Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 12 июня 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/sovetskaya_vlast_-_eto_ne_navsegda_42039"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42039_1361811_origina.jpg" width=206 alt="Советская власть — это не навсегда" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Anton Nossik</b></span> <span style="font-size: large;">Советская власть — это не навсегда</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Это ни в Украине не навсегда, ни в России</font></em></span></p><p>Не нужно абсолютизировать этот ментальный ужас ни с той, ни с другой стороны. У нас уже растут дети, которые родились свободными, которые не знают страха. Которых не учили лгать, чтобы выжить, начиная с детского сада. Которые, услышав, что им что-то хотят запретить, первым делом думают, как им этот запрет обойти. А не как они будут жить без любимых сайтов, сервисов, мультфильмов, игрушек. <a href="http://www.chaskor.ru/article/sovetskaya_vlast_-_eto_ne_navsegda_42039">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Не нужно абсолютизировать этот ментальный ужас ни с той, ни с другой стороны. У нас уже растут дети, которые родились свободными, которые не знают страха. Которых не учили лгать, чтобы выжить, начиная с детского сада. Которые, услышав, что им что-то хотят запретить, первым делом думают, как им этот запрет обойти. А не как они будут жить без любимых сайтов, сервисов, мультфильмов, игрушек.

Наши дети — инфантилы, индивидуалисты и эгоцентрики. Это, конечно, ужасно.

Лучше б они готовы были отдать жизнь, свою и нашу, за лишний километр Байкало-амурской магистрали.

Но вот так уж получилось, что нет, они не готовы.

Им мультики интересней. Смешарики, Лунтики, Тачки, вот это вот всё. Майнкрафт, будь он неладен.

А вот давайте всё-таки посмотрим на эту тысячу лет российской истории, этого вечного противостояния Государства и Человека, и спросим себя. Кто в этой борьбе за Государство — понятно. Путин и 38 уровней опричнины под ним. А за Человека кто? Мы, пятидесятилетние? Нет, мы-то сами про «всё сложно», it’s complicated, мы всё ищем какой-то компромисс, чтоб жить с дарконом, но в Москве. А вот у детей наших всё просто. Есть их желания, совершенно законные. А если кто мешает этим желаниям сбыться — то он просто досадная помеха. Но, слава Богу, достаточно просто быть умнее Государства, чтобы эту помеху обойти.

Быть умнее Государства — не бином, потому что там отрицательный отбор по IQ заведомо.

Если человек родился Павлом или Николаем Дуровым, ему от Государства не нужно примерно ничего.

Ни протекции, ни кумовства, ни пенсии, ни собеса.

От Государства ему нужно только чтоб оно срыгнуло в туман и не мешало делать дело.

Если Государство — Российское, и в туман срыгнуть отказывается, значит Telegram учредится в другой юрисдикции.

Только и всего.

Рано или поздно в соревновании государств эта разница в подходах проявляется.

Одному государству Павел/Николай Дуров добровольно платит налоги, другому не платит, хоть и родился в нём.

К слову сказать, и Аркадий Волож, старше меня на 2 года, тоже делает сходный выбор.

В результате у одного государства есть деньги на пенсии, собес, уборку улиц, а у другого — нет.

Соединённые Штаты с Канадой процветают, а Венесуэла с Кубой — увы. И Россия с Украиной тут по одну сторону баррикады, несмотря на территориальный спор. По одну сторону с Туркменией и Северной Кореей.

Нужно просто понимать общий исторический вектор.

Когда-то государство создавалось в силу неразвитости технологий, как инструмент коллективного выживания очень дорогой ценой.

Те времена прошли, и многие задачи, возлагавшиеся на Государство, стали по силам индивидууму.

То есть сама полезность этого института очень сильно редуцировалась. А цена, которую с нас за эту заботу требуют, выглядит вполне абсурдной.

И стало это самое Государство атавизмом, вроде червеобразного отростка прямой кишки или крайней плоти.

Это пара таких фрагментов организма, которые в лучшем случае бесполезны.

Но в червеобразном отростке иногда заводится аппендицит, чреватый смертью от перитонита, если вовремя не произвести хирургическое вмешательство, а крайняя плоть грозит фимозом, парафимозом, служит чашкой Петри для инфекций и повышает онкологические риски у полового партнёра.

То есть лучшее, что можно с этими атавизмами сделать — это их просто отсечь.

Та же фигня с Государством.

Очень сладкая в этом смысле метафора — город Вадуц, столица Княжества Лихтенштейн.

Там на центральной площади есть такой офис из одной комнатки, где вам могут испоганить загранпаспорт.

Поставить в него штамп о пересечении границы Лихтенштейна.

Потому что в реальности никакой границы у Лихтенштейна нет, и погранслужбы нет, и штамп этот можно получить только как туристический сувенир, в самом центре столицы, за деньги.

А сколько миллионов погранцов в эту минуту охраняют разные государственные границы от несуществующих угроз?

А сколько миллиардов человеко-часов мы тратим в год на очереди к пограничным стойкам в разных аэропортах, портах и на дорожных блокпостах?

