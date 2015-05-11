Подписаться на обновления
17 апреляПонедельник

usd цб 56.2945

eur цб 59.7791

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
ЗОЖ  Диета  Медицина  Народная медицина  Психология  Духовность  Практики  Экология  Хобби  Проблемы
старения  Аптекарский огород 
Михаил Иванов   понедельник, 17 апреля 2017 года, 16.00

Сон — залог производительности
12 привычек, которые помогут улучшить ваш сон


Источник: Gettyimages
   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Как побороть бессонницу


Сны и откровения




«Хороший сон означает хороший бизнес». Джеймс Свонвик (James Swanwick), писатель, предприниматель и соучредитель Swanwick Sleep, рассказывает о важности сна и о том, как его улучшить несколькими простыми шагами.

Сон очень важен для высокой производительности. Глубоко внутри это все знают, но именно сном мы пренебрегаем в первую очередь во время периодов высокого стресса и занятости. Для человека важен крепкий сон, и особенно это касается предпринимателей, которым бывает необходимо преимущество в один процент перед конкурентами.

Если вы читаете это за третьей утренней чашкой кофе, то будьте внимательны. Вот 12 советов, которые помогут наладить дневной режим, улучшить сон и взять полный контроль над жизнью и бизнесом.

1. Носите очки для защиты от синего света.

Большинство из нас знает, что смотреть на яркие дисплеи перед отходом ко сну нежелательно. Но кто добровольно откажется от смартфонов, компьютера и телевизора в вечернее время? Не я.

Вы можете пользоваться электроникой и одновременно улучшать ваш сон, если будете носить очки для защиты от синего света (например, сделанные моей компанией). Они блокируют искусственный синий свет от экранов, который подавляет гормон сна, мелатонин. Ваше тело естественно подготовится к глубокому восстанавливающему сну, благодаря чему утром вы проснетесь более сосредоточенным и полным энергии.

2. Приучите себя к утренней рутине.

Используйте световой будильник, чтобы просыпаться в одно и то же время (в идеале за 90 минут до работы). Не бросайтесь сразу проверять почту или сообщения: сейчас вы не в состоянии хорошо их понять. В это время ваш гормон стресса, кортизол, на пике своей активности.

Не трогайте сообщения в период от 15 до 90 минут после пробуждения, пока полностью не проснетесь и не позавтракайте. Если вам понадобится зарядка для ума, поиграйте в Lumosity, почитайте книгу или послушайте подкаст.

3. Делайте утреннюю зарядку.

В Аппалачском университете выяснили, что утренние упражнения способствуют лучшему сну по ночам. Те, кто выполнял зарядку в 7 утра, спали дольше и крепче, чем те, кто тренировался в 13 или 19 часов.

Не нужно истощать себя сверхинтенсивной тренировкой; достаточно выполнить упражнения для разминки или йоги. Если расстояние не является проблемой, то ходите пешком или ездите на велосипеде до работы.

4. Чаще бывайте на солнечном свете.

Наукой доказано, что получение необходимой дозы солнечного света положительно сказывается на сне. Солнечный свет повышает уровень серотонина, настраивает биологические часы на дневное время, улучшает бдительность и производительность. Выпейте утреннюю чашку кофе на солнце или свежем воздухе, это будет правильным началом дня.

5. Обустройте рабочее место.

Если в вашем офисе мало естественного света, постарайтесь занять место у окна. Если это не удастся, купите лампу дневного света и увлажнитель для очистки воздуха. Выйдите на 15-минутную прогулку после обеда, чтобы насытить тело солнечным светом. Когда тело находится на солнечном свете, оно настраивает ваши биологические часы на дневное время, за счет чего улучшается бдительность и эффективность.

6. Не принимайте алкоголь.

Алкоголь может помочь заснуть быстрее, но он также нарушает часы сна. Ваш мозг и тело не восстановятся полностью, если вы пили. Попробуйте не принимать алкоголь в течение 30 дней и увидите, что ваш сон стал лучше.

7. Не перевозбуждайтесь вечером.

Не употребляйте кофеин как минимум за шесть часов за сна: именно столько времени требуется, чтобы кофеин вышел из организма.

Постарайтесь не отвечать на письма и сообщения перед сном, этим вы рискуете оказаться в стрессовой ситуации, из-за которой мозг будет беспокойно работать всю ночь. Дайте окружающим понять, что вас нельзя тревожить 24/7 и что вы проверяете почту только три раза в день. Все это примут как данное, а вдобавок они всегда могут отправить SMS, если дело действительно важное. Как вариант, настройте электронного помощника так, чтобы он отправлял вам сообщение на WhatsApp, если пришло важное письмо.

Оставьте энергичные видеоигры и фильмы с объемным звуком на выходные. Уберите любые объекты раздражения из комнаты, как беспорядок, захватывающие книги, кричащие картины или материалы по работе.

8. Приучите себя к вечерней рутине.

