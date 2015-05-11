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theoryandpractice.ru   суббота, 22 октября 2016 года, 18.56

«Средний класс без сапог»
Анна Немировская о том, почему капитализм в России делает людей несчастными


© iStock / Igor Aronov
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Наживемся на кризисе капитализма


Капитализму приходит конец




Некоторые ученые считают, что для страны со средним уровнем дохода в России капитализм развивается вполне нормально. В литературе и СМИ много пишут о том, что российское общество до сих пор находится под влиянием шоковой рыночной терапии: люди пережили реформы начала 90-х, смену ценностных ориентиров и нищету.

«Теории и практики» публикуют тезисы лекции социолога Анны Немировской «Почему в России капитализм остается диким». Чем мы отличаемся от других посткоммунистических стран, почему специфический российский менталитет — это миф, и как государство может сделать людей счастливее — в материале T&P.

Анна Немировская

социолог, старший научный сотрудник международной Лаборатории сравнительных социальных исследований, доцент департамента социологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Лекцию организовали Открытый университет в Санкт-Петербурге и проект InLiberty.

Есть две любопытные теории, которые я всячески пропагандирую. Первая — это Россия как феодальное государство. Ее обозначил в своих книгах и выступлениях известный советский социолог Владимир Шляпентох, который в 80-х уехал на Запад. Вторую сформулировал социолог и профессор ВШЭ Симон Кордонский — теория о гаражной экономике в России. Это большой теневой сектор, который очень развит и до сих пор позволяет трети населения, по оценкам Кордонского, получать доходы и держаться на плаву. Рынок сам по себе ничего не организовал, а импортированные институты превращаются в совершенную дисфункцию. Но низовая самоорганизация есть, люди делают маленький бизнес, больше половины россиян имеют дополнительные заработки вроде таксования, шитья, скрапбукинга — это не вписано ни в какую статистику, нигде не зарегистрировано.

Посмотрим, на что живут россияне. Сразу оговорюсь, что это данные Росстата. Статистика всегда врет, хотя современные подходы позволяют учитывать теневые доходы и на уровне госстатистики предоставлять более правильные данные. Что входит в среднедушевые денежные доходы? Это не только зарплата, это социальные трансферты, например пенсии, выплаты по уходу за несовершеннолетними детьми, кто-то может сдавать квартиру в аренду или выиграть в лотерею. В целом по стране средний доход составляет 33 тысячи рублей в месяц. При этом разница между регионами колоссальная: Тыва или Дагестан — это 12–13 тысяч рублей, а, например, богатые северные нефтедобывающие регионы — 50–60 тысяч. Есть любопытное исследование ВЦИОМ прошлого года: у россиян спрашивали, сколько денег им нужно, чтобы сводить концы с концами. По ответам респондентов получилось, что в среднем можно прожить меньше чем на 23 тысячи рублей. Конечно, между крупными федеральными центрами, миллионниками и городами с населением менее 500 тысяч человек показатели различаются. При этом до сих пор существует вопиющий параметр массового сознания: бедными считаются люди с уровнем дохода менее 13 тысяч рублей в месяц. Учитывая, сколько надо платить за ЖКХ, сколько стоит такси, хлеб или молоко, много ли может себе позволить житель города на 13 тысяч рублей?

У нас были тучные 2000-е годы, когда наступила экономическая стабильность. На этом фоне у среднего класса возникли определенные запросы. Многие исследователи объясняют волнения, которые возникли, например, в Москве и частично в Петербурге после думских выборов 2011 года, тем, что у нас стали более заметны ценности модернизированной экономики и модернизированной культуры. Накопили ли россияне какой-нибудь финансовый жирок до кризиса?

Финансовое поведение населения измеряла ВШЭ вместе с министерством финансов и Банком России, данные 2014 года.

