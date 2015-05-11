Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 10 февраля 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/sotsialnye_roboty_vysokie_tehnologii_protiv_odinochestva_41494"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41494_9689672b578a09e69340937d7587628.jpg" width=206 alt="Социальные роботы: высокие технологии против одиночества" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Олег Бочарников, <a href=https://newtonew.com/discussions/sociable-robots-and-human-loneliness>newtonew.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Социальные роботы: высокие технологии против одиночества</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как изменится человеческое общение в будущем и смогут ли роботы спасти людей от одиночества и покинутости</font></em></span></p><p>Роботы-сиделки, роботы–домашние помощники, даже роботы-жёны и сексуальные партнёры — всё это, кажется, ждёт нас в ближайшем будущем. Люди всё меньше озабочены идеей о восстании злобных и кровожадных машин и всё больше стремится сделать роботов своими друзьями. По некоторым оценкам, уже к 2020 году на планете будет около 100 миллионов личных роботов и «следующие пять лет заложат основы для фундаментальных изменений, которые могут внести роботы в наш дом и повседневную жизнь». <a href="http://www.chaskor.ru/article/sotsialnye_roboty_vysokie_tehnologii_protiv_odinochestva_41494">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Роботы-сиделки, роботы–домашние помощники, даже роботы-жёны и сексуальные партнёры — всё это, кажется, ждёт нас в ближайшем будущем. Люди всё меньше озабочены идеей о восстании злобных и кровожадных машин и всё больше стремится сделать роботов своими друзьями. По некоторым оценкам, уже к 2020 году на планете будет около 100 миллионов личных роботов и «следующие пять лет заложат основы для фундаментальных изменений, которые могут внести роботы в наш дом и повседневную жизнь».

Впрочем, громкие заявления делать пока рано. Эти сто миллионов состоят в основном из роботов-уборщиков и автоматических пылесосов. Но последние разработки обещают нечто гораздо большее. Роботы уже сегодня ухаживают за постояльцами в некоторых домах престарелых, становятся домашними питомцами и помощниками по хозяйству в сотнях семей (особенно часто это происходит в Японии и Западной Европе). Это так называемые социальные роботы, или роботы-компаньоны — машины, способные имитировать человеческое или животное поведение.

Машины, которые могут вызывать сочувствие и привязанность. Машины, назначение которых в том, чтобы скрашивать человеческое одиночество.

Люди в развитых странах стремительно стареют и становятся всё более одинокими. К примеру, в скандинавских странах примерно 40% домохозяйств сегодня состоят всего из одного человека. То есть в типичной шведской квартире мы встретим одиночку почти с той же вероятностью, что и семью. Люди всё чаще самостоятельно выбирают одинокий образ жизни, предпочитая не связывать себя долговременными отношениями, чтобы найти больше места и времени для самих себя.

Реклама недавней японской разработки — цифровой домашней хозяйки с внешностью героини аниме. Источник: youtube.com

Американский социолог Эрик Кляйненберг в своей книге «Жизнь соло» по этому поводу отмечал: Массы людей решились на этот социальный эксперимент потому, что в их представлении такая жизнь соответствует ключевым ценностям современности — индивидуальной свободе, личному контролю и стремлению к самореализации. Жизнь в одиночестве даёт возможность делать то, что мы хотим, когда мы этого хотим и на условиях, которые мы сами устанавливаем. Такое существование освобождает от необходимости учитывать требования и желания нашего партнёра, позволяет сконцентрироваться на том, что важно для нас самих. Но далеко не все выбирают такой образ жизни добровольно и самостоятельно. Развитие гигиены и медицины не только продлило жизнь миллионам людей, но и сделало их более одинокими. Пожилых людей становится всё больше, и всё чаще о них некому позаботиться. Информационные технологии позволяют общаться с кем угодно на большом расстоянии, но всё чаще заставляют нас остаться перед экраном, вместо того чтобы общаться друг с другом в так называемом «реальном мире». И социальные роботы, кажется, всего лишь ещё одно звено в этой цепи. Смогут ли они прийти современным одиночкам на помощь? Социальные роботы должны уметь распознавать и изображать человеческие эмоции, адаптироваться к поведению человека и менять свои собственные шаблоны поведения. Некоторых роботов уже сейчас можно «воспитывать»: они постепенно меняются и формируют свои черты характера в зависимости от того, как вы с ними обращаетесь. Они могут быть общительными и замкнутыми, игривыми и спокойными. Кроме того, робот должен уметь отличать одного человека от другого. Одно дело — отношения с владельцем, другое — со случайным гостем или прохожим. Такой робот должен быть похож на человека, а люди — страшно разборчивые существа. Мы учитываем предыдущие поступки своих знакомых и обращаемся с ними по-разному. Если тостеру плевать на вашу индивидуальность, когда он поджаривает хлеб для завтрака, то социальный робот на то и социальный, чтобы учитывать различия между вами и всеми остальными. Для этого ему понадобится «теория ума» — умение моделировать психическое состояние человека и предсказывать его будущие поступки. В реальности роботы пока очень далеки от этих умений. Они могут говорить, планировать ваше расписание, напоминать о приёме лекарств или назначенных встречах, быть компаньонами по играм или исполнять танцы — порой намного лучше, чем это делают люди. Но сочувствия вы от них точно не дождётесь. Роботы ничего не чувствуют. Поэтому правильнее было бы сказать, что социальными качествами робота наделяем мы сами. Наша психика устроена так, что мы легко принимаем кажущееся за действительное. Розовый круг, убегающий от красного треугольника, мы легко представляем в виде испуганной невинной жертвы (см. известный эксперимент Хайдер-Зиммель). Наделить человеческими качествами разумные машины, конечно же, ещё легче. Учёные называют это естественной склонностью к антропоморфизации. Из-за этой склонности, к примеру, мы представляем Бога в виде седовласого старика, верим в сглаз или приписываем будильнику самые злобные намерения, когда он будит нас наутро после вечеринки. Недавно психологи из Чикагского университета выяснили, что одинокие люди чаще и сильнее очеловечивают животных и технологические устройства, чем люди, которым и так есть с кем поговорить. Авторы исследования отмечают, что такое человеческое отношение к «нечеловекам» может плохо кончиться: Хотя антропоморфизация — один из наиболее творческих подходов к удовлетворению потребности в общении, трудно заводить близкие отношения с неодушевлённым предметом. Такой компенсаторный механизм может мешать одиноким людям делать рискованные, но потенциально более перспективные, шаги к отношениям с другими людьми. — Дженнифер Бартц профессор психологии из Университета Макгилла Психологи, которые исследовали взаимодействие людей с чат-ботами (например, со знаменитой ELIZA, имитирующей поведение психотерапевта), отмечали: при разговоре с роботами люди стремятся поддерживать иллюзию живого общения, даже если знают, что общаются, в сущности, сами с собой. К примеру, задавать «правильные» вопросы, чтобы не вгонять несмышлёного бота в ступор. Что касается настоящих, а не виртуальных роботов, лучше всего исследованы взаимоотношения искусственных компаньонов и пожилых людей, оказавшихся в домах престарелых. В целом учёные признают, что роботы-компаньоны улучшают общее самочувствие и уменьшают чувство одиночества (см. мета-анализ, суммирующий результаты 43 исследований). В одном сравнительном исследовании психологи выяснили, что милые и пушистые роботы-тюлени становятся предметом разговора с другими постояльцами даже чаще, чем настоящие собаки, и привлекают к себе больше внимания. Посмотрите, как Нил Деграсс Тайсон обнимается с роботом по имени Пеппер. Источник: youtube.com





