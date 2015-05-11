Список кинокритика

В Израиле скончался известный кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино», член Экспертного совета «Открытого правительства» РФ Даниил Дондурей. Специально для проекта «Общественное достояние» он подготовил список наиболее значимых российских фильмов, снятых после 1991 года. Открытие доступа к этим фильмам можно считать частью его завещания.
наиболее значимых российских фильмов, снятых после 1991 г. по мнению экспертов журнала «Искусство кино»
1. «Анкор, еще анкор!» (1992, реж. П.Тодоровский)
2. «Увидеть Париж и умереть» (1992, реж. А.Прошкин)
3. «Два капитана-2» (1992, реж. С.Дебижев)
4. «Над темной водой» (1993, реж. Д.Месхиев)
5. «Мечты идиота» (1993, реж. В.Пичул)
6. «Окно в Париж» (1993, реж. Ю.Мамин)
7. «Барабаниада» (1993, реж. С.Овчаров)
8. «Ты у меня одна» (1993, реж. Д.Астрахан)
9. «Русский регтайм» (1993, реж. С.Урсуляк)
10. «Подмосковные вечера» (1994, реж. В.Тодоровский)
11. «Вива, Кастро!» (1994, реж. Б.Фрумин)
12. «Лимита» (1994, реж. Д.Евстинеев)
13. «Пешаварский вальс» (1994, реж. Т.Бекмамбетов)
14. «Увлеченья» (1994, реж. К.Муратова)
15. «Замок» (1994, реж. А.Балабанов)
16. «Год собаки» (1994, реж. С.Аранович)
17. «Курочка Ряба» (1994, реж. А.Кончаловский)
18. «Особенности национальной охоты» (1995, реж. А.Рогожкин)
19. «…Первая любовь» (1995, реж. Р.Балаян)
20. «Американская дочь» (1995, реж. К.Шахназаров)
21. «Мусульманин» (1995, реж. В.Хотиненко)
22. «Мания Жизели» (1995, реж. А.Учитель)
23. «Музыка для декабря» (1995, И.Дыховичный)
24. «Мелкий бес» (1995, реж. Н.Досталь)
25. «Прибытие поезда» (1995, реж. А.Балабанов, Д.Месхиев, В.Хотиненко, А.Хван)
26. «Пьеса для пассажира» (1995, реж. В.Абдрашитов)
27. «Орел и решка» (1995, реж. Г.Данелия)
28. «Черная вуаль» (1996, реж. А.Прошкин)
29. «Кавказский пленник» (1996, реж. С.Бодров)
30. «Линия жизни» (1996, реж. П.Лунгин)
31. «Вор» (1997, реж. П.Чухрай)
32. «Брат» (1997, реж. А.Балабанов)
33. «Мать и сны» (1997, реж. А.Сокуров)
34. «Три истории» (1997, реж. К.Муратова)
35. «Время танцора» (1997, реж. В.Абдрашитов)
36. «Бедная Саша» (1997, реж. Т.Кеосаян)
37. «Страна глухих» (1997, реж. В.Тодоровский)
38. «Змеиный источник» (1997, реж. Н.Лебедев)
39. «Му-му» (1998, реж. Ю.Грымов)
40. «Хрусталев, машину!» (1998 , реж. А.Герман)
41. «Про уродов и людей» (1998, реж. А.Балабанов)
42. «День полнолуния» (1998, реж. К.Шахназаров)
43. «Блокпост» (1998, реж. А.Рогожкин)
44. «Сибирский цирюльник» (1998, реж. Н.Михалков)
45. «Окраина» (1998, реж. П.Луцик)
46. «Мама» (1999, реж. Д.Евстигнеев)
47. «Небо в алмазах» (1999, реж. В.Пичул)
48. «Молох» (1999, реж. А.Сокуров)
49. «Ворошиловский стрелок» (1999, реж. С.Говорухин)
50. «Хочу в тюрьму» (1999, реж. А.Сурикова)
51. «Русский бунт» (1999, реж. А.Прошкин)
52. «Затворник» (1999, реж. Е.Кончаловский)