Те или иные финансовые активы есть у 74% домохозяйств. При этом текущие счета в банках есть лишь у половины, срочные вклады — ценные бумаги, сбережения — всего у 45%. Другие исследования (например, ВЦИОМ) показывают, что большинство россиян, потеряв работу, смогут прожить на сбережения не более двух месяцев. То есть у них нет никакого финансового запаса, чтобы справиться с потерей кормильца или проблемами со здоровьем. Следить за здоровьем, заниматься спортом — для богатых, как и качественное образование для детей. Как показывают исследования, в половине домохозяйств нет полного комплекта: стиральной машины, холодильника, телевизора. Есть что-то одно, самое необходимое. Представление о жизни городских семей до сих пор отдает то ли началом 90-х, то ли концом 80-х: застойной бедностью, крайним ограничением, финансово-экономической депривацией. «Наследственная бедность» очень характеризует дикий капитализм в России: нам нужно хвастаться; стыдно признаться, что нет денег, ведь это значит, что мы глупые, что-то с нами не так, мы не умеем договариваться или до сих пор не нашли, что и откуда украсть.

Неравенство постоянно растет. Были моменты, когда индекс немного снижался. При этом по динамике доходов разных социальных групп видно, что это не бедные становились богаче, а у наиболее богатых падал доход из-за потери бизнеса во время серьезных колебаний валют. Но вообще, этот индекс постоянно растет: бедные беднеют, богатые богатеют — все по Марксу.

В 2000-х годах у нас возник рост потребления, но многие исследователи отмечают, что потребительская культура не повысилась. Деньги тратятся на сиюминутные нужды, а когда появляется дополнительный доход, люди покупают то, что давно было для них маячком более высокого статуса. Бедный, но радостный, потому что с новым айфоном в кредит. Качественная еда, модная одежда, гаджеты — это предел мечтаний большинства россиян. Возможность купить недвижимость большинство даже не рассматривает.

Профессор ВШЭ Ольга Кузина проводила в прошлом году любопытное исследование вместе со Сбербанком. Они изучали потребительское и кредитное поведение в разных странах и сравнивали Россию с Германией и США. Отличительная черта России: примерно 60–70% кредитов берут не по назначению. То есть человек получает потребительский кредит на лечение, на отдых или покупку квартиры, хотя там очень высокие проценты и он заранее оказывается в очень невыгодном положении. Получить кредиты на соответствующие цели россияне не могут из-за низких доходов. В общем-то, у нас примерно 25% имеют неоплаченные, непогашенные кредиты, а эта цифра меньше, чем во всех близлежащих развитых экономиках. Не так много просроченных кредитов, хотя они в последние месяцы растут. Но из патологической бедности страна еще не выбралась. А учитывая региональную дифференциацию в уровне жизни, мне кажется, что в обозримом будущем часть страны и не выберется без помощи социального государства.

В крупных городах, где базовые потребности людей удовлетворены, сложились новые модернизированные креативные группы с позитивными ценностями: есть идеи, как поднять новое дело, как начать бизнес, получить дополнительное образование; не так страшны кризисы, потерял одну работу — получил другую, переучился. Но то, что происходит за пределами городов с населением 500 тысяч, — это печальная, страшная картина. Когда говорят, что кризис сильно ударил по нам и мы перестали ездить за границу, хочется ответить: загранпаспорт есть всего у 10% россиян, а из этих 10% большинство ездит отдыхать в Турцию.

К среднему классу у нас себя относят очень многие — не меньше, чем в развитых европейских экономиках. Но когда начинаешь этому «среднему классу» задавать дополнительные перекрестные вопросы в анкетах, получаешь ответ: «Средний класс, но на зимние сапоги денег не хватает», «Средний класс, но машину себе позволить не могу». Люди исходят из своего образования и уровня культуры. Человек умный, интеллигентный, разбирается в экономике, но финансовых возможностей, чтобы быть устойчивым элементом экономической системы, у него, к сожалению, нет. То есть никакой это не средний класс. Для них есть хороший термин — срединный класс, а никак не средний.

