Советский экзистенциализм

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

1)​ «Далай Лама: Рассвет/Закат» В. Манского (2008) – целый день Далай-ламы XIV, плюс – травелог возвращения съемочной группы из Индии (убежище Далай-ламы), через Китай в Россию. Занятия фитнессом в майке и интерьеры комнат воплощения бодхисатвы Авалокитешвары перемежаются нервными съемками дороги/облаков, его шутки и смех видами вечных гор – как сакральное и мирское в жизни главного героя и вокруг нее? «Человек, проповедывающий ненасилие, круглые сутки окружен вооруженной охраной – парадоксально»: парадоксально все вокруг его фигуры. И парадоксальным становится мир: поселения неприкасаемых и богатство туристов видятся совершенно иначе, как и переселенный Китай (идея Далай-ламы: не аборты и прочие насильственные ограничения рождаемости, но больше монахов, а проблемы Китая и России можно решить, переселяя китайцев в Россию и создав общую армию, – изгнанный китайцами из Тибета, действительно святой человек…).

2)​ «Дуэлянт» А. Мизгирева (2016) – смесь винтажного гламура а-ля «Шерлока Холмса» Г. Ричи с лермонтовско-балабановской хтонью «Господина оформителя», как коктейль из клюквы и крови. Месть «Девушки и смерти» Йоса Стеллинга; все в каблуках и очень топают – тут ходит судьба; русская готика попирает викторианские запреты; а Санкт-Петербург воден, как Венеция, - история очень русская, но универсальная. Жаль, что наше кино (кроме покоривших полмира «Маши и Медведя») охотно закупают, кажется, только в КНР – тот же эпизод с шаманами и мародерами на заброшенной алеутской земле вровень с «Выжившим» и, что выше, романами А. Григоренко.

3)​ «Выход через сувенирную лавку» Бэнкси (2010) – Терри просто любил снимать все, потом начал снимать фильм о художниках граффити и стремился снять Бэнкси. Бэнкси же посчитал, что Тэрри интереснее, и снял фильм о нем. А еще посоветовал стать художником. Тот и стал, копируя копирующего Уорхола, мешая симулякры поп-арта со стрит-артом, и – продавая это за бешенные деньги. «Prankumentary, mockumentary, docu-parody are just some of the ways critics suggest it might be described» (Will Ellsworth-Jones. Banksy. The Man Behind the Wall. C. 269)? Очень милый фильм под хорошую музыку о мире стрит-арта? Да, но немного грустный в своем стебе: дважды вторичное искусство продается, профанируя таким образом не только покупателей, но и – саму идею искусства и художника…

4)​ «Поезд в Пусан» Ён Сан-хо (2016) – эпидемия злобнейших зомби стремительно захватывает Корею, действие же локализовано в поезде, как в корейском же «Сквозь снег» (проход через несколько вагонов с такой же мясорубкой). Трэш и экшн по-корейски – это все помножить на два. А вот мораль фильма для традиционного корейского общества довольно новаторская: а – меньше работать, больше времени с семьей проводить, б – коллектив не всегда прав, в – сумасшедший бомж может быть героем, а почетный член общества - сволочью.

5)​ «Побудь в моей шкуре» Дж. Глейзера (2013) – (судя по всему) инопланетянка путешествует по дорогам и барам Шотландии и утаскивает мужчин (в их роли – не актеры, а обычные люди) куда-то в черный, подземный космический океан. «Жидкое небо – 2» так вроде бы и не сняли, но «Under the Skin» с его то галлюциногенной, а то, наоборот, подчеркнуто реалистической съемкой – достойный потлач традиции. Да и минималистско-эмбиентовый саундтрек достоин внимания. А сцена со снежинками на камеру после почти тарковского жертвоприношения серьезно претендует на долгую память и жизнь на сетчатке глаза.

6)​ «Эволюция филиппинской семьи» Л. Диаса (2004) – несмотря на размер (540 минут), эпос Диаса о выживании крестьян в отсутствие какой-либо поддержки со стороны правительства или же во время переворотов оного напоминает фотографии Себастьяна Сальгадо. Фотографии, о которых поют старые народные песни.

7)​ «Страна 03» В. Сигарева (2015) – девушка Лена идет в предновогоднем Ебурге на работу в киоск (никак не дойдет, как Веничка до Кремля). Даже не очень притворяясь, что снимает новогоднюю комедию, автор «Жить», конечно, о том русском пьяном бедном хтоническом провинциальном, где та же Лена ни о Навальном, ни о «Яндексе» не слышала, ей и не нужно, у нее двоюродная сестра копчик сломала. Увлекаемая всеми встречными, во все авантюры, на все невербализированно согласная, чуть не погибающая пару раз – она символ России? Антитезис воодушевленным маршам энтузиастов прежних эпох (нарочито ностальгическая музыка звучит в фильме)?

8)​ «Отряд самоубийц» Д. Эйра (2016) – трансгуманизм шагает по планете – так называемые мета-люди бузят не только в Готэм-сити, но и везде – в роли террористов ли, наемников ли. Но антропный принцип побеждает – сражаться с ними набирают полных отморозков, но отморозков все же более человеческих. Но и их полностью людьми назвать нельзя, у парочки есть всякие спецвозможности – так что в итоге весь банк забирает принцип Нового света под названием melting pot, плавильный котел? И все народы и языки объединятся против «плохих парней»? Слишком скучная идея, а вот сиквелы, приквелы и спин-оффы «Бэтмена» становятся все отмороженней. Да и саундтрек отвязный. А еще тихая попойка посреди самого экшна, небанальные моральные выборы и лав-стори в духе Бонни и Клайда!

9)​ «Частные хроники. Монолог» В. Манского (1999) – «великолепные трущобы», «серая советская интеллигенция», «самый косой фильм», «папа редко делал в жизни правильные вещи» и прочий скепсис о советской жизни в ежегодных монологах рожденного за день до полета Гагарина среднестатистического советского человека с самого их, лет своей жизни, начала. «Насилие как форма диалога», тошнота как реакция, начавшаяся с манной каши жизнь в нее и превратилась – экзистенциализм (слово звучит также в ироническом ключе – как характеристика степени интеллектуальной продвинутости замдекана) жидкий, как минимум сто раз разбодяженный чайный гриб в трехлитровой банке под марлей. И саундтрек Айги в мажорном ключе имплицитно отсылает к фильмам Муратовой? Много ностальгического и меткого («ранец, форма… – в школу экипировали, как в армию», «смерть, кажется, раздражала советское государство», «к Богу мы относились с панибратским сочувствием», «квартира была больше, чем квартира; рестораном, публичным домом, библиотекой» и др.). Обыденность как история.





