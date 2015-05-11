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Марина Комиссарова   воскресенье, 21 мая 2017 года, 02.00

Снять тапки
Сексуальный дефолт при балансе в любви — довольно частая ситуация в супружеских парах


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Когда секс важнее чувства


Секс широкого потребления




Супруги любят друг друга, заботятся и дорожат браком, но секса ни тому, ни другому не хочется. Или тому не хочется, а этому хочется и обидно. Или когда-то хотелось, потом стало обидно и теперь не хочется. Или безо всяких обид постепенно и взаимно сошло на нет. И теперь бывает раз в месяц или даже раз в год.

Возможно супружеским парам будет легче, если они узнают, что эта ситуация очень распространена и об отсутствии любви не говорит. Иногда и о физическом остывании не говорит, тактильная близость все еще актуальна, супругам нравится обнимать друг друга и целовать. Они нравятся друг другу внешне. Но секс им не нужен.

Я уже начинала эту тему и рассказывала, как "снять кеды", то есть избавиться от несексуального шаблона "просто друг". Тот шаблон характерен тем, что в человеке не видят сексуального потенциала, его воспринимают бесполым, потому что рассматривают его в пространстве дружбе, а не романтики. В устоявшихся супружеских парах формируется другой шаблон: супруг воспринимается как близкий родственник, родитель детей, и это тоже бесполый объект. Фокус зрения на человека настраивается таким образом, что все его сексуальные качества оказываются вне поля зрения. Когда-то в фокусе была именно его сексуальная привлекательность, а теперь нет.

Если в паре начинается острый кризис, например один супруг изменяет или даже хочет уйти, нередко сексуальное восприятие его возвращается. Поведение его кажется обидным, вызывает возмущение, но сам он выглядит намного сексуальней. Нельзя думать, что сексуальней он выглядит из-за своего предательства. Нет конечно. Вы начинаете хотеть свою изменившую жену не потому, что она вам изменила. Наоборот, вы хотите ее вопреки этому, просто ее измена расшатала привычный фокус зрения, в котором ваша жена - приличная мать семейства, хорошая и даже любимая, но несексуальная. Теперь выходит, что из-за измены вы вынуждены с ней расстаться, но вам жаль, что последние года два вы совсем не занимались с ней сексом, хотя она все это время была привлекательна и вам верна. Обидно, правда?

То же самое чувствуют жены тех мужей, которые безуспешно приставали к ним с сексом, а потом нашли любовницу. С одной стороны это обидно и прощать это не хочется, с другой стороны изменщик выглядит теперь таким сексуальным и жену зло берет на себя, почему она ему так долго отказывала, зачем подвергала его унижениям и вот теперь за это поплатилась. Из-за этого чувства вины и запоздалого раскаяния многие жены и мужья соглашаются простить измену и надеются восстановить брак. И они попадают в вилку:

с одной стороны они чувствуют, что предают себя, когда испытывают к изменщику влечение,

с другой стороны они подкрепляют его отрицательное поведение и как бы поощряют измены,

а с третьей стороны они действительно чувствуют влечение и сожалеют, что не чувствовали его раньше.

К сожалению, стоит немного удовлетворить вспыхнувшее влечение (часто болезненное, с оттенками садомазохизма, из-за смеси с обидой) оскорбленность вновь дает о себе знать. Она никуда не делась, просто отошла ненадолго на второй план. Поэтому у большинства пар динамика такая: после измены они активно пытаются вернуть любовь, но через какое-то время вспоминают измену, начинают ссориться и расстаются или дистанцируются друг от друга (куда лучше сразу дистанцироваться, выразить обиду, потом простить, если изменник постарается). В целом же супружеские измены, особенно те, о которых стало известно, - это конечно не способ "освежить отношения", скорее это способ их угробить.

Получается, что "тапки", то есть вот этот шаблон "близкий родственник", который возникает по отношению к супругу, мешает реализовать в браке сексуальные потребности, и эти потребности могут начать реализовываться на стороне.

