Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/sovety_puteshestvennikam_42318"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42318_chairs-1867099_960_72.jpg" width=206 alt="Советы путешественникам" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Яни Парккари (Jani Parkkari)</b></span> <span style="font-size: large;">Советы путешественникам</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как правильно давать чаевые за рубежом</font></em></span></p><p>В мире 195 государств и практически столько же различных культур чаевых. Сколько оставлять на чай? Дают ли вообще в этой стране чаевые? Нужно ли платить и этому неуклюжему официанту, который пролил на Вас пиво? Узнайте, как лучше всего поблагодарить официанта в самых популярных среди туристов странах. <a href="http://www.chaskor.ru/article/sovety_puteshestvennikam_42318">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В мире 195 государств и практически столько же различных культур чаевых. Сколько оставлять на чай? Дают ли вообще в этой стране чаевые? Нужно ли платить и этому неуклюжему официанту, который пролил на Вас пиво? Узнайте, как лучше всего поблагодарить официанта в самых популярных среди туристов странах.

Россия: «Не оставляйте деньги на столе» — Черстин Крунвалль (Kerstin Kronvall), Москва

«В ресторанах всегда оставляют чаевые, примерно 10% от счета. Мужчины иногда оставляют немного больше, особенно в присутствии дамы. В таком случае небольшое бахвальство кажется чем-то естественным. Когда оставляете чаевые, дайте их лично официанту и обменяйтесь парой слов. Высокомерие в таких вопросах исключается. Русскому не особенно нравится обслуживать других».

«Оставлять чаевые на столе считается невежливым. Если Вы расплачиваетесь картой, оставьте на чай наличными. Если Вы заказываете такси через приложение, чаевые можно включить в счет сразу».

«Если Вы недовольны обслуживанием, чаевые можно не оставлять. Вы поймаете на себе хмурые взгляды и запомнитесь официантам, но Вам вряд ли что-нибудь скажут. Это будет не по-русски».

США: «Всегда давайте на чай» — Мика Хентунен (Mika Hentunen), Вашингтон

«Везде надо оставлять чаевые. Когда к указанной сумме добавляют налоги и чаевые, счет удивляет. В ресторане чаевые составляют 10-15% от цены без учета налога. Размер чаевых различается в зависимости от региона. Например, в Вашингтоне многие оставляют 15% чаевых. В отелях и других местах стоит держать при себе пару долларов. Катастрофы не произойдет, если Вы не дадите денег швейцару, но их, конечно, ждут».

«Проблему чаевых в такси можно решить автоматически, если Вы расплачиваетесь картой. Из вариантов — 7, 10 и 15% или больше».

«Несколько раз в ресторане по той или иной причине я не оставлял чаевых. На меня смотрели с укоризной, но никто ничего не говорил. Каждый раз, когда я оставлял недостаточное количество чаевых, на меня как-то по-особому смотрели и вздыхали. Еще я заметил, что типы, моющие окна вашего автомобиля на перекрестках, не всегда берут монеты. У Вас должны быть с собой купюры!».

Испания: «В ресторане — евро за человека» — Юрки Пало (Jyrki Palo), Мадрид

«В Испании ничего не произойдет, если клиент уйдет, не оставив чаевых. На стол в кафе можно положить несколько монет. Никакие проценты ни в коем случае подсчитывать не надо».

«Если Вы все же решили оставить чаевые, самые мелкие монеты нужно оставить в кармане. Конечно, все зависит от стоимости покупок. Если кофе стоит 1,3 евро, то на прилавке вполне можно оставить 20 центов».

«В ресторане оставляют по евро с человека. Будет очень вежливо оставить за троих человек четыре евро. В Мадриде, в туристических районах, практика может быть немного другой. К чаевым там все привыкли, но такого требования нет».

«Если уровень обслуживания Вас не устроил, чаевые можно не оставлять, где бы Вы ни находились — в Мадриде или на Мальорке».

Турция: «За всю неделю пребывания в отеле нужно дать чаевые один раз» — Санна Райта-ахо (Sanna Raita-aho), Стамбул

«Чаевые занимают центральное место в турецкой культуре быта. Зарплата официантов низкая, и чаевые составляют большую часть их заработка. Обычно в ресторанах и кафе оставляют примерно 10% от счета. Некоторые оставляют чаевые в такси, но это не так обязательно, как в ресторанах».

«Сдачу в ресторанах могут принести монетками и мелкими купюрами, которые клиенту легко будет оставить на чай. Если будете оплачивать счет картой, то чаевые можно будет оставить наличными».

«От Вас будут ждать чаевых, но никаких особых предписаний на этот счет все же нет. Например, учащиеся не всегда оставляют чаевые. Конечно, если турист уйдет, не оставив чаевых, по-доброму на него не посмотрят. В отелях чаевые за каждую услугу оставлять не надо. В конце отпуска уборщице и другим работникам отеля можно оставить чаевые за весь период Вашего пребывания. В баре за напитки тоже оставляют чаевые всего один раз».

Греция: «С началом экономического кризиса на чай стали оставлять меньше» — Сара Сауре-Соуфлас (Sara Saure-Souflas), Афины

В Греции совсем не обязательно оставлять чаевые. Очень давно во время праздников в счет включали 10% чаевых, но это уже стало историей.

Если чаевые и оставляют, речь не идет о больших суммах. В кафе или ресторане перед уходом можно оставить несколько монет. Конечно, в очень дорогих ресторанах эта сумма может быть больше.

«Экономический кризис отразился и на культуре чаевых. Раньше люди могли оставить немного больше, но сейчас этого ни от кого не ждут. В разгар кризиса некоторые владельцы ресторанов даже предлагают официантам работать за одни чаевые!»

Британия: «Путаница с чаевыми» — Паси Мюёхянен (Pasi Myöhänen), Лондон

«В кафе и пабах чаевые оставлять не нужно. В ресторанах к счету часто прибавляются 12,5% от суммы. Если этот процент уже включен в счет, в чаевых надобности нет. Правда, можно оставить дополнительные деньги. Проблема в том, что эти суммы не всегда обозначены в счете. Особенно часто такое встречается в недавно открывшихся ресторанах. Тогда считается, что клиент доплатит еще 10-12% к окончательному счету».

«Некоторые клиенты предпочитают давать чаевые напрямую официанту, потому что автоматически включенная в счет сумма не всегда достается официанту. В Великобритании часто сообщают в новостях, что некоторые работодатели переводят чаевые на свой счет».

«В принципе, от чаевых можно отказаться, если Вас обслужили очень плохо. На практике из-за этого может начаться настоящий кавардак, и об этом наверняка придется говорить с директором ресторана».

Источник: inosmi.ru





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