Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 16 марта 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/spetsialisty_sotrudniki_kategorii_t_i_π_41673"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41673_office-594132_960_72.jpg" width=206 alt="«Специалисты», сотрудники категории «Т» и «π»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ольга Шишкова</b></span> <span style="font-size: large;">«Специалисты», сотрудники категории «Т» и «π»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Какие типы работников будут востребованы в будущем</font></em></span></p><p>HR-специалист Эсин Акай написала на LinkedIn колонку о том, какие типы наемных работников можно выделить сегодня и кто из них будет наиболее востребован в будущем. <a href=https://vc.ru/p/future-employees-and-leaders>Редакция vc.ru</a> опубликовала перевод статьи. <a href="http://www.chaskor.ru/article/spetsialisty_sotrudniki_kategorii_t_i_π_41673">Подробнее</a></p><br clear="all" />





HR-специалист Эсин Акай написала на LinkedIn колонку о том, какие типы наемных работников можно выделить сегодня и кто из них будет наиболее востребован в будущем. Редакция vc.ru опубликовала перевод статьи.

Давайте повеселимся, а заодно обсудим интересную и важную тему. Все люди биологически очень похожи, но в то же самое время все мы — совершенно разные. Психология разделяет людей на различные типы личности. На них делятся также и наемные работники. Две основные группы, с которыми вы наверняка знакомы, это «специалисты» и «универсалы».

Кроме них есть еще другие группы работников, которые в свою очередь делятся на категории. Например, существуют специалисты категории «A». Это очень амбициозные и трудолюбивые люди. Нет, я шучу. Такой группы нет, но есть категории, которые в последнее время часто обсуждаются.

Категория «I»





Первая группа, так называемая категория «I» — это специалисты. Специалисты — это наемные работники, обладающие знаниями и опытом в одной области. Они мало знают о других дисциплинах и предпочитают работать на одной должности с одними и теми же задачами. Звучит очень знакомо.

На самом деле представители всех поколений до поколения «X» были специалистами. Сейчас есть специалисты, которые могут быть экспертами в какой-то одной области и показывают великолепные результаты. Однако у них нет даже базового опыта в остальных дисциплинах. Вот почему их изображают буквой «I», что говорит об их глубоких знаниях и опыте в одной области.

Принято считать, что работники категории «I» не любят рисковать. Они предпочитают придерживаться своих профессиональных знаний и навыков, потому что боятся поставить что-то на кон и провалиться в другой области. Такие сотрудники также могут испытывать сложности, работая в команде.

У многих компаний возникают проблемы от того, что их сотрудники являются специалистами или мастерами только в своей сфере деятельности. Иначе говоря, есть команды, состоящие из таких работников категории «I». Поэтому каждый отдел компании представляет собой изолированный бункер, и возникают серьезные проблемы из-за недостаточного общения, участливости и взаимодействия. Выпускники университетов, у которых нет или совсем небольшой опыт работы, могут стать хорошим примером работников такой категории.





С другой стороны, существует вторая группа, люди из которой называются «универсалы». Это работники с широким кругом знаний в различных дисциплинах и опытом в самых разных областях, но не обладающие глубокими знаниями или компетенциями в какой-то одной области. Как показано на рисунке, универсалы — это буква «Т» без ножки. Так как они не знают всего про одну конкретную область, специалисты и другие люди просто их не уважают. В результате их не поддерживают.

Например, в кадровых ресурсах, HR-универсалы высоко востребованы. Их еще по-другому называют HR-бизнес-партнерами. Еще в качестве примера можно привести работников, находящихся в середине своей карьеры, которые после смены работы или направления деятельности, возможно, стали универсалами, так как приобрели опыт и знания в нескольких дисциплинах.

Категория «T»





Третья группа работников — работники категории «Т». Это новый тренд в кадровых ресурсах, менеджменте и организационной стратегии. На самом деле, этот тренд не такой новый, потому что его еще в 1991 году обсуждал Дэвид Гест.

Категория «T» — это те работники, у которых есть глубокие знания и уверенные навыки в определенной области, но которые могут работать за их рамками и сотрудничать с другими людьми в самых разных областях и дисциплинах. Недавно категория «Т» была популяризирована Тимом Брауном, генеральным директором компании Ideo, когда тот описывал тип работников, которых он предпочитает нанимать в свою компанию.

В целом люди категории «Т» — работники с широким опытом в различных дисциплинах, что показано горизонтальной палкой буквы «T». Кроме того, они обладают глубокой эрудицией в собственной области или дисциплине, что представлено вертикальной палкой в букве «Т». Если говорить более подробно, то вертикальная палка представляет собой глубину соответствующих навыков и опыта в одной области. По словам Тима Брауна, это позволяет им вносить вклад в творческий процесс.

Экспертные знания могут быть в одной из таких областей, как промышленный дизайн, архитектура, общественные науки, бизнес или инженерное искусство. Тим Браун добавляет, что горизонтальная палка буквы «Т» — это предрасположенность к сотрудничеству между дисциплинами, и она состоит из двух вещей.