Не зря говорят, что Россия — одна из самых несчастливых стран. Есть два показателя: уровень счастья и удовлетворенность жизнью в целом. Социологи их используют, наверное, уже лет 50, а экономисты их очень полюбили в последнее время. В чем между ними разница? Удовлетворенность жизнью — это когда человек в целом доволен тем, как он живет, чего он достиг и что его ждет в будущем. Это здоровье, материальная обеспеченность, семья, дети. Денежная составляющая здесь очень незначительна, и нематериальные ценности могут вносить гораздо больший вклад. Уровень счастья — это сиюминутное настроение, более подвижная категория. Как правило, он всегда выше, потому что зависит от того, например, какая сегодня погода. Может быть, у человека удачно сложился месяц, или сейчас в стране все хорошо. Ниже России по этим показателям только Украина и Болгария. Это данные Европейского социального исследования 2014 года, но даже если отмотать исследование на шесть волн назад — они каждые два года проводятся, — Россия будет там же. И Украина там же. И Болгария. Это самые неудовлетворенные страны. Почему так происходит? Возможно, потому, что у нас большой непорядок с экономической и социальной системой, с институтами.

Что нужно, кроме дохода, чтобы даже бедный человек стал счастливым? В жизни не должно быть больших проблем. Например, бесплатное образование: можно учиться, есть работающий социальный лифт, куда можно встать после учебы и доехать сначала до одной карьеры, потом до другой, даже стать директором завода, если сколько-то лет работать на предприятии в поте лица. Захотел стать художником — стал художником, и твои работы будут выставлять. А захотел стать врачом — пошел и выучился на врача, и не обязательно давать взятку для поступления в медицинский. А когда нет работающих институтов, когда все склеивается финансами и государство не может выполнить свои социально-страховые функции, человек, конечно, теряет ориентацию в пространстве. Если у него нет финансовых возможностей, чтобы обезопасить себя от повседневных жизненных сложностей, конечно, он не станет счастливым.

Можно еще сказать, что человек бывает несчастен, когда его мечты не сбываются, когда он не может строить планы. Один из параметров успешной модернизированной экономики, цивилизованного капитализма, социального государства — это долгосрочные цели. Не на 5 лет, не на 10 лет, а на 20, на 40, на 50. У нас как: проживу этот год, проживу следующие пять лет, а там уж как будет. Кто-то, может быть, выйдет замуж, кто-то дождется, когда бабушка или дедушка освободит квартиру. У большинства россиян, к сожалению, конкретные пожелания есть только на ближайшие месяцы, на большее не хватает ресурсов. И государство у нас, по-моему, строит такие же краткосрочные планы, иначе больше бы вкладывалось в образование.

Очень важный вопрос: есть ли у нас свобода выбора? Так называемая психология экстернального и интернального госконтроля: мы сами определяем свою жизнь — или обстоятельства над нами довлеют? И вот тут довольно нехорошая картина: большинство осознает, что им доступно не так много возможностей.

Нет какого-то специфического российского менталитета, о котором любят говорить многие публицисты: у нас люди такие, они ничего не могут достичь; как только прорываются во власть, начинают воровать и так далее. Россияне в целом по многим параметрам такие же, как и немцы, литовцы, киргизы. Просто они до сих пор находятся в непростых социально-экономических условиях, им приходится изворачиваться, адаптироваться. У тех, кому удается переехать в крупные города, начинает складываться другая траектория жизни.

Культуру можно корректировать через книги, через лекции, через фильмы, через социальную рекламу, но лучше всего — через образование. Образование — это один из способов привести общество к цивилизованной форме капитализма. Мы можем пытаться сделать институты более демократичными, более прозрачными. Двадцать лет — это маленький период. Социологи и культурологи считают, что в обществах начинает что-то меняться за 40–50 лет. Просто мы пока наблюдаем очень короткую и драматичную историю.

Источник: theoryandpractice.ru




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А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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