А защитил ли кого-нибудь этот самый погранконтроль хоть раз от угроз реальных?

Все террористы, и 11 сентября, и домодедовские, и парижские, и питерские, и стамбульские, въехали в страну предполагаемого теракта легально, со штампом в паспорте. Ни один под колючей проволокой ночью не прополз, просто надобности такой не было, чтобы теракт совершить. То есть с единственной декларируемой задачей защиты населения погранцы не справляются вообще нигде. Ни в Нью-Йорке, ни в Москве, ни в Стамбуле, ни в Париже. А зарплату они при этом получают, и пенсию, и социальный пакет, и смотрят на простых граждан как на говно: мы вас героически защищаем, ваша жизнь в наших руках, извольте постоять лишний час в очереди, когда мы уходим на перекур в комнату для кормящих матерей (я не шучу: на прилёте в Домодедово пеленальная комната является курилкой для погранслужбы, там на полу их бычков по щиколотку, а вход строго по бэджу ФСБ).

И судьба всех этих погранцов ждёт в точности такая же, какая уже постигла телеграф.

Контора на центральной площади Вадуца останется, со штатом в одну улыбчивую барышню, а стойки в аэропортах, охраняемые миллионами неулыбчивых мужчин в форме, отомрут.

Это не пророчество, потому что я не пророк.

Это констатация процессов, которые любой из нас видел собственными глазами, путешествуя.

Пришла Маргарет Тэтчер, и не стало погранконтроля на выезде из Великобритании. Уезжаешь — ехай нахуй, нам без разницы.

Пришёл Евросоюз, и не стало погранконтроля на вылетах и въездах из любой европейской страны в любую.

Была граница, со строгими ребятами в униформе, и не стало той границы. Никто не заплакал.

А там, где ненужные институты искусственно сохраняются, в них заводится порча, по-латыни corruptio.

Как в аппендиксе или крайней плоти.

Рано или поздно эта коррупция становится единственным, что мы знаем об этих институтах.

Опять же, горячий привет аппендиксу. Про него знают только те, кто перенёс аппендицит — и, как следствие, аппендэктомию, хирургическое удаление отростка.

С кем такого ещё не было, тот даже не представляет себе в общем случае, где у него тот отросток, как он выглядит, откуда взялся, зачем нужен.

Вот какой-нибудь Роскомнадзор — он такой же червивый отросток.

Мы знаем кабинеты, которые он занимает на Китай-городе, знаем фамилии людей, комментирующих его бездарную суету, знаем три кнопки, с помощью которых его блокировки обходятся. Догадываемся, что на содержание этой паразитической структуры уходят миллионы, которых так не хватает здравоохранению.

Рано или поздно Роскомнадзор будет ликвидирован ввиду бесполезности и бессмысленности.

Забудутся все его реестры.

Точно также забудутся все украинские проскрипционные списки — книг, сайтов, сериалов, фильмов, мультфильмов.

Украина станет Европой, а в Европе власть не запрещает гражданам смотреть Лунтика, Смешариков и «Белую гвардию».

Порошенко думает, что будет наоборот: Украина научит Европу цензуре совкового образца. С приёмом Украины в ЕС голландские полицейские начнут контролировать, какие книги читают голландские дети, и на каких сайтах они смотрят мультики.

Порошенко ошибается.

Такого не будет.

Будет другое: сами украинцы иссекут этот гнилой, поражённый коррупцией, совковый аппендикс, состоящий из президента-олигарха, его кума-министра Стеця, из депутатов, принимающих в 2017 году цензурные законы. Избавятся от судьи, готового нарисовать приговор в 42 месяца тюрьмы за ролик в YouTube. И вступят себе спокойно в Европу, как это за четверть века до них сделали эстонцы, латыши и литовцы, которым сегодня безвизов не только ЕС, но и США.

И в России тоже такое случится однажды. Не вечно же дочке Пескова делиться рецептами благоустройства Москвы из Парижа, а владельцу ВКонтакте — сраться с московским обидчиком из территориальных вод Италии. Рано или поздно власть в России получат те самые инфантилы, индивидуалисты и эгоцентрики, которым с рождения привычно, чтоб вокруг была свобода, вместо удушливых анальных скреп.

Доживём ли мы с вами до этого, дорогие читатели, я не знаю.

Если не будем чесаться, то, наверное, не доживём.

Зато утешимся сознанием, что это не навсегда, а лишь до тех пор, покуда живы советские люди.

Такие, как мы.

Которым проще выучить три кнопки для обхода цензуры Роскомнадзора, чем оторвать жопу от стула и снести это цензурное ведомство.

Слава Богу, наши дети в этом вопросе лучше нас.

И это наша заслуга, которой мы можем гордиться.

Да, любимый Лёва, когда я тебя ругаю — на самом деле, я тобою горжусь.

Если мне не нравится твой инфантилизм, индивидуализм и эгоцентризм — то лишь потому, что я всё ещё совок, а ты уже нет.

Жги их, Лёва. Твои хотелки главней «высших интересов Государства».

Это самое Государство — твоя обслуга и прислуга.

Ставь его на место.

Источник: dolboeb.livejournal.com





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