Упражнения с малой нагрузкой, вроде плавания, помогают очистить разум после насыщенного событиями дня. Понизьте освещение дома (перейдите на менее мощный источник света, вроде свечей или ламп). Переведите копошащиеся после трудного дня мысли на бумагу. Пользуясь случаем, составьте список дел на следующей день или напишите, за что вы благодарны.

Соберите сумку, чтобы этого не пришлось делать утром. Возможно, стоит погладить одежду, приготовить обед или убраться в доме — так вы избавите себя от любых тревожных мыслей перед сном. Стоит подумать и о медитациях.

9. Принимайте витамины с магнием.

Магний — минеральное вещество с антистрессовым эффектом, которое оказывает положительное влияние на сон. Недостаток магния является вторым в списке дефицитных веществ в организме в развитых странах и это может привести в том числе к бессоннице. Глицинат магния, который можно купить в аптеке, хорошо усваивается. Как вариант, можно использовать магниевый спрей или ванны с магнезией.

10. Обустройте спальню.

Человек лучше спит в темноте. Наши предки просыпались, работали и спали в зависимости от солнца, так как в те времена в момент наступления темноты ничего не оставалось, кроме как спать. Источники света в комнате могут нарушить фазы сна, поэтому избавьтесь от часов с цифровым дисплеем или заведите будильник с регулятором силы света.

Заклейте изолентой яркие светодиоды. Купите светоизолирующие шторы. Повесьте светоизолирующий материал с застежкой на окна или наденьте маску для сна. Поддерживайте в комнате оптимальную температуру до 20 градусов по Цельсию.

11. Поддерживайте чистоту в спальне.

Предупреждаю: этот абзац лучше не читать во время еды. В одежде, коврах и постельном белье живут пылевые клещи. Им нравятся теплые места, и они питаются вашей мертвой кожей. Вы можете спать на поверхности, засоренной их испражнениями, что может вызвать аллергию или разбудить вас. Мерзко, но это правда.

Решение? Иметь минимальное количество мебели в комнате. Меняйте постельное белье как минимум раз в неделю. Протирайте все поверхности антибактериальными салфетками. Установите фильтр без светодиодов и звука, способный устранять пылевых клещей.

12. Используйте пластырь для носа.

Вы поднимаетесь посреди ночи с сухим ртом? Значит, вы дышите через рот. А во время сна лучше дышать носом. Экспериментируйте с носовыми пластырями, чтобы открыть каналы и избавиться от застоев.

Хороший сон — естественная вещь для человека. Улучшите свой сон, и вы окажетесь поражены результатом.

Источник: rb.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



«Эмоция как ценность»

Почему рацио никогда не победит

Логика или чувство? Рацио или эмоция? Оценка или переживание? Публикуем статью «Эмоция как ценность», в которой психолог Борис Игнатьевич Додонов размышляет, насколько важно уметь получать удовольствие от своей деятельности, почему эмоции так ценны для нас, к каким негативным последствиям способен привести эмоциональный голод и почему даже отрицательные эмоции могут стать источником нашей радости.

13.04.2017 13:00, Елена Тулина, monocler.ru

Врожденная эмоциональность
Деструктивные эмоции

«Люди недооценивают, как много они забывают»

Интервью об эффективном запоминании во взрослом возрасте

Человек начинает забывать информацию еще в процессе ее запоминания: одни детали сразу ускользают от нас, а другие постепенно блекнут, пока вовсе не улетучиваются. The Atlantic поговорил с исследователем образования Ульрихом Бозером о природе памяти: можно ли запомнить что-то раз и навсегда, как предотвратить забывание и что вообще значит «выучить» что-то.

10.04.2017 13:00, Ksenia Donskaya, theoryandpractice.ru

Организация памяти
«Тренируй память!»

Фиксированное мышление и мышление роста

Два основных мировоззрения, которые формируют нашу жизнь

Психолог Стэнфордского университета Кэрол Дуэк (Carol Dweck) более 20-ти лет занимается изучением образа мышления. Дуэк обнаружила, что можно выделить два типа мышления: фиксированное мышление и мышление роста. Её последнее исследование показало, что качество жизни в большей степени зависит от отношения к проблемам, а не от таланта или интеллекта. Это исследование силы наших убеждений, как сознательных, так и бессознательных, и того, как изменение даже самых простых из них может значительно повлиять практически на каждый аспект нашей жизни.

09.04.2017 14:00

Биологический прайм-тайм
Позитивное мышление и здоровье

Мужчины, которые бегут

Почему сильный пол бывает слабым

Все чаще и в жизни, и в психотерапевтической работе мы сталкиваемся со странным поведением мужчины: сначала он все делает, чтобы завоевать женщину, но добившись ее расположения (это может быть как сексуальный контакт, так и эмоциональная включенность ), теряет интерес. Что это за феномен? И какие мужчины так себя ведут?

