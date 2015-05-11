Подписаться на обновления
14 июняСреда

usd цб 56.9096

eur цб 63.7729

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияНоосфера. Запуск
Литература  Кино  Музыка  Масскульт  Драматический театр  Музыкальный театр  Изобразительное искусство  В контексте  Андеграунд 
Данара Курманова   среда, 14 июня 2017 года, 16.00

Старость как искусство
Пока все гонятся за молодостью, художница Карина Багдасарян делает ставку на возраст


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Шарль Азнавур: «Я не верю во вдохновение, я верю в пот!»


Её Светлость




Мир помешался на идее вечной молодости. Куда ни глянь, всюду антивозрастные процедуры, омолаживающие крема, пластическая хирургия, утягивающее белье, истории «ей 50, но она выглядит на 20»… Просто удивительно, как в этом фанатичном anti-age потоке художнице Карине Багдасарян пришло в голову рисовать старость. Без прикрас. Настоящую. До мельчайшей морщинки. А еще удивительнее то, насколько это оказалось красиво и востребовано. Тбилисской художнице всего 20 лет, а поклонников ее искусства собралось от Арабских Эмиратов — и до самой Швеции.

Хотя нет, стойте. Удивительно даже не все это. Дело в том, что Карина — самоучка. Рисовать ее никто не учил, и на вопрос «как это у тебя так получается?» девушка обычно пожимает плечами: «Гены. У меня папа — знаменитый в Грузии гравировщик, если бы развивал свой талант дальше, то стал бы выдающимся художником! Дальние родственники все рисуют. Моя родная сестра тоже. Как-то получается само собой».


В такой семье вполне естественно, когда ребенок начинает рисовать в три года. «Я же рисую, сколько себя помню, — говорит Карина. — Поэтому учиться рисованию я никуда не ходила, только недавно поступила в Художественную академию, когда поняла, что это серьезно. Учусь на третьем курсе. Иногда отсутствие специальных уроков сказывается, конечно. Я, например, нестандартно держу кисть».


И правда нестандартно. Когда Карина намечает эскиз очередного портрета, кажется, будто она сжимает карандаш в кулаке. Ну и ладно. В творческом кругу принято быть оригинальными, и эту манеру Багдасарян считают своеобразной фишкой. Сегодня портреты, созданные Кариной, заказывают в России, Греции, Швеции и ОАЭ, грузинское телевидение снимает о юной художнице репортажи, ее картины можно увидеть на тбилисских выставках и сразу их узнать. Вернее, вы сами можете почувствовать их пронзительные взгляды. С картин на вас смотрят пожилые люди — как водится в реальной жизни, разные. В глазах одного читается усталость, другой явно страдает от одиночества, третий боится, наступит ли для него завтра новый день, а четвертый, судя по выражению лица, проживает спокойную старость в окружении детей.


Мало кто поверит, что так точно передавать лица людей Карина научилась сама, с помощью цветных карандашей и акрила. Издалека портреты кажутся фотографиями. «В академии, где я учусь, не особо приветствуют реализм, — говорит Карина. — А мне вдруг этот жанр год назад стал интересен, поэтому я решила учиться сама — читала, смотрела онлайн-уроки, потом искала в интернете интересные фотографии людей и пыталась нарисовать так же. Мне самой мои картины часто не нравятся, я потом смотрю и думаю: ну вот здесь же можно было лучше и здесь тоже, и здесь! А люди говорят, что портреты — точная копия, и люди на них как живые. Наверное, это потому, что я особое внимание уделяю их глазам. Меня многие спрашивают, почему я рисую в основном пожилых. Действительно, я пишу портреты детей, молодых, зрелых людей, еще иногда животных, но это все в меньшей степени. Потому что на самом деле писать пожилых людей сложнее и интереснее. Не забывайте, прежде всего, для меня это был вызов самой себе — я же не умела создавать реалистичные портреты и усложнила себе задачу по максимуму. У людей в возрасте становится глубже взгляд и передать его намного труднее, чем, скажем, детский. Здесь целый спектр эмоций, которые надо уловить. Они столько пережили. В их глазах можно прочесть многое».


