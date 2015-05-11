Сохрани свой мозг

«Важно понимать, что мозг в чём-то похож на мышцу. Положительная активность тренирует его. Отрицательная — ослабляет» — так Тревор Блэйк подвёл итог своего исследования, показавшего, что нытьё других людей делает нас глупее.
Получасовое воздействие нытья, причём не обязательно личного, СМИ тоже сойдут, приводит гиппокамп головного мозга в замешательство: он лишается части нейронов, ответственных за принятие решений, и в голове образуется «каша». Причём под нытьём подразумевается именно нытьё — печальные жалобы на жизнь без малейшей попытки найти решение проблем. Избегайте таких людей как только можете, не давайте втянуть себя в нытьё и берегите свой гиппокамп.
Итак:
Вас раздражают жалобы других людей? Такая реакция вполне оправдана. Как недавно выяснили ученые, необходимость слушать непрерывный поток негатива ухудшает работу мозга.
Исследование, проведенное Тревором Блэйком (Trevor Blake), показало, что негативные слова стимулируют область мозга, связанную с восприятием и когнитивными функциями.
Если вы вынуждены слишком долго слушать чьи-то жалобы, то вскоре начнете вести себя так же. Более того, исследователи выяснили, что недовольство других людей может сделать нас глупее. Воздействие негатива в течение 30-ти и больше минут, включая просмотр такого рода информации в средствах массовой информации, лишает нас нейронов в гиппокампе мозга, который отвечает за принятие решений. Практически, у вас в голове возникает "каша".
Специалисты подчеркивают, что есть большая разница между тем, чтобы уделить внимание действительной проблеме и жалобе. Человек, который жалуется, как правило, не ищет решения проблемы, а просто хочет, чтобы вы присоединились к потоку его нытья.
Как же защитить себя и свой мозг от воздействия негатива:
1. Создайте дистанцию
Нытики похожи на заядлых курильщиков, которые подвергают нас пассивному курению. Лучшее решение в этом случае - не находиться рядом с таким человеком.
2. Попросите решить проблему
Если у вас нет никакой возможности уйти от жалоб собеседника, предложите ему найти решение своей проблемы. Можете просто задать вопрос:" И что ты собираешься с этим делать?" Многие нытики просто прекращают жаловаться, так как им не нужно решение.
3. Создайте воображаемую защиту
Если ничто из вышеперечисленного не работает, попробуйте использовать психологические методы самозащиты. Представьте, что вы накрыты невидимым плащом или другой преградой, или что вы оказались на далеком острове. При этом можно улыбаться и кивать в нужном месте, в то время как вы прогуливаетесь на воображаемом пляже.
Источник: aum.news
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