53. «Поклонник» (1999, реж. Н.Лебедев)
54. «Брат 2» (2000, реж. А.Балабанов)
55. «Дневник его жены» (2000, реж. А.Учитель)
56. «Нежный возраст» (2000, реж. С.Соловьев)
57. «Приходи на меня посмотреть» (2000, реж. О.Янковский)
58. «Телец» (2000, реж. А.Сокуров)
59. «Конец века» (2001, реж. К.Лопушанский)
60. «Война» (2002, реж. А.Балабанов)
61. «Сказ про Федота стрельца» (2002, реж. С.Овчаров)
62. «Любовник» (2002, реж. В.Тодоровский)
63. «Кукушка» (2002, реж. А.Рогожкин)
64. «Звезда» (2002, реж. Н.Лебедев)
65. «Старухи» (2003, реж. Г.Сидоров)
66. «Магнитные бури» (2003, реж. В.Абдрашитов)
67. «Возвращение» (2003, реж. А.Звягинцев)
68. «Бумер» (2003, реж. П.Буслов)
69. «Прогулка» (2003, реж. А.Учитель)
70. «Коктебель» (2003, реж. А.Попогребский, Б.Хлебников)
71. «Водитель для Веры» (2004, реж. П.Чухрай)
72. «4» (2004, реж. И.Хржановский)
73. «Папа» (2004, реж. В.Машков)
74. «Долгое прощание» (2004, реж. С.Урсуляк)
75. «Garpastum» (2005, реж. А.Герман-мл.)
76. «Изображая жертву» (2006, реж. К.Серебренников)
77. «Мне не больно» (2006, реж. А.Балабанов)
78. «Остров» (2006, реж. П.Лунгин)
79. «Русалка» (2007, реж. А.Меликян)
80. «Груз 200» (2007, реж. А.Балабанов)
81. «Два в одном» (2007, реж. К.Муратова)
82. «Морфий» (2008, реж. А.Балабанов)
83. «Бумажный солдат» (2008, реж. А.Герман-мл.)
84. «Похороните меня за плинтусов» (2008, реж. С.Снежкин)
85. «Все умрут, а я останусь» (2008, реж. В.Гай Германика)
86. «Шультес» (2008, реж. Б.Бакурадзе)
87. «Сказка про темноту» (2009, реж. Н.Хомерики)
88. «Волчок» (2009, реж. В.Сигарев)
89. «Полторы комнаты, или сентиментальное путешествие на родину» (2009, реж. А.Хржановский)
90. «Как я провел этим летом» (2010, реж. А.Попогребский)
91. «Неадекватные люди» (2010, реж. Р.Каримов)
92. «Овсянки» (2010, реж. А.Федорченко)
93. «Елена» (2011, реж. А.Звягинцев)
94. «Жить» (2011, реж. В.Сигарев)
95. «Дом» (2011, реж. О.Погодин)
96. «Огни притона» (2011, реж. А.Гордон)
97. «Последняя сказка Риты» (2012, реж. Р.Литвинова)
98. «Рассказы» (2012, реж. М.Сегал)
99. «Шапито-шоу» (2012, реж. С.Лобан)
100. «Легенда №17» (2012, реж. Н.Лебедев)
101. «Небесные жены луговых мари» (2012, реж. А.Федорченко)
102. «Долгая счастливая жизнь» (2012, реж. Б.Хлебников)
103. «Я буду рядом» (2012, реж. П.Руминов)
104. «Географ глобус пропил» (2013, реж. А.Велединский)
105. «Горько!» (2013, реж. Ж.Крыжовников)
106. «Майор» (2013, реж. Ю.Быков)
107. «Левиафан» (2014, реж. А.Звягинцев)
108. «Дурак» (2014, реж. Ю.Быков)
109. «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014, реж. А.Кончаловский)
110. «Ангелы революции» (2014, реж. А.Федорченко)
111. «Звезда» (2014, реж. А.Меликян)
Даниил Дондурей,
главный редактор журнала «Искусство кино»,
председатель Комиссии по культурным правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека,
Член Экспертного Совета «Открытого правительства» РФ
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