Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 28 сентября 2016 года, 19.18</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/sred_belogo_dnya_40978"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40978_14517490_1107893255962628_1778628001528076002_.jpg" width=206 alt="Средь белого дня" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Алена Балакирева</b></span> <span style="font-size: large;">Средь белого дня</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему не стоит открывать двери незнакомым людям и что может случиться, если это сделать</font></em></span></p><p>Никогда не думала, что моя семья может попасть в сводку "происшествия". Никогда не думала, что в центре Москвы на моего папу могут напасть - вломиться к нам домой. Тем более, что и брать у нас нечего. Многие из вас знают мою семью, были у нас дома. И многие знают моего папу. Он самый умный, самый добрый и самый честный человек, всю жизнь посвятивший науке. Я хочу вас просто предупредить, а не жаловаться. <a href="http://www.chaskor.ru/article/sred_belogo_dnya_40978">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Никогда не думала, что моя семья может попасть в сводку "происшествия". Никогда не думала, что в центре Москвы на моего папу могут напасть - вломиться к нам домой. Тем более, что и брать у нас нечего. Многие из вас знают мою семью, были у нас дома. И многие знают моего папу. Он самый умный, самый добрый и самый честный человек, всю жизнь посвятивший науке. Я хочу вас просто предупредить, а не жаловаться.

Вчера днем папа был дома, в дверь позвонил мужчина - жэк, проверить счетчик на воду. Папа совестливый: ну счетчик, надо открыть. Бояться нам нечего, так как брать нечего, кроме книг и кота. Папа открыл дверь, повел показывать счетчик. Затем удар по голове, на него направлен пистолет и в квартиру залетает еще трое чуваков. Папу связали, на голову намотали простыню и бросили на кухне.В это время всю квартиру...просто разгромили. Беда в том, что мои родители, как и я, - историки. У нас дома семнадцать книжных шкафов. СЕМНАДЦАТЬ, блять. Увы, совсем нет золота, бриллиантов или дорогой техники. Папа работает в архиве, он пишет книги, хорошие книги. Про летчика-героя Москвы Острякова, про Марфо-мариинскую обитель. По материалам архивов. Мама работает в реставрационных мастерских Гробаря. За свою жизнь родители не сочли нужным накопить ни на машину, ни на дорогие цацки. Они ходят в театр и покупают книги, тонны книг. Недавно мы сделали ремонт, поставили новую красивую дверь. Коридор тоже ничего, но в комнатах видно - не богато. Да, мы живем на Таганке, в центре. Квартира досталась от советской власти, а золото партии нам не досталось, почему-то. На вопросы про "где золото-бриллианты, с*ка?!" папа отшутился, что если найдут - пусть ему хоть скажут, что они были, самому, мол, интересно. За что он, конечно, получил. Но не сильно. Уходя, эти уроды зачем-то подожгли вышвырнутые в коридор вещи. А папа, у него астма, он задыхается, когда нервничает, лежал связанный на кухне, в дыму. А еще у него сердце больное. Не знаю, как он распутался, как вызвал милицию. У нас дома собралась куча народа - средь бела дня, ломиться в квартиру к человеку (товарищи из органов сами в шоке, видно же, что поживиться нечем) - такое бывает редко. Обычно воруют втихую. Ну а дальше новости все видели - эти уроды вломились в другую квартиру на соседней улице и там их задержал собр.

Папа более менее в порядке. Но под вечер его накрыло. Плачущая мама для меня - это шок. Мама никогда не плачет, она может наорать, но плакать - вообще не ее. Она испугалась за папу и за кота. Кот жив, когда крушили мебель, он куда-то сныкался, на него ничего не упало (а падать было чему - полное собрание сочинений Ленина, например или комод). И, конечно, наш кот нассал со страху. Ну а кто б на его месте остался сухим?

Все это я написала не ради нытья. Ребята, неважно, сколько вам лет, сколько денег и каким спортом вы занимаетесь. Я вот не думала, что в квартиру напротив префектуры ЦАО средь бела дня могут вломиться. К нам, не миллионерам и, увы, не бизнесменам ни разу. Просто НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРИ. Вообще. Да простят меня коммунальные службы. Дело не в ценностях. Дело в нервах. Я никогда больше не хочу видеть плачущую маму и папу сине-зеленого цвета.

***

Чтоб вы не думали, что вообще все плохо, у нас родились даже шутки:

— кто так вяжет узлы?! Профаны (папа о том, как выпутывался);

— они растоптали Ленина и "Вопросы философии" (папа о книгах на полу, превращенных в хлам);

— вот это бы собрание сочинений Ленина в ж**у бы им запихнуть.... Хотя после распада союза бедный Ленин и так в ж**е (я);

— они украли мой абонемент в спортзал?!....Чтобы научиться быстрее бегать... (мама);

— теперь нам никакие грабители не страшны. В таком бардаке мы и сами ничего не можем найти - дверь можно вообще не закрывать.

Источник: facebook.com/balakireva.alena





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