Во-первых, эмпатия, которая очень важна, потому что позволяет представить проблему с другой точки зрения. Такие работники могут «почувствовать себя в чужой шкуре». Во-вторых, они очень часто интересуются дисциплинами, в которых другие люди — специалисты, поэтому они могут начать заниматься и ими.

Ради эффективности команды очень рекомендуется составлять команды из работников категории «Т». Возможные положительные результате при их найме — лучшее взаимодействие между отделами, открытое и более продуктивное общение, совместное видение бизнес-целей и творческие новшества.

Несмотря на то, что упомянутое выше давно известно и рекомендовано, на самом деле, когда на конкурентном рынке труда большая часть объявлений рассматривается тщательно, работников из категории «Т» никто не ищет. Наблюдается все еще усиленный спрос на специалистов или на работников категории «I». Интересно, почему?

Категория «M»





Существует еще категория «М». Буква «М» отражает следующее: две вертикальные палки представляют собой тот же концепт, как и в категории «Т». Другими словами, эти работники обладают глубокими знаниями и широким набором навыков. Если сравнивать их с работниками категории «Т», работники категории «М» равны им или даже более информированы в навыках, которые ожидаются от категории «Т».

Работники категории «М» на самом деле являются членами высокопроизводительных кроссфункциональных проектных групп. Одним словом, кажется, что работники категории «М» обладают большим объемом знаний и лучшими навыками и компетенциями, чем работники категории «Т».

Категория «π»





Работники категории «π» — это работники-эксперты в двух областях, обладающие большой базой знаний, что в результате дает форму «π». Эшли Фридляйн, генеральный директор компании Econsultancy, определила работников категории «π» как:

…участников рынка с большой базой знаний во всех областях и профессиональной квалификацией в «правополушарных» и «левополушарных» дисциплинах. Они способны анализировать ситуацию, ориентируются на получаемые данные, понимают бренды, обучаются на примере достижений других компаний и ориентируются в экспериментальном маркетинге

Очевидно, что происходит сдвиг от категории «Т» к категории «π» в таких областях, как дизайн, розничная торговля и так далее. Несмотря на то, что работники категории «π» лучше, чем «I», «Т» и «М», и обладают глубокими знаниями по многим дисциплинам, чего-то им все же не хватает. Мне кажется, будущие лидеры и работники не будут относиться к категории «π».

Категория «Расческа»





Следующая группа работников — категория «Расческа». Навыки работников категории «Расческа» очень широки. Они обладают экспертными знаниями во множестве областей, что и дает форму расчески на схеме. Существует много специфических областей, в которых они выработали свои навыки, а также получили обширные знания.

Однако навыки во множестве областей не настолько глубоки, как знания специалиста в какой-то одной области. Можно ли это назвать недостатком? Конечно, это не недостаток. Наоборот, это достоинство, потому что сейчас все в мире взаимосвязано и взаимозависимо. Поэтому существует потребность в сотрудниках, которые могут взаимодействовать с другими, обладая при этом достаточной глубиной знаний в различных областях.

Другими словами, работники категории «Расческа» могут оцениваться как более значимые, чем работники категории «I». Работники из категории «I» могут перейти в категорию «Расческа», если будут анализировать себя и найдут в себе смелость стать легкими на подъем, будут учиться всю жизнь, постоянно развиваться и меняться. Что если мы сравним работников категории «Расческа» с категориями «Т», «π» и «М»? Я думаю, что работники и лидеры категории «Расческа» будут очень востребованы, однако нам осталось обсудить еще одну группу.

Категория «Е»





Работники категории «Е» — это последняя группа, и она моя любимая. Категория «Е» — это концепт, схожий с категорией «Т», где сотрудники обладают глубиной и широтой и так далее. Работники категории «Е» владеют комбинацией из четырех «E»: опыт (Experience), экспертные знания (Expertise), исследовательская работа (Exploration), исполнительские качества (Execution).

Исследовательская работа и исполнительские качества, на самом деле, очень важны в современном мире бизнеса, однако у меня есть серьезные сомнения, что работники категории «Е» хоть сколько-нибудь востребованы, потому что из четырех их достоинств учитываются только два.

Поисковики отдела по работе с персоналом, профессионалы по отбору и сотрудники кадровых агентств оценивают только опыт и экспертные знания. И при этом они не учитывают две самых важных способности — исследовательскую работа и исполнительские качества. Кроме того, многие организации сейчас работают так, словно они из индустриальной эпохи.

Другая причина заключается в том, что лидерские качества и управленческая практика не оставили место исследовательской и исполнительской работе. Однако существует несколько компаний, чьи корпоративная культура и лидеры поддерживают работников категории «Е».

Мне кажется, что в ближайшем будущем, без сомнения, именно эти работники будут востребованы больше всего, так как постоянные инновации требуют больше лидеров, работников и команд из этой категории, которые будут готовы исследовать мир вокруг себя, просто чтобы удовлетворить свое любопытство и которые будут брать на себя риски за реализацию новых идей и инноваций.

Источник: vc.ru





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