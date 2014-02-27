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Екатерина Лазоркина, cablook.com   воскресенье, 11 сентября 2016 года, 10.00

Спящие красавицы
Причины и способы лечения летаргического сна


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All inclusive для нашего мозга


Лечение по-индийски




Выспаться — заветная мечта каждого взрослого человека, в безумном жизненном ритме страдающего от острого дефицита сна. Тем более сложно представить, что есть люди, для которых сон не в радость. Люди, которые не мечтают выспаться, а боятся уснуть и не могут проснуться.

Едва ли найдется кто-то, кому неизвестна эта история. Прекрасная принцесса укололась о веретено и забылась глубоким сном, в котором провела сотню лет, пока отважный принц не проник во дворец и не поцеловал ее. Вот небольшая цитата из сказки Шарль Перро:

Трудно описать словами, как хороша была спящая принцесса. Она нисколько не побледнела. Щеки у нее были розовые, а губы красные, точно кораллы. И хоть глаза у нее были плотно закрыты, слышно было, что она тихонько дышит. Стало быть, это и в самом деле был сон, а не смерть.

Состояние принцессы, продлившееся целый век, по описанию напоминает легкую форму летаргического сна. Человек, пребывающий в ней, неподвижен, его глаза закрыты, дыхание ровное, стабильное и замедленное, мышцы расслаблены. При этом жевательные и глотательные рефлексы сохранены, зрачки реагируют на свет, веки подергиваются.

При тяжелой форме летаргического сна отмечается отсутствие некоторых рефлексов. Кожа спящего бледная, холодная на ощупь, пульс и дыхание определяются с трудом, реакция зрачков на свет отсутствует, артериальное давление снижено, даже сильные болевые раздражители не вызывают реакцию. Больные не пьют и не едят, обмен веществ замедляется.

Возрастные изменения практически не касаются пребывающих в летаргии на протяжении всего периода сна. Однако по выходу из него организм в считанные дни наверстывает упущенное. Так, например, норвежка Августина Леггард не смогла проснуться после родов. Придя в себя спустя 22 года, женщина выглядела ровесницей своей повзрослевшей дочери. Однако уже через пять лет Августина умерла, будучи на вид глубокой старухой.

Медицинская наука достаточно неоднозначно относится к летаргии. Изучить это состояние пока не удалось. Оно не поддается прогнозированию, и определить причины его возникновения практически невозможно. Согласно наиболее распространенным версиям, летаргический сон может быть как следствием опухоли в затылочной части головы, так и защитной реакцией человеческой психики.

В результате перенесенного сильного стресса, испуга или чрезмерного переутомления человек может впасть в состояние глубокого сна, срок которого варьируется от нескольких часов до нескольких недель, в редких случаях и лет, и прекращается так же внезапно, как и начинается. 36 лет проспала Элизабет Вуардок из Бельгии. Попав в автокатастрофу в возрасте 27 лет, она проснулась только в 63 года. С тех пор Элизабет боится ложиться спать по вечерам, чтобы снова не впасть в летаргический сон.

Одним из немногих ученых, всерьез изучавших феномен летаргии, был Иван Петрович Павлов. В петербургской клинике, где работал знаменитый физиолог, наблюдалось несколько случаев длительного сна. Так, некий Качалкин уснул в 1898 и проснулся в 1918, не только в другом веке, но уже и в другой стране. По его собственным словам, все эти годы он слышал и понимал происходящее вокруг, но у него не было сил, чтобы пошевелиться или хотя бы разомкнуть веки. Рядом с Качалкиным спала девушка, уснувшая в 4 года и проснувшаяся в 18. Первым делом пациентка поинтересовалась, где ее любимая кукла.

А вот еще один интересный факт: согласно статистике 70% подверженных летаргии людей составляют женщины, что вполне может подтверждать теорию о том, что летаргический сон — в большей степени попытка уйти от проблем, чем что-либо еще. Показательный пример — Надежда Лебедина, чей случай, согласно Книге рекордов Гиннеса, является самым продолжительным из официально зарегистрированных. В 1954 году женщина уснула после ссоры с мужем, а в себя пришла лишь спустя 20 лет, в 1974.

Также известно, что «сони» выходят из летаргии, если их жизни угрожает реальная опасность. В Великую Отечественную войну некоторые пребывавшие в летаргическом сне пациенты вскакивали во время бомбежек и пережидали авианалеты в бомбоубежищах, а по окончании обстрела снова погружались в глубокий сон.

Таким образом, само по себе явление летаргического сна не представляет для человека серьезной опасности. Угроза заключается в том, что впавшего в глубокую летаргию немудрено принять за умершего. Поэтому многие люди, особенно те, кто знает о необычных особенностях своего организма, страдают тафофобией — страхом быть похороненным заживо.

Наверное, самый упоминаемый случай тафофобии связан с Николаем Васильевичем Гоголем. В своем завещании писатель настаивал на том, чтобы его не погребали до появления явных признаков разложения, поскольку, по его собственному утверждению, с ним уже случались припадки, когда сердце переставало биться, пульс не прощупывался и оцепенение находило на все его тело.

Жертвой роковой ошибки едва не стал и великий итальянский поэт XIV века Франческо Петрарка, который проснулся прямо на краю собственной могилы. Поэта приняли за мертвеца, когда он упал в глубокий обморок. После своих несостоявшихся похорон Петрарка благополучно прожил еще тридцать лет и умер 70-летним стариком.

Веками люди старались оградить себя от ужасной участи проснуться в гробу. В античной Греции граждане Спарты повелевали своим слугам пронзить свое тело клинком перед похоронами.

Во избежание страшной ошибки холодильники всех британских моргов оборудованы веревками, к которым привязаны колокольчики. Если человек придет в себя в холодильной камере, он сможет позвать на помощь. Говорят, решение о внедрении этих нехитрых устройств было принято в 1938 году, после того как в небольшой английской деревушке во время похорон местной жительницы участники траурной процессии услышали скребущие звуки из-под крышки гроба. Вопреки протестам священника, читавшего прощальную проповедь, гроб извлекли и вскрыли. Увы, помощь пришла слишком поздно. Женщина умерла. Ее тело было скручено в спираль, лицо застыло в гримасе ужаса, руки покрыты кровавыми ссадинами. С 1960 годов в холодильники также устанавливают аппарат, регистрирующий малейшие изменения в активности сердца и соединенный с сиреной.

На протяжении многих лет чуть ли не единственным возможным способом определения состояния человека было зеркальце. Поднесенная ко рту, его поверхность запотевает даже от слабого дыхания. Однако этот способ недейственен во влажном климате. Сегодня у человечества появился более эффективный метод — рентген. Рентгеновские снимки показывают, что у мнимоумерших, как и у живых людей, органы имеют нечеткие очертания, в то время как у покойников они видны отчетливо. Таким образом, риск ошибочной констатации смерти сведен к минимуму.

Среди прочих нарушений сна медицина выделяет еще одно необычное состояние — нарколепсию. Эта болезнь проявляется приступами неодолимой сонливости днем, полной или частичной утраты мышечного тонуса и нарушениями ночного сна. Страдающие этой болезнью люди могут уснуть в любое время, в любом месте и в любой позе. Совсем как придворные Спящей красавицы: «В руках у них были кубки, а в кубках еще не высохло вино, и это ясно показывало, что внезапный сон застиг их в ту минуту, когда они собирались осушить чаши до дна».

Часто приступ нарколепсии сопровождается каталептическим ударом — мгновенной полной потерей координации движений и полным параличом тела, в результате чего человек падает и погружается в оцепенение.

Поскольку приступы часто связаны с переживанием сильных эмоций, страх перед ними нередко заставляет подверженных нарколепсии людей подавлять проявление таких эмоций. Например, сдерживать смех. В свою очередь, это наряду с галлюцинациями и кошмарами, которые зачастую сопровождают болезнь, приводит к изменениям личности. Несмотря на это, врачи долгое время не признавали нарколепсию серьезным заболеванием.

Ситуация изменилась в 1973 году, когда в Стэндфордский университет доставили несколько собак с необычным поведением. В момент сильного возбуждения животные теряли сознание и забывались сном. Наблюдая за их состоянием, ученые были вынуждены признать, что нарколепсия имеет не только психологический, но и клинический аспект, ведь животные, в отличие от людей, не умеют симулировать. Годы исследований показали, что причиной недуга собак был один генетический дефект. Увы, он не мог объяснить человеческую нарколепсию.

Открытие было сделано неожиданно. В 1998 году исследования, проводимые с целью борьбы с ожирением, выявили в гипоталамусе существование орексина. Вещество, которое по первоначальным предположениям должно было отвечать за возбуждение аппетита, на поверку оказалось носителем еще одной важной функции. Ученые обратили внимание на то, что подопытные мыши, гипоталамус которых был начисто лишен орексина, действительно ели меньше своих собратьев, но при этом набирали вес. Наблюдение показало, что эти мыши страдали приступами внезапной сонливости и теряли сознание прямо во время своих нехитрых мышиных дел.

Это открытие позволило сделать вывод, что именно нехватка орексина является причиной недуга нарколептиков. И действительно, клетки гипоталамуса больного нарколепсией содержат лишь 10% объема орексина здорового гипоталамуса. А именно это вещество помогает сохранять ясность мысли и не терять координацию движения. Исследователи приступили к разработке сразу двух видов препаратов на основе орексина, которые позволят нарколептикам побороть свою сонливость, а тем, кто страдает бессонницей, обрести долгожданный ночной отдых.

Эх, современных ученых да во дворец бы к Спящей Красавице! Как знать, возможно, тогда принцессе и ее придворным не пришлось бы ждать своего избавления целых сто лет…

Источник: cablook.com




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Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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