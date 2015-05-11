Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/sovetskaya_shkola_seksa_42451"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42451_49a804e7b79ff3b77dd4febcc61b6e2.jpg" width=206 alt="Советская школа секса" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Екатерина Астафьева, <a href=http://diletant.media/articles/37176485/>diletant.media</a></b></span> <span style="font-size: large;">Советская школа секса</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">От пуританских брошюр до подпольной эротики</font></em></span></p><p>«В СССР секса не было!» – эта громкая фраза, кажется, стала настоящим лозунгом прошлого столетия в умах современников. Правде она не соответствует – как-то ведь появлялись на свет миллионы советских граждан. Только вот набираться опыта им было негде: государство предлагало лишь пуританские брошюры со стыдливыми «пестиками-тычинками», а эротическую литературу с трудом привозили из-за рубежа. <a href="http://www.chaskor.ru/article/sovetskaya_shkola_seksa_42451">Подробнее</a></p><br clear="all" />





«В СССР секса не было!» – эта громкая фраза, кажется, стала настоящим лозунгом прошлого столетия в умах современников. Правде она не соответствует – как-то ведь появлялись на свет миллионы советских граждан. Только вот набираться опыта им было негде: государство предлагало лишь пуританские брошюры со стыдливыми «пестиками-тычинками», а эротическую литературу с трудом привозили из-за рубежа.

Черным по белому

Официальное сексуальное просвещение в СССР, как ни удивительно, существовало. Чаще всего оно ограничивалось небольшим текстом о размножении в школьном учебнике, время от времени, правда, выпускавшимся из программы, или словарной статьей в энциклопедии. Найти их было даже в библиотеке непросто, а секс в них представлялся лишь способом зачать ребенка. Супружеский долг и чистая любовь — отношения полов, по мнению авторов поучительных статей, вовсе не должны были приносить удовольствие. Формально секспросветом занимались также районные службы «Брака и семьи» и ЗАГСы.

Отношение к сексу в стране Советов менялось со временем. В 1924 вышла в свет работа психолога Залкинда под названием «Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата». «Половой подбор должен строиться по линии классовой революционно-пролетарской целесообразности. В любовные отношения не должны вноситься элементы флирта, ухаживания, кокетства и прочие методы специально-полового завоевания», — гласит девятая заповедь. Бытовал в те времена и лозунг «Комсомолка не должна отказывать комсомольцу, иначе она мещанка».

В обществе в 20-е годы пользовалась популярностью так называемая «теория стакана воды», согласно которой удовлетворить сексуальную потребность должно быть так же просто, как выпить стакан воды. Ленин, правда, эту теорию не одобрял. В одном из писем Кларе Цеткин он заявил: «От этой теории «стакана воды» наша молодёжь взбесилась, прямо взбесилась. Она стала злым роком многих юношей и девушек. Приверженцы её утверждают, что это теория марксистская. Спасибо за такой «марксизм».

За свободными 20-ми годами последовали пуританские 30-е, когда разговоры о сексе стали считаться чем-то постыдным. Так в обществе закрепилась мысль о том, что заниматься любовью ради удовольствия — плохо, и стоит об этом помалкивать. Вплоть до 80-х годов секс так и оставался своеобразным табу, достойным лишь стыдливых перешептываний. Только с приходом перестройки в СССР началась сексуальная революция, хотя, конечно, не такая активная, как на западе.

Сексуальный ликбез

Почерпнуть информацию о сексе можно было из многочисленных брошюр. Для детей издавались тоненькие книжки, объясняющие на примере пестиков и тычинок, как появляются дети. Были среди них и вполне серьезные, которые даже рассказывали о методах контрацепции. Отдельным тиражом выходили брошюры об онанизме. В одной из них, например, перечислялись причины этого явления — раннее половое созревание, глисты или туберкулез. Особой удачей считалось привезти из заграничной командировки иностранные брошюры или журналы, где наглядно и ярко демонстрировались разнообразные позы и давались советы как мужчинам, так и женщинам.

В неофициальном приложении к брошюре «О самом интимном» вышла подборка из нескольких десятков поз, способных разнообразить половую жизнь супругов. В предисловии цитировались письма читателей, которые жаловались на интимную жизнь и просили помощи. Приводилась и цитата из письма пенсионерки из Ростова-на-Дону: «Как вам не стыдно! Надо работать, детей рожать, а не заниматься безобразиями!».

