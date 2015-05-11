Сохранить тепло

Брачная статистика нынче неутешительна – практически половина разводов приходится на молодые семьи, которые прожили в браке до 9-ти лет, но не выдержали испытаний судьбы. И это мы не включили в список отношения на основе сожительства. Почему так происходит? Как отношения, в которых царили любовь и принятие, доходят до точки, когда бывшие супруги не желают больше бороться за свое будущее? Ошибки многих пар списаны друг с друга, будто под копирку, складывается впечатление, что люди просто забыли о том, что же такое настоящая и крепкая любовь. И мы решили напомнить.
1. Доверие
Когда влюбленные дают клятвы, о чем они говорят прежде всего? Что не желают иметь секретов и тайн друг от друга, что хотят разделить пополам все горести-печали, и радости-достижения. Что же происходит потом, куда девается это доверие? Его разъедают сомнения и страхи, ссоры и эгоистическое навязывание партнеру каких-то требований, ожиданий и долженствований. Но доверять – значит принимать человека в его истинном свете, не боясь обжечься снова. Да, в прошлом были боль и предательство, но вы начали новую жизнь с новым человеком, так прекратите проецировать на него свои страхи, прекратите тормозить ваше развитие как пары. Любите так сильно, будто ваше сердце никогда не знало боли, — вот главный секрет.
2. Понимание
Невозможно принять личность партнера и его мечты, если в отношениях оба говорят на разных языках, словно не чувствуют друг друга. Любовь – это не просто ведение совместного быта и воспитание общих детей. Это умение слушать свою половинку, желание разделять с любимым человеком общие взгляды, ценности и убеждения, быть открытым, дающим обратную связь. Когда хочется делиться чувствами и мыслями, когда это находит у партнера отклик, когда вы помогаете друг другу раскрыть заложенный потенциал и признаете ценность партнера в своей жизни.
3. Свобода
Любовь также подразумевает предоставление друг другу полной свободы действий, когда нет стремления контролировать время и границы партнера, влезать в его голову и мысли с целью всем управлять. Когда вы цените личное пространство друг друга, свободно позволяете партнеру развиваться в том направлении, которое ему нравится, потому что уверены – он любит вас и не сделает вам плохо. Ревность, ограничение свобод, унизительный контроль и страх потери, увы, к любви имеют мало отношения. Это зависимость, попытка привязать к себе счастье, увековечить чувства в камне, которая разрушает отношения и убивает доверие.
4. Поддержка
Постоянная критика и пиление партнера, методичные удары по самым больным местам друг друга добиваются своего – появляется раздражение, злоба и ненависть, которые вытесняет любовь. Особенно этим грешат женщины, которые обожают указывать супругам на их недостатки: «опять вещи разбросал», «сколько тебя просить вынести мусор», «ты зарабатываешь слишком мало». Но любовь подразумевает наличие взаимоуважения и поддержки, а еще умение прощать друг другу слабости. Каждый из нас в чем-то неидеален, пора прекратить выискивать шероховатости и сконцентрироваться на том, за что вы первоначально друг друга полюбили. Хватит деморализировать атмосферу в семье, будьте милосердны, учитесь принимать даже темную сторону партнера.
5. Страсть
Чувства со временем затухают, но в этом виноваты только мы сами! Куда девается романтика первых встреч? Почему партнеры позволяют обидам и несбывшимся ожиданиям брать над собой верх, забывая о нежности? Хотите сохранить любовь, тогда заботьтесь друг о друге, поддерживайте пламя страсти и эротичность. Помните, ваш партнер – подарок судьбы, а не нечто само собою разумеющееся. Почаще устраивайте друг другу приятные сюрпризы, разнообразьте совместный досуг поездками на концерты, вылазками в кафе или на природу с палаткой, а еще не забывайте экспериментировать в постели. Уверены, что знаете абсолютно все о сексуальных предпочтениях друг друга? Как давно вы вообще делали что-то новое вместе? Просто искренне признавались в своих чувствах?
Любовь – это тонкая нить, которая держит вас вместе, потому так важно напитывать и укреплять ее правильными поступками. Чаще говорите друг другу слова любви, ищите точки соприкосновения и общие интересы, подтверждайте значимость партнера и не забывайте о главной цели отношений – сделать друг друга счастливыми.
Источник: cluber.com.ua
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