Некоторые люди признаются или пишут в письмах "любую женщину хочу больше, чем жену" или "любой мужчина кажется сексуальней, чем муж". Вот до чего доходит. Словно плотина стоит, которая мешает сексуальному потоку обращаться к собственному супругу.

Давайте разберемся, как эти самые тапки можно начать снимать.

Прежде всего надо понять, что у брака как такового есть такое свойство - надевать тапки. Очень многие люди бросают супругов ради любовников и любовниц, с которыми хочется секса, а потом с удивлением обнаруживают, что при совместной жизни секса хочется все меньше и меньше, а недостатков в быту у нового супруга намного больше. Бывший супруг отдалился или даже нашел себе кого-то другого, и выглядит теперь куда сексуальней, а новый - наоборот. Вот засада! Об этой засаде необходимо помнить, чтобы не менять шило на мыло.

Но кроме того, что сам брак нередко надевает на восприятие человека тапки, многие прилагают специальные усилия, чтобы это произошло.

Когда вы познакомились, у вашей будущей жены была короткая юбка и дерзкие речи, а ваш муж выпивал стакан водки в компании и рассказывал анекдоты, от которых все лежали под столом. С тех пор как вы поженились, ничто не раздражает вас так же сильно, как сексуальные провокации на людях и пьяные выходки. Супруги почти сознательно избавляют друг друга от всего, что вызывало их собственные эротические импульсы, чтобы все это не расшатало их брак, вызывая те же самые импульсы у других. Чужие импульсы - угроза стабильности.

Влюбленному мужу кажется, что жене надо одеваться как можно приличней и вести себя на людях как можно скромней. Да, когда-то ему снесла крышу именно ее сексуальность, но теперь он серьезно настроен, он решил строить семью и иметь детей, поэтому он начинает выражать отвращение ко всему сексуальному. Он сразу же мрачнеет, когда ему кажется, что она слишком развязна. Если жена дорожит мужем, она не просто сокращает провокации во внешнем облике, но и может полностью измениться. Муж поддерживает ее и очень хвалит за то, что она стала выглядеть прилично. Теперь она уютная и комфортная как удобные тапочки.

Супругов можно понять. Для семьи очень важна стабильность и надежность. Хочется избавиться от любого намека на возможные измены. Жена не должна быть слишком сексуальной. Мужья не должны быть слишком спонтанными. Любящие часто искренне радуются, когда у супругов появляется лишний вес. Они становятся такими домашними. Вот люди в остром дефолте хотят, чтобы супруги стали стройней, а влюбленные ничего такого не хотят. Они хотят гарантий, что любимый никуда не денется, они любят его любым, а забота второго о красоте вызывает у них ощущение, что тот до сих пор в поиске.

Муж был популярен и до свадьбы это льстило жене, а теперь, когда появились дети, это сильно раздражает. Дурацкие рваные джинсы, волосы зачем-то опять отрастил, в компании ведет себя как пьяный подросток, ищет у дам дешевой популярности, и все это ставится мужу в упрек. Муж чувствует, что должен стать правильным занудой, чтобы жена перестала его пилить. Но он иногда догадывается, что зануды не нравятся никаким женщинам, даже собственным женам.

Как и скучные приличные тетушки не нравятся даже собственным мужьям, хотя на словах те могут хвалить их за правильное поведение. Рассудок говорит, что это хорошо, потому что так надежней, а тело отказывается реагировать.

То есть люди почти сознательно наряжают друг друга в тапки, потому что так спокойней. А потом они не знают, что с этим покоем делать. Покой снижает тревогу, но и сексуальные стимулы он тоже уничтожает.

Поэтому супругам, у которых брак еще не успел сожрать секс, хочется посоветовать беречь то, что им понравилось друг в друге, не вытравливать это из жизни. Риск - благородное дело. Мало того, что любые ограничения и табу снижают спонтанность и мешают человеку чувствовать себя счастливым, это еще и сексуальность блокирует. Пытаясь приготовить из брака консервы, многие получают лопнувшую банку, поскольку брак - это не кабачковая икра, а растущий живой организм.

Если проанализировать, что такое тапки, то выяснится:

1) это нечто комфортное, уютное, немного стоптанное, по форме ноги,

2) то, в чем не выйдешь в свет, не наденешь к красивому платью или костюму.

