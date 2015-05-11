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Ниина Хонка (Niina Honka)   , Сегодня, 13:00

Средний возраст — лучшее время человека
«Когда мне было 25 лет, я думал, что средний возраст начинается с 30»


© РИА Новости, Александр Викулов
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Ешьте меньше


Период дожития




Средний возраст нельзя определить однозначно. Распространенное представление о кризисе среднего возраста, по мнению исследователя, является ошибочным. Нет причин бояться наступления среднего возраста. Наоборот, средний возраст во многих отношениях является лучшим временем жизни человека, так называемым «prime time». Это показывают международные исследования.

Средний возраст — понятие, о котором много говорят, но определить наступление которого трудно. В соответствии с данными о средней продолжительности жизни финнов, середина жизни приходится примерно на 40 лет. Исходя из этого, средний возраст ассоциируется именно с этим периодом жизни.

Однако один только возраст не дает полной картины. Средний возраст можно рассматривать как понятие, связанное с жизненной ситуацией или периодом жизни, во время которого происходят физические изменения.

Нахожусь ли я в среднем возрасте, если внешний вид стал меня беспокоить, хотя мои дети пока еще ходят в детский сад? Как влияет на понятие среднего возраста то, что период молодости становится более продолжительным, и финны живут все дольше? Когда начинается средний возраст? Когда он заканчивается и переходит в старость?

Средний возраст — лучшее время человека

Почетный профессор психологии Университета Ювяскюля Леа Пулккинен (Lea Pulkkinen) отмечает, что определение возрастных границ среднего возраста не является принципиальным. Понятия, определяющие этапы жизни, имеют значение только тогда, когда они связаны с переходом от одного жизненного этапа к другому — например, от юности к зрелости. При этих переходах что-то теряется, но и что-то новое приходит на смену.

В психологии существует понятие задач развития в среднем возрасте, которые свидетельствуют о переходе на новый жизненный этап. Такими задачами является, например, забота о детях и их поддержка, гражданская ответственность, наличие работы и достижение благосостояния, налаживание человеческих отношений.

Нет причин бояться наступления среднего возраста. Наоборот, средний возраст во многих отношениях является лучшем временем жизни человека, так называемым «prime time». Это показывают международные исследования, доказательства представлены и в исследовании Пулккинен «От детства до зрелости», в ходе которого она вела наблюдение за группой 8-летних детей, родившихся в 1959 году вплоть до достижения ими возраста 50 лет.

«В среднем возрасте люди обычно довольны своей жизнью. В жизни людей, приближающихся к 50-летию, не наблюдается спадов. Наоборот, социальное благополучие и у женщин, и у мужчин только возрастает», — говорит Пулккинен.

Понятие кризиса среднего возраста истолковывают неверно

Пулккинен критикует широко используемый термин «кризис среднего возраста». В теории психоаналитика Эрика Эриксона (Erik Erikson) об этапах жизни человека понятие кризис используется для того, чтобы отразить размышления людей среднего возраста о развитии нового поколения.

«Кризис среднего возраста является противоречивым мифом в том виде, как о нем повсеместно говорят. Он имеет негативный оттенок, его легко отождествляют с вопросами климактерического возраста, и таким образом упрекают, в частности, женщин в том, что они больше не могут иметь детей. Это неправильно, потому что в этом возрасте женщины обычно расцветают и проявляют активность и свои таланты в разных сферах жизни», — делает вывод Пулккинен.

По мнению Пулккинен, возрастная дискриминация и идеализация юности вызывают много проблем: молодые женщины и матери маленьких детей должны разрываться между домом, работой и общественной жизнью, а женщины среднего возраста больше не считаются пригодными ни для чего.

Возраст не всегда говорит о жизненной ситуации. Все больше 40-летних и даже 50-летних становятся родителями маленьких детей и живут жизнью молодых родителей. Многие этапы, ассоциируемые со средним возрастом, приходят позже или постепенно.

Пулккинен приводит в пример себя: в 77 лет она работает полный рабочий день и ощущает себя женщиной среднего возраста, а не старухой.

Возраст человека редко имеет существенное значение

Профессор геронтологии Марья Юлхя (Marja Jylhä) из Университета города Тампере говорит, что она, как никто другой, может точно определить, когда наступает средний возраст и когда он заканчивается.

«Эти возрастные этапы созданы самим обществом, они отражают привычный образ мысли. Они не определены никакими естественными науками и биологией или законами и постановлениями».

Юлхя говорит, что есть только один межевой столб, который четко связан с возрастом человека — это пенсионный возраст, который начинается в 65 лет. С этого возраста финны даже начинают говорить о старости.

«Но геронтологи считают, что в этом возрасте старость вовсе не начинается!» — настаивает Юлхя.

Юлхя считает, что в наше время 30-летнего вряд ли можно причислить к людям среднего возраста, но 40-летний начинает приближаться к этому периоду жизни.

«Но каким понятием можно охарактеризовать возраст 30-40 лет? Я предвижу, что, так же как и понятие подростков, которое появилось когда-то в 1950-е годы, у нас появится новое понятие, связанное с новой возрастной группой. Например, финны пенсионного возраста представлены людьми от 65 до 100 лет. Но это разные вещи — быть 65-летним и 95-летним», — размышляет Юлхя.

С другой стороны, исследователи, изучающие вопросы старения, вообще с сомнением относятся к классификации людей по возрастному принципу.

«Ситуации в обществе, когда возраст человека является действительно определяющим, очень редки», — напоминает Юлхя.

С точки зрения биологии, среднего возраста не существует

Все становится гораздо проще, если смотреть с позиции эволюционной биологии. Доцент эволюционной биологии Маркус Рантала (Markus Rantala) из Университета города Турку рассказывает, что с точки зрения биологии жизненные пути мужчины и женщины содержат разные этапы, поэтому идея среднего возраста здесь неуместна.

«С точки зрения биологии, у женщины вообще нет среднего возраста. Есть детство, юность, детородный возраст и возраст после наступления менопаузы. В этот последний период женщина переходит от способности к размножению к заботе о своих детях, чтобы обеспечить им возможность продолжать род».

Рантала говорит, что исследования показали, что помощь бабушек в воспитании внуков имеет большое значение для рождения потомства и его выживания. Однако нет доказательств того, что такое же значение имеет наличие дедушек.

Рантала считает, что с точки зрения эволюционной биологии средним возрастом мужчины можно считать примерно 30 лет, когда гормональный уровень, который находится на высоком уровне, начинает постепенно падать.

«Таким образом, можно сказать, что средний возраст мужчины начинается примерно с 30 лет и продолжается до тех пор, пока он сохраняет способность к продолжению рода. Затем наступает старость, поскольку он не может оказывать влияния «на рынок размножения».

Но у исследователя есть свой личный взгляд на то, что такое средний возраст.

«Когда мне было 25 лет, я думал, что средний возраст наступает с 30. Когда мне было 35, я думал, что он начинается с 40. Сейчас, когда мне исполнилось 40, я думаю, что он начинается в 45. Но область моих исследований по этому поводу ничего сказать не может. Поэтому средний возраст — скорее ощущение, чем биологический возраст», — усмехается Рантала.

Источник: inosmi.ru




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Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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