Сегодня реализм в творчестве молодых художников Грузии — это целое течение. Карина и еще 6 художников создали общество Mxatvroba Art (в переводе с грузинского — «Искусство рисования»). Интересно, что все художники здесь —самоучки. Тем не менее, их клуб известен уже далеко за пределами в Грузии. Аккаунты Mxatvroba Art в соцсетях привлекают своими портретами тысячи подписчиков. А сначала, когда Карина решила рисовать пожилых людей, далеко не все ее поняли. Ну что обычно рисуют в 20 лет? Творчеству молодых художников сопутствуют восторженность и романтизм. А Карина писала портреты ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых родственников друзей. Затем и вовсе стала гулять по Тбилиси, выискивая стариков, просящих милостыню.


«Конечно же, я пишу их портреты только с их разрешения, — говорит Багдасарян. — Не так давно встретила в районе, где я живу, очень колоритного попрошайку. На портрет он согласился, а вот имя свое называть отказался наотрез. В результате получилось символично — по портрету видно, что у человека нет денег, возможно, нет и дома тоже, а название соответствует: «Человек без имени». Знаете, я вообще сама боюсь старости. Но когда я ее рисую, то думаю о другом. Мне хотелось бы, чтобы, глядя на мои картины, люди понимали, что и в старости они будут значимы. И чтобы модели мои чувствовали, что они интересны обществу. Они не одни».





ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Рыба мечты в грозовом бассейне

Премьера Евгения Марчелли в Театре Наций

Уходящий театральный сезон был богат на «Грозы». Громче всего, конечно, прогремела постановка БДТ – лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера» (Андрей Могучий). Но и спектакль Евгения Марчелли в Театре Наций не прошел незамеченным.

13.06.2017 20:00, Татьяна Ратькина

«Фоменки» в зазеркалье
Сказки зачарованного леса

«Кинотавр-2017»: жизнь чужих

Главный фестиваль российского кино проходит в тесноте и в обиде: герои конкурсных фильмов бунтуют против традиционных ценностей, угоняют самолеты и выясняют семейные отношения

В прошлом году в кулуарах «Кинотавра» грустно шутили про «год российского кино без кино»: многие фильмы конкурсной программы были похожи на урезанные до нужного хронометража сериалы. Нынешний фестиваль показывает, что пациент скорее жив. Правда, он больше не желает сотрудничать с государством (9 из 14 участников конкурса сняты без господдержки), а волнуют его всего две темы: нелюбовь – та самая, из новой картины Андрея Звягинцева, – и несвобода.

13.06.2017 17:00, Ксения Реутова

Алексей Мизгирёв: «Вы даже не представляете, какой уровень подлости был среди дуэлей того времени»
Маттео Гарроне: «Мне нужно, чтобы мои образы поражали воображение»

Меня зовут Анна Планета!

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

12.06.2017 16:00, Александр Чанцев

Как украсть миллион
Братья-гении

Сергей Довлатов. «Интеллигентами себя называют все…»

Интеллигентами себя называют все. Человек порой готов сознаться в тягчайших грехах. Он готов признать себя неаккуратным, злым, ленивым, черствым и жестоким. Он даже готов признать себя неумным. Но где вы слышали, чтобы кто-то заявил: «Я — человек неинтеллигентный!».

11.06.2017 18:00

Парижские приключения Тургенева
«Прости, мой неоцененный друг!»

Рубить рукою палача!

11 июня 1811 года родился В. Г. Белинский

…Однажды, во время первого приезда в Москву (1828), привокзальная цыганка нагадала недавнему гимназисту, бросившего учёбу ради поступления в университет, следующее: «Люди почитают и уважают тебя за разум, – сказала женщина, – только языком не ошибайся. Ты едешь получить и получишь, хотя и сверх чаяния». – Белинский не был бы Белинским, если б не пренебрёг предупреждением. Сделавшись впоследствии в поступках и суждениях радикально-резким, жёстким, жестоким, – вплоть до невменяемости! – и даже диким, по выражению К. Полевого. К тому же, в конечном итоге оставленным без образования.

