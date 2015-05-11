Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 12 февраля 2017 года, 14.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/sovety_po_uhodu_za_detmi_iz_srednih_vekov_41505"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41505_tmp66__r9_thumb8.jpg" width=206 alt="Советы по уходу за детьми из Средних веков" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://storyfiles.blogspot.ru/2017/02/blog-post_92.html>storyfiles.blogspot.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Советы по уходу за детьми из Средних веков</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как выбрать кормилицу, что делать, если у ребенка режутся зубки, и во сколько лет давать вино</font></em></span></p><p>В наше время, когда есть такие прекрасные изобретения, как одноразовые подгузники, всевозможные радио- и видеоняни, резиновые соски, влажные салфетки и различная косметика для младенцев, сложно представить, каково было матерям в Средние века и в эпоху Возрождения. Ниже — информация из трактатов медиков позднего Средневековья и список базовых рекомендаций для средневековых родителей. <a href="http://www.chaskor.ru/article/sovety_po_uhodu_za_detmi_iz_srednih_vekov_41505">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В наше время, когда есть такие прекрасные изобретения, как одноразовые подгузники, всевозможные радио- и видеоняни, резиновые соски, влажные салфетки и различная косметика для младенцев, сложно представить, каково было матерям в Средние века и в эпоху Возрождения. Ниже — информация из трактатов медиков позднего Средневековья и список базовых рекомендаций для средневековых родителей.

Как ухаживать за ребенком

Как только ребенок родился, его сразу же необходимо обложить розовыми лепестками и натереть солью. Если один из родственников захочет самостоятельно запеленать малыша, все остальные должны расступиться, а опытная няня подскажет, кому куда встать.

Вообще, няня — это важнейший человек, поскольку ребенок пластичен, как воск, и вырастет именно таким, каким его сделает няня. Если няня плохая или вредная — такой у вас будет ребенок.

Пеленание — это важно

Пеленать младенца нужно тщательно, полностью перематывая руки, ноги и голову. После этого его необходимо положить в колыбель, чтобы он спал. Такие советы дает Альдобрандино ди Сиена в своем произведении «Телесный устав» 1254 года.

Почему нужно обязательно как можно более плотно пеленать ребенка? Бартоломей Английский в «Шестой книге», датированной 1492 годом, пишет, что все части тела младенца очень нежны и подвижны, и, если не запеленать его как следует, его внутренние органы могут переместиться.

Что делать, если ребенку нужно сменить пеленку

Сначала нужно плотно закрыть все двери и окна в доме. Няня садится ближе к печке, вытягивает ноги, кладет на колени подушку, на нее — ребенка и накрывается со всех сторон плащом, чтобы случайный сквозняк не простудил дитя.

Если ребенок обильно сходил по нужде, его можно подмыть специальной тряпочкой из льняного полотна, которая смачивается водой с добавлением вина. Няня должна менять пеленки малышу трижды в день — в семь утра, в полдень и в семь вечера.

Автор этих советов Жак Гильом в своем труде «Рождение ребенка, или Счастливые роды» 1612 года рекомендует менять младенцу пеленку еще один раз, в полночь, однако отмечает, что в их краях такая практика пока не очень распространена.

Как купать ребенка

Франческо да Баберино в «Уставе для женщин» 1348 года советует купать только хорошо выспавшегося ребенка и всегда использовать теплую воду.

Если зима — необходимо взять более горячую воду, но использовать кипяток категорически не рекомендуется. Малышей моют дважды или трижды в день, но по возможности быстро. Если кожа ребенка покраснела, мытье необходимо прекратить.

Если во время купания малыш захотел подрыгать ногами, нужно не препятствовать этому: так он быстрее окрепнет. Как только ребенок помыт, нужно натереть его ноздри и суставы оливковым маслом хорошего качества.

Особенности кормления грудью

Бартоломеус Меттлингер в своей «Книге о детях» 1473 года настоятельно не рекомендует матери кормить ребенка грудью в первые 14 дней после родов, потому что ее молоко еще не успело приобрести полезные свойства.

В эти две недели кормлением должна заниматься кормилица, а материнское молоко автор труда рекомендует отсасывать при помощи волчицы (так говорится в оригинале текста, однако речь могла идти о щенке).

Если мать все-таки желает самостоятельно вскармливать ребенка грудью сразу после рождения, рекомендуется перед кормлением давать малышу каплю меда, и тогда молоко матери не будет для него таким вредным.

Как выбрать кормилицу

Тот же автор дает советы по поиску кормилицы. Если мать не может по каким-то причинам самостоятельно заниматься грудным вскармливанием, это дело обязательно необходимо поручить кормилице.

Она не должна быть чересчур молодой и слишком старой, лучше всего, если ей будет 25 лет. К тому моменту, когда она начнет кормить вашего ребенка, ее собственному должно уже исполниться шесть недель.

Основные требования — девушка должна быть здоровая, не пугливая, с загорелым лицом, мощной шеей и упругой грудью среднего размера. Грудь кормилицы не должна быть слишком маленькой, слишком большой или же обвисшей.

Что делать, когда у ребенка режутся зубы

Когда ребенок начинает мучиться от того, что у него режутся зубы, необходимо аккуратно массировать ему гортань и десны, а после такого массажа — намазать десны паштетом из заячьих мозгов.

Как утверждает Джованни Микеле Саванаролла в своей работе «Советы для женщин» 1450 года, это лучшее обезболивающее.

Мазать десны нужно дважды в день, пока у ребенка не наступит облегчение. Если паштета в доме не нашлось, используйте собачье молоко. Если нет и его, сгодится и гусиный жир.

Когда детям можно пить вино

Бартоломеус Меттлингер в «Книге о детях» предписывает девочкам пробовать вино не раньше 12 лет, а мальчикам — не раньше 14.

Почему нельзя раньше? Оказывается, из-за того, что до этого возраста дети растут, а для роста им необходима влага. Вино — сухое, и оно уничтожает влагу, поэтому мешает детям расти.

Источник: storyfiles.blogspot.ru





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