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rublacklist.net   пятница, 13 января 2017 года, 16.00

Срок за репост
За репост чужого видео с издевательствами над ребёнком воспитательница детсада получила реальный срок


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Власть играет на опережение


От открытых коллекций до суда за репост




Итогом перепоста кошмарного по своей сути видеоролика, сделанного для привлечения внимания общественности, стал вынесенный судом реальный срок женщине, которая не является ни автором ролика, ни участницей показанных в нём событий.

Катайский районный суд Курганской области отправил жительницу Екатеринбурга на полгода в колонию, признав виновной в совершении преступления, предусмотренного ч .2 ст. 242.1 УК РФ — «Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). «Я сама мама, и меня обвиняют по такой позорной статье! (распространение порнографии) Я возмущена тем, что прокурор не знает что такое «репост» и что такое личная страница с открытым доступом. Что человек, который выложил в сеть видео, на свободе, а меня судят. Я предполагаю, что это сговор. Прокурор требует пять лет реального срока для меня. Мне страшно», – написала осуждённая Евгения Чудновец в редакцию одного из уральских интернет-изданий накануне суда.

Молодая мама, женщина, работающая с детьми, Евгения не смогла пройти мимо видео, размещенного на странице одного из пользователей социальной сети Вконтакте. По её словам, на просторах интернета она увидела трехсекундный ролик, на котором изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. У просматривающих этот ролик складывалось впечатление, что разделся мальчик не по своей воле. Более того, над ним издевались вожатые, которые снимали свои развлечения на планшет. Евгения также написала, что после съемок вожатые в местном баре показывали видео друзьям, которые восприняли увиденное со смехом. Однако вскоре флешка с роликом попала в чужие руки, и он был опубликован в социальной сети ВКонтакте неизвестным пользователем. По мнению Евгении, это местный предприниматель, отец одного из друзей «веселых вожатых».

«Естественно, я захотела разобраться, что на видео, и действительно ли на нем детский лагерь. И поделилась ссылкой на фейк-страницу этого предпринимателя», – пишет Евгения.

Как рассказал гражданский муж Евгении Чудновец Андрей Мясников, история с видеозаписью началась еще летом 2015 года. Тогда телефон одной из воспитательниц катайского детского лагеря нашел в одном из кафе сын местного бизнесмена и обнаружил на нем три видеоролика, на которых было записано, как воспитатели издевались над ребенком. После этого отец мальчика, нашедшего телефон, отправил видео от имени фейкового аккаунта администраторам открытой группы «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». В паблике разгорелось обсуждение этих видеозаписей, которые мог посмотреть любой желающий. В результате эта публикация легла в основу первого уголовного дела, по которому были осуждены воспитательница, потерявшая телефон, а также вожатый из этого самого лагеря. Они были приговорены к трем и к шести годам лишения свободы за издевательства над ребенком.

«Евгения репостнула самый, если можно так сказать, безобидный ролик. На нем не видно ни лица молодого человека, ни его гениталий, то есть к детскому порно это отнести никак нельзя», – говорит Мясников. Спустя пару часов на Евгению вышли представители детского лагеря и потребовали немедленно удалить видеоролик и все обсуждение, указав на то, что распространение его может преследоваться по закону. Чудновец немедленно удалила запись. «Но какой-то следователь наделал скриншотов. Спустя год они и легли в основу уголовного дела уже в отношении Евгении», – говорит гражданский муж осужденной.

В июле 2016 года в отношении Евгении было возбуждено уголовное дело. Её объявили в федеральный розыск и задержали в Екатеринбурге, куда она приехала повидаться с родственниками. Женщину этапировали в Катайск на допрос, после чего оставили под подпиской о невыезде.

Мнение общественности было неоднозначным: кто-то не понимал смысла видеоряда, кто-то требовал немедленно удалить, были и те, кто подтвердил: снят действительно туалет в катайском детском лагере, а на видео – обнаженный воспитанник. Евгения пишет:

«Цель оповестить общественность об этом безобразии в лагере этого города была достигнута, и я удалила репост. Вскоре следственный комитет арестовал вожатую и второго вожатого. Вначале они отрицали свою вину, но на суде взяли всю вину на себя. Вот уже год они отбывают срок (6 лет и 3 года). А вот в июле этого года против меня возбудили уголовное дело, где обвиняют меня».

