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Ольга Валяева, valyaeva.ru   пятница, 23 декабря 2016 года, 09.00

Сосуд взаимного недовольства
Раздражение и еще 5 этапов деградации семьи


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Когда мужчина – ни рыба ни мясо


«Чтобы привлечь мужчину, умная женщина качает попу»




«Когда женщина перестает доверять мужу, она сразу начинает искать другую точку опоры – и чаще всего в своей голове. Некий идеал мужчины, который смог бы сделать ее счастливой. Это может быть папа, брат, бывший мужчина или коллега с работы. Чаще всего на этом уровне физической измены нет. Но сам факт измены уже присутствует. Мысленно жена ставит крест на своем муже, считая, что он не лучший вариант для нее».

Первая стадия. Раздражение.

Сильное беспокойство, все раздражает. Жена становится нервной, начинает взрываться по поводу и без. Эту стадию проходят все пары в период притирки.

Откуда возникает раздражение? Так как в таких семьях у мужчины нет веры, то нет и цели в жизни. Его жизнь становится монотонной рутиной – работа-дом-работа-дом-рыбалка. Женщину это раздражает, потому что любая женщина всегда хочет развития (но чтобы кто-то это сделал за нее, а она расскажет как). Мужчина же не понимает, почему жена недовольна – все для нее делаю, работаю, не гуляю…

Замкнутый круг первого уровня – он ни во что не верит и никуда не стремится. Она перестает ему доверять и раздражается. Ее недоверие усиливает его безверие.

Что на этом этапе может женщина? Научиться доверять своему мужу, какой бы путь он ни избрал.

И дальше у них три пути. Кто-то начинает развивать отношения – и восстанавливает гармонию. А кто-то сразу разбежится, испугавшись трудностей. И пойдут дальше искать счастье и принца. Есть те, кто понимают, что развод не выход. Но развивать отношения не умеют. Поэтому они остаются и терпят. Но если они не развиваются, то переходят ко второй стадии разрушения семьи.

Вторая стадия. Агрессия мужа и скрытность жены.

Когда мужчина ни во что не верит, женщина постепенно теряет к нему доверие. Она не может полностью быть откровенной с ним, не может надеяться на женское счастье. Потому как по-настоящему счастливой женщина становится там, где может открыть свое сердце.

Когда женщина перестает доверять мужу, она сразу начинает искать другую точку опоры – и чаще всего в своей голове. Некий идеал мужчины, который смог бы сделать ее счастливой. Это может быть папа, брат, бывший мужчина или коллега с работы. Чаще всего на этом уровне физической измены нет. Но сам факт измены уже присутствует. Мысленно жена ставит крест на своем муже, считая, что он не лучший вариант для нее.

Мужчина же это чувствует. Даже если об этом не говорится. Он ощущает эту женскую измену на тонком уровне, и его это выводит из себя. Он становится очень агрессивным, потому как не понимает, что происходит. Жена не открывает ему сердце, потому что в сердце находятся мысли о другом мужчине. А муж не может понять поведения жены. Что бы он ни сделал – это не так. Потому что папа делал иначе. Или потому что бывший мужчина никогда не дарил ей букеты менее чем из 21 розы. Или потому что старший брат всегда мыл посуду.

Мужчина по природе не телепат. Поэтому жена, открывая сердце, облегчает ему жизнь. Он успокаивается, зная, о чем она думает и чего хочет. Когда он этого не знает – то жена становится котом в мешке. Бомба замедленного действия, которая может рвануть в любой момент.

Скрытность жены увеличивает агрессивность мужа, а агрессия со стороны мужа увеличивает скрытность жены. Это становится замкнутым кругом, который должен разорвать кто-то один. Если мы говорим о нас, женщинах, то на этой стадии нужно учиться открывать мужу сердце, как бы сложно это ни было.

Третья стадия. Жадность мужа и ложь жены.

Когда жена перестает быть верной своему мужу – даже в уме – постепенно он становится скупым и мелочным. Он просто не хочет ничего вкладывать в «чужую» женщину. Хотя мужчина эти мысли и не озвучивает – он все это чувствует. Что его жена ему не принадлежит, что его сравнивают, препарируют. Тогда зачем ради нее стараться и в нее вкладываться?

А жена, которая сталкивается с мелочностью мужа, начинает лгать. Начиная с простых вещей – стоимости ее платья или детских сапог. Дальше она может его обманывать в том, куда она собирается и зачем. У нее появляются свои «заначки» — и тут женщины гораздо изобретательнее мужчин!

