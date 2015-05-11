Список книг на лето и навсегда

В разгар лета, когда и у детей и у родителей больше времени на приобщение к литературе, публикуем стихийно набросанный Быковым список.
Среди наиболее популярных вопросов Быкову, приходящих в конце каждой лекции:
— Как сделать, чтоб ребенок читал? («читать ему вслух и останавливаться, дойдя до самого интересного...») и
— Что читать детям сегодня?
В разгар лета, когда и у детей и у родителей больше времени на приобщение к литературе, публикуем стихийно набросанный Быковым список.
Еще он как-то сказал, что «одна из главных целей приобщения ребенка к книгам в том, чтобы, став взрослым, он мог воспользоваться ими как аптечкой».
Итак, вот примерный список лекарств:
1) Аркадий Гайдар само собой, потому что у нас вообще очень мало литературы для мальчиков. А мальчик должен расти на соответствующей литературе. Говорю вам как отец сравнительно малолетнего, хотя уже довольно рослого тринадцатилетнего сына .
Мальчик должен в детстве прочесть о том, как это хорошо, когда от отцовской фуражки, от отцовского планшета пахнет дымом. Хорошо, когда девочка тоже в детстве поет что-нибудь вроде «Летчики и пилоты / Бомбы, пулеметы / Вот и улетели в дальний путь».
Это хорошо, это здорово, полезно. И когда дети любят свою армию — это тоже хорошо. И не надо, чтобы они туда ходили, боже упаси. Но чтоб они ее любили — хорошо. Ну, я-то сходил, и ничего...
Такой рассказ, как гайдаровский «Поход», он ребенку необходим абсолютно. «Голубая чашка», конечно.
2) Из других авторов обязательно надо прочесть и старшего, и младшего, и самую младшую Драгунскую — всех троих. Вы заметили, что вообще у детских писателей всегда талантливые дети? Вот вам, пожалуйста, Михалков. У него же два сына... Вот вам, пожалуйста, Гайдар.
Вот вам, пожалуйста, Драгунский. И Ксения, и Денис — блистательные писатели, едва ли не лучшие сегодня прозаики. Но из «Денискиных рассказов» тот ребенок, который вовремя не прочел «Рабочие дробят камень», тот никогда не поймет, что такое символизм.
И «На Садовой большое движение...» — рассказ, потрясший меня в детстве. И «Тайное всегда становится явным» — до сих пор несчастный Драгунский всем вынужден объяснять, что он не вываливал кашу в окно. И чем больше он убеждает всех, что это не так, тем больше все уверены — вываливал! Вываливал! Гениальный писатель, на мой взгляд, Виктор Драгунский.
3) Виктор Голявкин — в обязательном порядке.
4) Валерий Попов «Темная комната» — лучшая триллер-повесть, которую я знаю для детей, гениально написанная.
5) Александр Житинский «Старичок с Большой Пушкарской» и «Визит вежливости» — о планете, населенной овощами, откуда прилетают два инопланетянина Потатам и Мананам, Потатам — помидор, потому что все помидоры там поэты и он поэт, а Нананам вообще уже не помню что, но это надо читать обязательно.
6) Александра Бруштейн «Дорога уходит вдаль» — книга, которую, я думаю, не избежал никто в детстве и все ей обязаны.
7) И конечно, мой самый любимый сказочник, величайший, я думаю, прозаик, Александр Шаров.
Тридцать лет не печатали, забыли, что был такой писатель, а сейчас стали появляться его сказки. И «Приключения Еженьки и других нарисованных человечков», и «Человек-горошина и Простак», и «Звездный пастух и Ниночка», и самый страшный, над которой я проплакал все детство, «Мальчик-одуванчик и три ключика», которые я до сих пор не могу вспоминать без ужаса. И «Остров Пирроу», и «Редкие рукописи» — он очень серьезный писатель — Шаров. Он был друг Платонова близкий, друг Гроссмана, друг Липкина — сильно пьющий человек, трагический, мучительный. Все мы знаем хорошо его сына Володю Шарова, еще один гениальный сын детского писателя, но я считаю, что папа был, как минимум, не хуже, а может, и получше. Вот книги папы доводили меня в детстве просто до каких-то невероятных слез!
Кстати говоря, у него есть совершенно гениальные взрослые повести, такие как «Хмелев и Лида», например.
Или «Жизнь Василия Курки». Или гениальный рассказ «Легостаев принимает командование». Такие повести Шарова, как «Окоем», «Повесть о десяти ошибках», роман «Я с этой улицы» — это для меня в детстве был самый драгоценный витамин.
Это мало переиздается, но если вы найдете это для ребенка — это будет то, что надо.
Источник: izbrannoe.com
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