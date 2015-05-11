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Алена Городецкая, jewish.ru   среда, 9 ноября 2016 года, 13.00

«Советский еврей – это травма»


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Иудейские чтения


Кругом одни евреи




Доктор исторических наук Виктор Кельнер сейчас читает лекции о российском еврействе в Европейском университете. В интервью Jewish.ru он объяснил, как у советских евреев взрастили комплекс неполноценности и почему их не ели в Африке, а также рассказал, насколько преувеличена роль евреев в революции.

– Почему евреям так важно знать свою историю?

– Миссионер истории Семён Дубнов убеждал, что когда религиозная община стала сходить на нет, на её место вышло изучение национальной истории. Только это могло сохранить еврейство в России. Я считаю, это продолжается и сегодня, этот процесс не остановился, как его ни пытались остановить, выбросив всё, что связано с историей российского еврейства, из официальной науки.

– Ваши студенты – в основном евреи?

– Евреев даже уже четвертинок-то нет, это люди абсолютно русские, но им интересно. А мое дело – удовлетворять их научный интерес. Через мои руки прошли больше ста студентов, и среди них единицы были евреями, все остальные – чисто русскими людьми. Девочка из Краснодара вот защитила диссертацию о еврейском населении Северного Кавказа и Кубани, студентка из Сыктывкара писала диплом о еврейском вопросе в русско-французских отношениях. Два года назад у меня была очень хорошая девочка из Иркутска, которая занималась сионистским движением в Сибири. И сейчас она поступила писать PhD в университет города Флоренции. Только во Флоренции можно заниматься сионистами в Сибири. Я с ней в постоянной переписке нахожусь. Девочки у меня часто выходят замуж за евреев. У них это, по-моему, одна из причин интереса к иудаике. Это лучшие мои ученицы, кстати. Мне даже недавно сказали, что ко мне стремятся поступать из-за того, что все мои девочки выходят замуж.

– Это у них вполне уже в духе еврейской пассионарности, правда?

– Может быть. О еврейской пассионарности, конечно, ходят легенды, и все из-за того, что ещё начиная с раннего Средневековья, евреям нужно было прикладывать гигантские усилия, чтобы выжить. Они в течение многих веков вынуждены были сопротивляться. Как только переставали сопротивляться – гибли, уходили в изгнание, как в Испании или Португалии, теряли свою идентичность. Но были и примеры сопротивления в обратную сторону, как с караимами. Эти долгое время боролись, чтобы их вообще не считали евреями. Как вы знаете, немцы их не репрессировали. И в Российской империи они добились, чтобы их не считали евреями, на них черта оседлости и прочее законодательство не распространялись. Их тем более и было не так много. Это Крым, Литва немножко. Там у них сейчас продвинулся музей караимский, смешной очень. У караимов, честно говоря, двойной комплекс неполноценности: они до сих пор отрицают вообще какую-либо связь с евреями, хотя давным-давно исторически всё доказано.

– Есть на земле территории, где нет и никогда не было евреев?

– Однажды Хрущев, который обычно очень нервничал, когда ему задавали вопросы о евреях, рассказал историю из своей молодости про какой-то коммунистический крестьянский съезд на Украине. Там оратор заключил свою речь так: «Пронесем красное знамя борьбы по всей Европе, в Америку, в Африку». И вдруг раздается голос из зала: «В Африку – нi». У него спрашивают: «Почему?» «Жидков немаэ», – отвечает голос из зала. Ещё ходил анекдот, что когда в 60-е у одного из африканских президентов спросили, как в Африке обстоят дела с еврейским вопросом, он ответил, что плохо: «Сколько я своим подданным ни объясняю, что евреи такие же люди, как все, – подданные их не едят». Конечно, евреи в Африке тоже были, но их было мало. В Южно-Африканском Союзе была большущая еврейская колония, потому что когда-то там открыли алмазные копи. Она и сейчас там есть, и в внутри общества теперь уже Южно-Африканской Республики идут довольно энергичные антисемитские процессы.

– Не будь евреев – антисемитизма тоже не было бы?

– Есть страны, где евреев практически нет, а антисемитизм очень силен, но его подменяют как бы антисионизмом или антиизраильской политикой. Я имею в виду Швецию, Норвегию. И сейчас эти настроения укрепляются еще больше, когда туда приехало огромное количество мусульман. А был период лет 10–20 тому назад, когда не было еще такого давления со стороны мусульман, но антиизраильские настроения всё равно были очень сильны. Или, скажем, евреев уже практически нет в Испании, а антисемитизм все еще жив и здоров.

– У вас есть любимый период в истории российского еврейства?

