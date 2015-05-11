Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 13 января 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/srok_za_repost_41353"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41353_genia-chudnovet.jpg" width=206 alt="Срок за репост" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://rublacklist.net/23224/>rublacklist.net</a></b></span> <span style="font-size: large;">Срок за репост</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">За репост чужого видео с издевательствами над ребёнком воспитательница детсада получила реальный срок</font></em></span></p><p>Итогом перепоста кошмарного по своей сути видеоролика, сделанного для привлечения внимания общественности, стал вынесенный судом реальный срок женщине, которая не является ни автором ролика, ни участницей показанных в нём событий. <a href="http://www.chaskor.ru/article/srok_za_repost_41353">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Итогом перепоста кошмарного по своей сути видеоролика, сделанного для привлечения внимания общественности, стал вынесенный судом реальный срок женщине, которая не является ни автором ролика, ни участницей показанных в нём событий.

Катайский районный суд Курганской области отправил жительницу Екатеринбурга на полгода в колонию, признав виновной в совершении преступления, предусмотренного ч .2 ст. 242.1 УК РФ — «Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). «Я сама мама, и меня обвиняют по такой позорной статье! (распространение порнографии) Я возмущена тем, что прокурор не знает что такое «репост» и что такое личная страница с открытым доступом. Что человек, который выложил в сеть видео, на свободе, а меня судят. Я предполагаю, что это сговор. Прокурор требует пять лет реального срока для меня. Мне страшно», – написала осуждённая Евгения Чудновец в редакцию одного из уральских интернет-изданий накануне суда.

Молодая мама, женщина, работающая с детьми, Евгения не смогла пройти мимо видео, размещенного на странице одного из пользователей социальной сети Вконтакте. По её словам, на просторах интернета она увидела трехсекундный ролик, на котором изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. У просматривающих этот ролик складывалось впечатление, что разделся мальчик не по своей воле. Более того, над ним издевались вожатые, которые снимали свои развлечения на планшет. Евгения также написала, что после съемок вожатые в местном баре показывали видео друзьям, которые восприняли увиденное со смехом. Однако вскоре флешка с роликом попала в чужие руки, и он был опубликован в социальной сети ВКонтакте неизвестным пользователем. По мнению Евгении, это местный предприниматель, отец одного из друзей «веселых вожатых».

«Естественно, я захотела разобраться, что на видео, и действительно ли на нем детский лагерь. И поделилась ссылкой на фейк-страницу этого предпринимателя», – пишет Евгения.

Как рассказал гражданский муж Евгении Чудновец Андрей Мясников, история с видеозаписью началась еще летом 2015 года. Тогда телефон одной из воспитательниц катайского детского лагеря нашел в одном из кафе сын местного бизнесмена и обнаружил на нем три видеоролика, на которых было записано, как воспитатели издевались над ребенком. После этого отец мальчика, нашедшего телефон, отправил видео от имени фейкового аккаунта администраторам открытой группы «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». В паблике разгорелось обсуждение этих видеозаписей, которые мог посмотреть любой желающий. В результате эта публикация легла в основу первого уголовного дела, по которому были осуждены воспитательница, потерявшая телефон, а также вожатый из этого самого лагеря. Они были приговорены к трем и к шести годам лишения свободы за издевательства над ребенком.

«Евгения репостнула самый, если можно так сказать, безобидный ролик. На нем не видно ни лица молодого человека, ни его гениталий, то есть к детскому порно это отнести никак нельзя», – говорит Мясников. Спустя пару часов на Евгению вышли представители детского лагеря и потребовали немедленно удалить видеоролик и все обсуждение, указав на то, что распространение его может преследоваться по закону. Чудновец немедленно удалила запись. «Но какой-то следователь наделал скриншотов. Спустя год они и легли в основу уголовного дела уже в отношении Евгении», – говорит гражданский муж осужденной.

В июле 2016 года в отношении Евгении было возбуждено уголовное дело. Её объявили в федеральный розыск и задержали в Екатеринбурге, куда она приехала повидаться с родственниками. Женщину этапировали в Катайск на допрос, после чего оставили под подпиской о невыезде.

Мнение общественности было неоднозначным: кто-то не понимал смысла видеоряда, кто-то требовал немедленно удалить, были и те, кто подтвердил: снят действительно туалет в катайском детском лагере, а на видео – обнаженный воспитанник. Евгения пишет:

«Цель оповестить общественность об этом безобразии в лагере этого города была достигнута, и я удалила репост. Вскоре следственный комитет арестовал вожатую и второго вожатого. Вначале они отрицали свою вину, но на суде взяли всю вину на себя. Вот уже год они отбывают срок (6 лет и 3 года). А вот в июле этого года против меня возбудили уголовное дело, где обвиняют меня».

Прокурор требовал пять лет тюремного заключения для женщины, сделавшей репост записи. И вот, чуть менее двух недель назад суд вынес приговор не столь суровый, но, тем не менее, тоже не поддающийся нормальному человеческому осмыслению. В тот же день приговор был обжалован новым адвокатом Евгении Алексеем Бушмаковым. Прежний, назначенный Чудновец государством адвокат уверял свою подзащитную, что об обвинительном заключении суда и речи быть не может. По словам Бушмакова, материалы дела были скопированы из обвинения воспитателю и вожатому лагеря, которые снимали злополучный ролик.

Евгения до самого конца судебного процесса не верила, что её приговор обернется реальным сроком, однако женщину взяли под стражу в зале суда. Отбывать наказание ей предстоит в Шадринске. Дома у неё остался трехлетний сын, которого власти почему-то решили отдать органами опеки, хотя воспитанием малыша вполне мог бы заняться бывший муж Евгении.

По словам Андрея Мясникова, в ходе заседания суда было доказано, что ролик женщина не загружала, а виновником его появления в Сети стал фейковый пользователь Валерий Лиса, сам ролик был доступен для просмотра всем пользователям интернета. Однако уголовное преследование коснулось только Евгении, которая сделала репост записи. Человек, разместивший оригинал видеоролика, остался на свободе.

Стоит отметить, что подобные ситуации возникают в судебной практике все чаще, и попасть под статью может любой пользователь интернета, необдуманно поделившийся спорной записью. Юристы предостерегают: категорически нельзя размещать и делиться информацией, содержащей призывы к смене режима, оскорбляющей чувства верующих, а также детскую порнографию.

На днях Курганская прокуратура обжаловала приговор няне детсада из Екатеринбурга, однако обвинение с Чудновец не снято – прокуратура всего лишь просит смягчить наказание. Изучив объективно и всесторонне приговор суда, учитывая, что женщина одна занимается воспитанием трехлетнего ребенка и лишение матери может существенно повлиять на условия его жизни, а также отсутствие у нее судимостей и отягчающих вину обстоятельств, прокуратура Курганской области внесла в судебную коллегию по уголовным делам Курганского областного суда представление, в котором поставила вопрос о назначении ей наказания, не связанного с лишением свободы. Окончательный вид и размер наказания будет определен судом.

Независимые наблюдатели утверждают, что российские власти все активнее занимаются цензурой в интернете и возбуждают надуманные уголовные дела против граждан, позволяющих себе малейшие вольности.

Поразительно, но курганский омбудсмен Алёна Лопатина отказалась защищать осуждённую за репост воспитательницу, заявив, что не будет брать под свой контроль историю с воспитательницей. По словам омбудсмена, репостом данного видео женщина сама нарушила права ребёнка:

«Я не знаю, что она хотела, но суд принял решение и обсуждать его я, безусловно, не намерена. Во-вторых, моя задача защищать права детей, а не тех, кто нарушает эти права своим действием. Она нарушила права ребёнка, нарушила закон. На каком основании я должна следить за её судьбой?».

Но делом о перепосте видео с издевательствами над ребёнком заинтересовалась заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, сделавшая запрос в СК Александру Бастрыкину и в Генпрокуратуру, чтобы там проверили дело воспитательницы Евгении Чудновец из Екатеринбурга:

«…Ситуация озвучена, я лично не могу влиять — решение суда уже принято. Я могу своим авторитетом и всеми остальными рычагами попросить сделать запрос в Генеральную прокуратуру и к Бастрыкину. Чтобы он перепроверил, проверил и так далее.

Я со своими коллегами буду советоваться, надо посмотреть что и почему. Здесь ведь история в целом большая, объёмная. Это и про то пространство, в котором мы не очень умеем существовать пока. И может быть, за благими намерениями выявилась совершенно грустная история. Нужно шире на эту тему смотреть и говорить, и рассказывать. Мы абсолютно девственны в смысле интернет-сообщений».

Ранее депутат Госдумы писатель Сергей Шаргунов также заявлял о своём намерении обратиться к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить законность наказания жительнице Екатеринбурга.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по громкому уголовному делу жительницы Екатеринбурга Евгении Чудновец.

