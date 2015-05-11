Список Бродского

Иосиф Бродский приехал в Америку в 1974 году и стал профессором сразу пяти колледжей. Чуть позже о нем узнал директор женского университета Маунтин-Холиока и пригласил поэта преподавать на факультете славистики, хотя сам Бродский ушел из школы в 15 лет и никакого диплома не имел. К преподаванию поэт относился очень серьезно. Ни о каких конспектах, планах лекций, традиционных учебниках речи не шло: он рассказывал о тех писателях и поэтах, которые были близки ему. На лекциях Бродский позволял себе пить кофе и много курил. По-настоящему ему отравляло жизнь только одно — беспробудное невежество американской молодежи. Однажды, выведенный из себя особенно безнадежным классом, Бродский сел за машинку и наспех составил «Список книг, которые должен прочесть каждый». Публикуем этот список книг для интеллектуальной беседы.
• «Бхагавадгита»
• «Махабхарата»
• «Гильгамеш»
• Ветхий Завет
• Гомер. «Илиада», «Одиссея»
• Геродот. «История»
• Софокл. Пьесы
• Эсхил. Пьесы
• Еврипид. Пьесы «Ипполит», «Вакханки», «Электра», «Финикиянки»
• Фукидид. «История Пелопоннесской войны»
• Платон. «Диалоги»
• Аристотель. «Поэтика», «Физика», «Этика», «О душе»
• Александрийская поэзия
• Лукреций. «О природе вещей»
• Плутарх. «Жизнеописания»
• Вергилий. «Энеида», «Буколики», «Георгики»
• Тацит. «Анналы»
• Овидий. «Метаморфозы», «Героиды», «Наука любви»
• Новый Завет
• Светоний. «Жизнеописания двенадцати цезарей»
• Марк Аврелий
• Катулл
• Гораций
• Эпиктет
• Аристофан
• Элиан. «Пестрые истории», «О природе животных»
• Аполлодор. «Аргонавтика»
• Пселл. «Жизнеописание правителей Византии»
• Гиббон. «История упадка и разрушения Римской империи»
• Плотин. «Эннеады»
• Евсевий. «Церковная история»
• Боэций. «Об утешении философией»
• Плиний Младший. «Письма»
• Византийские стихотворные романы
• Гераклит. «Фрагменты»
• Августин. «Исповедь»
• Фома Аквинский. «Summa Theolo qica»
• Св. Франциск. «Цветочки»
• Никколо Макиавелли. «Государь»
• Данте. «Божественная комедия»
• Франко Сакети. Новеллы
• Исландские саги
• Шекспир. «Антоний и Клеопатра», «Гамлет», «Макбет», «Генрих V»
• Рабле
• Бэкон
• Мартин Лютер
• Кальвин
• Монтень. «Опыты»
• Сервантес. «Дон Кихот»
• Декарт
• «Песнь о Роланде»
• «Беовульф»
• Бенвенуто Челлини
• Генри Адамс. «Воспитание Генри Адамса»
• Гоббс. «Левиафан»
• Паскаль. «Мысли»
• Мильтон. «Потерянный рай»
• Джон Донн, Эндрю Марвелл, Джордж Херберт, Ричард Крошоу
• Спиноза. «Трактаты»
• Стендаль. «Пармская обитель», «Красное и черное», «Жизнь Анри Брюлара»
• Свифт. «Путешествие Гулливера»
• Лоренс Стерн. «Тристрам Шэнди»
• Шодерло де Лакло. «Опасные связи»
• Монтескье. «Персидские письма»
• Локк. «Второй трактат о правительстве»
• Адам Смит. «Благосостояние наций»
• Лейбниц
• Юм
• Тексты федералистов
• Кант. «Критика чистого разума»
• Кьеркегор. «Страх и трепет», «Или-или», «Философские фрагменты»
• Достоевский. «Записки из подполья», «Бесы»
• Гете. «Фауст», «Итальянское путешествие»
• Токвиль. «О демократии в Америке»
• Де Кюстин. «Путешествие наших дней (Империя царя)»
• Эрик Ауэрбах. «Мимезис»
• Прескотт. «Завоевание Мексики»
• Октавио Пас. «Лабиринты одиночества»
• Карл Поппер. «Логика научного открытия», «Открытое общество и его враги»
• Элиас Канетти. «Толпа и власть»
Поэзия, рекомендованная к прочтению
• Английская/ американская: Роберт Фрост, Томас Харди, Уильям Батлер Йейтс, Томас Стернз Элиот, Уистен Хью Оден, Марианна Мур, Элизабет Бишоп.
• Немецкая: Райнер Мария Рильке, Георг Тракль, Петер Хухель, Ингеборг Бахман, Готфрид Бенн.
• Испанская: Антонио Мачадо, Федерико Гарсиа Лорка, Луис Сернуда, Рафаэль Альберти, Хуан Рамон Хименес, Октавио Пас.
• Польская: Леопольд Стафф, Чеслав Милош, Збигнев Херберт, Вислава Шимборска.
• Французская: Гийом Аполлинер, Жюль Сюпервьель, Пьер Реверди, Блез Сандрар, Макс Жакоб, Франсис Жамм, Андре Френо, Поль Элюар, Виктор Сегален, Анри Мишо.
• Греческая: Константин Кавафис, Йоргос Сеферис, Яннис Рицос.
• Голландская: Мартинус Нейхоф («Аватар»).
• Португальская: Фернандо Пессоа, Карлос Друммонд де Андрад.
• Шведская: Гуннар Экелёф, Харри Мартинсон, Вернер Аспенстром, Тумас Транстрёмер.
• Русская: Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Борис Пастернак, Владислав Ходасевич, Виктор Хлебников, Николай Клюев, Николай Заболоцкий.
Источник: cameralabs.org
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