Прокурор требовал пять лет тюремного заключения для женщины, сделавшей репост записи. И вот, чуть менее двух недель назад суд вынес приговор не столь суровый, но, тем не менее, тоже не поддающийся нормальному человеческому осмыслению. В тот же день приговор был обжалован новым адвокатом Евгении Алексеем Бушмаковым. Прежний, назначенный Чудновец государством адвокат уверял свою подзащитную, что об обвинительном заключении суда и речи быть не может. По словам Бушмакова, материалы дела были скопированы из обвинения воспитателю и вожатому лагеря, которые снимали злополучный ролик.

Евгения до самого конца судебного процесса не верила, что её приговор обернется реальным сроком, однако женщину взяли под стражу в зале суда. Отбывать наказание ей предстоит в Шадринске. Дома у неё остался трехлетний сын, которого власти почему-то решили отдать органами опеки, хотя воспитанием малыша вполне мог бы заняться бывший муж Евгении.

По словам Андрея Мясникова, в ходе заседания суда было доказано, что ролик женщина не загружала, а виновником его появления в Сети стал фейковый пользователь Валерий Лиса, сам ролик был доступен для просмотра всем пользователям интернета. Однако уголовное преследование коснулось только Евгении, которая сделала репост записи. Человек, разместивший оригинал видеоролика, остался на свободе.

Стоит отметить, что подобные ситуации возникают в судебной практике все чаще, и попасть под статью может любой пользователь интернета, необдуманно поделившийся спорной записью. Юристы предостерегают: категорически нельзя размещать и делиться информацией, содержащей призывы к смене режима, оскорбляющей чувства верующих, а также детскую порнографию.

На днях Курганская прокуратура обжаловала приговор няне детсада из Екатеринбурга, однако обвинение с Чудновец не снято – прокуратура всего лишь просит смягчить наказание. Изучив объективно и всесторонне приговор суда, учитывая, что женщина одна занимается воспитанием трехлетнего ребенка и лишение матери может существенно повлиять на условия его жизни, а также отсутствие у нее судимостей и отягчающих вину обстоятельств, прокуратура Курганской области внесла в судебную коллегию по уголовным делам Курганского областного суда представление, в котором поставила вопрос о назначении ей наказания, не связанного с лишением свободы. Окончательный вид и размер наказания будет определен судом.

Независимые наблюдатели утверждают, что российские власти все активнее занимаются цензурой в интернете и возбуждают надуманные уголовные дела против граждан, позволяющих себе малейшие вольности.

Поразительно, но курганский омбудсмен Алёна Лопатина отказалась защищать осуждённую за репост воспитательницу, заявив, что не будет брать под свой контроль историю с воспитательницей. По словам омбудсмена, репостом данного видео женщина сама нарушила права ребёнка:

«Я не знаю, что она хотела, но суд принял решение и обсуждать его я, безусловно, не намерена. Во-вторых, моя задача защищать права детей, а не тех, кто нарушает эти права своим действием. Она нарушила права ребёнка, нарушила закон. На каком основании я должна следить за её судьбой?».

Но делом о перепосте видео с издевательствами над ребёнком заинтересовалась заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, сделавшая запрос в СК Александру Бастрыкину и в Генпрокуратуру, чтобы там проверили дело воспитательницы Евгении Чудновец из Екатеринбурга:

«…Ситуация озвучена, я лично не могу влиять — решение суда уже принято. Я могу своим авторитетом и всеми остальными рычагами попросить сделать запрос в Генеральную прокуратуру и к Бастрыкину. Чтобы он перепроверил, проверил и так далее.

Я со своими коллегами буду советоваться, надо посмотреть что и почему. Здесь ведь история в целом большая, объёмная. Это и про то пространство, в котором мы не очень умеем существовать пока. И может быть, за благими намерениями выявилась совершенно грустная история. Нужно шире на эту тему смотреть и говорить, и рассказывать. Мы абсолютно девственны в смысле интернет-сообщений».

Ранее депутат Госдумы писатель Сергей Шаргунов также заявлял о своём намерении обратиться к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить законность наказания жительнице Екатеринбурга.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по громкому уголовному делу жительницы Екатеринбурга Евгении Чудновец.

Общество не на шутку взбудоражила история с репостом: в соцсетях развернулись жаркие дискуссии по делу екатеринбургской воспитательницы. «А стоит ли проявлять свою активную гражданскую позицию, если за нее можно сесть?» — всерьез задумались пользователи интернета. Поразительно, но однозначного ответа на этот вопрос нет даже у юристов. «Пресекая преступление, нарушить закон можно, однако в данном случае гражданка не пресекла совершающегося преступления, — говорит адвокат Дарья Евменина. — Если она действительно хотела способствовать наказанию виновных, по ее мнению, лиц, совершивших преступление, ей стоило обратиться в правоохранительные органы. Вопрос об ответственности за репосты, насколько мне известно, обсуждается в Госдуме с целью декриминализировать такие деяния».