Может быть, роботы делают нас менее одинокими просто потому, что заставляют больше общаться друг с другом?

Но люди, которые живут не в домах престарелых, а в собственной квартире, тоже реагируют на роботов-компаньонов положительно. Более того, они сильно к ним привязываются и порой предпочитают общаться с роботом, вместо того чтобы взаимодействовать с людьми. Психологи обычно отдают модель робота добровольцу, согласившемуся поучаствовать в исследовании, на несколько недель, а в конце этого срока забирают её обратно. И здесь им часто приходится столкнуться с трудностями.

Робот становится для человека «своим». Он уже не хочет с ним расставаться.

Попробуем подумать: что же такого соблазнительного в общении с роботом? Они же, в конце концов, неживые и ничего не чувствуют! Дело тут не только в антропоморфизации. Роботы, кроме всего прочего, более послушны и ненавязчивы. Они не будут грузить вас своими проблемами, когда у вас и своих проблем хватает, а просто приготовят кофе или дадут себя обнять. И не так важно, что эти объятия будут немного отдавать запахом силикона. Перед людьми ты всегда уязвим, но перед бесчувственным роботом можешь быть самим собой.

История японской собаки Айбо. Их прекратили выпускать с 2006 года, а вскоре закрыли и все ремонтные центры. Когда запчасти закончатся, собаки будут умирать навсегда. Источник: youtube.com





В ходе нашумевшего исследования 2006 года выяснилось, что примерно четверть американцев не имеют друзей, с которыми они могли бы поделиться своими переживаниями и мыслями — это почти в полтора раза больше, чем в конце XX века, причём одинокие люди словно бы «заражают» своим одиночеством других. Неизвестно, проводились ли такие масштабные исследования в России, но есть основания полагать, что результаты не слишком бы отличались, несмотря на все усилия по пропаганде «традиционных семейных ценностей».

Поэтому неудивительно, что человечество надеется на роботов как на социальных партнёров и компаньонов. Общение с людьми может быть слишком утомительным и слишком часто заставляет чувствовать себя неуверенно. Антрополог Шерри Таркл из MIT, годами исследовавшая отношения между новыми технологиями и человеком, пишет в своей книге «Совместное одиночество»:

Технологии могут быть соблазнительными, если они избавляют нас от чувства собственной уязвимости. Как выясняется, мы и правда весьма уязвимы. Мы одиноки, но страдаем боязнью близости. Виртуальные связи и социальные роботы могут предложить иллюзию товарищества без дружеских обязательств.

Но фундаментальную потребность человека в живом общении, потребность выйти за пределы собственного «я» роботы удовлетворить всё-таки не могут. Они могут быть хорошими помощниками, неплохими сиделками и домашними питомцами, но вряд ли станут настоящими друзьями.

В фильме «Она» Спайка Джонса одинокий писатель влюбляется в новейшую операционную систему по имени Саманта. У них завязываются отношения, но в конце концов герой выясняет, что Саманте интереснее общаться с другими операционками: люди только мешают их непрерывному развитию. И тогда люди остаются одни. Человеческие проблемы нам приходится решать самим, ведь у роботов есть свои, более важные занятия.

Источник: newtonew.com





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