– Я занимаюсь второй половиной XIX – началом XX века. Все мои публикации посвящены именно этому периоду, особенно началу XX века, который я бы назвал становлением еврейского гражданского общества. Когда Дубнов, Венавер, Александр Браудо, Владимир Познер и другие начали создавать научные еврейские общества, когда возникли еврейские политические объединения, партии. Не религиозные уже, а гражданские. Это было естественным ответом, период модернизации российского еврейства.

– В чем конкретно эта модернизация проявлялась?

– Черта оседлости, введенная при Екатерине II, постепенно превращалась в некое решето. То одним разрешалось жить в Москве и Петербурге, то другим. То открывали для евреев Ялту, то закрывали из-за резиденции императора. То разрешали жить в Царском Селе, то опять запрещали. То стали смотреть сквозь пальцы на то, что евреи жили на территории Войска Донского. В Ростове существовала целая улица, занятая евреями, они основали там много всяческих коммерческих предприятий, фабрик, заводов. Но потом свободную деятельность евреев запретили. То же самое на территории Кубанского казачьего войска, атаманы жаловались, что в станицах появилось очень много евреев – начались запреты. Войсковые начальники писали: «А что нам делать? У нас всю амуницию делают евреи! Разрешите у нас оставить столько-то портных, столько-то шорников». Потом после армии разрешали жить повсеместно. После Русско-японской войны солдаты, награжденные Георгиевскими крестами, тоже могли жить везде. Это очень сложный и очень долгий процесс. И это законодательство было настолько запутано, что появились евреи-адвокаты, которые специализировались на защите прав евреев.

– Через суд еврей мог чего-то добиться?

– Да, но это было непросто. В конце XIX века было организовано Бюро защиты – первая еврейская правозащитная организация в России. Когда еврея выселяли, он подавал в суд, и адвокаты выискивали всевозможные лазейки, чтобы сохранить за тем-то и тем-то право жить в Петербурге или Москве. А потом для таких больших городов существовал еврейский паспорт. Вы знаете, что это такое? Это была обычная взятка. Полицейский, ответственный за конкретный район, который должен отслеживать евреев, регулярно получал там свои, скажем, три рубля и закрывал глаза. И люди жили десятилетиями. Понимаете? И некая в этом была зыбкость.

– Ещё бы – под угрозой выселения в любой момент.

– И были массовые выселения из Москвы зимой 1892 года, когда новый губернатор, великий князь Сергей Александрович, выслал несколько десятков тысяч евреев, расселившихся в городе за время правления князя Долгорукова. Левитана выслали – Чехов за него вступался.

Многие уезжали вообще в черту оседлости. Некоторые, у кого была такая возможность, уезжали до Малаховки – это было огромное еврейское поселение за Москвой. Там кипела еврейская культурная жизнь. Была синагога, был театр. Там располагался знаменитый уже потом еврейский детский дом, где работал Шагал. Но еврейская община именно в Москве только к началу Первой мировой более-менее численно восстановилась.

– И буквально тут же приняла участие в грянувших революциях.

– Роль евреев в революционных процессах все-таки преувеличена. Да, революция отвечала чаяниям евреев, которые хотели изменить с ее помощью свою национальную судьбу. Но далеко не все евреи приветствовали то, что стало происходить после Февральской революции, которую они поддержали. Октябрьская революция противоречила всему экономическому строю евреев и в итоге разорила местечки, я уже не говорю о судьбах верующих евреев. Но она многим дала возможность сесть в социальный лифт. Так что не все так просто и прямолинейно в еврейской жизни.

– Существует мнение, что после Февральской революции свобода для евреев длилась недолго, что большевики тут же закрутили гайки. Так ли это?

– Это очень упрощённое видение. Да, в антирелигиозном порыве не только церкви закрывали, но и синагоги. Но развитие еврейской культуры продолжалось активнейшим образом до середины 30-х годов. Были еврейские общества, журналы, газеты, издательства. Первым пал иврит – по словам одного из руководителей еврейской секции при ЦК РКП(б), «на иврите даже Интернационал звучит контрреволюционно». К власти на какое-то время пришли сторонники идишской культуры, и все ивритские издания были закрыты, объявлены буржуазными. Потом начались этапы борьбы с сионизмом, хотя были и моменты колебаний. Известно даже, что Дзержинский говорил, мол, «не слишком ли мы перебарщиваем в борьбе с сионистами, они нам могут быть полезны». До 19-го года существовали сионистские издательства, газеты в России, в том числе и на русском языке. Дольше всех просуществовал «Поалей Цион», «Рабочие Сиона». В начале 30-х ликвидировали все некоммунистические общественные и научные еврейские организации. Многое тогда сгинуло. Ну, и 1937 год. Сажали всех, конечно, но раздражение в отношении евреев присутствовало – уж больно они были заметны, активны. Если рассмотреть ленинградскую писательскую организацию перед войной – там очень много евреев. И не только писательскую, перед войной в Ленинграде три четверти всех зубных врачей были евреями. Это же можно было держать в руках весь город!