Чтобы снять тапки, то есть вернуть сексуальное восприятие (и себе и супругу), важно избавиться от чрезмерного комфорта (ведущего к скуке) и вернуть образам презентабельность.

Избавиться от лишнего комфорта - это лишить отношения предсказуемости. Это опасно делать на стадии острого дефолта, когда люди обижаются друг на друга и не доверяют друг другу.

Это можно делать только когда в паре есть доверие и баланс, но в силу этого есть и избыток комфорта, что плохо влияет на секс, поскольку секс - это скорее возбуждение, чем торможение.

Таким парам можно договориться, что они не все будут рассказывать друг другу, не всегда будут вместе отдыхать, будут посещать некоторые места досуга и разные компании отдельно.

Это нужно не для того, чтобы флиртовать (доверяющие друг другу супруги должны условиться не допускать лишнего, иначе быстро захочется вернуть все обратно, в стабильность), а для того, чтобы получить небольшие островки тайны, теневые зоны, которые постепенно запускают сексуальный поток.

Такие островки тайны надо дозировать, подбирая ту дозу, которая комфортна именно этой паре в данное время.

Вы должны согласиться отказаться от полного слияния, от стремления к единодушию, поскольку единство мешает воспринимать друг друга субъектно, свежим взглядом, как мужчину и женщину, а не просто бесполые половинки, родственные души.

Сексуальность базируется на оппозиции, на легком конфликте, на игре. Нужно вернуть в пару украденное браком личное пространство, где каждый из вас был не только супруг, но и отдельный человек с выраженными половыми и гендерными признаками, привлекательный для других.

Не вытесняйте это от страха и отвращения, принимайте сначала по небольшой капле, адаптируясь к свободе друг друга (но не думайте, что свободы надо много, нет, обычно хватает совсем немного, ни о каком сексе на стороне речи не идет) и вы можете получить новое дыхание в своей спальне.

Что касается презентабельности, это о совместном посещении публичных мест и общении с друзьями. Вы должны помогать друг другу быть привлекательными для остальных. Не блокировать чары друг друга, как это делают супруги (и поэтому давнюю пару так легко узнать по кислым лицам в компании и ворчанию), а поощрять и поддерживать. Любоваться тем впечатлением, которое ваш супруг производит. Это опять нельзя делать в остром дефолте, когда вы подозреваете друг в друге врагов и предателей. Это могут делать только близкие люди.

Они должны осознать, что все это время бессознательно мешали друг другу нравиться другим, хотели окружить колпаком, надеть мешок другому на голову и выключить его обаяние, и в результате перестали нравиться сами себе и друг другу.

Они любят друг друга, слиты друг с другом, но не нравятся, так часто бывает. Надо начать помогать друг другу прокачивать имидж, выглядеть и чувствовать себя привлекательными на людях, вместо того, чтобы убивать красоту друг друга и вытравлять сексапил.

Пусть жена наряжается и ведет себя так, как ей действительно идет, а не так, как вам спокойней. Она должна выглядеть не вульгарно, но привлекательно и достаточно сексуально, и вам надо отличить, где вам мерещится вульгарность от страха перед ее свободой.

Пусть муж улыбается и шутит так, как это нравится всем, а не так, как вам спокойней. И вы должны отличить свое недоверие от реального "ведет себя как дурак". Посмотрите, он симпатичен в этот момент другим? Если да, значит это вам поет хор кошек "консервируй и прячь в подвал".

Достаньте из подвала имидж супруга и верните ему кусок свободы. Тогда и либидо вернется в вашу пару. Без свободы оно не живет.

Надо пожертвовать комфортом ради привлекательности и спонтанности супруга. Но так как вы сделаете это обоюдно, выиграет и ваша привлекательность, и ваша спонтанность.

Страшно с непривычки, но это управляемые изменения, вы делаете это сознательно, соблюдая меру. Это куда безопасней, чем ждать, когда нечто разрушит ваш брачный застой извне.

Источник: econet.ru




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125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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