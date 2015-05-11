Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 30 декабря 2016 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/sovetskij_skazochnik_41305"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41305_b9fee9a97ad.jpg" width=206 alt="Советский сказочник" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://izbrannoe.com/news/otdykh/9-luchshikh-skazok-aleksandra-rou/>izbrannoe.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Советский сказочник</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">9 лучших сказок Александра Роу</font></em></span></p><p>Александр Роу был сыном гречанки и ирландца Артура Говарда Роу, который в 1905 году приехал по контракту в Россию налаживать мукомольное производство. Когда мальчику было 9 лет, началась война и его отец покинул Россию, оставив семью. Мама болела, поэтому Александр с 10 лет работал, но всё-таки ухитрился доучиться, окончить киношколу имени Б. Чайковского и драматический техникум им. М. Н. Ермоловой. С 1937 года Роу — режиссёр киностудии «Союздетфильм», (затем — киностудии имени М. Горького). В 1938 году Александр Роу начал съемки сказки «По щучьему велению» — первой игровой сказки, где чудеса творили не нарисованные герои, а живые актёры. Всего Роу снял 14 волшебных фильмов-сказок. Давайте вспомним лучшие из них — может быть вам захочется пересмотреть их с детьми или внуками. <a href="http://www.chaskor.ru/article/sovetskij_skazochnik_41305">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Александр Роу был сыном гречанки и ирландца Артура Говарда Роу, который в 1905 году приехал по контракту в Россию налаживать мукомольное производство. Когда мальчику было 9 лет, началась война и его отец покинул Россию, оставив семью. Мама болела, поэтому Александр с 10 лет работал, но всё-таки ухитрился доучиться, окончить киношколу имени Б. Чайковского и драматический техникум им. М. Н. Ермоловой. С 1937 года Роу — режиссёр киностудии «Союздетфильм», (затем — киностудии имени М. Горького). В 1938 году Александр Роу начал съемки сказки «По щучьему велению» — первой игровой сказки, где чудеса творили не нарисованные герои, а живые актёры. Всего Роу снял 14 волшебных фильмов-сказок. Давайте вспомним лучшие из них — может быть вам захочется пересмотреть их с детьми или внуками.

1. «По щучьему веленью», 1938 год

При создании своей первой картины Александр Роу не обошелся без волшебства. Именно он решил произвести своего рода революцию в кино и снять сказку с настоящими артистами, а не с анимационными или кукольными персонажами, как это делалось раньше. В этой сказке в роли царя Гороха дебютировал Георгий Милляр — «заслуженная Баба-Яга Советского Союза».

2. «Василиса Прекрасная», 1939 год

Вторая и очень успешная сказка Роу. Валентина Сорогожская в ней сыграла Василису, крестьянскую дочь. Сергей Столяров — Ивана, младшего сына. А Георгий Милляр — гусляра, отца, и первую свою Бабу-Ягу.

3. «Кащей Бессмертный», 1945 год

Премьера «Кащея Бессметного» состоялась 9 мая 1945 года, в барнаульском кинотеатре «Родина». Когда фильм вышел в широкий прокат, он, конечно был воспринят как метафора завершившейся войны. Фильм снимался в сложных условиях военного времени, съемки проходили в Алтайском крае и Таджикистане. В нём есть кадры, где горит пшеничное поле. Организовать поджог его — в войну дело, в общем-то, немыслимое. Чтобы получить разрешение сжечь делянку с пшеницей, Александр Роу специально писал в Совнарком. Кащея Бессмертного сыграл Георгий Милляр. Актер, только оправившийся от болезни, был тогда настолько худым и бледным, что, по воспоминаниям самого Милляра, на съемочной площадке Кащея испугалась даже его лошадь.

4. «Новые похождения Кота в сапогах», 1958 год

После «Кащея Бессмертного» Роу долго не снимал сказки — от него требовали более серьёзных работ: документальных фильмов и экранизаций классики, а не детских сказок. Но в 1958 году появилась необычная версия сказок Шарля Перро «Кот в сапогах » и Карло Гоцци «Любовь к трём апельсинам».

5. «Марья-искусница», 1960 год

В послевоенное время Роу запретили снимать сказку «Царь Водокрут» по сценарию Евгения Шварца. Однако Роу не отчаивался и в 1960 году все-таки снял фильм «Марья-искусница», тоже по сценарию Шварца. В нем и нашлось место злобному царю Водокруту Тринадцатому, который похитил Марью-искусницу. В этой сказке Георгий Милляр играет Квака.

6. «Королевство кривых зеркал», 1963 год

Эту сказку, Роу снял по одноимённой повести Виталия Губарева. Милая, хотя и местами слишком назидательная, советская версия зазеркалья, не имеющая, конечно, никакого отношения к сказкам Кэррола.

7. «Морозко», 1964 год

Поистине легендарный фильм — пожалуй, самая знаменитая работа Александра Роу, и не только в СССР и России. Многие зарубежные кинорежиссеры, включая знаменитого Стивена Спилберга, признавались, что «Морозко» оказал огромное влияние на мировой кинематограф.

Фильм открыл для советского кинематографа актрис Инну Чурикову и Наталью Седых. Последнюю Роу увидел в балетной школе. После нескольких ролей в кино Седых снова вернулась в балет, а Чурикова стала одной из ведущих актрис советского, а затем и российского кино.

8. «Огонь, вода и... медные трубы», 1968 год

После «Морозко» Александр Роу продолжил сотрудничество со знаменитыми драматургами Николаем Эрдманом и Михаилом Вольпиным. Результатом работы этого уникального трио стала киносказка «Огонь, вода и... медные трубы», которая вышла на экраны в конце декабря 1968 года. Фильм, правда, не понравился чиновникам — сатира Роу показалась им слишком острой. Критики укоряли режиссера в излишнем гротеске и множестве современных сцен, не свойственных старым народным сказкам. Но именно поэтому фильм выглядит таким современным и до сих пор смотрится «на ура».

9. «Варвара-краса, длинная коса», 1969 год

Предпоследний фильм легендарного Александра Роу, самый популярный, после фильма «Морозко» и самая любимая сказка многих школьников 70-х — 80-х, включая автора этих строк. Волшебная история с недетским юмором и высоким воспитательным КПД, как, впрочем, и все сказки Роу.

Источник: izbrannoe.com





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: