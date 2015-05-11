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Виктор Власов   четверг, 12 января 2017 года, 20.16

Соль Земли


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Школа – высота для многих недосягаемая


Культуризм или смерть?




Под натиском страстей и трудностей не должен прогнуться ни учитель, ни тем более священнослужитель. Пишу много о работниках образования и православных священниках – они вдохновляют меня одинаково. Сколько стойкости и мужества, терпения и воли. Они как военные, как хранители морали, вечные учёные и врачеватели души. Они – Соль Земли.

Беру из книги «Вечное сокровище» Митрополита Омского и Таврического Владимира.

– «Сын Божий говорит: Соль – добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить её? Ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают её.

И заключает: Кто имеет уши слышать, да слышит!»

Соль – отражение как лучшего в человеке, так и загадочного и неузнанного. Это качество, наверняка очень хорошее.

Вспомним, а может, узнаем? Соль – это минеральное вещество, которое легко усваивается организмом человека. Соль является незаменимым дополнением и пищевым продуктом, одним из важнейших факторов физиологических процессов. Она — составная часть крови, в желудочных соках способствует образованию соляной кислоты, которая нужна организму для пищеварения. Поэтому говорят, что соль дороже золота, а само слово берётся за основу в названиях конкурсов разного уровня и толка. У жителей Соликамска и Пермского края бытует выражение «Солёный человек в гору не пойдёт, солёный – гору обойдёт!», то же самое примерно говорится про реку Кама, которую лучше перейти на пароме, чем обойти. Под «солёным человеком» подразумевается «умный», «пытливый», «находчивый».

Брат моего отца часто в споре использует слово «соль».

– Где соль, Витя? – спрашивает брат Володя, ухмыляясь, – с рыбой закончилась?

Многие люди предпочитают лишний раз поработать в хозяйстве и помочь, чем провести время в социальной сети, например. Творчество, практически в любом проявлении, всё равно что безделье для моего родственника.

– Я на тракторе пашу, копаю, строю! – говорит Володя, – писатели – бездельники в основном, ничего хорошего не пишут. Особенно современные. Романы и рассказы – какой-то век романтики. Кому она нужна? Школьникам и студентам. Взрослая жизнь – ответственность и настоящая работа.

С Володей я перезваниваюсь иногда. Он говорит, что творчество, талантливое и явное, должно приносить пользу не только воздыхателям и мечтателям. Роман, повесть или рассказ должны писаться также ради практического наставления. Без инструкции, конечно, однако «соль» в них быть обязана, поскольку читателя надо воспитать и научить. Ему нравится творчество, где наряду с вымыслом ярко и достоверно описана дорога в музей, в реальную старинную крепость и прилагается адрес. Если мы пишем о докторе наук (хорошее, разумеется), то с вымышленным персонажем должны быть в скобках указаны его настоящие имя и фамилия, даже год рождения. Тогда люди точно поверят в существование замечательного человека, на его примере станут лучше себя вести и думать о ближних своих. Владимир Власов – верующий и богобоязненный человек, регулярно посещающий храм и общающийся со священнослужителем. В Оханске, где живут мои родственники, все друг друга знают, это маленький посёлок. Священнослужитель живёт недалеко – метрах в двухстах от Володиного дома. Он часто его видит и узнаёт новости, жертвует на нужды и делится наболевшим.

Настоятель Храма Святой мученицы Татианы о. Александр Алексеев также любит слово «соль».

– Священнослужители, Виктор, это Соль Земли, – объясняет он. – Люди ходят к ним со своими страстями и оценками. Скидывают и ненависть, злость, примеряясь потом. Я говорю с человеком и чувствую его. Бог даёт мне силы, благодать.

Появляется наркотический химический продукт – «соль», пишется обязательно в кавычках, в отличие от соли полезной для организма. Нередко употребление этих слов путают, оказываясь в глупом положении. Как в жизни: хорошее мы часто путаем с плохим, случайно или намерено, предаваясь нелепому блаженству, грехам или делаем вид. Также и ребёнок может подменить одно понятие другим, специально сказать другое слово, чтобы проверить реакцию.

– Мы курим спайс, и дуем соль! – надменный и гордый собой говорит старшеклассник, проходя мимо меня в школьном коридоре.

Обычно он спокойный и тихий, когда один, а с товарищем делается болтливым и чересчур весёлым. На провокацию и подобные шутки стараюсь не обращать внимания.

С экранов монитора буквально сыплется пропаганда курения и наркотический бред. Нынешний юный потребитель чаще не смотрит обыкновенный телевизор, малоинтересно ему и кабельное телевидение с грудой каналов. Пользователь – человек всесторонне развитый, он здорово пользуется интернетом, находясь в сети иногда не для пользы. А сколько снимается голливудских картин и анимэ, где главными героями выступают отрицательные персонажи: наркодилеры, убийцы в завязке, люди, склонные к показательному суициду. Вывод: соль портится, уходя в кавычки?

Слушаю пятиклассницу, милую девочку с ясными голубыми глазами, она улыбается и рассказывает (на перемене):

– Мы с Мариной игнорим эту Благину, ха-ха-ха! – обнажает мелкие белые зубы, переглядываясь с невысокой и полноватой Мариной, та в свою очередь ловит взгляд подруги и демонстративно смеётся – мы не хотим, чтобы она с нами ходила. Пусть страдает и умоляет нас, ха-ха-ха. Да она стояла на коленях и просила у меня прощения. Говорила, что сделает всё ради того, чтобы я общалась с ней. Нам нравится её унижать!

Странно, что столь интеллигентная «отличница», девочка, увлечённая фигурным катанием, так себя ведёт и разговаривает? А может и не странно – после таких фильмов как «50 оттенков серого» (к выходу готовится вторая часть), «Токийский декаданс» или «Клуб рабов»? Если принять во внимание, что запрещенные во многих странах фильмы можно легко скачать в рамках другой территориальной зоны, то напрашивается вопрос: а стоит ли вообще их считать запрещёнными. Пусть творческая и чрезмерно умная молодёжь выбирает и практикует, например, страшные эксперименты – в картине «Человеческая многоножка» или чувствует похожую свободу – между просмотром фильма «Клип». В таком случае, читать Маркиза де Сада не нужно. Комбинированных с порнографией философских рассуждений будет достаточно.

Но где Соль? Полезная и светлая, участвующая в обменных процессах организма? У Захара Прилепина, известного журналиста и писателя, «Соль» – название шоу-программы. Один из конкурсов Омской епархии так и звучит – «Соль земли Омской». Когда-нибудь «Соль Земли» – возможное название сборника статей и рассказов, посвящённого учителям и священнослужителям. По-моему, название отличное, говорящее, определяющее. Попробую такой издать.

– «Как соль невозможно ничем исправить, когда она становится несолёной, так и решимость пострадать ради Христа не воспламенить без веры и любви, без готовности к самопожертвованию ради Бога и ближних…», – продолжает рассуждать Митрополит Омский и Таврический Владимир.

Теряя качество, забывая, например, про талант, человек лишается блага. Он может работать и служить во славу Бога или государя. Однако лучше и талант использовать по назначению.

– Если бы не имел талант, не воспевал бы в стихах русскую природу! – признаётся член Союза писателей России Юрий Петрович Перминов.

– Талант нам дан для службы Богу, это наш инструмент, – говорит большой русский писатель Александр Никитич Плетнёв, царствие ему небесное.

В последние годы жизни Александра Плетнёва творчество сильно меняется. Происходит переосмысление ценностей – современное общество меняется под натиском перемен. Не понимая обстановку и новые веяния среди молодёжи, писатель бросает перо, впадая в меланхолию.

– Неизменной остаётся только библия, Вить! – улыбается тогда писатель.

– Это точно! – поддерживает коллега и журналист Николай Васильевич Березовский.

В гости к Плетнёву мы ходили часто – с Березовским, конечно. Супруга Александра Никитича кормила нас борщом, поила травяным чаем или жидким фруктовым киселём.

– Библия – открытый мост для всего человечества, – отзывается поэт и художник Вильям Девлеткильдеев. – Это ровный, светлый и правильный путь. Идя по нему, как каждой строкой, Словом Её, понимаешь всю таинственную защиту и спасение души.

У меня не один экземпляр Библии. Есть восемнадцатого века, конца двадцатого, но каждая из них вне времени хранит в себе особый факел спасения. Тот самый мост – это для всех мост. Не только для христиан. Он для тех, кому необходим этот мост. Вне религии, вне взгляда. А под низом – опасная пропасть. Та самая мировая пропасть, которая угрожающе засасывает в себя. Некоторым нравится эта пропасть. Её глубина заманчива, завораживает... Не возвращает обратно. Забирает душу. Ту самую душу, исцеляет которую и спасает великая Книга всех книг – Библия. Митрополит Омский и Таврический Владимир (Иким) для меня новое явление нашей Омской епархии. Я вижу, как он старается, как он возвращает к жизни духовной и вечной наши приходы. Мне приходилось видеть его лично, общаться. Не так было общение, как разговор глазами – взглядами! Он вёл службу в храме Всех Святых. Мы все знали, что службу будет вести Владыка, и пришли заранее, чтобы увидеть его. После службы духовенство провожало его к автомобилю. Он увидел меня. Спросил, как звать. Имя моё, далеко не славянской фонетики его заинтересовало. Я сказал ему, что владыка Феодосий нарёк меня Виталием, так как крестила меня бабушка в Западной Украине, в Дубно, тайком от отца-коммуниста, который позже, к юбилею 70-ти-летию сам крестился в церкви святой Параскевы. Но какое мне имя в крещении дал на Украине отец Арсентий, я не помню. Бабушки нет – не спросишь. Батюшка тоже ушёл из жизни. Я просто смутно помню церковь на улице Советской, в данный момент, которая переименована по политическим идейным взглядам. Владыке стало по душе моё второе имя – Виталий. Небольшая, совсем краткая встреча закончилась тем, что я подарил ему плакетку – старинную литую иконку Кирика и Иулиты, которую носил с собой в кармане. Он удивился, когда я ему её подал.

– Она будет со мною в машине, – сказал Владыка.

После этого много изменений произошло в Омской епархии. Появились новые приходы, ремонтируются храмы, открылась Омская духовная семинария, возводится большой и красивый комплекс на улице Тарская у храма... Знаю, что у Владыки Владимира еще много интересных планов и идей. Он достоин уважения за то, что духовная река Омской области, как самый крепкий Библейский мост силой и святостью идут бок обок, преображая жизнь проблемного, но всё же решающего сибирского региона, такой, какая есть Омская область. Слава Богу за всё.

Вильям – отличный парень, печатающий интересные заметки в социальной сети. Его также вдохновляют старцы и священнослужители, святые люди в основном. О них он много читает, их он пишет на холсте. Он – художник, помните? С ним я делюсь своими успехами, присылая нужные ссылки, звоню.

Не растерять бы соль, эту самую незаменимую, настоящую, усиливающую вкус, увеличивающую потенциал творческого и полезного для общества и Бога человека.

Мои дорогие работники образования и священнослужители, помогайте распознать, увидеть и усилить лучшие качества в человеке. Пока читаю полезные книги и общаюсь, работаю и взаимодействую с коллективом – развиваюсь!




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Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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