наложенных на людей ограничений рейсы выполняются минимальным составом, даже на тех направлениях, где предполагается уборка самолета силами экипажа, отпуск у нас 70 дней, но больше 56 не дают, а тех, кто пытается защищать свои права, наказывают ежедневными короткими рейсами типа Москва – Нижний Новгород. Практически никто из тех, кто попал в группу СТС, не может короткими рейсами налетать санитарную норму, что в итоге отражается не только на зарплатах, но и в дальнейшем на пенсии".

Магурина подавала заявления в Росавиацию, транспортную прокуратуру и трудовую инспекцию. В Росавиации ей посоветовали писать в прокуратуру. В прокуратуре ответили, что, хотя "применение мер дисциплинарной ответственности к работнику за ненадлежащий внешний вид является неправомерным", в целом "оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется". В трудовой инспекции сообщили, что не занимаются индивидуальными трудовыми спорами и нужно обращаться в суд. Евгения так и поступила – в марте в Пресненском суде Москвы ее дело будет слушаться по существу.

Другая бортпроводница, Ирина Николаева (фамилия изменена по ее просьбе. – РС), обратилась за защитой своих прав в Тушинский суд столицы (иск подан 8 февраля, рассмотрение назначено на 6 марта – РС). В "Аэрофлоте" она уже 19 лет, а коэффициент в графе "успешность" ей, как и Магуриной, снижен из-за внешнего вида, полноты и возраста.

– Эти требования незаконны – по коллективному договору "Аэрофлот" обязан обеспечить работников форменной одеждой, и свою форму я получала на складе, поэтому непонятно, за что же мне снижают зарплату. То же самое и с рейсами: в коллективном договоре написано, что "работодатель производит равномерное планирование налета часов, в том числе в ночное время, а также равномерное распределение длительных полетов с учетом квалификационных требований". Однако эти пункты постоянно нарушаются: меня ставят только на ночные и утренние рейсы, за границу не пускают, хотя у меня есть все необходимые допуски, знания языка и отсутствуют дисциплинарные взыскания. Все попытки решить этот вопрос "полюбовно" ни к чему не привели – я получала лишь формально-издевательские ответы, суть которых сводилась к тому, что нарушений нет, – возмущается Ирина, которая свои моральные страдания оценила в 1 млн рублей.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов говорит, что жалоб на дискриминацию из-за возраста и внешности очень много, но большинство стюардесс боятся обращаться в суд, потому что у них или маленькие дети, которых они воспитывают в одиночку, или ипотека, или другие личные обстоятельства.

– В итоге безопасность полетов, о которой много говорят, подменяют красивой оберткой, поскольку на международные рейсы ставят только молодых, а не опытных, – поясняет Дельдюжов. – Между тем в сложной ситуации решение надо принимать мгновенно: например, во время аварийной посадки самолета "Аэрофлота" в Дубае в сентябре 2001 года никто из пассажиров не пострадал во многом благодаря четким действиям бортпроводниц, которые, кстати, все были взрослые. Сейчас бы этих женщин, возможно, записали в "старые" и не допустили бы на такие рейсы.

Доказать в суде дискриминацию по возрасту очень сложно, замечают юристы, в подавляющем большинстве случаев судебная практика по таким делам не в пользу работников.

– Подобная политика чаще всего хорошо маскируется работодателем: сотрудника принуждают уволиться или согласиться на ухудшение условий труда, а сам факт дискриминации очень сложно установить, – объясняет адвокат Владимир Старинский. – Формально и ущемление прав работника из-за недостатков внешности подпадает под действие закона, который запрещает дискриминацию по любым обстоятельствам, не имеющим отношения к деловым качествам. Но поскольку процесс сбора и подтверждения доказательств в этом случае связан со значительными переживаниями и во многом унизителен для истца, которому приходится по факту доказывать собственную непривлекательность, то мало кто обращается в суд с подобными претензиями.

Бортпроводницы "Аэрофлота", впрочем, считают, что у них есть все шансы выиграть в суде, чтобы в итоге авиакомпания перестала их унижать по надуманным основаниям и предоставляла всем равное право на труд не только на бумаге, но и на деле. И положительный пример тоже есть. Например, когда в 2011 году в авиакомпании "Якутия" бортпроводникам старше 35 лет отказали в переобучении на новый тип воздушных судов, то возмущенные сотрудники обратились в суд. И суд встал на сторону работников, признав локальные положения в авиакомпании необоснованными и незаконными. В итоге они были отменены.

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" оперативный комментарий Радио Свобода предоставить не смогли. Согласно официально опубликованному аудиторскому заключению, выручка "Аэрофлота" в 2016 году достигла рекордных 428 млрд рублей, а чистая прибыль — 30 млрд рублей.

Источник: svoboda.org




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Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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