Общество не на шутку взбудоражила история с репостом: в соцсетях развернулись жаркие дискуссии по делу екатеринбургской воспитательницы. «А стоит ли проявлять свою активную гражданскую позицию, если за нее можно сесть?» — всерьез задумались пользователи интернета. Поразительно, но однозначного ответа на этот вопрос нет даже у юристов. «Пресекая преступление, нарушить закон можно, однако в данном случае гражданка не пресекла совершающегося преступления, — говорит адвокат Дарья Евменина. — Если она действительно хотела способствовать наказанию виновных, по ее мнению, лиц, совершивших преступление, ей стоило обратиться в правоохранительные органы. Вопрос об ответственности за репосты, насколько мне известно, обсуждается в Госдуме с целью декриминализировать такие деяния».

«Законодатель не связывает возможность привлечения к уголовной ответственности по вышеуказанной статье с какой-либо конкретной целью, — утверждает адвокат Сергей Бородин. — С формальной точки зрения, по крайней мере, исходя из приведенных обстоятельств произошедшего, в действиях Евгении действительно содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 242.1 УК РФ. Благородный мотив публичной демонстрации или распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних сам по себе не может служить основанием для освобождения от уголовной ответственности. Однако данный мотив может быть учтен судом при назначении наказания».

По его словам, демонстрация издевательств над несовершеннолетним в сети Интернет — сомнительный способ привлечения внимания к этой проблеме.

Поднять общественность на защиту прав несовершеннолетних возможно, продолжает Сергей Бородин, и не выкладывая в Сеть подобные видеоролики, а поиском преступников (лиц, издевавшихся над ребенком) должны заниматься правоохранительные органы, а не некая закрытая группа людей в социальной сети.

Адвокат осужденной Алексей Бушмаков говорит, что вне зависимости от нового решения суда защита будет добиваться полной отмены приговора.

Бушмаков ведет еще одно громкое дело, связанное с публикациями в интернете: он защищает блогера Руслана Соколовского. Напомним, екатеринбургский студент обвиняется в уголовном преступлении («возбуждение ненависти и оскорбление чувств верующих») за распространение в интернете видеороликов – в частности, записи сцены из Храма-на-Крови, на которой он занят игрой в Pokemon Go на смартфоне. После проверки по заявлению представителей Русской православной церкви следователи возбудили уголовное дело. Вначале Соколовский был помещен под домашний арест, однако 23 октября его отправили в СИЗО.

Возможно, на пересмотр приговора Евгении Чудновец повлияет решение Верховного Суда (ВС) России, принятое на последнем пленуме относительно «антиэкстремистских» дел, предположили журналисты. Правда, не совсем понятно — применимо ли разъяснение по «антиэкстремистским» делам к «антипорноргафическому» законодательству в данном случае? К тому же, совсем не факт, что требование ВС к судам низших инстанций учитывать контекст и комментарии при перепосте будет напрямую, а не формально использоваться представителями российской Фемиды — по мнению ряда правозащитников, суд может со спокойной душой вынести суровый обвинительный приговор за репост экстремистской публикации, где автор репоста осуждает или каким-то другим образом выражает своё негодование содержимым расшариваемого им поста, и на все претензии судья вам ответит: «А суд учёл контекст и счёл его экстремистским».

UPD.1

Прокуратура попросила суд отпустить из колонии воспитательницу детского сада Евгению Чудновец, т.к. считает приговор суда чрезмерно суровым.

Напомним, что ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова возмутилась делом воспитательницы детского сада Евгении Чудновец:

«Сейчас все всполошились, и Следственный комитет проводит проверки свои… Что за решение такое, человек, который способствовал раскрытию преступления, понес еще и ответственность, и ее собственный ребенок оказался на грани детского дома?!», — сказала детский омбудсмен.

UPD.2

Курганский областной суд постановил отправить воспитательницу детсада из Екатеринбурга Евгению Чудновец в колонию на 5 месяцев (на 1 месяц меньше объявленного перед этим срока). Прокуратура просила не лишать ее свободы, хотя перед этим просила более строгое наказание.

UPD.3

Евгению Чудновец поместили в карцер

Об этом сообщил её муж в своём сообщении в Facebook:

«Женю поместили в карцер.

Сразу на 15 суток.

Наказание максимально строгое.

Причины неизвестны.

Специалисты предупреждали меня, что подобное возможно, говорили, что резонанс не привёл к результату и ответные меры будут.

Я не верил.

Прошу отозваться тех, кто реально хочет помочь Жене и будет идти до конца, не будет оставлять без ответа мои письма о помощи.

Я ими не злоупотребляю.

Хотя в декабре конкретная помощь была нужна, но, видимо, влиятельные люди, начинавшие было помогать, уже были уверены в результате.

Как выяснилось (и как меня предупреждали специалисты), сделано было недостаточно.

Теперь система начала отвечать».

Небезызвестная Кристина Потупчик, прокомментировавшая пост, назвала это «ответочкой от вертухаев за шумиху в СМИ».

Источник: rublacklist.net





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