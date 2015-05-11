Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/srednevekovyj_trolling_39861"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201601/392_300_39861_cha.jpg" width=206 alt="Средневековый троллинг" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Елизавета Пономарева</b></span> <span style="font-size: large;">Средневековый троллинг</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как “жгли в комментах” сотни лет назад</font></em></span></p><p>Если вы смотрели хоть какую-нибудь голливудскую комедию или мелодраму, в финале которой герои поженились, то могли заметить странную штуку. К автомобилю, на котором счастливая пара уезжала в закат, могла быть привязана гремящая связка консервных банок. Считается, что эти банки отпугивают злых духов, но есть и другая версия: эта традиция восходит к древнему обряду старого света, который называется Шаривари. <a href="http://www.chaskor.ru/article/srednevekovyj_trolling_39861">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Если вы смотрели хоть какую-нибудь голливудскую комедию или мелодраму, в финале которой герои поженились, то могли заметить странную штуку. К автомобилю, на котором счастливая пара уезжала в закат, могла быть привязана гремящая связка консервных банок. Считается, что эти банки отпугивают злых духов, но есть и другая версия: эта традиция восходит к древнему обряду старого света, который называется Шаривари.

Слово “Шаривари” пришло во Французский язык из древнегреческого (от каребария – головная боль), так что, подозреваем, обряд этот древнее Средневековья. Это был позорящий ритуал и, одновременно, народный праздник. Ничего удивительного. Наши предки и на казни-то ходили с радостью, всяко разнообразие. Но казнь положена за серьезные преступления. А Шаривари – наказание для нарушителей всяческих моральных норм помельче.

И, как правило, устраивали это веселье под окнами у нарушителей семейных норм. Особенно позорным считалось во Франции заключить “противоестественный” брак. Нет, это не то, о чем вы могли подумать. Это союз между немолодым вдовцом и юной девушкой, а также слишком поспешный второй брак вдовы или вдовца. Как говорится, “скорби правильно!” Также наказывать полагалось супругов, подозреваемых в измене, семейных драчунов и женщин, родивших вне брака.

Моральные лидеры французской деревни встречались и составляли план действий. Задачи участникам передавались из уст в уста, так что получался средневековый флэшмоб. В итоге огромная толпа собиралась под окнами несчастных нарушителей, стараясь по дороге и на месте кричать, топать, стучать утварью, дудеть, трещать, в общем, производить так много отвратительного шума, как только можно. Для особого шика можно было освежевать и сжечь живую кошку. Отсюда второе название Шаривари – Кошачий концерт.

Франция, Англия, Германия, везде и всегда

Не только французы были такими моралистами. В Англии подобный обряд назывался Ран-тан. Обычно он проводился три ночи подряд, пока жертвы не сбегали из села. Как вариант, можно было устроить еще и Скиммингтон. Название, как предполагается, происходило от слова, которым обозначали деревянную мешалку для сыра, которой жены порой побивали своих мужей ( силу каких-то национальных особенностей в Англии предпочитали стыдить именно жен, бьющих мужей, а не наоборот). Были и другие отличия. Во время Скиммингтона вместо того, чтобы торчать под окнами несчастных жертв, англичане делали их чучела или наряжали кого-нибудь в похожую одежду и катали по городу, всячески позоря. Чучела могли еще и сжечь или утопить. Если особо расходились, то насильно вытаскивали людей из дома и катали уже их.

В общем, если говорить о троллинге (а комментарии под какой-нибудь статьей типа “Звезда сериала бросил жену с 9 детьми!” нам очень напоминают Шаривари), то французы явно предпочитали набежать в чужие комментарии, а англичане – писать гадкие посты с карикатурами в сообществах.

В Германии обряд назывался Катценмузик или Хаберфельдтрайбен. У последнего варианта были свои особенности. Участники собирались в поле, давали клятву молчания, выбирали себе главного – Мастера и прятали лица под масками или закрашивали черным. (Мастера они узнавали по двум белым перьям в его шляпе). После этого древние Анонимусы возвращались в город, внезапно будили жертву и устраивали веселуху. Немцы, кстати, и сейчас это порой практикуют, но по всяким политическим поводам.

Вместе с первыми поселенцами обряд перебрался в Новый свет. И трансформировался. В некоторых американских городках, например, Шаривари стали реально веселым праздником, карнавалом, который никого не обижает. Ходят, да шумят, порицают какие-нибудь социальные проблемы, без перехода на личности. А в других он сохранил свою функцию. Кое-какие гадкие американские традиции вроде закидывания домов туалетной бумагой и яйцами и упоминавшееся цепляние на свадебные машины банок, как и гудение клаксонов на свадьбе – это тоже потомки Шаривари.

Думаете, в России такого не было? Было, да еще как! Намазать “гулящей” женщине ворота дегтем, гонять уличенную по деревне, завязав ей юбку над головой или запрячь в оглобли неверную жену, стегая ее кнутом… такая милая традиция тоже существовала.

Шаривари, Скиммингтон и иже с ними не проходили для жертв даром. Целью наказаний было обычно добиться того, чтобы позорящие общину жители уехали из нее. Так сказать, “выпилились из соцсети”. И отъезд был еще не самым худшим вариантом. В исторических документах сохранились сведения и о самоубийствах. Все эти милые обряды также легко скатывались в самосуд.

А самая знаменитая трагедия из-за Шаривари случилась с французским королем Карлом VI. Одна из фрейлин его супруги повторно выходила замуж, и король решил отметить это дело милой шуткой. Вместе со своими молодыми придворными и оруженосцами он нарядился в костюмы “диких людей” (это были костюмы из льна, обмазанные воском и облепленные пенькой). Все “дикари”, кроме короля, были попарно скованы цепями. Они собирались как следует пошуметь и поорать, выпить и потанцевать, конечно. Но тут брат короля, Людовик Орлеанский, пытаясь рассмотреть, кто под маской, поднес факел слишком близко к одному из ряженых, и пенька загорелась. Началась паника и давка. Легенда гласит, что короля спасла юная герцогиня Беррийская, накинувшая на него свой шлейф. Один из ряженых сумел порвать цепи и забраться в таз с водой, но остальные умерли от ожогов. После этой истории и без того не совсем здоровый король окончательно сошел с ума. Если вы читали Эдгара По, то узнали эту историю – он использовал ее для рассказа “Прыг-скок или Восемь скованных орангутанов”.

Так что в троллинге ничего нового нет. Хорошо хоть кошек больше жечь не надо!

Источник: Pics.ru: Смешно о серьезном





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