Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 20 мая 2017 года, 15.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/spasti_muzejnye_eksponaty_41968"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41968_bezymyanny.jpg" width=206 alt="Спасти музейные экспонаты" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://save.icr.su/ru/2017/05/obrashhenie-k-ministru-kultury-rf-v-r-medinskomu/>save.icr.su</a></b></span> <span style="font-size: large;">Спасти музейные экспонаты</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Обращение к министру культуры РФ В. Р. Мединскому</font></em></span></p><p>Публикуем обращение к министру культуры РФ В. Р. Мединскому от руководства Музея имени Н. К. Рериха и Международного Центра Рерихов по поводу ненадлежащего хранения музейных экспонатов из наследия Рерихов. <a href="http://www.chaskor.ru/article/spasti_muzejnye_eksponaty_41968">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Публикуем обращение к министру культуры РФ В. Р. Мединскому от руководства Музея имени Н. К. Рериха и Международного Центра Рерихов по поводу ненадлежащего хранения музейных экспонатов из наследия Рерихов.

Уважаемый Владимир Ростиславович!

В ночь с 28 на 29 апреля ФГУП «Государственный музей искусства народов Востока» (далее – ГМВ), осуществил силовой захват территории усадьбы Лопухиных вместе с движимым и недвижимым имуществом Международной общественной организации «Международный Центр Рерихов» (далее – МЦР).

Собственником строений 4, 7 и 5 является Российская Федерация, а оперативным управляющим ФГБУК «Государственный музей искусства народов Востока». МЦР располагался в этих строениях на основании действующих договоров безвозмездного пользования №00-00339/14 от 19.11.2014 и 00-00340/14 от 19.11.2014. Судебные решения, которыми названные договоры были бы расторгнуты, не вступили в законную силу, обжалуются МЦР в апелляционном порядке и, таким образом, ни по состоянию на 28 апреля, ни в настоящее время не действуют.

Строение 8, занимаемое МЦР, в оперативное управление ГМВ вообще не передано, тем не менее сотрудники МЦР в здание также не допускаются, что является грубейшим нарушением законодательства Российской Федерации.

С учетом этого, действия представителей ГМВ, занявших 28 апреля территорию Усадьбы, являются самовольными, совершенными вопреки законному порядку.

С момента силового захвата территории усадьбы Лопухиных ГМВ не допускает на территорию руководство и сотрудников МЦР, в том числе специалистов, обслуживающих техническое оборудование в строениях 4 и 7 (Главный дом и флигель), которое поддерживает необходимые условия для безопасного хранения наследия мирового значения в экспозиции общественного Музея имени Н.К.Рериха, в музейных хранилищах, Отделе рукописей и мемориальной библиотеке семьи Рерихов.

В сформированную Государственным музеем Востока комиссию по «описанию, учету и мерам по должному сохранению музейных ценностей, движимого и недвижимого имущества, находящихся в «Усадьбе Лопухиных»» также не включили представителей Международного Центра Рерихов – владельца находящегося в строениях имущества и ссудополучателя по договорам безвозмездного пользования.

Вместе с тем, Международный Центр Рерихов повторно обращается к Вам и по поводу организации техобслуживания, и по поводу работы комиссии, но никуда допущен не был.

В результате отсутствия специалистов МЦР техническое оборудование в зданиях стало выходить из строя, создавая угрозу повреждения и даже утраты культурных ценностей (картин, рукописей, предметов мемориально-вещевого фонда).

Такие действия руководства ГМВ уже привели к тому, что памятнику культуры XVII-XIX вв. причинен существенный вред. Доказательством тому служит заявление члена комиссии, представителя Министерства культуры, эксперта В. Чернявского на его форуме в Интернете следующего содержания:

«8 мая я также принимал участие в инвентаризации хранилища МЦР. Как и при инвентаризации залов музея, все действия комиссии фиксировались двумя камерами, по итогам работы — составлялся акт, который визировался всеми членами комиссии. В ходе работы комиссии каждый зал был закрыт и опечатан.

