Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/spasibo_nosiku_za_eto_42179"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42179_392_300_17057_nosik_bolsha.jpg" width=206 alt="Спасибо Носику за это" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Антон Меркуров</b></span> <span style="font-size: large;">Спасибо Носику за это</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Рунет лишился своего гуру. Не стало Антона Носика</font></em></span></p><p>Сейчас, когда к интернету в России подключено 70 миллионов человек, сложно представить, что лет 20 назад их было пару сотен тысяч, человек 100 из которых делали то, чем мы сегодня ежеминутно пользуемся. Антон Носик был одним из них. <a href="http://www.chaskor.ru/article/spasibo_nosiku_za_eto_42179">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Сейчас, когда к интернету в России подключено 70 миллионов человек, сложно представить, что лет 20 назад их было пару сотен тысяч, человек 100 из которых делали то, чем мы сегодня ежеминутно пользуемся. Антон Носик был одним из них.

Перечислять регалии Носика, которых за эти годы накопился длинный список бессмысленно — гуру российского интернета — будет проще и понятней. Антон всегда был в центре нашей не такой уж и большой интернет-вселенной. И когда был Рамблер, и когда появился ЖЖ, за пост в котором на Носика завели дело по статье “Экстремизм”, и Лента с Газетой — Антон всегда привлекал внимание. И делал то что считал нужным. Чтобы не происходило. И какое бы мнение окружающие не имели по этому поводу.

Тысячи людей могут гордиться дружбой с Антоном Носиком. Он дружил со всеми, с первой минуты знакомства. Кем бы этот человек ни был и в какой точке земного шара это не происходило. Обладая удивительным мозгом и феноменальной памятью, Носик всегда создавал вокруг себя удивительную атмосферу: он говорил на многих языках, знал биографии всех, включая дальних знакомых, мог с любой точки цитировать Википедию или высказать свое безусловно важное мнение на актуальную тему: будь то индийский храм, мимо которого мы проезжаем, или особенности развития ближневосточного конфликта, о которых в этот момент спрашивают по телефону.

Носик был примером для подражания, пусть и не всегда хорошим.

Мы все у него чему-то учились. Любви к Италии. Любви к женщинам. Щедрости. А он в свою очередь как потрясающий рассказчик готов был бесконечно развлекать аудиторию любых масштабов.

В интервью программе “Истории в деталях” Антон сказал: “Я очень не люблю живых людей”. При этом в сети он мог часами общаться с неизвестными ему людьми, настойчиво объясняя свою позицию. В его адрес при этом летели угрозы и проклятия. Но все это никак не задевало Антона, и он из года в год вел бесконечные диалоги на просторах интернета. При очевидной популярности Носика, связаться с ним всегда было элементарно — он всем отвечал, до него легко было дозвониться.

У каждого из нас есть за что ему сказать спасибо. Антон всегда готов был прийти на помощь, чего бы это не касалось: личных мелодрам, работы, здоровья или просто разбившегося телефона. Всегда обвешанный гаджетами, он удивительно легко к ним относился, одаривая устройствами всех, кто попадался на его пути.

Если взглянуть на социальный граф активной части интернета, можно увидеть несколько людей, вокруг которых образуется сила в виде многочисленных социальных связей. При всем том хаосе, в котором иногда жил Носик, за эти годы стал системообразующей единицей, неотъемлемой частью происходящего.

Заботясь об окружающих, Антон никогда не жаловался на жизнь. Мы были знакомы много лет, и каждый раз, спрашивая “Как дела?”, я неизменно слышал: “Лучше всех”. И не было за все эти годы ситуации, когда Антон грустил.

Круглосуточная несправедливость, многочисленный бред, который касался российского интернета и в обсуждение которого ввязывался Антон, не нанесли нам такого урона, как его внезапный уход.

Тебя уже не хватает.

Источник: thisis.media





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