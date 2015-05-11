Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/spisok_knig_na_leto_i_navsegda_42216"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42216_ab09ac9013005b8b1d7747874eecb8f.jpg" width=206 alt="Список книг на лето и навсегда" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://www.facebook.com/BykovDmitriyLvovich/photos/a.256724381038395.71714.199235390120628/1538946052816215/?type=3>facebook.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Список книг на лето и навсегда</span></p><p>В разгар лета, когда и у детей и у родителей больше времени на приобщение к литературе, публикуем стихийно набросанный Быковым список. <a href="http://www.chaskor.ru/article/spisok_knig_na_leto_i_navsegda_42216">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В разгар лета, когда и у детей и у родителей больше времени на приобщение к литературе, публикуем стихийно набросанный Быковым список.

Среди наиболее популярных вопросов Быкову, приходящих в конце каждой лекции:

— Как сделать, чтоб ребенок читал? («читать ему вслух и останавливаться, дойдя до самого интересного...») и

— Что читать детям сегодня?

В разгар лета, когда и у детей и у родителей больше времени на приобщение к литературе, публикуем стихийно набросанный Быковым список.

Еще он как-то сказал, что «одна из главных целей приобщения ребенка к книгам в том, чтобы, став взрослым, он мог воспользоваться ими как аптечкой».

Итак, вот примерный список лекарств:

1) Аркадий Гайдар само собой, потому что у нас вообще очень мало литературы для мальчиков. А мальчик должен расти на соответствующей литературе. Говорю вам как отец сравнительно малолетнего, хотя уже довольно рослого тринадцатилетнего сына .

Мальчик должен в детстве прочесть о том, как это хорошо, когда от отцовской фуражки, от отцовского планшета пахнет дымом. Хорошо, когда девочка тоже в детстве поет что-нибудь вроде «Летчики и пилоты / Бомбы, пулеметы / Вот и улетели в дальний путь».

Это хорошо, это здорово, полезно. И когда дети любят свою армию — это тоже хорошо. И не надо, чтобы они туда ходили, боже упаси. Но чтоб они ее любили — хорошо. Ну, я-то сходил, и ничего...

Такой рассказ, как гайдаровский «Поход», он ребенку необходим абсолютно. «Голубая чашка», конечно.

2) Из других авторов обязательно надо прочесть и старшего, и младшего, и самую младшую Драгунскую — всех троих. Вы заметили, что вообще у детских писателей всегда талантливые дети? Вот вам, пожалуйста, Михалков. У него же два сына... Вот вам, пожалуйста, Гайдар.

Вот вам, пожалуйста, Драгунский. И Ксения, и Денис — блистательные писатели, едва ли не лучшие сегодня прозаики. Но из «Денискиных рассказов» тот ребенок, который вовремя не прочел «Рабочие дробят камень», тот никогда не поймет, что такое символизм.

И «На Садовой большое движение...» — рассказ, потрясший меня в детстве. И «Тайное всегда становится явным» — до сих пор несчастный Драгунский всем вынужден объяснять, что он не вываливал кашу в окно. И чем больше он убеждает всех, что это не так, тем больше все уверены — вываливал! Вываливал! Гениальный писатель, на мой взгляд, Виктор Драгунский.

3) Виктор Голявкин — в обязательном порядке.

4) Валерий Попов «Темная комната» — лучшая триллер-повесть, которую я знаю для детей, гениально написанная.

5) Александр Житинский «Старичок с Большой Пушкарской» и «Визит вежливости» — о планете, населенной овощами, откуда прилетают два инопланетянина Потатам и Мананам, Потатам — помидор, потому что все помидоры там поэты и он поэт, а Нананам вообще уже не помню что, но это надо читать обязательно.

6) Александра Бруштейн «Дорога уходит вдаль» — книга, которую, я думаю, не избежал никто в детстве и все ей обязаны.

7) И конечно, мой самый любимый сказочник, величайший, я думаю, прозаик, Александр Шаров.

Тридцать лет не печатали, забыли, что был такой писатель, а сейчас стали появляться его сказки. И «Приключения Еженьки и других нарисованных человечков», и «Человек-горошина и Простак», и «Звездный пастух и Ниночка», и самый страшный, над которой я проплакал все детство, «Мальчик-одуванчик и три ключика», которые я до сих пор не могу вспоминать без ужаса. И «Остров Пирроу», и «Редкие рукописи» — он очень серьезный писатель — Шаров. Он был друг Платонова близкий, друг Гроссмана, друг Липкина — сильно пьющий человек, трагический, мучительный. Все мы знаем хорошо его сына Володю Шарова, еще один гениальный сын детского писателя, но я считаю, что папа был, как минимум, не хуже, а может, и получше. Вот книги папы доводили меня в детстве просто до каких-то невероятных слез!

Кстати говоря, у него есть совершенно гениальные взрослые повести, такие как «Хмелев и Лида», например.

Или «Жизнь Василия Курки». Или гениальный рассказ «Легостаев принимает командование». Такие повести Шарова, как «Окоем», «Повесть о десяти ошибках», роман «Я с этой улицы» — это для меня в детстве был самый драгоценный витамин.

Это мало переиздается, но если вы найдете это для ребенка — это будет то, что надо.

Источник: izbrannoe.com





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