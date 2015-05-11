Советы по уходу за детьми из Средних веков

В наше время, когда есть такие прекрасные изобретения, как одноразовые подгузники, всевозможные радио- и видеоняни, резиновые соски, влажные салфетки и различная косметика для младенцев, сложно представить, каково было матерям в Средние века и в эпоху Возрождения. Ниже — информация из трактатов медиков позднего Средневековья и список базовых рекомендаций для средневековых родителей.
Как ухаживать за ребенком
Как только ребенок родился, его сразу же необходимо обложить розовыми лепестками и натереть солью. Если один из родственников захочет самостоятельно запеленать малыша, все остальные должны расступиться, а опытная няня подскажет, кому куда встать.
Вообще, няня — это важнейший человек, поскольку ребенок пластичен, как воск, и вырастет именно таким, каким его сделает няня. Если няня плохая или вредная — такой у вас будет ребенок.
Пеленание — это важно
Пеленать младенца нужно тщательно, полностью перематывая руки, ноги и голову. После этого его необходимо положить в колыбель, чтобы он спал. Такие советы дает Альдобрандино ди Сиена в своем произведении «Телесный устав» 1254 года.
Почему нужно обязательно как можно более плотно пеленать ребенка? Бартоломей Английский в «Шестой книге», датированной 1492 годом, пишет, что все части тела младенца очень нежны и подвижны, и, если не запеленать его как следует, его внутренние органы могут переместиться.
Что делать, если ребенку нужно сменить пеленку
Сначала нужно плотно закрыть все двери и окна в доме. Няня садится ближе к печке, вытягивает ноги, кладет на колени подушку, на нее — ребенка и накрывается со всех сторон плащом, чтобы случайный сквозняк не простудил дитя.
Если ребенок обильно сходил по нужде, его можно подмыть специальной тряпочкой из льняного полотна, которая смачивается водой с добавлением вина. Няня должна менять пеленки малышу трижды в день — в семь утра, в полдень и в семь вечера.
Автор этих советов Жак Гильом в своем труде «Рождение ребенка, или Счастливые роды» 1612 года рекомендует менять младенцу пеленку еще один раз, в полночь, однако отмечает, что в их краях такая практика пока не очень распространена.
Как купать ребенка
Франческо да Баберино в «Уставе для женщин» 1348 года советует купать только хорошо выспавшегося ребенка и всегда использовать теплую воду.
Если зима — необходимо взять более горячую воду, но использовать кипяток категорически не рекомендуется. Малышей моют дважды или трижды в день, но по возможности быстро. Если кожа ребенка покраснела, мытье необходимо прекратить.
Если во время купания малыш захотел подрыгать ногами, нужно не препятствовать этому: так он быстрее окрепнет. Как только ребенок помыт, нужно натереть его ноздри и суставы оливковым маслом хорошего качества.
Особенности кормления грудью
Бартоломеус Меттлингер в своей «Книге о детях» 1473 года настоятельно не рекомендует матери кормить ребенка грудью в первые 14 дней после родов, потому что ее молоко еще не успело приобрести полезные свойства.
В эти две недели кормлением должна заниматься кормилица, а материнское молоко автор труда рекомендует отсасывать при помощи волчицы (так говорится в оригинале текста, однако речь могла идти о щенке).
Если мать все-таки желает самостоятельно вскармливать ребенка грудью сразу после рождения, рекомендуется перед кормлением давать малышу каплю меда, и тогда молоко матери не будет для него таким вредным.
Как выбрать кормилицу
Тот же автор дает советы по поиску кормилицы. Если мать не может по каким-то причинам самостоятельно заниматься грудным вскармливанием, это дело обязательно необходимо поручить кормилице.
Она не должна быть чересчур молодой и слишком старой, лучше всего, если ей будет 25 лет. К тому моменту, когда она начнет кормить вашего ребенка, ее собственному должно уже исполниться шесть недель.
Основные требования — девушка должна быть здоровая, не пугливая, с загорелым лицом, мощной шеей и упругой грудью среднего размера. Грудь кормилицы не должна быть слишком маленькой, слишком большой или же обвисшей.
Что делать, когда у ребенка режутся зубы
Когда ребенок начинает мучиться от того, что у него режутся зубы, необходимо аккуратно массировать ему гортань и десны, а после такого массажа — намазать десны паштетом из заячьих мозгов.
Как утверждает Джованни Микеле Саванаролла в своей работе «Советы для женщин» 1450 года, это лучшее обезболивающее.
Мазать десны нужно дважды в день, пока у ребенка не наступит облегчение. Если паштета в доме не нашлось, используйте собачье молоко. Если нет и его, сгодится и гусиный жир.
Когда детям можно пить вино
Бартоломеус Меттлингер в «Книге о детях» предписывает девочкам пробовать вино не раньше 12 лет, а мальчикам — не раньше 14.
Почему нельзя раньше? Оказывается, из-за того, что до этого возраста дети растут, а для роста им необходима влага. Вино — сухое, и оно уничтожает влагу, поэтому мешает детям расти.
Источник: storyfiles.blogspot.ru
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- Журналистов издания Life раскритиковали за инструкцию о том, как побить детей и избежать наказания.
- Не думать о белой обезьяне!
К чему на самом деле приводят запреты.
- Кто просвещает молодёжь?
Занимательные мысли о воспитании, образовании, компьютерных играх, блогерах и СМИ.
- Жирное молоко — только для Москвы.
Писатель Дедков о дефиците еды в советской Костроме.
- Французский секрет.
Доктор из Парижа рассказал, почему француженки сногсшибательны в любом возрасте.
- Мальчиковые слезы.
- Мир без гаджетов.
Что делают умные люди, пока остальные подсаживают своих детей на иглу планшетов и самртфонов.
- Доброта к детям.
«Я принимаю сына или дочь такими, какие они есть, и тем удовлетворяю их первую потребность - потребность в безопасности и признании, потребность в правде».
- «Ты не наш сын!».
Про тех, кого воспитывали «стыдители».
- Жертва пролактина.