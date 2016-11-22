Подписаться на обновления
10 октябряВторник

usd цб 58.3151

eur цб 68.3861

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияПраво автора
Литература  Кино  Музыка  Масскульт  Драматический театр  Музыкальный театр  Изобразительное искусство  В контексте  Андеграунд  Открытая библиотека 
prlib.ru   , Сегодня, 16:00

Сохранить недолговечное
Президентская библиотека первой в стране начала формирование сетевого архива


Источник: vk.com/pr.library
   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Голоса прошлого


«Задача библиотеки — сделать доступным любое знание на Земле»




Президентская библиотека первой в России начала формировать архив сайтов российских организаций и учреждений, что позволит предотвратить безвозвратное исчезновение сетевых ресурсов и обеспечит их сохранение. Об этом было заявлено на пленарном заседании VIII Научно-практической конференции «Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве», которая проходила с 3 по 6 октября 2017 года в историческом здании на Сенатской площади, 3 в рамках Ежегодного интеграционного форума Президентской библиотеки.

Участников пленарного заседания приветствовал генеральный директор Президентской библиотеки Александр Вершинин, он подчеркнул важность данного мероприятия: «В рамках Интеграционного форума уточняются планы оцифровки, публикуются новые информационные материалы, совещаются рабочие группы, проводятся методические семинары и мастер-классы, проходит заседание Учёного совета, в рамках которого были рассмотрены концептуальные и методические вопросы сохранения и использования аудиовизуальных документов, развития мультимедийных и сетевых ресурсов, поставлены задачи для подготовки нашего весеннего информационно-правового форума 2018 года».

Особое внимание Президентская библиотека уделяет веб-архивированию, работы по которому начались в 2017 году. Исключительность нового направления деятельности организации в том, что на данный момент подобные работы в России на государственном уровне не ведутся ни в одном учреждении, в отличие от зарубежных. Там сетевой архив формируют такие крупные игроки, как Библиотека Конгресса США, Британская библиотека, Национальная библиотека Франции и т. д.

При выборе ресурсов для веб-архивирования в первую очередь рассматривались приоритетные для Президентской библиотеки темы: история российской государственности и права и русский язык как государственный язык Российской Федерации. Поэтому для сохранения были выбраны сайты органов государственной власти. Сегодня на периодической основе Президентская библиотека архивирует такие ресурсы, как официальный сайт Президента России kremlin.ru и официальный сайт Правительства России government.ru. Стоит отметить, что новая архивная копия создаётся каждый день, что даёт возможность увидеть, как сайт менялся с течением времени.

Другим важным критерием выбора для веб-архивирования ресурса стала его недолговечность. Необходимо сохранить материалы, которые с высокой долей вероятности в скором времени исчезнут из пространства Интернета в том виде, в котором они есть сейчас. Это касается в том числе и проектов, имеющих определённый срок, по истечении которого сайт перестает обслуживаться. В рамках пилотного проекта выбор был сделан в пользу ресурсов, посвящённых отмечаемому в 2017-м Году экологии в России. Среди уже сохранённых в фонде Президентской библиотеки: официальный сайт Года экологии, посвящённый ему раздел официального сайта ТАСС, официальные документы и т. д.

При веб-архивировании Президентская библиотека очень ответственно относится к соблюдению авторских прав. В связи с этим, архивируются только те сайты, которые находятся под открытой лицензией, либо проводятся переговоры с правообладателями для разрешения на сохранение ресурса в фонде Президентской библиотеки.

Новое направление деятельности Президентской библиотеки очень актуально в наши дни в связи со стремительным развитием и изменением цифрового пространства. Формирование подобных веб-архивов даст возможность пользователям исследовать историю российского Интернета, поднимать исчезнувшие сайты, использовать размещённую на них информацию в качестве доказательной базы, делать ссылки на архивные копии и многое другое.

Источник: prlib.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Учиться никогда не поздно

Подборки бесплатных лекций и курсов

Для тех, кто хочет расширить свой кругозор, выучить иностранный язык или прослушать курс по архитектуре, на просторах интернета есть уникальные подборки бесплатных лекций.

06.10.2017 13:00, Дарья Новаторова

Рим в 1890 году
Увидеть Леонардо да Винчи и умереть

Увидеть Леонардо да Винчи и умереть

Искусство в сети

Музеи и галереи оцифровывают свои коллекции и выкладывают их в открытый доступ. Теперь каждый сможет увидеть шедевры мирового искусства, не выходя из дома.

05.10.2017 16:00, Алена Глазунова

История в цвете
Рим в 1890 году

Память человечества

Об оцифровке как единственном способе сохранности коллекций и создании электронных библиотек

На протяжении веков в мире погибло несколько сотен библиотек. Причины были разные: религиозные войны и вооруженные конфликты, стихийные бедствия и неосмотрительность людей, неисправные проекторы и даже увеличительные стекла. Однако с конца 20 века мы имеем механизм, который может сохранить наше научное и культурное наследие. Почему же знания продолжают гореть?

22.11.2016 13:00, Горбунова Ангелина

Академическое книгоиздание умирает. Что будет дальше?
Инфраструктура Ноосферы





 

Самое читаемое


 

 

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 