Не как все

Подобные осуждения нередко приходилось выслушивать женщинам, не скрывающим свою сексуальность. В гулящие девки начинали записывать еще в школе, если девочка приходила в слишком короткой юбке или, того хуже, накрашенная. Даже простые капроновые колготки или лак на ногтях могли стать причиной унижений. Из причесок были разрешены только косы, никаких хвостов и уж тем более распущенных волос. Провинившихся учениц отправляли домой переодеваться, а иногда и заставляли смывать косметику при всем классе. Самым большим кошмаром была школьная форма — неудобная, в которой холодно зимой и жарко летом. Зимой приходилось надевать под платье рейтузы, а затем переодеваться у всех на виду — отдельных раздевалок для этого не было.

Крой форменной одежды остался еще с дореволюционных времен, платья для девочек были утверждены в 1896. Школьную форму в СССР ввели в 40-х годах. Лишь в 60-х годах XX века форму немного модернизировали, но одежда скорее была идейным инструментом, чем украшала учениц.

Женская сексуальность в те времена считалась чем-то грязным и запретным. Образование по этой части в школах хромало. Девочкам, у которых начинались менструации, не торопились объяснить, что происходит с их телом. Говорить об этом школьницы стеснялись, но вот преподаватели почему-то не смущались, во всеуслышание отчитывая девочек за прогулы в такие дни. Женская гигиена в СССР сильно отличалась от современной. Первые настоящие самоклеящиеся прокладки появились только в 70-х годах, до этого использовали ватные или марлевые аналоги, которые нужно было менять гораздо чаще.

Киномания

Поднабраться сексуального опыта за просмотром фильмов в СССР было непросто. Сцены интимного характера из многих лент вырезали: в знаменитой «Волге, Волге» запретили показывать на экранах даже поцелуй. Но советские граждане не унывали, и с появлением видеомагнитофонов стали привозить из-за границы фильмы, запрещенные в Советском Союзе. «Греческая смоковница», «Эммануэль», «Калигула» считались вершиной эротического киноискусства. К закату СССР даже начали выпускаться самодельные порнографические киноленты, за распространение которых можно было ответить перед законом.

Книжки с картинками

Популярностью пользовались и эротические открытки, которые открывали советским жителям мир невиданных позиций и приемов. Многие из них привозили из-за границы. Некоторые изготовляли прямо в Советском Союзе — разумеется, подпольно. Качество у них было далеко не лучшее, но советские жители были рады и им. Такие картинки прекрасно дополняли эротические рассказы, ходившие по рукам в самодельных перепечатках. Анонимное произведение «Баня» волновало умы советских граждан. Авторство приписывается нескольким писателям, от Алексея Николаевича Толстого до Николая Семеновича Лескова.

Из уст в уста

Можно было прочитать все книжки и брошюры, перелистать журналы и пересмотреть кино, но старое доброе сарафанное радио все равно ничем не заменить. Подростковые перешептывания на перемене в школе или техникуме давали пищу для размышлений неокрепшим умам. Советы от более опытных подруг выслушивались за чашкой чая и тщательно конспектировались простым карандашом на клочке бумаги. С молодоженами перед свадьбой нередко проводили серьезные разговоры, где объясняли, что к чему. Такие беседы обычно были задачей родителей, но иногда помогали другие близкие родственники или семейные врачи.

Секспросвет сегодня

Перед современными искателями сексуального опыта простирается целое море возможностей. Изучение традиционных и экзотических сексуальных практик, мастер-классы по стриптизу и курсы по анализу психологической стороны интимных взаимоотношений — больше не нужно доставать обучающие фильмы из-под полы и тайком шептаться с друзьями. В некоторых институтах и академиях даже проходят факультативы по сексологии. Сексуальному образованию посвящаются некоторые программы на телевидении и в интернете. Сегодня о сексе в России можно говорить во всеуслышание.

Однако в эпоху эротических рассказов и бесплатного порно бывает трудно отличить настоящие обучающие материалы от тех, что дают лишь иллюзию опыта. Сегодня женщины нередко обращаются в тренинг-центры, которые предлагают освоить различные техники секса. Получение удовольствия и возможность наладить гармоничные отношения с партнером теперь в приоритете. Одним из ярких примеров экспертов, предлагающих широкий спектр подобных курсов и воркшопов, является тренинг-центр «СЕКС.РФ». Например, для выросших в СССР женщин полезным окажется тренинг «Секс в красивом возрасте». В этом особенность современного сексуального просвещения — заветам Владимира Ильича «Учиться, учиться и еще раз учиться!» продолжают следовать не только молодые и неопытные, но и уже состоявшиеся люди.

Источник: diletant.media





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