Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 6 февраля 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/stareyushchie_zhenshchiny_41472"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41472_color-1739605_960_72.jpg" width=206 alt="Стареющие женщины" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Никита Подгорнов для журнала <a href=https://snob.ru/profile/27133/blog/120003>«Сноб»</a></b></span> <span style="font-size: large;">Стареющие женщины</span></p><p>Вокруг меня одни стареющие женщины. И это не моё наблюдение, это они сами мне об этом постоянно говорят. Девушке 28 лет: «Я старею». Другой 35: «Всё, я старая, куда уж мне…». Второй ребенок в 32: «Я теперь старая женщина с двумя детьми». А у другой нет детей к грядущему тридцатилетию: «Я уже стара, чтобы рожать». А все те, которым ближе к сорока, и вовсе чуть ли не извиняются за свой возраст. Мол, ссори, уже не молода. <a href="http://www.chaskor.ru/article/stareyushchie_zhenshchiny_41472">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Вокруг меня одни стареющие женщины. И это не моё наблюдение, это они сами мне об этом постоянно говорят. Девушке 28 лет: «Я старею». Другой 35: «Всё, я старая, куда уж мне…». Второй ребенок в 32: «Я теперь старая женщина с двумя детьми». А у другой нет детей к грядущему тридцатилетию: «Я уже стара, чтобы рожать». А все те, которым ближе к сорока, и вовсе чуть ли не извиняются за свой возраст. Мол, ссори, уже не молода.

Старая я!

Это прямая речь и дословные цитаты. Всё это начинается ближе к тридцати, девушка, смотрясь в зеркало, говорит про себя: «Вот и ушла молодость. Теперь только старость и увядание». И эта мысль вызывает панику. Стареть – это плохо. Стареть – это тяжело. Стареть – это страшный приговор. Всё это перерастает в комплекс перед своим возрастом.

Но что плохого в возрасте? Что плохого в старении?

Ни-че-го.

Стареющая женщина – это прекрасно. А всё, что вы там надумываете в своей голове, – это как раз и есть страшно устаревшие глупости и дикие комплексы, которые не имеют ничего общего с современным положением дел.

Давайте избавимся от этой условности про «женский возраст», который нельзя произносить вслух. Почему нельзя? Что плохого в том, что вот этой женщине 43, а этой 32? А кому-то и вовсе 54! Почему женщина должна обязательно стремиться скрыть свой возраст?

И как это в принципе работает? Ты не произносишь вслух свой возраст и значит тебе все еще 25. Так, да? Вроде как, всеобщий сговор. Ничего не говорим о возрасте женщин и они будут для всех всегда молодыми.

По-моему, девочки, это ваша большая проблема: вы так любите этот сладкий самообман и так стремитесь скрыть старение, что сами же возносите на золотой пьедестал стереотип о молодости, как высшей точке в жизни женщины. Что есть молодая красивая активная и это самое важное и крутое, а дальше с возрастом всё уже не то и лучше бы это скрывать.

Не люблю, когда такое у женщины в голове. Честно. Я прям одергиваю тех, кто говорит: «Ну внешне я минимум на 30, а в душе и вовсе на 22». Стоп, дорогая моя. Тебе скоро 37 и это нормально. Ты выглядишь не на тридцать, а ты выглядишь на саму себя в 37! Твое лицо, твоя фигура, твой выбор платья на этот вечер, твои увлечения, карьера, разводы, дети – это твоя история, которую ты сама прошла и заработала. Гордись ею, какой бы она не была, а не прячь её за ярлыками и стереотипами. На тебе короткое платье не потому, что ты хочешь показаться моложе, а потому, что у тебя красивые ноги и ты хочешь это подчеркнуть. И в 37, и в 47. Не важно. Твои увлечения не должны делиться на для молодых, а это для старых. У них должен быть только один параметр – «я это хочу и меня это вдохновляет». Вот что главное! Чувствовать свободу и вдохновение. Быть женщиной в любом возрасте, а не ограничивать себя периодами.

Вы скажите: «Проще сказать, чем сделать!». Ведь столько всего мешает! Окей, давайте разберемся: сколько там всего мешает?

Первый пункт всегда – «красота».

И это для меня большая загадка. Чем же молодая женщина настолько красивее взрослой? Нет морщин, более упругая попка, лучше кожа, стройней фигура, так, что ли? То есть это по-вашему параметры красоты? Такая голая кукла Барби, по телу которой еще не прошлись возрастные изменения. Просто внешняя оболочка. Грудь, попа, губы, ляжки. Чуть постарели, чуть заморщинились и всё – красоты нет.

По-моему, все не так. Красота – это еще много чего. Эти стиль, это характер, это твои увлечения и твоя история. И в этом понимании красоты и привлекательности возраст – преимущество. Ведь взрослая женщина больше знает и больше понимает и себе, и мире вокруг. Она побывала в большем количестве мест и открыла для себя многое из того, что теперь может передать другим. Её стиль в одежде, в макияже, в манерах – это то, что она оттачивала годами. Она нормальная современная женщина, которая постоянно развивается. Ей 37, а значит она прошла уже приличный путь. Она становилась интересней и красивей. Но главное, что она уже стала настолько самодостаточной, чтобы никто и никогда не смел оценивать её как куклу.

Шах и мат.