Я помню одну женщину, которая всю одежду мужу и детям покупала в Second-hand. Еще какую-то часть брала у знакомых, которым она уже не нужна. Дальше она приделывала клейкие ценники и сочиняла стоимость «новой» рубашки. Разницу между тем, что дал муж и реальными тратами, складывала в свою кубышку. Кубышка хранилась у нее в офисе, в тайном ящике стола.

Муж этот обман чувствует, хоть объяснить это трудно. Поэтому он вообще перестает давать жене деньги. Начинает контролировать каждую копейку. От чего жена становится еще более жадной и еще больше лжет.

Снова замкнутый круг – уже третьего уровня. Разорвать его можно опять же, обратив внимание на свои недостатки.

Для женщины рецепт в том, чтобы говорить мужу правду. Даже если правда не очень приятная. И начать учиться быть довольной тем, что у нее уже есть. Научиться благодарить мужа за то, что он уже дает ей.

Четвертая стадия. Жестокость мужа и зависть жены.

На этом этапе муж переходит все границы. Он уже ругается матом – и на жену, и на детей. Он может начать поднимать руку на них и другими способами проявлять свою жестокость.

А жена в это время, потеряв веру в собственное счастье, становится сплетницей. Она начинает жить чужими жизнями, пытается всем насолить, всем завидует. Особенно тем, у кого семейная жизнь складывается лучше. Она постоянно всех критикует – и мужа в том числе.

Зависть женщины словно разжигает в нем жестокость каждый раз – и остановиться невозможно.

В этой ситуации прогресса достичь сложнее, потому что каждый из супругов уже находится в иллюзии, что виновата только вторая сторона. Жена думает, что муж ее тиран, а она – Белоснежка. Муж же считает, что жена – змея подколодная, которую он на груди пригрел.

И самое сложное на этой стадии – увидеть свой недостаток, чтобы начать его менять. Для женщины здесь нужно встретиться со своей завистью. И научиться не только не критиковать других, но и начать искать в других людях хорошее. Учиться желать другим счастья, бескорыстно служить и помогать. Это потребует много времени, потому что семья уже в глубокой яме. Но вылезти из нее можно.

Пятый этап. Придирки мужа и грубая речь жены.

Как только речь жены становится грубой – это первый звонок о глубокой деградации отношений. Ругательства из женских уст, оскорбления и мат – это сразу пятая ступень семейного кризиса.

Мужчина же становится недовольным по всем статьям. Если раньше он мог молчать, на что-то ему было все равно, то сейчас он придирается. Он ищет недостатки жены (а искать особенно долго их не нужно – все на поверхности). И постоянно ей указывает на эти недостатки – говорит ей о ее лишнем весе, о том, что она плохо готовит и так далее.

Для женщины услышать такое от мужа – это всегда больно. Здесь она уже не может сдерживаться – и впадает в гнев. Начинает его оскорблять, они ругаются часто и очень бурно.

И снова замкнутый круг – чем грубее речь женщины, тем придирчивее муж. Значит, стоит снова посмотреть в свой огород – и начать его пропалывать от сорняков. На этой стадии сорняки – речевого плана. Следить за тем, что говоришь и как. Перестать ругаться и оскорблять.

Шестой этап. Муж неудачник и страхи жены.

На этом этапе семья обычно теряет все – друзей, работу, деньги, имущество. Мужчина полностью растоптан, он чувствует себя неудачником. У него развиваются глубокие депрессии, начинаются серьёзные проблемы с алкоголем. На этой же стадии он может внезапно умереть.

Жена также деградирует. Теперь у нее нет сил даже на то, чтобы мечтать о другой жизни. Она боится, что без мужа будет еще хуже. И даже если сейчас они живут очень плохо – например, он пьет и бьет ее, она не уходит. На этой стадии она еще и начнет пить вместе с ним. Алкоголь на женщину действует еще губительнее – ее регресс происходит быстрее. Она может стать легкодоступной из страха остаться одной.

С этой стадии чаще всего не выбираются. Эта яма уже такой глубины, что даже света белого наверху не видно.

Но раз вы здесь, скорее всего, ваши дела не так плохи. И возможно, сейчас у вас проблемы на уровне первых четырех стадий.

Чем раньше мы начинаем осознавать свою ответственность за происходящее и менять себя самостоятельно, — тем проще и легче нам вернуть в семейные отношения любовь и радость.

Источник: cluber.com.ua




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Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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