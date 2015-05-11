Не написал сегодня утренний пост. Ехал в Сапсане из Питера в Москву. Вообще, в дороге пишется гораздо хуже. В дороге многое делается хуже. Потому что суета и движение, сложно сесть и сосредоточиться. У меня была мысль, простая понедельничная мысль. Но даже ее за четыре часа в Сапсане мне не удалось положить на буквы. Написал кучу писем, помедитировал над разными цифрами, проговорил две презентации. В общем, сделал массу текущей работы. Даже новости почитал. А мысль эту так и не оформил.
Попробую сделать это сейчас. Еще год назад я не мыслил себя вне корпоративной жизни: в моем идеальном мире существовала какая-то крупная компания, и я занимал в этой крупной компании может и не главную, но значимую позицию. Подальше от крупных денег, разумеется. Что-нибудь для души, про людей, про образование. И была такая важность в этой компании. Это было про стабильность, про понимание завтрашнего дня. А еще большая компания была гарантом больших дел. Мне казалось, что чем больше бюджет - тем больше результат.
Я ошибался. Точнее, в конкретно моем случае я ошибался. Стабильность большой компании иллюзорна. Ты становишься заложником случайностей, непредсказуемых решений разных людей. Заложником кадровых перестановок. Заложником неловкого слова и неаккуратного взгляда. Конечно, много людей живут в таких мирах, и они вполне себе счастливы, они могут мириться со скоростью принятия решений, с логикой их принятия.
Это относится и к масштабу. Да, большая компания потенциально способна на большие дела. Но пока она примет решение, то может потерять актуальность и фокус. И ты уже сам исполняешь "пробитое" тобой решение халтурно, для галочки, потому что момент упущен.
Наверное, самый большой инсайт от корпоративного мира в мысли, что стабильность кроется в диверсификации. То есть для того, чтобы чувствовать себя уверенно, надо не складывать все яйца в одну корзину, достаточно отрастить три "ноги", три вида деятельности, как все становится гораздо проще. То же касается и масштабных проектов. Как правило, на пересечениях разных видов деятельности рождается новое, масштаб которого существенно больше всех тех рафинированных корпоративных историй. Которые не всегда понятно кому нужны. И способность к интеграции становится важнее способности к синтезу. А умение посмотреть на что-либо с разных точек зрения важнее навыка стратегического планирования проекта.
Сейчас у меня много "ног". Я в команде единомышленников запускаю несколько образовательных проектов. У меня свой edtech-бизнес, который за полгода дал мне столько опыта, сколько я не получил за половину своей карьеры. Я занят прекрасным проектом в МАИ, настолько странным, что он просто обязан получиться. Страшно сказать, я параллельно занимаюсь созданием двух бизнес-акселераторов. Где-то между сном и поездкой на работу пишу статьи. И как-то еще удается консультировать моих дорогих партнеров по бизнесу. Еще полгода назад это было невозможно. Немыслимо. Это было странно даже произносить. Сейчас я чувствую от этого удовольствие.
Дело, безусловно, в людях. Мне очень везет на людей рядом. В каждом из этих проектов, в каждой из этих активностей меня окружают сотня замечательных людей. Мой утренний пост был на самом деле про это. Переход из той стабильности в стабильность эту подарил мне самое важное чувство. Это чувство доверия и уверенности в своих партнерах. То, чего раньше не хватало. Я поздравляю нас всех с новой рабочей неделей. И желаю понять то, что понял я. Поздно, наверное, но понял. Стабильность - это не должность, зарплата или принадлежность к звучному бренду. Это те люди, которые вокруг. Спасибо.
Источник: www.facebook.com
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