«Законодатель не связывает возможность привлечения к уголовной ответственности по вышеуказанной статье с какой-либо конкретной целью, — утверждает адвокат Сергей Бородин. — С формальной точки зрения, по крайней мере, исходя из приведенных обстоятельств произошедшего, в действиях Евгении действительно содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 242.1 УК РФ. Благородный мотив публичной демонстрации или распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних сам по себе не может служить основанием для освобождения от уголовной ответственности. Однако данный мотив может быть учтен судом при назначении наказания».

По его словам, демонстрация издевательств над несовершеннолетним в сети Интернет — сомнительный способ привлечения внимания к этой проблеме.

Поднять общественность на защиту прав несовершеннолетних возможно, продолжает Сергей Бородин, и не выкладывая в Сеть подобные видеоролики, а поиском преступников (лиц, издевавшихся над ребенком) должны заниматься правоохранительные органы, а не некая закрытая группа людей в социальной сети.

Адвокат осужденной Алексей Бушмаков говорит, что вне зависимости от нового решения суда защита будет добиваться полной отмены приговора.

Бушмаков ведет еще одно громкое дело, связанное с публикациями в интернете: он защищает блогера Руслана Соколовского. Напомним, екатеринбургский студент обвиняется в уголовном преступлении («возбуждение ненависти и оскорбление чувств верующих») за распространение в интернете видеороликов – в частности, записи сцены из Храма-на-Крови, на которой он занят игрой в Pokemon Go на смартфоне. После проверки по заявлению представителей Русской православной церкви следователи возбудили уголовное дело. Вначале Соколовский был помещен под домашний арест, однако 23 октября его отправили в СИЗО.

Возможно, на пересмотр приговора Евгении Чудновец повлияет решение Верховного Суда (ВС) России, принятое на последнем пленуме относительно «антиэкстремистских» дел, предположили журналисты. Правда, не совсем понятно — применимо ли разъяснение по «антиэкстремистским» делам к «антипорноргафическому» законодательству в данном случае? К тому же, совсем не факт, что требование ВС к судам низших инстанций учитывать контекст и комментарии при перепосте будет напрямую, а не формально использоваться представителями российской Фемиды — по мнению ряда правозащитников, суд может со спокойной душой вынести суровый обвинительный приговор за репост экстремистской публикации, где автор репоста осуждает или каким-то другим образом выражает своё негодование содержимым расшариваемого им поста, и на все претензии судья вам ответит: «А суд учёл контекст и счёл его экстремистским».

UPD.1

Прокуратура попросила суд отпустить из колонии воспитательницу детского сада Евгению Чудновец, т.к. считает приговор суда чрезмерно суровым.

Напомним, что ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова возмутилась делом воспитательницы детского сада Евгении Чудновец:

«Сейчас все всполошились, и Следственный комитет проводит проверки свои… Что за решение такое, человек, который способствовал раскрытию преступления, понес еще и ответственность, и ее собственный ребенок оказался на грани детского дома?!», — сказала детский омбудсмен.

UPD.2

Курганский областной суд постановил отправить воспитательницу детсада из Екатеринбурга Евгению Чудновец в колонию на 5 месяцев (на 1 месяц меньше объявленного перед этим срока). Прокуратура просила не лишать ее свободы, хотя перед этим просила более строгое наказание.

UPD.3

Евгению Чудновец поместили в карцер

Об этом сообщил её муж в своём сообщении в Facebook:

«Женю поместили в карцер.

Сразу на 15 суток.

Наказание максимально строгое.

Причины неизвестны.

Специалисты предупреждали меня, что подобное возможно, говорили, что резонанс не привёл к результату и ответные меры будут.

Я не верил.

Прошу отозваться тех, кто реально хочет помочь Жене и будет идти до конца, не будет оставлять без ответа мои письма о помощи.

Я ими не злоупотребляю.

Хотя в декабре конкретная помощь была нужна, но, видимо, влиятельные люди, начинавшие было помогать, уже были уверены в результате.

Как выяснилось (и как меня предупреждали специалисты), сделано было недостаточно.

Теперь система начала отвечать».

Небезызвестная Кристина Потупчик, прокомментировавшая пост, назвала это «ответочкой от вертухаев за шумиху в СМИ».

Источник: rublacklist.net




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Молот ведьм. Существует ли колдовство?

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5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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