– Из этой истории, которая так быстро перевернула жизнь евреев на территории уже Советского Союза, появился так называемый «советский еврей». Вы можете как-то охарактеризовать его образ?

– Это слишком сложное явление, я могу сказать только о некоторых его чертах. Это гигантский комплекс неполноценности, травма, нанесённая, в первую очередь, войной. И, конечно, не только нацистским Холокостом, но и участием в нём народов СССР. Это и в Белоруссии, и на Украине, и, собственно, в России, что обычно забывают. Я хорошо знаю, что происходило в Смоленской области, откуда все мои. И это травма, которая, конечно, не была высказана. Эта реакция была бы немножко смягчена, если бы дали потом возможность высказаться. Но еврейская тема после войны была табуирована, это всё было внутри. И вторая травма – это антисемитские процессы, которые начались года с 47-го, под разными прикрытиями, начиная с массовых увольнений евреев и заканчивая «делом врачей». Государственный антисемитизм был выражен во введении некой негласной процентной нормы и для поступления в вузы, и для продвижения по службе. Затем, после 1967 года, это носило имя так называемой борьбы с сионизмом, которая выродилась в антисемитскую кампанию. Это всё превратило советского еврея в некий особый субъект. И хотя множество евреев было достаточно просоветски настроено – по-другому было нельзя, оставались и те, кто этого настроя не разделял.

– Как складывалась история вашей семьи?

– Отец и мать – одноклассники из маленького города на Смоленской земле – Рославля. Мой дед родился в Белоруссии где-то под Ковно. Служил на Смоленщине, там и остался, женился. Смоленск был вне черты оседлости, он был на границе. Дед был шорником – делал разные кожаные изделия и конскую сбрую. Насколько я могу судить, был умным человеком. Я его не застал – он умер в 41-м году. Со стороны мамы все тоже из Белоруссии были. Дедушка был сапожником, а бабушка вообще по-русски демонстративно не говорила – только на идише. Для бабушки это был мезальянс, она была из хорошей семьи, которая владела заезжим домом, что-то типа корчмы на границе Белоруссии и Брянщины. Но дом сгорел, и девочек надо было пристраивать замуж. Потом бабушка с дедушкой переехали в Малаховку, купили там полдома и жили. Родители уезжали отдыхать летом, а нас, всех внуков, отправляли к ним.

Мой отец приехал в Ленинград вслед за старшим братом, стал токарем на заводе им. Ленина, а позже, вступив в комсомол, поступил на исторический факультет в 1935 году. Закончить не успел – призвали в армию, но это его и спасло: пока он служил, Ленинград превратился в пустыню, все его друзья по комсомолу были репрессированы. В 41-м году отец ушел на фронт, а мама со старшим братом со всякими приключениями эвакуировалась из Ленинграда. После войны отец получил назначение в академию им. Фрунзе, где преподавал он, естественно, историю КПСС. Но у отца был критический ум. Он многое понимал, и в 60-е уже высказывался в узком, естественно, кругу о текущей политике. Он видел, чем я занимаюсь, очень не хотел, чтобы я был историком. Но иного мне было не дано. Я во всякие иудаистские дела с головой погрузился еще в конце 80-х: Еврейский университет, затем был создан центр «Петербургская иудаика» в Европейском университете. Я в нем участвовал, работая параллельно в Публичной библиотеке. Затем ушел из библиотеки и стал работать в Государственном университете на философском факультете, на кафедре истории еврейской культуры. Вот только в конце июня там произошли всякие пертурбации, еврейская история в таком объеме им стала не нужна, и я ушел на исторический факультет Европейского университета.

– У вас остались какие-то вопросы к истории российского еврейства?

– Очень много. Когда открылись архивы, мы увидели колоссальные пласты документов, которые никогда не поднимались и которые, может быть, заставят посмотреть совершенно иными глазами на многие процессы. Документов об отношениях еврейства и государства, о проблемах так называемой еврейской экономики, о феномене русско-еврейской интеллигенции. Столько документов, столько информации, что, вы знаете, работать и работать. Были бы силы.

Источник: jewish.ru




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Молот ведьм. Существует ли колдовство?

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5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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