07.04.2017 13:00, Виолетта Виноградова

Невроз отложенной жизни
Откуда берутся плохие отцы?

Хлеб вредный, хлеб полезный

Рассуждения от лица пекаря

Еда, во всем своем многообразии, воспринимается нами как сочетание вкуса, аромата и внешнего вида. Мы не способны оценивать еду как полезную или вредную, но несмотря на это, нас повсюду окружает информация о «пользе» или «вреде» тех или иных продуктов, убеждая отказаться от одних в пользу других. Подобный выбор делает каждый из нас, и основан он не только на личных ощущениях, но и на анализе, осознанном или нет, многообразной информации, поступающей извне — публикации в интернете, пресса, телевизионные эфиры и пр.

03.04.2017 16:00, registrr, golos.io

Остросюжетные пищевые расследования
Не хлебом единым

Кнопка «Выкл.»

Зачем тратить треть жизни на сон?

Отказ от сна ради работы снижает производительность труда каждого работника в среднем на 11 дней в году. При этом в некоторых языках даже появились специальные слова для обозначения смерти от переутомления на рабочем месте. Основательница The Huffington Post Арианна Хаффингтон провела расследование и доказала, что недосыпание снижает нашу продуктивность, портит здоровье, а иногда и разрушает личную жизнь.

01.04.2017 04:00, theoryandpractice.ru

Матери без сна: инструкция для тех, кто недосыпает
10 интересных фактов о сне

Ты никогда не повзрослеешь!

Как человечество впадает в детство

Родители, обвиняющие детей в нежелании взрос­леть, могут подкрепить свои слова неплохой доказательной базой. Мы не просто стали дольше жить — удлиняются все периоды жизни. ООН недавно растянула период человеческой молодости до 45 лет.

31.03.2017 19:00, Андрей Константинов

«Быть старым — такая же прекрасная и необходимая задача, как быть молодым»
Старость можно победить!

Откуда берутся плохие отцы?

Интервью со Светланой Ройз

«Сейчас происходит медленная трансформация отношения к детям. Раньше, во времена СССР, у нас была детоцентричная культура. Мы должны были жертвовать всем ради ребенка. На каком месте был папа в такой культуре? На одном из последних. Ведь если ребенок находится в самом верху системы ценностей, то партнер — мужчина или женщина — оказывается внизу. В таком случае для женщины ее мужчина переходит в состояние ребенка. Все, наверное, слышали фразы: «Ну что он может», «Он же без меня не..», «Да что он там понимает, этот муж!» или «Отец у нас не принимает участия в семье» и так далее».

27.03.2017 13:00, fathersclub.com.ua

Психологический ребус
Отцы и дети

Одним глазом в матрице

Печальная картина гипотетического будущего

Все мы помним культовую «Матрицу», которая вышла еще в прошлом веке, 1999-м году. И тогда нам казалось: интересная, конечно, реальность, но так, разумеется, не будет. Спустя 18 лет может показаться, что мы в паре шагов-поколений от примерно такой же матрицы.

22.03.2017 03:00, zozhnik.ru

О будущем робототехники
Реклама внутреннего мира

Время урожая

Старости не нужно бояться, к ней нужно готовиться

Мне 22 года, и я хочу поговорить о старости. Я не буду говорить о пожилых людях или о людях преклонного возраста. Потому что даже самые любимые и близкие из них — это «они». Важно как-то понять, что это разговор не о «них», это разговор о «нас». «Они» — это то, что ждет каждого из нас впереди. И это в лучшем случае. Старости не нужно бояться. К ней нужно готовиться.

21.03.2017 19:00, Дарья Кочкина, филолог, аспирантка Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН

«Какая я вам, простите, бабушка?»
Старость можно победить!





 

Самое читаемое


Новости
Тетрис помогает забыть о плохом
Ученые из Великобритании, Швеции и Германии обнаружили, что «Тетрис» помогает избавиться от травматических воспоминаний, если успеть поиграть в него в первые часы после травмирующего события.
Глобальное потепление может вызвать эпидемию диабета
Голландские ученые нашли взаимосвязь между температурой воздуха и количеством заболевших диабетом II типа. Выяснилось, что глобальное потепление может способствовать развитию этого заболевания.
Найдено более 200 новых генов, связанных с облысением
Облысение (алопеция) чаще всего встречается у мужчин. Учеными подсчитано, что примерно 80% из них сталкиваются с потерей волос в возрасте до 80 лет. В дополнение к изменениям во внешности некоторые исследования выявили негативные последствия для здоровья, ассоциированные с облысением, такие как повышенный риск развития рака простаты и сердечно-сосудистых заболеванийю
Ученые нашли способ защититься от рака мозга
Исследователи пришли к выводу, что отвар из таволги является хорошей защитой от рака головного и спинного мозга.
82% россиян генетически предрасположены к полноте
У обладателей одного из вариантов гена FTO чаще встречается повышенный ИМТ и диабет второго типа.

 

 

Мнения
Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 