Женщины в возрасте – красивы и сексуальны. Они интересны и привлекательны. В этом нет никаких сомнений. Проблема лишь в том, что мы редко можем это говорить в открытую. Серьезно, у нас в России комплименты взрослым женщинам все сплошь и рядом пропитаны пошлостью и банальщиной, как будто мы раз за разом поздравляем с юбилеем нашу школьную учительницу. Грубо говоря, эти комплименты никогда не персонализированы. Всегда только обобщенные формулировки. Не конкретная женщина, а просто Женщина. У нас же нельзя сказать напрямую, что у вас, Катерина, очень красивые глаза и сексуальная талия. Нужно что-то там про глаза, как две жемчужины, и талию, как у какой-нибудь лани.

Есть какой-то стоп-фактор относительно внимания к взрослым женщинам. Ведь они а) могут быть чьими-то женам б) уже матери в) имеют определенный социальный статус и так далее. Женщина, переставая быть молодой девушкой, выпадет из поля персональных комплиментов. Ей можно говорить только эти общие фразы, чтобы никого не обидеть и не перейти черту дозволенного.

Это жутко старомодный стереотип. Попахивает домостроем. До 20 лет – девушка на выданье и вот вам её лучше качества, которые вы можете оценивать вслух. А дальше она робко смотрит из-за плеча мужа и не высовывает носа.

У нас ведь нельзя говорить комплименты чужим женщинам. Да ладно? В XXI веке женщины бывают чужими? Они собственность, да? Рабыни?

Вы, надеюсь, понимаете к чему я? Современная светская модель брака и любого партнерского союза напрочь лишена всех стереотипов «главы семьи», «гендерных ролей» и т. п. Это союз двух равноправных и независимых людей. Женщина после брака не принадлежит мужчине. Она самодостаточная личность, которая просто выбирает тебя в качестве партнера. Пока это её устраивает. Не должно быть ограничений. Вместо них должны быть точки соприкосновения. Их постоянный поиск. Современный союз – это кропотливая работа. И чтобы женщине было комфортно в нем ей нужно чувствовать внимание других людей.

И не пафосным стишком с открытки, а чем-то личным. Персональный комплимент. Он ни к чему не обязывает, не играет на территории флирта – это просто внимание к женщине. Не потому, что так надо, а потому, что они красивы и интересны. Каждая по-своему.

Когда ты делаешь глоток вкусного вина или пьешь отличный кофе, ты говоришь: «Это очень вкусно и изысканно приготовлено». Тоже самое с женщиной. Нет ничего страшного в том, чтобы произнести свои ощущения вслух. Даже при её партнере. Это преображает женщин и помогает им чувствовать себя красивыми на протяжении всей своей жизни, а не только тогда, когда они молодые.

Что дальше? Секс? Тоже самое, что и с красотой. Чем же надо было все эти годы заниматься, чтобы с возрастом не научиться еще лучше удовлетворять себя и своего партнера? Молодая девушка еще не знает, хочется ей, чтобы мужчина ласкал её клитор или нет. Взрослая уверенно берет его руку и получает удовольствие. С возрастом секс должен становиться более разнообразным и более качественным.

Что еще? Фактор «я же теперь взрослая». То есть я бы и хотела пойти на концерт Джареда Лето и повизжать в первом ряду, но я теперь взрослая женщина. У меня свой бизнес и дети. Я не могу заниматься такими вещами. Так не принято.

Кем? Поколением женщин, у которых и не было никаких Джаредов Лето? В этом же вся суть. Все возрастные стереотипы – это стереотипы прошлых эпох. Женщина в возрасте должна была сидеть дома и смиренно заниматься вязанием только потому, что ей больше и не чем было заняться. Запомните это! Вы говорите себе «нет» и боитесь выйти за рамки «общепринятого», руководствуясь правилами того мира, которого уже больше нет.

Современный мир любит взрослых женщин. Он не ограничивает их жизнь, а наоборот открывает перед ними все двери. Старение – это не проблема. Это просто изменения, которые происходят со всеми людьми. Да, нужно принять этот вызов и стараться чувствовать себя комфортно в любом возрасте. Это в некотором смысле испытание, ведь нужно следить за здоровьем, развиваться, строить карьеру и подстраивать под себя бытовую часть жизни.

Это, на самом деле, новшество. Современный человек – это первый человек, который живет так долго и продолжает быть активным на протяжении всей своей жизни. Еще полвека назад люди не могли похвастаться возможностью доживать до 70 лет. Они не перемещались в любую точку мира в любом возрасте и под их нужды не была выстроена целая индустрия потребления. Сейчас это есть почти у каждого. Любая женщина может быть той, кем она захочет, вне зависимости от того, сколько ей лет.

Старость – это диагноз, который могут поставить только врачи. «Извините, но вам уже 84 года и скорее всего у вас больше не получится нырять с аквалангом. Вам лучше посидеть дома и посмотреть «Давай поженимся».

Вам такого еще не говорили? Тогда все в ваших руках. Берите горящий факел и бегите с ним куда вам захочется.

И, пожалуйста, пообещайте мне, что вы никогда больше не будете говорить, что вы стареете и что вам некомфортно от циферок в графе «возраст». Поднимите уже свои понурые головки и вдохните полной грудью, не важно, потеряла она форму с возрастом или нет. Откройте пошире свои глаза и посмотрите на мир, как на открытую книгу. Любите или разочаровывайтесь, покупайте новые туфли или вздыхайте от невозможности купить новые туфли, заботьтесь о семьи и близких или наслаждайтесь тем, что вы независимы. Чувствуйте, переживайте, живите. Для этого не надо быть молодой и это никуда не уходит с возрастом.

Источник: snob.ru





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