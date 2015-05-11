Собираемся к теплу

«Я ехал на войну и пакет из «дьюти фри» никак с ней не вязался»
Тунис — весьма популярное туристическое направление, эту страну посещает не меньшее число туристов (в том числе российских), чем Египет и Турцию. Впрочем, чистые пляжи и тёплое море — далеко не единственное богатство Туниса. Эта африканская страна весьма интересна и с точки зрения любознательного посетителя, которых хочет ознакомиться с её особенностями, а не только валяться на пляже.
1. Тунис — самая скромная по размерам страна Северной Африки.
2. Слово «Тунис» — это один из вариантов женского имени.
3. Тунис считается наиболее демократичным африканским государством (см. интересные факты об Африке).
4. Древнейшие стоянки первобытных людей на территории Туниса имеют внушительный возраст – им более 200 тысяч лет.
5. Самая большая провинция страны, Татуин, приобрела всемирную известность благодаря киносаге Джорджа Лукаса «Звездные войны», в которой фигурирует одноименная планета. Сцены на этой планете снимались, кстати, именно здесь.
6. В Тунисе престижнее всего работать врачом или школьным учителем, так как долгие годы правительство вкладывало в здравоохранение и образование огромные средства.
7. Летом рабочий день в Тунисе официально начинается в 7:00 утра и заканчивается в 14:00. Связано это, в первую очередь, с невыносимой жарой.
8. Все пальмы, растущие на территории Туниса – финиковые, однако попробовать эти сладкие фрукты там практически невозможно, все они уходят на экспорт.
9. В Тунисе растут оливковые деревья, возраст которых составляет несколько тысяч лет. Оливки с самого старого дерева, которое растет уже 2400 лет, собирают и используют только для нужд центральной аптеки столицы (см. интересные факты о деревьях).
10. Тунисцы верят, что верблюды, весьма распространенные в этой стране животные, считают людей не хозяевами, а своими друзьями.
11. Мужчинам в Тунисе можно носить бороду только в том случае, если у него есть усы.
12. В Тунисе слово «кис-кис» используют, чтобы прогнать кошку, а не подозвать ее. Если же эта фраза обращена к мужчине, она будет рассматриваться как оскорбление.
13. Большинству фруктов тунисцы предпочитают плоды огромных кактусов (см. интересные факты о кактусах).
14. Жители Туниса разработали собственный рецепт лечения ожогов от медуз – нужно потереть пораженное место песком и приложить кусочек помидора.
15. Крыши всех домов в Тунисе плоские, так как такая конструкция не так сильно нагревается на солнце.
16. Жители Туниса считают, что очертания их страны напоминают силуэт беременной женщины.
17. В Тунисе на «Вы» обращаются только к президенту, в знак особого уважения.
18. Одной из необычных достопримечательностей Туниса является «Роза Сахары» — этот «цветок» образуется в пустыне из соли и песка, его часто используют для украшения аквариумов и жилищ. Высота кристалла может достигать 3 метров.
19. Тунисские полицейские не имеют права останавливать автомобиль за нарушение правил дорожного движения, если водитель – женщина.
20. На территории страны находятся руины одного из величайших городов древности – Карфагена.
21. В Тунисе из-за обилия потрясающих пейзажей было снято множество известных фильмов – «Звездные войны», «Гладиатор», «Индиана Джонс», «Английский пациент» и другие.
22. В городе Сиди-Бу-Саид все дома бело-голубые, и перекрашивать их законодательно запрещено.
23. Самым популярным видом спорта среди тунисцев является футбол.
24. Основой национальной кухни Туниса является острая паста харисса, которую готовят из оливкового масла и красного перца. Подают хариссу практически со всеми блюдами, кроме разве что десертов.
25. На острове Джерба расположена синагога, построенная 2600 лет назад, в которой хранятся древнейшие в мире торы.
Источник: стофактов.рф
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