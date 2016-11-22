Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/sohranit_nedolgovechnoe_42545"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42545_v7hzrfjwq2.jpg" width=206 alt="Сохранить недолговечное" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://www.prlib.ru/news/689438>prlib.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Сохранить недолговечное</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Президентская библиотека первой в стране начала формирование сетевого архива</font></em></span></p><p>Президентская библиотека первой в России начала формировать архив сайтов российских организаций и учреждений, что позволит предотвратить безвозвратное исчезновение сетевых ресурсов и обеспечит их сохранение. Об этом было заявлено на пленарном заседании VIII Научно-практической конференции «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве», которая проходила с 3 по 6 октября 2017 года в историческом здании на Сенатской площади, 3 в рамках Ежегодного интеграционного форума Президентской библиотеки. <a href="http://www.chaskor.ru/article/sohranit_nedolgovechnoe_42545">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Президентская библиотека первой в России начала формировать архив сайтов российских организаций и учреждений, что позволит предотвратить безвозвратное исчезновение сетевых ресурсов и обеспечит их сохранение. Об этом было заявлено на пленарном заседании VIII Научно-практической конференции «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве», которая проходила с 3 по 6 октября 2017 года в историческом здании на Сенатской площади, 3 в рамках Ежегодного интеграционного форума Президентской библиотеки.

Участников пленарного заседания приветствовал генеральный директор Президентской библиотеки Александр Вершинин, он подчеркнул важность данного мероприятия: «В рамках Интеграционного форума уточняются планы оцифровки, публикуются новые информационные материалы, совещаются рабочие группы, проводятся методические семинары и мастер-классы, проходит заседание Учёного совета, в рамках которого были рассмотрены концептуальные и методические вопросы сохранения и использования аудиовизуальных документов, развития мультимедийных и сетевых ресурсов, поставлены задачи для подготовки нашего весеннего информационно-правового форума 2018 года».

Особое внимание Президентская библиотека уделяет веб-архивированию, работы по которому начались в 2017 году. Исключительность нового направления деятельности организации в том, что на данный момент подобные работы в России на государственном уровне не ведутся ни в одном учреждении, в отличие от зарубежных. Там сетевой архив формируют такие крупные игроки, как Библиотека Конгресса США, Британская библиотека, Национальная библиотека Франции и т. д.

При выборе ресурсов для веб-архивирования в первую очередь рассматривались приоритетные для Президентской библиотеки темы: история российской государственности и права и русский язык как государственный язык Российской Федерации. Поэтому для сохранения были выбраны сайты органов государственной власти. Сегодня на периодической основе Президентская библиотека архивирует такие ресурсы, как официальный сайт Президента России kremlin.ru и официальный сайт Правительства России government.ru. Стоит отметить, что новая архивная копия создаётся каждый день, что даёт возможность увидеть, как сайт менялся с течением времени.

Другим важным критерием выбора для веб-архивирования ресурса стала его недолговечность. Необходимо сохранить материалы, которые с высокой долей вероятности в скором времени исчезнут из пространства Интернета в том виде, в котором они есть сейчас. Это касается в том числе и проектов, имеющих определённый срок, по истечении которого сайт перестает обслуживаться. В рамках пилотного проекта выбор был сделан в пользу ресурсов, посвящённых отмечаемому в 2017-м Году экологии в России. Среди уже сохранённых в фонде Президентской библиотеки: официальный сайт Года экологии, посвящённый ему раздел официального сайта ТАСС, официальные документы и т. д.

При веб-архивировании Президентская библиотека очень ответственно относится к соблюдению авторских прав. В связи с этим, архивируются только те сайты, которые находятся под открытой лицензией, либо проводятся переговоры с правообладателями для разрешения на сохранение ресурса в фонде Президентской библиотеки.

Новое направление деятельности Президентской библиотеки очень актуально в наши дни в связи со стремительным развитием и изменением цифрового пространства. Формирование подобных веб-архивов даст возможность пользователям исследовать историю российского Интернета, поднимать исчезнувшие сайты, использовать размещённую на них информацию в качестве доказательной базы, делать ссылки на архивные копии и многое другое.

Источник: prlib.ru





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