Некоторые наблюдения.

1. До нашего прихода доступ в хранилище не осуществлялся с 28.04.17 — на двери были пломбы МЦР и ГМВ.

2. В хранилище находятся картины Рерихов, по количеству, достаточному для организации нескольких залов музейных экспозиций.

3. Несмотря на работу вентиляции, в хранилище стоит стойкий запах влаги и сырости. В ряде мест стены хранилища оклеены свежими обоями, которые сверху окрашены белой краской. Обои частично вздулись, на поверхности видны желтые потеки, при нажатии палец «проваливается» в пространство за обоями.

4. В остальной части, стены покрыты штукатуркой, которая так же имеет признаки вздутия и осыпания. По углам стен наблюдается грибок. Непосредственно рядом с картинами Рерихов, есть места, где штукатурка осыпалась и в зазоре между стеной и штукатуркой виден черный грибок».

Фотографии фондохранилища, представленные Чернявским, подтверждают его слова.

Учитывая, что многочисленные проверки Департамента культурного наследия г.Москвы (плановая в ноябре 2015 г., Акт №П71/2015-466/15А от 4.12.2015г. и внеплановая в августе 2016 г, Акт №В189/2016-364/16А от 26.08.2016г.), в том числе, внеплановая выездная проверка в конце марта 2017 г. (Акт №И57/2017-90/17А от 22.03.2017 г.) не выявили указанные В.Чернявским повреждения помещений памятника, в которых хранятся картины, эти повреждения являются новообразованиями. Они появились в связи с тем, что сотрудники МЦР, ранее обеспечивавшие поддержание необходимого температурно-влажностного режима помещений не имеют доступа в помещения общественного Музея имени Н.К.Рериха, а сотрудники ГМВ не знакомые с оборудованием, установленном в музее для поддержания в его помещениях температурно-влажностного режима, бездействуют.

Таким образом, зафиксированные В. Чернявским в музейном хранилище повышенная влажность, наличие грибка и т. п. являются следствием ненадлежащего и халатного хранения музейных экспонатов лицами, осуществившими самовольный силовой захват усадьбы Лопухиных, в которой находится общественный Музей имени Н. К. Рериха.

Нам также известен факт отключения электричества в архиве МЦР и остановки системы кондиционирования в хранилище с рукописями семьи Рерихов. При этом члены сформированной комиссии и сотрудники Государственного музея Востока не знали, что им надо делать. Только консультация главного инженера МЦР С.В. Ковалева, проведенная по телефону после обращения за помощью члена комиссии В.Э. Жиготы, позволила на время устранить неполадки.

В свете вышеизложенного Международный Центр Рерихов считает, что руководство Министерства культуры РФ и Государственного музея Востока несет полную ответственность за причинение ущерба культурному наследию Рерихов, имеющему не только общенациональное, но и мировое значение.

В целях срочного принятия мер по налаживанию работоспособности технического оборудования и снятия показаний с приборов, обеспечивающих температурно-влажностный режим в помещениях, в которых находится наследие, мы настаиваем на том, чтобы Вы дали указание руководству Государственного музея Востока незамедлительно допустить в здания усадьбы Лопухиных сотрудников технического отдела Международного Центра Рерихов и ответственных хранителей МЦР:

— Н.Н. Черкашину, и.о. Генерального директора Музея имени Н.К.Рериха

— С.В. Ковалева, главного инженера МЦР

— В.И. Мякоту, руководителя технического отдела

— В.Г. Смирнова, техника по эксплуатации

— Е.А. Купченко, руководителя отдела изобразительно-вещевого фонда

— Т.Н. Румянцеву, руководителя отдела рукописей

— Н.В. Брель, руководителя архива МЦР

— Н.К. Воробьеву, руководителя библиотеки МЦР

Вице-президент МОО МЦР А.В.Стеценко

Первый заместитель Генерального директора

Музея имени Н.К.Рериха П.М.Журавихин

Источник: save.icr.su





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: