Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/spisat_ili_ne_spisat_42720"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42720_graduation-1449488_960_72.jpg" width=206 alt="Списать или не списать" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Наталья Глухова</b></span> <span style="font-size: large;">Списать или не списать</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Что студенты думают о публикации ВКР в открытом доступе</font></em></span></p><p>На обсуждение вынесен проект закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О рекламе" и статью 59 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"», который предполагает обязательную публикацию в сети выпускных работ студентов специалитета и магистратуры. Некоторые выпускники выступают против размещения работ онлайн, поскольку не хотят слышать критику в свой адрес. Другие – боятся не пройти антиплагиат. Мы поговорили со студентами российских вузов и выяснили, как они относятся к законопроекту. <a href="http://www.chaskor.ru/article/spisat_ili_ne_spisat_42720">Подробнее</a></p><br clear="all" />





На обсуждение вынесен проект закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О рекламе" и статью 59 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"», который предполагает обязательную публикацию в сети выпускных работ студентов специалитета и магистратуры. Некоторые выпускники выступают против размещения работ онлайн, поскольку не хотят слышать критику в свой адрес. Другие – боятся не пройти антиплагиат. Мы поговорили со студентами российских вузов и выяснили, как они относятся к законопроекту.

Дмитрий Белов, выпускник магистратуры факультета политологии МГУ

«Хорошо, что работы будут доступны для более широкого круга лиц, их ценность возрастёт в разы. Хорошо и то, что такие публикации могут стать для студентов подспорьем для поступления в аспирантуру и дальнейшего продвижения в научной области. Публикация позволит достичь некоторой обратной связи, материал может заинтересовать потенциальных работодателей. Также у студентов появится ответственность за написанное. Качественные работы цитируются чаще, что очень полезно для вузов.

С другой стороны, если вузы не обеспечат площадки для публикаций, то есть студентам придётся самим искать портал для размещения статьи, работа усложнится. Да и процесс создания работы все равно станет более трудным, так как придётся неоднократно редактировать материал. Для прилежных студентов это не проблема, но их – меньшинство. У всех остальных это может вызвать перегрузку. У нас в МГУ требования и так довольно высоки, так что студенту придётся попотеть».

Василий Гришин, студент магистратуры УрФУ

«В УрФУ обязывают публиковать свою ВКР только в научном свободном архиве университета, чтобы преподаватели и научные руководители могли с лёгкостью найти её и прочитать. Ничего плохого в этом не вижу, я только за, если работа уникальная и не копируется студентом. Наука должна быть открытой».

Георгий Никаноров, студент 1 курса магистратуры юридического факультета МГУ

«Надеюсь, что в будущем люди будут поступать в вузы не только ради диплома, как сейчас, и высшее образование в России станет элитарным явлением. Тогда выпускники бакалавриата и магистратуры в качестве ВКР будут создавать полноценные научные исследования, которые не стыдно публиковать в качественных изданиях. К сожалению, сейчас это практически невозможно. На 4 курсе бакалавриата действительно нелегко написать работу, которая отвечала бы всем научным запросам.

На самом деле, ВКР – и так довольно публичная работа. Она создается под присмотром научного руководителя, презентуется государственной комиссии. По сути, это тоже некая форма публикации.

Если говорить о размещении материала в интернет-среде, то такая практика уже осуществляется в некоторых вузах. Например, на журфаке МГУ её реализует И. И. Засурский на сайте Vernsky.ru. По-моему, это хороший проект: ВКР у многих выпускников журфака качественные, достойные публикации на сайте.

Нужно ли принуждать всех студентов публиковать ВКР? Мне кажется, в этом нет смысла. Это не напугает тех, кто «халявит» и не особенно заботится о качестве своей работы, а только покажет плохую научную и литературную базу исследования и низкую оригинальность. Кроме того, не все сайты вузов справятся с таким массивом информации. Гораздо эффективнее поощрять студентов за хорошие ВКР стипендиальными выплатами по итогу обучения, для многих это стало бы сильной мотивацией».

Елена Черпакова, студентка магистратуры МГЛУ

«Такой проект – однозначно важный шаг в развитии образования и науки. Отношусь я к этому положительно. Я бы в любом случае опубликовала свою ВКР в открытом доступе, предыдущие работы тоже выкладывала и ничего плохого в этом не вижу. Опасений у меня нет. Насколько достойно остальные студенты выполнят свою работу, я не могу сказать, но в своих силах я уверена».

Никита Орлов, студент магистратуры МГУ факультета фундаментальной физико-химической инженерии

«Мне все равно, будет моя работа лежать в открытом доступе или нет. Отчасти это делают для проверки работ на антиплагиат, и это правильно. Но для студентов технических направлений это является большим минусом, поскольку некоторые методики цитируются без изменений. Однако если работа будет на определенном уровне, к вам могут поступить предложения о сотрудничестве, а это первый шаг на пути к успешной карьере».

Денис Уральский, студент магистратуры МГУ ИСАА

«Я – за, потому что это движение в сторону большей прозрачности системы образования. Но есть и минусы: единых стандартов оценки таких работ еще нет, и не понятно, кто будет оценивать ВКР помимо твоей кафедры в университете. Так что, может быть, если закон примут, первое время будет нелегко.

Первая и основная цель реформы – бороться именно с нерадивыми студентами, с плагиатчиками. Но проблема в том, что это зачастую делается очень однобоко, да и сервис антиплагиат несовершенен.

Опасений тут никаких нет, потому что хорошая работа пройдет все проверки и будет оценена по достоинству. Бояться чего-то добросовестному студенту не имеет смысла. Однако нерадивых студентов эта мера заставит задуматься.

Плюсы очевидны: на рынок будет выходить меньше неквалифицированных специалистов. Меня это практически никак не коснется, разве что просто усложнит мне жизнь как студенту: мне придётся делать более качественную работу в те же сроки».





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