11.06.2017 15:00, Игорь Фунт

Лучший из сынов твоих, Россия…
Маг русской литературы

4 фильма, чтобы лучше понять Россию

Что смотреть о русском анархизме, советской производственной драме и революции

Сделали подборку кино о России для длинных выходных. Каждый фильм посвящен знаковым для России проблемам и явлениям: жизни столицы, революции, советскому бюрократизму и нашему главному философскому экспорту ― русскому анархизму. Каждый фильм полезен для понимания круга вопросов различных гуманитарных дисциплин: в исследованиях миграции, экономической антропологии и политической философии.

10.06.2017 20:00, postnauka.ru

Братья-гении
Картинка от гения

«Прости, мой неоцененный друг!»

В российской истории XVIII века фигура княгини Екатерины Романовны Дашковой – уникальный феномен. На протяжении более 10 лет, с 1783 по 1794 годы, она руководила главным научным органом империи – Академией наук, в результате чего стала единственной женщиной в истории России, которая занимала столь высокий пост.

09.06.2017 19:00, Мария Молчанова

Наставления императрицы
Полемика длиной в два века

Наслаждайся жизнью

Что слушать, смотреть и пробовать на Flow 2017

В августе в Хельсинки пройдёт фестиваль Flow 2017. «ЧасКор» рассказывает, что слушать, смотреть и пробовать на этом празднике музыки, гастрономии и уличного искусства.

08.06.2017 20:00, Кристина Сарханянц

Языками человеческими и ангельскими
Плыви по течению

Детский мир Григория Робакидзе

О том, как в Тбилиси открылся самый крупный музей оловянных солдатиков в мире

Грузия в нашем сознании вызывает множество укоренившихся ассоциаций. Грузия — родина вина, например. Или Грузия — значит, застолье. Кто-то слышит слово “Грузия” и сразу воображает легендарные тбилисские дворы, резные балконы и вьющиеся спиралью лестницы. Другие тут же думают: море, горы, зной, юг. Но мало кому бы пришло в голову, что Грузия — это еще и страна, где находится самый крупный музей солдатиков стандарта 40 мм. Называется он Yota Royal.

08.06.2017 16:00, Данара Курманова

Отцы и дети
Картины на твоей руке

Парижские приключения Тургенева

В Париж Ивана Тургенева привела любовь к Полине Виардо

«Судьба не послала мне собственного моего семейства, и я прикрепился, вошел в состав чуждой семьи, и случайно выпало, что это семья французская. С давних пор моя жизнь переплелась с жизнью этой семьи. Там на меня смотрят не как на литератора, а как на человека, и среди её мне спокойно и тепло».

06.06.2017 19:00

«Таитесь вы под сению закона…»
Новая жизнь домика Муму





 

Самое читаемое


Новости
Антон Долин стал главным редактором журнала «Искусство кино»
Главным редактором журнала «Искусство кино», который бессменно возглавлял известный киновед Даниил Дондурей, стал кинокритик Антон Долин, об этом в субботу заявила на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи замглавного редактора Нина Зархи.
Пианист Борис Березовский приглашает на фестиваль «Музыка Земли»
Приглашаем вас 12 июня в Концертный зал Академии им. Гнесиных на концерт-открытие III Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыка Земли».
Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения-2017"
Европа определилась с финалистами песенного конкурса.
Создана карта Европы, где каждая страна представлена знаменитым произведением искусства
В сети появилась карта Европы, на которой каждую страну представляет какое-то знаковое для нее произведение искусства.
В память о трагедиях

В конце апреля Российский национальный оркестр даст концерты в память о жертвах двух великих трагедий XX века
22 апреля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный памяти жертв геноцида армян. 27 апреля Российский национальный оркестр выступит в память о погибших при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

 

 

Мнения
Дмитрий Волошин

Три типа трудоустройства

Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой

Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес.

«Этим занимаются контрабандисты, этим занимаются налетчики, этим занимаются воры»

Обращение Анатолия Карпова к участникам пресс-конференции «Музею Рериха грозит уничтожение»

Обращение Анатолия Карпова, председателя Совета Попечителей общественного Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов, президента Международной ассоциации фондов мира к участникам пресс-конференции, посвященной спасению наследия Рерихов в России.

Марат Гельман

Пособие по материализму

«О чем я думаю? Пытаюсь взрастить в себе материалиста. Но не получается»

Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 